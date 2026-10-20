Ποιος κερδίζει τελικά τις εκλογές; Εκείνος που έχει τους περισσότερους οπαδούς ή εκείνος που καταφέρνει να πείσει τους πολίτες που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει; Και τι συμβαίνει όταν αυτοί οι πολίτες, ενώ ενδέχεται να καθορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, εξαφανίζονται από τον κεντρικό αριθμό με τον οποίο παρουσιάζεται καθημερινά η εκλογική αναμέτρηση;

Η γνώμη μου είναι πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αντίφαση της σύγχρονης πολιτικής επικοινωνίας. Οι αναποφάσιστοι συχνά απουσιάζουν από την εκτίμηση ψήφου, αλλά βρίσκονται στο επίκεντρο της εκλογικής διαφήμισης. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο πραγματικότητες αναπτύσσεται ένας ολόκληρος μηχανισμός επηρεασμού της κοινής γνώμης.

Η δημοσκόπηση μετρά, η αναγωγή δημιουργεί εντυπώσεις

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τους αναποφάσιστους. Δεν τους αγνοούν. Όταν όμως παρουσιάζεται η λεγόμενη εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων αναπροσαρμόζονται μέσω στατιστικών υποθέσεων για την τελική εκλογική συμπεριφορά.

Έτσι, ένα κόμμα που συγκεντρώνει, για παράδειγμα, 25% στην πρόθεση ψήφου μπορεί να εμφανίζεται με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό στην εκτίμηση. Όχι επειδή απέκτησε ξαφνικά περισσότερους υποστηρικτές, αλλά επειδή άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού.

Η διαδικασία δεν είναι κατ’ ανάγκην λανθασμένη. Είναι όμως κρίσιμο να εξηγείται. Διότι ο πολίτης δεν παρακολουθεί πάντοτε τη μεθοδολογία. Βλέπει έναν αριθμό, μια κατάταξη, μια διαφορά. Και σχηματίζει την εντύπωση ότι η κοινωνία έχει ήδη αποφασίσει. Εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Η εκτίμηση μπορεί να εκληφθεί ως βεβαιότητα και η πρόβλεψη ως τετελεσμένο.

Η πολιτική διαφήμιση αναζητά εκείνον που αμφιβάλλει

Στην εμπορική διαφήμιση γνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι καταναλωτές την ίδια πιθανότητα να αλλάξουν μάρκα. Το ίδιο ισχύει στην πολιτική.

Ο σταθερός ψηφοφόρος ενός κόμματος δύσκολα θα αλλάξει επιλογή επειδή παρακολούθησε ένα τηλεοπτικό σποτ. Η διαφήμιση μπορεί να ενισχύσει την ταύτισή του και να τον κινητοποιήσει, αλλά η μεγαλύτερη δυνατότητα μεταβολής της εκλογικής προτίμησης βρίσκεται συχνά στον αναποφάσιστο ή στον αμφιταλαντευόμενο ψηφοφόρο.

Αυτός είναι ο πολίτης που δέχεται αντιφατικά μηνύματα, αξιολογεί πρόσωπα, συγκρίνει υποσχέσεις και αναζητά μια αίσθηση ασφάλειας για την επιλογή του.

Πιστεύω πως θα ήταν σωστό να αναγνωρίσουμε ότι ένα σημαντικό μέρος της σύγχρονης πολιτικής διαφήμισης δεν προσπαθεί απλώς να εξηγήσει πολιτικές θέσεις. Προσπαθεί να διαμορφώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο αναποφάσιστος θα πάρει την απόφασή του. Και αυτό το περιβάλλον δεν αποτελείται πλέον μόνο από τηλεοπτικά μηνύματα και αφίσες.

Τα bots και η κατασκευή της πλειοψηφίας

Κάποτε η πολιτική ισχύς επιδεικνυόταν στις μεγάλες συγκεντρώσεις. Σήμερα μπορεί να επιχειρείται η ίδια επίδειξη μέσα από χιλιάδες αναρτήσεις, σχόλια, κοινοποιήσεις και ψηφιακές αντιδράσεις.

Τα bots, δηλαδή αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί, μπορούν να ενισχύουν τεχνητά την ορατότητα ενός πολιτικού μηνύματος. Όταν συνδυάζονται με συντονισμένα δίκτυα πραγματικών λογαριασμών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια παραπλανητική εικόνα κοινωνικής υποστήριξης.

