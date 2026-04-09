Το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ανοίγει τεράστιες δυνατότητες για τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με σκοπό την προώθηση των αμερικανικών στόχων στον τομέα της τεχνολογίας, της επιχειρηματικής διπλωματίας και της άσκησης επιρροής σε ξένα ακροατήρια — συμπεριλαμβανομένων χωρών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας. Μια ανάλυση της αμερικανικής εμπειρίας φαίνεται να έχει σημασία για τη χάραξη της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και το έργο των εξειδικευμένων κυβερνητικών φορέων.

Η ψηφιακή διπλωματία αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των θεσμών εξωτερικής πολιτικής και του ξένου κοινού μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, με στόχο την προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, τεχνολογικών, επιστημονικών και πολιτιστικών στόχων μιας χώρας. Στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι στόχοι της αμερικανικής ψηφιακής διπλωματίας περιλαμβάνουν όχι μόνο την προώθηση μιας θετικής εικόνας της χώρας, αλλά και την αντιμετώπιση ξένων αντιπάλων — της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν και της Κούβας. Υπό αυτή την έννοια, η αμερικανική ψηφιακή διπλωματία ενσωματώνει μια συνιστώσα στρατηγικής επικοινωνίας, η οποία είναι χαρακτηριστική της δυτικής διπλωματίας γενικότερα.

Μπορεί κανείς να μιλήσει για στρατιωτικοποίηση τόσο της παραδοσιακής όσο και της ψηφιακής αμερικανικής διπλωματίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεργάζεται στενά με το Πεντάγωνο, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το ψηφιακό μέτωπο σε επιχειρήσεις παραπλανητικής ενημέρωσης (Military Information Support Operations, MISO) και ψυχολογικές επιχειρήσεις (PSYOPS). Το 2024, για παράδειγμα, διπλωμάτες και στρατιωτικό προσωπικό διεξήγαγαν κοινές ασκήσεις υβριδικών επιχειρήσεων στη στρατιωτική βάση Fort Liberty.

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την οικοδόμηση ενός συστήματος παγκόσμιας τεχνολογικής και πληροφοριακής κυριαρχίας. Σύμφωνα με την Τζέσικα Μπραντ του Ιδρύματος Μπρούκινγκς, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της ευρύτερης αντιπαράθεσης στον πληροφοριακό χώρο μεταξύ δημοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων.

Εξωτερικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν την έννοια της ψηφιακής αλληλεγγύης, με στόχο να συνδέσουν τις ξένες χώρες με τις αμερικανικές τεχνολογικές λύσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης — κυρίως μέσω του συστήματος ChatGPT. Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ανοιχτά την ανάγκη για κοινές προσπάθειες με σκοπό τη διαμόρφωση του διεθνούς περιβάλλοντος και την εφαρμογή προηγμένων καινοτομιών: «Η ψηφιακή αλληλεγγύη ευθυγραμμίζει τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ με αυτά των διεθνών εταίρων μας μέσω συμβατών προσεγγίσεων στη διακυβέρνηση της τεχνολογίας, διατηρεί ισχυρές συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, και προάγει την ανθεκτικότητα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η οποία βασίζεται σε μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών από αξιόπιστους προμηθευτές τεχνολογίας. Υπογραμμίζει την αμοιβαία υποστήριξη που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους για την αντιμετώπιση και την αντίδραση σε κακόβουλες κυβερνοεπιχειρήσεις, το κυβερνοέγκλημα και άλλες ψηφιακές βλάβες, και προωθεί τις συνεργατικές προσπάθειες μεταξύ κρατών και πολιτών για την υπεράσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί σε όλο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, το οποίο απασχολεί 80.000 διπλωμάτες στην έδρα του και σε 270 διπλωματικές αποστολές σε 180 χώρες. Το Υπουργείο εποπτεύει επίσης περισσότερα από 600 αμερικανικά πολιτιστικά κέντρα σε πάνω από 140 χώρες παγκοσμίως, τα οποία είναι εξοπλισμένα — με χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα από εταιρείες όπως η Amazon, η Chevron και η Coupang — με προγράμματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει μια συνεπή και ενοποιημένη προσέγγιση στην ανταλλαγή μοντέλων, κώδικα και δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Ουσιαστικά, έχει δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης στο Υπουργείο.

