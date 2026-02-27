Πολιτική αφέλεια ή συνειδητή επιλογή ότι το τουρκικό κράτος είναι μέσα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα;

Η παρουσία της κρατικής τουρκικής Ziraat Bankası στην Ελλάδα, μέσω της Ziraat Bank Greece, δεν είναι μια «απλή επένδυση». Είναι πολιτική πράξη με στρατηγικό βάθος.

Και γι’ αυτό η ευθύνη είναι καθαρά πολιτική.

Δεν μιλάμε για μια ιδιωτική τράπεζα που αναζητά μόνο κέρδη. Μιλάμε για ένα 100% κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ένα θεσμικό εργαλείο της Άγκυρας, που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.

Η Ziraat Bankası έχει παρουσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στα εξής κράτη: Γερμανία – Ziraat Bank International AG, με πολλά υποκαταστήματα (Βερολίνο, Φρανκφούρτη, Μόναχο).Βουλγαρία – υποκατάστημα.Η παρουσία της Ziraat Bankası στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Γερμανία δεν είναι τυχαία.

Πρόκειται για μια στρατηγική γεωπολιτική κίνηση: στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία η τράπεζα αποκτά πρόσβαση σε κομβικές αγορές των Βαλκανίων, ενώ στη Γερμανία εκμεταλλεύεται τη μεγάλη τουρκική διασπορά και το κέντρο λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από αυτά τα παραρτήματα, η Τουρκία δημιουργεί οικονομικά δίκτυα επιρροής, ενισχύει τις επιχειρήσεις της, αποκτά πρόσβαση σε κεφάλαια και πληροφορίες, και διαμορφώνει μια γεωοικονομική παρουσία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής τραπεζικής δραστηριότητας. Οι τράπεζες δεν είναι ουδέτερα εργαλεία.

Είναι μηχανισμοί ισχύος: διαμορφώνουν οικονομικά δίκτυα, δημιουργούν εξαρτήσεις, κατευθύνουν επενδύσεις, αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και κεφαλαιακές ροές. Όποιος πιστεύει ότι αυτό είναι «αθώο», απλώς δεν κατανοεί τη γεωοικονομία.Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η λειτουργία της είναι νόμιμη προφανώς είναι υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι: γιατί δεν υπάρχει δημόσια πολιτική συζήτηση; Ποιος αξιολόγησε τον στρατηγικό κίνδυνο; Ποιος έκρινε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα; Ποιος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη;

Η διεθνής πρακτική είναι σαφής: Tα τραπεζικά συστήματα στην ΕΕ κυριαρχούνται από εγχώριους ομίλους και μεγάλες δυτικές ιδιωτικές τράπεζες. Η παρουσία κρατικών τραπεζών τρίτων χωρών σε ευαίσθητες αγορές με γεωπολιτικές εντάσεις είναι εξαίρεση και συνήθως στρατηγικά διαχειριζόμενη. Στην Ελλάδα, αντί για στρατηγική, βλέπουμε σιωπή.Ορισμένες ανεπίσημες αναφορές στον τύπο και σε πολιτικά ή συνωμοσιολογικά άρθρα υποστηρίζουν ότι η Ziraat Bank Greece έχει εμπλοκή σε αγορές ακινήτων από Τούρκους πολίτες ή λειτουργεί ως «Δούρειος Ίππος» για απόκτηση γης.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ή τεκμηριωμένες αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τέτοια δραστηριότητα ή άμεση ιδιοκτησία ακινήτων από την τράπεζα. Η δραστηριότητά της στην Ελλάδα περιορίζεται σε τραπεζικές υπηρεσίες όπως καταθέσεις, δάνεια και πληρωμές.Σε μια περίοδο που η Ευρώπη μιλά για «στρατηγική αυτονομία» και «οικονομική ασφάλεια», η Αθήνα υποβαθμίζει το ζήτημα σε απλή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Λες και η οικονομία είναι αποκομμένη από την πολιτική. Λες και η γεωπολιτική σταματά στα όρια των τραπεζικών ισολογισμών.Κανείς δεν ζητά παράνομες απαγορεύσεις. Ζητείται όμως διαφάνεια. Έλεγχος. Στρατηγική αξιολόγηση.Διότι όταν ένα κράτος επεκτείνεται οικονομικά, το κάνει με σχέδιο. Αν η Ελλάδα δεν έχει σχέδιο απέναντι σε αυτό, τότε το πρόβλημα δεν είναι η τουρκική τράπεζα το πρόβλημα είναι η ελληνική πολιτική τάξη.