Αυτό είναι το λεγόμενο astroturfing: η οργανωμένη προσπάθεια να παρουσιαστεί μια κατασκευασμένη κινητοποίηση ως αυθόρμητη έκφραση της κοινωνίας.

Ο μηχανισμός είναι απλός. Ο πολίτης βλέπει μια άποψη να επαναλαμβάνεται εκατοντάδες φορές. Σταδιακά μπορεί να θεωρήσει ότι αυτή είναι η κυρίαρχη κοινωνική άποψη. Και τότε ενεργοποιείται ένα παλιό ψυχολογικό φαινόμενο: η κοινωνική επιβεβαίωση.

Δεν χρειάζεται κάποιος να πει στον αναποφάσιστο τι να ψηφίσει. Αρκεί να τον κάνει να πιστέψει ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη επιλέξει.

Η τεχνητή νοημοσύνη προσθέτει μια νέα διάσταση. Επιτρέπει τη μαζική παραγωγή πειστικών κειμένων, εικόνων, συνθετικών φωνών και παραποιημένων βίντεο με ταχύτητα και κόστος που μέχρι πρόσφατα ήταν αδιανόητα.

Το επικίνδυνο δεν είναι η ίδια η τεχνολογία. Είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ώστε να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια σκηνοθετημένη πραγματικότητα.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές έρευνες

Η διεθνής έρευνα προσφέρει σοβαρούς λόγους προβληματισμού. Σε μελέτη του MIT, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scienceτο 2018, οι Soroush Vosoughi, Deb Roy και Sinan Aral ανέλυσαν περίπου 126.000 αλυσίδες διάδοσης ειδήσεων στο Twitter, με συμμετοχή περίπου τριών εκατομμυρίων χρηστών. Διαπίστωσαν ότι οι ψευδείς ειδήσεις είχαν 70% μεγαλύτερη πιθανότητα αναδημοσίευσης από τις αληθείς, με ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο στην πολιτική ενημέρωση. Ενδιαφέρον είναι ότι η μεγαλύτερη διάδοση του ψεύδους αποδόθηκε κυρίως στην ανθρώπινη συμπεριφορά και όχι αποκλειστικά στα bots. Παράλληλα, η βιβλιογραφία για την υπολογιστική προπαγάνδα περιγράφει πώς αυτοματοποιημένα και συντονισμένα δίκτυα μπορούν να προσομοιώνουν κοινωνική υποστήριξη. Τα ευρήματα αποδεικνύουν κινδύνους παραπληροφόρησης, όχι όμως ότι κάθε τέτοια επιχείρηση αλλάζει αναγκαστικά την ψήφο.

Η δημοκρατία χρειάζεται πολίτες, όχι κατασκευασμένες βεβαιότητες

Η εμπειρία μου λέει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία δεν είναι εκείνη που δημιουργεί απλώς εντυπώσεις. Είναι εκείνη που οικοδομεί εμπιστοσύνη.

Γι’ αυτό χρειάζονται τρεις ουσιαστικές παρεμβάσεις. Πρώτον, οι δημοσκοπήσεις να παρουσιάζουν με απόλυτη σαφήνεια τη διαφορά πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου, μαζί με το πραγματικό μέγεθος της αβεβαιότητας. Δεύτερον, οι ψηφιακές πλατφόρμες να εντοπίζουν τη συντονισμένη τεχνητή δραστηριότητα και να καθιστούν διαφανή την πολιτική διαφήμιση. Τρίτον, τα κόμματα να αναλαμβάνουν δημόσια την ευθύνη για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων τους.

Ίσως θα έπρεπε, τελικά, να επαναπροσδιορίσουμε και τον ίδιο τον ρόλο της πολιτικής διαφήμισης. Όχι ως μηχανισμό εκμετάλλευσης της αμφιβολίας, αλλά ως διαδικασία ενημέρωσης και ουσιαστικής πειθούς.

Γιατί ο αναποφάσιστος δεν είναι ένας αριθμός που περισσεύει από τη δημοσκόπηση. Είναι ένας πολίτης που ακόμη σκέφτεται. Και το δικαίωμά του να σκέφτεται ελεύθερα είναι σημαντικότερο από την επιθυμία οποιουδήποτε κόμματος να κερδίσει.

Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από την αμφιβολία. Κινδυνεύει από την κατασκευασμένη βεβαιότητα.