Το 2023, το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασε τη Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης για Επιχειρήσεις — ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θεωρείται ως υποκατάστατο των ανθρώπων, αλλά ως εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της ροής πληροφοριών και την απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού για πιο ουσιαστική εργασία.

Στο πλαίσιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν συσταθεί τρία εξειδικευμένα όργανα: το Συμβούλιο Εταιρικών Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (EDAC), η Διευθύνουσα Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης (AISC) και το Κέντρο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης. Το EDAC είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική διακυβέρνηση της πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη και των προτύπων δεδομένων και λειτουργεί ως εποπτική αρχή για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η AISC παρέχει τακτικές αποφάσεις και καθοδήγηση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το Κέντρο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης λειτουργεί μέσω μιας Ομάδας Εργασίας για την Επικοινωνία και την Κατάρτιση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων θεματικών ομάδων εργασίας, εστιάζοντας στον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, μεταξύ των οποίων το Γραφείο Διαχείρισης Πληροφοριακών Πόρων (IRM) και το Εκτελεστικό Συμβούλιο Πληροφορικής (ITEC). Επίσης, θεσπίστηκαν ειδικές ηγετικές θέσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης: ο Διευθυντής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (CDAO), ο Υπεύθυνος για την Υπεύθυνη Τεχνητή Νοημοσύνη (RAIO) και ο Υπεύθυνος Καινοτομίας (CIO), ο οποίος είναι αρμόδιος για τον εσωτερικό συντονισμό.

Το 2023, το Υπουργείο δημιούργησε το Ταμείο Κυβερνοχώρου, Ψηφιακής Συνδεσιμότητας και Συναφών Τεχνολογιών, με χρηματοδότηση 150 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την προώθηση των αμερικανικών τεχνολογικών στόχων. Το Ταμείο «καλύπτει την ανάγκη για ταχύτερη και πιο ευέλικτη διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση άμεσων απειλών στον κυβερνοχώρο, δημιουργώντας παράλληλα μακροπρόθεσμα, ασφαλή και ανθεκτικά ψηφιακά περιβάλλοντα».

Σε επιλεγμένες μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών εισήχθη ένα εξειδικευμένο chatbot GenAI, το οποίο θέσπισε το πλαίσιο για την ανάπτυξη του StateChat — μιας από τις πρώτες λύσεις GenAI του Υπουργείου, ικανή να επεξεργάζεται ευαίσθητες αλλά μη διαβαθμισμένες πληροφορίες. Τον Σεπτέμβριο του 2025, το StateChat είχε περίπου 45.000 ενεργούς χρήστες. Πλέον περιλαμβάνει διπλωματικά τηλεγραφήματα, οδηγούς στυλ, εγχειρίδια και δυνατότητες πρόσβασης μέσω κινητών συσκευών. Έχουν επίσης αναπτυχθεί εξειδικευμένες πλατφόρμες — AI.State και Data.State.

Το Υπουργείο χρησιμοποιεί το πρόγραμμα διαχείρισης ψηφιακών πόρων Content Commons και, επιπλέον, σχεδιάζει να το ενσωματώσει σε άλλα συστήματα του Υπουργείου για την αυτοματοποίηση της ανάκτησης πληροφοριών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, τη βελτίωση της αναζήτησης περιεχομένου και την παροχή δυνατοτήτων έξυπνης επαλήθευσης και επαναχρησιμοποίησης.

