Η Ελλάδα της εύκολης αναγνωρισιμότητας, των τηλεοπτικών κατασκευασμάτων και της δημοσιότητας χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Όταν ένα αστυνομικό περιστατικό μετατρέπεται σε πρωτοσέλιδο επειδή πρωταγωνιστεί ένας άνθρωπος που έγινε γνωστός επειδή κάποτε τον έδειξε μια κάμερα, το πρόβλημα ξεπερνά το πρόσωπο.

Αφορά μια ολόκληρη κοινωνία που έμαθε να συγχέει τη φήμη με την αξία.

Υπάρχει μια ερώτηση που οφείλουμε κάποτε να θέσουμε χωρίς περιστροφές:

Ποιος Ποτσέπης;

Όχι ποιος είναι ως φυσικό πρόσωπο. Ούτε ποιο είναι το δικαίωμά του να υπάρχει στη δημόσια σφαίρα. Αλλά ποιο ακριβώς είναι το έργο, η προσφορά, η δημιουργία ή το επίτευγμα που δικαιολογεί την έκταση της δημοσιότητας που του αποδίδεται.

Και, κυρίως, γιατί πρέπει να μας απασχολεί τόσο;

Η είδηση της φερόμενης σύλληψης του Τάσου Ποτσέπη, ύστερα από επεισόδιο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε νυχτερινό κατάστημα στο Χαϊδάρι, επαναφέρει ένα παλαιότερο και πολύ σοβαρότερο ερώτημα:

Πότε ακριβώς αποφασίσαμε ότι η αναγνωρισιμότητα αποτελεί απόδειξη σπουδαιότητας;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κύριος Ποτσέπης φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε αστυνομικούς και να αντιστάθηκε κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του.

Πρόκειται για καταγγελλόμενες συμπεριφορές που οφείλουν να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η σύλληψη δεν αποτελεί καταδίκη και το τεκμήριο αθωότητας ισχύει απολύτως.

Αλλά το θέμα αυτού του άρθρου δεν είναι να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη.

Είναι να αναμετρηθεί με κάτι πολύ πιο διαδεδομένο.

Τη βιομηχανία της ασήμαντης διασημότητας.

Η τηλεόραση που κατασκεύασε διασημότητες χωρίς να απαιτήσει περιεχόμενο.

ΑΣ ΜΗΝ ΚΡΥΒΟΜΑΣΤΕ πίσω από το δάχτυλό μας.

Η ελληνική τηλεόραση δεν περιορίστηκε στο να αναδεικνύει ανθρώπους. Σε πολλές περιπτώσεις κατασκεύασε δημόσιες περσόνες από το τίποτα.

Πήρε μια ατάκα, μια υπερβολή, μια εκκεντρική εμφάνιση, ένα στιγμιαίο θέαμα και το παρουσίασε ως γεγονός άξιο συλλογικής προσοχής.

Και ύστερα ήρθαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ολοκληρώσουν το έργο.

Οι προβολές έγιναν παράσημα. Οι ακόλουθοι έγιναν κοινωνικό κύρος. Η αναπαραγωγή έγινε επιτυχία.

Και η δημοσιότητα άρχισε να λειτουργεί σαν υποκατάστατο του έργου.

Ο κύριος Τάσος Ποτσέπης έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις και τη χαρακτηριστική φράση «Αγάπη μόνο».

Αυτό είναι ένα γεγονός.

Αλλά το ότι κάποιος αναγνωρίζεται στον δρόμο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει αποκτήσει ιδιαίτερη κοινωνική βαρύτητα.

Η αναγνωρισιμότητα δεν είναι πτυχίο. Δεν είναι δημιουργία. Δεν είναι προσφορά. Δεν είναι από μόνη της επίτευγμα.

Και ασφαλώς δεν είναι πιστοποιητικό ανωτερότητας.

Από το «Αγάπη μόνο» στις καταγγελίες για απειλές!

Υπάρχει μια σχεδόν θεατρική αντίφαση ανάμεσα στο σύνθημα με το οποίο έγινε γνωστός ο Ποτσέπης και στα όσα περιγράφονται στα σημερινά αστυνομικά ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της 17ης Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε κατάστημα στο Χαϊδάρι, ο κύριος Ποτσέπης φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους, να χρησιμοποίησε υβριστικές εκφράσεις και να απείλησε αστυνομικό.

Αναφέρεται επίσης ότι σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απειλή και εξύβριση.

Εάν οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν από τη Δικαιοσύνη, θα πρόκειται για συμπεριφορά που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε από τη δημοσιότητα ούτε από την ιδιότητα του προσώπου.

Αντιθέτως, εάν δεν αποδειχθούν, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε με την ίδια δημοσιότητα.

Διότι η κριτική δεν είναι δικαίωμα καταδίκης χωρίς αποδείξεις.

Ούτε όμως το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί ασπίδα απέναντι στον δημόσιο σχολιασμό.

Μια κοινωνία που χειροκροτεί τον θόρυβο και προσπερνά το έργο

Στην Ελλάδα του 2026, ένας επιστήμονας μπορεί να αφιερώσει δεκαετίες στην έρευνα και να παραμείνει άγνωστος.

Ένας συγγραφέας μπορεί να δημιουργήσει ένα αξιόλογο έργο και να αγωνίζεται για λίγες γραμμές δημοσιότητας.

Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει τη ζωή δεκάδων παιδιών χωρίς να γίνει ποτέ θέμα σε ενημερωτική εκπομπή.

Ένας καλλιτέχνης μπορεί να εργάζεται αθόρυβα επί χρόνια, αναζητώντας τον χώρο που δικαιούται η δημιουργία του.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, μια τηλεοπτική ατάκα μπορεί να χαρίσει σε κάποιον αναγνωρισιμότητα που διαρκεί χρόνια.

Τι ακριβώς επιβραβεύουμε;

Την προσπάθεια ή την ευκολία;

Το έργο ή την εικόνα;

Τη σκέψη ή την πρόκληση;

Δεν είναι κακό να διασκεδάζει κανείς με ένα τηλεοπτικό πρόσωπο. Δεν είναι κακό να παρακολουθεί μια εκκεντρική

προσωπικότητα.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ψυχαγωγική αναγνωρισιμότητα παρουσιάζεται σαν απόδειξη αξίας.

Όταν η κοινωνία παύει να διακρίνει τον άνθρωπο που δημιουργεί από τον άνθρωπο που απλώς προβάλλεται.

Και όταν τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν κάθε κίνηση ενός αναγνωρίσιμου προσώπου ως γεγονός μεγαλύτερης σημασίας από ζητήματα που επηρεάζουν πραγματικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Δεν φταίει μόνο ο Ποτσέπης. Φταίει και η μηχανή που τρέφεται από τέτοιες ιστορίες.

Θα ήταν εύκολο να περιορίσουμε όλη την κριτική σε ένα πρόσωπο.

Θα ήταν όμως και επιφανειακό.

Διότι το πρόβλημα δεν γεννήθηκε με τον Ποτσέπη και δεν θα εξαφανιστεί μαζί με την επόμενη είδηση που θα τον αφορά.

Το πρόβλημα είναι μια ολόκληρη βιομηχανία δημοσιότητας που χρειάζεται διαρκώς νέα πρόσωπα, νέες υπερβολές, νέες αντιπαραθέσεις και νέες αφορμές για να παράγει επισκεψιμότητα.

Μια βιομηχανία που πρώτα αναδεικνύει την εκκεντρικότητα, ύστερα την εμπορεύεται και στο τέλος παριστάνει ότι εκπλήσσεται όταν η υπερβολή επιστρέφει ως είδηση.

Και εμείς;

Εμείς καταναλώνουμε.

Κλικάρουμε.

Σχολιάζουμε.

Κοινοποιούμε.

Εξοργιζόμαστε.

Και έτσι συντηρούμε ακριβώς εκείνο που ισχυριζόμαστε ότι περιφρονούμε.

Η δημοσιότητα δεν είναι πάντοτε ανταμοιβή της αξίας. Μερικές φορές είναι απλώς η αμοιβή του θορύβου.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος συνελήφθη. Είναι ποιον αναγορεύουμε σε σημαντικό.

Κανείς δεν δικαιούται να αμφισβητεί την ανθρώπινη αξία του Τάσου Ποτσέπη. Όπως κανείς δεν δικαιούται να τον καταδικάσει πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα να αμφισβητήσουμε τη δημόσια σπουδαιότητα που αποδίδεται σε μια τηλεοπτική περσόνα.

Έχουμε κάθε δικαίωμα να ρωτήσουμε γιατί ένα όνομα αποκτά τόσο μεγάλη θέση στον δημόσιο διάλογο.

Και έχουμε, κυρίως, την υποχρέωση να αναρωτηθούμε τι απομένει όταν σβήσουν οι κάμερες, σταματήσουν οι αναρτήσεις και τελειώσει ο θόρυβος.

Διότι η φήμη μπορεί να κατασκευαστεί μέσα σε μία νύχτα.

Η αξία, όμως, απαιτεί χρόνο.

Η αναγνωρισιμότητα μπορεί να αποκτηθεί με μία ατάκα.

Η ουσιαστική αναγνώριση χρειάζεται περιεχόμενο.

Και η δημοσιότητα μπορεί να σου χαρίσει ένα πρωτοσέλιδο.

Δεν μπορεί όμως να σου χαρίσει αυτομάτως ένα έργο!

Γι’ αυτό και η ερώτηση παραμένει.

ΠΟΙΟΣ ΠΟΤΣΕΠΗΣ;

Όχι ως προσβολή ενός ανθρώπου.

Αλλά ως πρόκληση προς μια κοινωνία που έχει χάσει το μέτρο της δημόσιας σημασίας.

Μια κοινωνία που συχνά προσπερνά εκείνους που παράγουν και σταματά μπροστά σε εκείνους που προκαλούν.

Που μπερδεύει τη δημοφιλία με την προσφορά.

Που μετρά την επιτυχία με προβολές και την επιρροή με ακόλουθους.

Και που τελικά κινδυνεύει να ξεχάσει ότι ο πολιτισμός δεν χτίζεται από τον αριθμό των ανθρώπων που γνωρίζουν ένα όνομα, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του.

Γιατί στο τέλος, όταν σβήσουν τα φώτα και σωπάσουν οι κάμερες, δεν θα μετρά πόσοι σε κοίταξαν.

ΘΑ ΜΕΤΡΑ ΤΙ ΕΙΧΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΕΙΣ.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.