Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η αχαμνή χαρά μιας στιγμής αιώνιου πόνου εξ επαφής.

Τα γυμνά αιδοία, συκόφυλλα ντυμένα . ντρέπονται την αθωότητα.

Ο ξιφοφόρος αρχηγός των φτερωτών στρατιών το παράγγελμα της πτώσης εκτελεί.

Στα χαοχαροτάρταρα! Χαμένοι!

Εν αρχή ην ο λόγος.

Γεννηθήτω φως και εγένετο φωσλόγος και στερέωμα και βοτανόχορτα και αστροφωστήρες, σημεία πορείας σε μέρες δύστοκες και ενιαυτούς αιώνων. Και το ηλιοφέγγαρο να χωρίζει τα μερόνυχτα.

Η μαυροθεοφτέρουγη νύχτα το αυγό γεννάει και να απ’ την ακατέργαστη πέτρα, στου Ελικώνα τις πλαγιές το καθένα με το καθένα σμίγει και ο άφθιτος θεάνθρωπος ξαναγεννιέται.

Εκεί στα λασπόνερα ο αγέραστος Ηρακλειτοχρόνος και ερεβοχάος απ’ το τίποτα ξεπηδά. Το τεράστιο ουραναυγό το τσόφλι του σπάζοντας ξεπηδά ο δισώματος Μήτις Φάνης Ούτις. Φως.

Να ο Καθνένας, καθένας και κανένας. ένας και όλα.

Ξαναεωμένα τα πάντα χωρίζονται και πίσω στο ένα που τα γέννησε γυρνούν.

Γη κι ουρανός αποτραβιούνται στα δικά τους τα λημέρια

και καρτερούν να ενωθούν ξανά μες’ τις ψυχές.

Ουρανογή, το ένα στα δύο κόπηκε.

Φεγγάρι και Ήλιος, μεγαλομικραίνουν , κυκλογυρίζοντας.

Απόσπερος, της Ελένης Αστάρτης γεννήτορας και της λαμποκοπούσας Φοίβης και της γλυκόφεγγης Ίριδας.

Και στο φως ξαναγεννιούνται και γενούν,

δαμασμένοι στην καρδιά και το νου,

από την ακατέργαστη πέτρα, στου Ελικώνα τις πλαγιές.

Της Σαμοθράκης ο πεοπόθος.

Ο γεροτυφλός στις αμμουδιές των αιώνων

κουτρουβάλησε τους τιτάνες ανοίγοντας

και δεύτερο μάτι στον κύκλωπα του μυθόνειρου.

Κανένας.

Κανένας δε μίλησε πιά ξανά

για τον στραγγαλισμένο

του μυστικού κύκλου

του τετραφόνου της υποτείνουσας…

Πόσο μακρυά. Αρμενίζει σε θάλασσες άγνωρες,

καβάλα πάνω στο κύμα ξενυχτά.

Πώς φυσάει στα καλντερίμια του χαόκοσμου.

Της γκαζόλαμπας το αχαμνό φως

χορεύει στο τραγούδι του πουνέντε,

μεγαλώνοντας τις σκιές των ονείρων.

Χρόνια τώρα, σε μια στιγμή πυκνωμένα,

καλούν τη μάταιη ελπίδα.

Η μάνητα των Αχαιών για την κλοπή του κάλλους.

Γιατί αυτός ο μορφονιός Αλέξανδρος πρωτάρχισε,.

«Δυσπαρι ,γυναικομανές ηπεροπευτα.

Άχρηστα θα σούναι τα μαρυά μαλλιά

κι ομορφιά σαν κυλιστείς στο χώμα.

Σύφερνε κι όλας. Μα δεν ήταν αυτό.

Για μια τέτοια γυναίκα χαλάλι να χαλιούνται.

Λαμπρό χιονοκρυτάλλινο κορμί γλυκά τριανταφυλένιο

με μάτια καρβουνόμαυρα που μέλι έρωτα στάζουν.

Χαριτωμένο θηλυκό, ματόφρυδο τοξάτο,

χιόνι απαλό το δέρμα της, λευκώλενη Ελένη.

Ντροπαλοφοβισμένη. Αιδοίος τε μοι έσσι.

Αιδοίος, σεβαστός ο γέρων.

Κι η γαλαζοπράσινη θάλασσα μακρυά κάτω

να στραφταλίζει μες στα γαλάζια μάτια της.

Πολλά χρόνια πριν

τα νερά είχαν σκεπάσει το κρίμα.

Και το εφτάχρωμο ουρανότοξο

ξανάδωσε το φως της ελπίδας

Και να’τη πάλι ξαναγεννημένη

η βαθιά φύτρα της άκαρπης ηδονής.

Φωτιά ανάμεσα στ’ αμπέλια.

Κι ολόκληρο το βλέμμα καρφωμένο

στον ουράνιο θόλο

να προκαλοπαρακαλεί για συχώριο.

Μια παντρειά ανάρμοστη.

Έτσι ξεκίνησαν αυτήν την πορεία.

Και χτίστηκαν μέσα’ στη μοναξιά τους.

Κλεισμένοι απ’ τον κόσμο

Σώζοντας μια ψυχή που

δεν ήθελε λιτανεία, μα ζωή.

Που δεν εύρισκε σωτηρία. μα οργή.

Μ ένα πόθο ανεκπλήρωτο

να παντρολογιώνται με την απουσία,

προσδοκώντας αμοιβές στέρησης

Κι ο ήχος του κλειδοκύμβαλου

παιδικός, πρωτόλειο, χαριτωμένο.

Κι όλα πάλι απ’ την αρχή.

Να μπουσουλάει το μωρό

Και να μωραίνει ο γέρος.