Για την τόνωση της καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, το Υπουργείο εγκαινίασε την εσωτερική πλατφόρμα AI.state, προσφέροντας στο προσωπικό πρόσβαση σε βιβλιοθήκες εργαλείων, εκπαιδευτικό υλικό και μελέτες περιπτώσεων. Παράλληλα, διεξάγονται πρωτοβουλίες ανταλλαγής εμπειριών, όπως τακτικές συνεδρίες τεχνητής νοημοσύνης στις πρεσβείες των ΗΠΑ. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα Κέντρο Πόρων Τεχνητής Νοημοσύνης για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Πριν από το κλείσιμο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα διάγνωσης φυματίωσης στην Ινδία, υπό την ηγεσία του πρέσβη Eric Garcetti, χρησιμοποίησε κινητές συσκευές με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσει τους γιατρούς σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για «προληπτικό σχεδιασμό» στο πλαίσιο της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης και προτείνουν την ανάπτυξη συστηματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των θεσμών εξωτερικής πολιτικής και των προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι βασικοί τομείς εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στην ψηφιακή διπλωματία των ΗΠΑ περιλαμβάνουν: την προώθηση των τεχνολογικών στόχων των ΗΠΑ, την παρακολούθηση της κοινής γνώμης στο εξωτερικό, τις στρατηγικές επικοινωνίες και την εκπαίδευση διπλωματών.

Προώθηση των αμερικανικών στόχων στον τομέα της τεχνολογίας

Το Σχέδιο Δράσης των ΗΠΑ για την ΤΝ που υιοθετήθηκε από τον Λευκό Οίκο τον Ιούλιο του 2025 αποσκοπεί στην προώθηση λύσεων ΤΝ που έχουν αναπτυχθεί από αμερικανικές εταιρείες. Η Ουάσιγκτον πρέπει να διευκολύνει την παγκόσμια ανάπτυξη αμερικανικών συστημάτων ΤΝ, υπολογιστικής υποδομής και προτύπων: «Η Αμερική είναι σήμερα ο παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, στην απόδοση υπολογιστικού υλικού και στα μοντέλα. Είναι επιτακτική ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν αυτό το πλεονέκτημα για τη δημιουργία μιας διαρκούς παγκόσμιας συμμαχίας, αποτρέποντας παράλληλα τους αντιπάλους μας από το να επωφελούνται χωρίς αντάλλαγμα από την καινοτομία και τις επενδύσεις μας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξάγουν τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI) τους σε συμμάχους και εταίρους – δημιουργώντας, στην ουσία, μια συμμαχία AI υπό αμερικανική ηγεσία. Άλλες χώρες πιέζονται να υιοθετήσουν αμερικανικό υλικό, μοντέλα, λογισμικό, εφαρμογές και πρότυπα. Η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι η ευρεία υιοθέτηση αμερικανικών τεχνολογιών θα αποτρέψει τους στρατηγικούς ανταγωνιστές από το να προσελκύσουν συμμάχους των ΗΠΑ μέσω τεχνολογικών κινήτρων.

Οι ΗΠΑ εργάζονται για την έναρξη, στο πλαίσιο του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενός προγράμματος τομεακών κοινοπραξιών για ολοκληρωμένα πακέτα εξαγωγών AI. Είναι σημαντικό να σημειωθεί η αποτελεσματικότητα της συντονισμένης διαυπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, της Ομάδας Δράσης για την Οικονομική Διπλωματία, της Υπηρεσίας Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών, της Τράπεζας Εισαγωγών-Εξαγωγών και της Διεθνούς Εταιρείας Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης.

