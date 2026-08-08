Μπορεί ο πρωθυπουργός να έχει ξεκαθαρίσει ότι οι Εθνικές Εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, όμως η αναζήτηση ισχυρών υποψηφίων για τα ψηφοδέλτια βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Και, όπως μαθαίνει η στήλη, οι διεργασίες κάθε άλλο παρά έχουν παγώσει λόγω καλοκαιριού.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον σχεδόν όλων των μεγάλων αλλά και νεότερων κομμάτων, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών, κάπτεν Γιώργος Βάλλης. Ένα νέο, άφθαρτο πρόσωπο, με έντονη δημόσια παρουσία, που το τελευταίο διάστημα πρωταγωνιστεί στα μέσα ενημέρωσης σχολιάζοντας όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ναυτιλία, τον θαλάσσιο τουρισμό και γενικότερα τη θάλασσα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κομματικά επιτελεία δεν έχουν σταθεί μόνο στην τηλεοπτική του εικόνα, αλλά και στη σημαντική επιρροή που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι αναρτήσεις και τα βίντεό του συγκεντρώνουν χιλιάδες αλληλεπιδράσεις και εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, προς τον κάπτεν Βάλλη έχουν ήδη γίνει διερευνητικές κρούσεις. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του, με ανθρώπους που γνωρίζουν το παρασκήνιο να εκτιμούν ότι οι οριστικές αποφάσεις, εφόσον ληφθούν, θα μετατεθούν για τα τέλη Αυγούστου ή ακόμη και μετά τη ΔΕΘ. Μέχρι τότε, το όνομά του εξακολουθεί να φιγουράρει ψηλά στις λίστες των κομματικών επιτελείων που αναζητούν πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα, δυναμική και απήχηση στην κοινωνία.