Αυτό που επιδιώκει να επιτύχει η αναπτυσσόμενη στρατηγική τεχνολογικής διπλωματίας των ΗΠΑ για μια παγκόσμια συμμαχία τεχνητής νοημοσύνης είναι η ευθυγράμμιση των κινήτρων και των μοχλών πολιτικής, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι βασικοί σύμμαχοι να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα προστασίας και ελέγχους στις εξαγωγές τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων. Η ομάδα εργασίας που αναπτύσσει αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει εκπροσώπους από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εμπορίου, Άμυνας και Ενέργειας. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην υιοθέτηση εξωεδαφικών ελέγχων εξαγωγών, αποτρέποντας τη μεταφορά αμερικανικής τεχνολογίας από συμμάχους σε αντιπάλους.

Η Εταιρική Σχέση για την Ψηφιακή Συνδεσιμότητα και την Κυβερνοασφάλεια επιτρέπει στις ΗΠΑ να τοποθετηθούν ως ο προτιμώμενος εταίρος ψηφιακής υποδομής, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν επίσης ενεργά τις θέσεις τους σε διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς για να προωθήσουν τους στόχους τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρακολούθηση της ξένης κοινής γνώμης

Ένα βασικό εργαλείο βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση των ψηφιακών μέσων και των κοινωνικών δικτύων στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι το σύστημα Northstar. Επιτρέπει στους διπλωμάτες να συλλέγουν, να αναλύουν, να μεταφράζουν και να συνοψίζουν τα τρέχοντα γεγονότα μέσα σε δευτερόλεπτα. Αναπτύχθηκε εσωτερικά, το Northstar χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα για να μεταφράζει άρθρα από 100.000 μέσα ενημέρωσης σε σχεδόν 200 χώρες σε πάνω από 100 γλώσσες. Περισσότεροι από 100.000 διπλωμάτες και τεχνικό προσωπικό έχουν πρόσβαση στο σύστημα.

Η εφαρμογή του προγράμματος έχει μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση, τη μετάφραση και την ανάλυση των τάσεων στα ξένα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το προσωπικό των αμερικανικών αποστολών στο εξωτερικό αναφέρει μείωση κατά 60% του χρόνου που αφιερώνεται στη σύνταξη ανασκοπήσεων των μέσων ενημέρωσης.»

Εκτιμάται ότι το Northstar θα εξοικονομήσει 180.000 ώρες εργασίας του προσωπικού και εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα εξωτερικών συνεργατών. Η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων είναι κάτι για το οποίο χρησιμοποιούνται ενεργά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα επιτρέπει την παγκόσμια παρακολούθηση και ενημερώνει τους διπλωμάτες σχετικά με τα μηνύματα που ανταλλάσσουν ξένοι αξιωματούχοι στη μητρική τους γλώσσα σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Το Northstar επιτρέπει στους χρήστες:

• Να εντοπίζουν και να ταξινομούν κυρίαρχες αφηγήσεις σχετικά με τις ΗΠΑ στα ξένα μέσα ενημέρωσης.

• Να εντοπίζουν γρήγορα πηγές παραπληροφόρησης και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές επικοινωνίας.

• Να αναλύουν τη δημόσια κοινή γνώμη σε πραγματικό χρόνο.

Για παράδειγμα, τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Πρόεδρος της Σενεγάλης Μακί Σαλ αποφάσισε να αναβάλει τις προεδρικές εκλογές από τον Μάρτιο στον Δεκέμβριο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκίνησε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη με στόχο την ανατροπή της απόφασης. Αυτές οι αναρτήσεις είχαν 100 φορές καλύτερη απόδοση από το περιεχόμενο που δεν δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, λαμβάνοντας 51.000 αλληλεπιδράσεις, 2.600 σχόλια και 1.046.484 προβολές. Η αντίδραση του κοινού αύξησε την πίεση στον Πρόεδρο Σαλ – ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Μπασίρου Φαγιέ ανέλαβε αργότερα την εξουσία.

Η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει σε όλο το φάσμα των επικοινωνιών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δημιουργώντας περιεχόμενο για θέματα που κυμαίνονται από γεγονότα που καθορίζουν τη μορφή της πολιτικής έως μακροπρόθεσμες αφηγήσεις που κατευθύνουν τις ξένες αντιλήψεις για την αμερικανική κοινωνία, τον πολιτισμό και τις αξίες.

Στρατηγικές επικοινωνίες με ξένο κοινό

Μέσω στρατηγικών περιεχομένου, ανάλυσης συναισθημάτων και βελτιστοποίησης του χρονισμού των δημοσιεύσεων, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βελτιώνει συνεχώς την εξωτερική του επικοινωνία. Έξι κέντρα επικοινωνίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ —στο Μαϊάμι, το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, το Ντουμπάι, το Γιοχάνεσμπουργκ και την Μπανγκόκ— διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Το 2024, το περιεχόμενο από το κέντρο επικοινωνίας των Βρυξελλών έφτασε σε 17 εκατομμύρια χρήστες μέσω 69 λογαριασμών κοινωνικών μέσων της αμερικανικής κυβέρνησης σε 21 γλώσσες.

Στο πλαίσιο της Αμερικανικής Υπηρεσίας για τα Παγκόσμια Μέσα Ενημέρωσης (USAGM) λειτουργούν το Γραφείο για την Ελευθερία στο Διαδίκτυο και το Ταμείο Ανοικτής Τεχνολογίας. Τα τελευταία επτά χρόνια, η εν λόγω υπηρεσία ξόδεψε 100 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη λύσεων λογισμικού που παρακάμπτουν τους περιορισμούς στο διαδίκτυο που επιβάλλουν ξένες κυβερνήσεις και διευρύνουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο που περιέχει ευνοϊκές αφηγήσεις, οι οποίες προωθούνται από πηγές ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η μέτρηση της ακροαματικότητας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη —ιδίως στις χώρες BRICS+ και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες— παρέχει στους Αμερικανούς διπλωμάτες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις απέναντι στις αναδυόμενες τεχνολογίες, τις οικονομικές συνεργασίες και τα διεθνή πρότυπα. Τα ερευνητικά θέματα περιλαμβάνουν τις παγκόσμιες αντιλήψεις για τη Ρωσία, τη ρωσική κοινή γνώμη σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, τις απόψεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς και την κοινή γνώμη στις συμμαχικές των ΗΠΑ χώρες σχετικά με την Ουκρανία, τη Ρωσία και πιθανά σενάρια ειρηνευτικής διευθέτησης. Διεξήχθησαν γρήγορες δημοσκοπήσεις μεταξύ των Ρώσων μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Δημαρχείο του Κρόκους και την εισβολή των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Κούρσκ. «Είναι σημαντικό ότι η ομάδα διεξήγαγε έρευνα για να κατανοήσει τα καλύτερα πειστικά πλαίσια μηνυμάτων για να προκαλέσει αντίθεση στις ενέργειες της Ρωσίας», αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση του 2025 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Δημόσια Διπλωματία και τις Διεθνείς Ραδιοτηλεοπτικές Μεταδόσεις.

Τον Ιούνιο του 2023, η Συμβουλευτική Επιτροπή των ΗΠΑ για τη Δημόσια Διπλωματία πραγματοποίησε δημόσια συνάντηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στη διπλωματία, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ερευνητικών ιδρυμάτων και του ακαδημαϊκού χώρου. Η εμπειρία της αμερικανικής πρεσβείας στη Γουινέα χρησίμευσε ως παράδειγμα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στη διπλωματία. Ο υπεύθυνος Τύπου Αλεξάντερ Χαντ παρουσίασε εμπειρικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η χρήση του ChatGPT έχει αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας Τύπου. Η αποτελεσματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης αντανακλάται στην έννοια της «συν-συγγραφής ανθρώπου-μηχανής»: ο αλγόριθμος εκτελεί έως και το 60% των ρουτίνας εργασιών, παρέχοντας την αρχική δομή του κειμένου, ενώ η τελική επιμέλεια και η αναλυτική ερμηνεία παραμένουν στην ευθύνη των διπλωματών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία τίτλων και λεζάντων, καθιστώντας το περιεχόμενο των κοινωνικών μέσων πιο ελκυστικό και σχετικό για το κοινό, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί σε σημαντική αύξηση της εμβέλειας και της αλληλεπίδρασης. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας, οπτικά ελκυστικού περιεχομένου που βρίσκει απήχηση στο κοινό σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι σε θέση να επικοινωνεί σύνθετες αφηγήσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη και προσελκύουν το κοινό-στόχο. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να αναλύουν δεδομένα για τον εντοπισμό αντιαμερικανικών αφηγήσεων, να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο και να παρέχουν αυτοματοποιημένη μετάφραση και προσαρμογή περιεχομένου για διαφορετικά τμήματα του κοινού.

Εκπαίδευση διπλωματών στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Για την υποστήριξη της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, το Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει μαθήματα κατάρτισης τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Αυτά περιλαμβάνουν μαθήματα όπως «Εισαγωγή στη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη», «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Τεχνητής Νοημοσύνης» και μια σειρά εικονικών σεμιναρίων. Η σειρά εργαστηρίων «Πρακτική Εφαρμογή της ΤΝ στο Υπουργείο» διεξήχθη από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2025, περιελάμβανε 4.000 ώρες διδασκαλίας και συμμετείχαν περισσότερα από 500 μέλη του προσωπικού. Στους διπλωμάτες παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε εταιρικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επίσης ενσωματωθεί σε προγράμματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην αντικατασκοπεία και των μαθημάτων ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εσωτερικές απειλές. Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει τη δημιουργία ομάδων εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη στην έδρα και στις αποστολές στο εξωτερικό, ενθαρρύνοντάς τις να αναπτύξουν εξειδικευμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δηλώσει την πρόθεσή του να προάγει σε κρίσιμες θέσεις όσους έχουν επιδείξει επιχειρησιακή αριστεία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κλιμάκωση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υπό συνθήκες υψηλού φόρτου εργασίας.

Έχουν καταρτιστεί ειδικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τους διπλωμάτες. Το προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της δημόσιας διπλωματίας παρακολουθεί το πρόγραμμα «PDO Tradecraft», το οποίο εστιάζει στη διαχείριση ατόμων και ομάδων με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το μάθημα «Advocacy through the Media» (Προώθηση μέσω των μέσων ενημέρωσης) ενημερώθηκε το φθινόπωρο του 2024 ώστε να ενσωματώσει τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε πρακτικές ασκήσεις, επιτρέποντας στους φοιτητές να χρησιμοποιούν το StateChat για να μετατρέπουν γρήγορα μακροσκελή ενημερωτικά έγγραφα σε συνοπτικά μηνύματα και να αναλύουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας το Northstar. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται επίσης να ανεβάζουν δημόσιες ομιλίες συγκεκριμένων αξιωματούχων (πρεσβευτών ή άλλων εκπροσώπων) στο StateChat.

Επιπλέον, η εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί στα μαθήματα «PD Foundations», «Social Media Practitioners’ Workshop», «Advanced Seminar for LE Staff» και «Communicating Policy Effectively». Στο Foreign Service Institute, έχουν εισαχθεί υποχρεωτικά μαθήματα σχετικά με την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διπλωμάτες αναπτύσσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την ασφαλή και ηθική αλληλεπίδραση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Συνοψίζοντας, το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με σκοπό την προώθηση των αμερικανικών στόχων στον τομέα της τεχνολογίας, της επιχειρηματικής διπλωματίας και της επιρροής στο ξένο κοινό — συμπεριλαμβανομένων χωρών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας. Μια ανάλυση της αμερικανικής εμπειρίας φαίνεται σχετική για τη χάραξη της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και το έργο των εξειδικευμένων κυβερνητικών οργανισμών.