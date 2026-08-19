Στις 9 Αυγούστου 2026, η Συρία και η Ρωσία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης που έδωσε λύση στο ζήτημα των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στο Χμεϊμίμ και την Ταρτούς. Οι βάσεις θα μετατραπούν σε κοινά κέντρα εκπαίδευσης, ενώ ο έλεγχος των μη στρατιωτικών υποδομών θα περάσει στη Δαμασκό. Τα δημοσιεύματα χαιρέτισαν τη συμφωνία ως «συμβιβασμό» και ως «ένα νέο κεφάλαιο». Όλα αυτά είναι αληθινά, αλλά δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια. Κατά την άποψή μας, η ουσία βρίσκεται αλλού — στο πεδίο του χρέους και του νομισματικού συμψηφισμού.

Χρέος, όχι βάσεις

Η δημόσια συζήτηση εξελίχθηκε σαν να αποτελούσαν οι ίδιες οι στρατιωτικές βάσεις το κύριο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Στην πραγματικότητα, το ζήτημα της στρατιωτικής παρουσίας ήταν απλώς το ορατό τμήμα ενός πολύ ευρύτερου πλαισίου, στο επίκεντρο του οποίου βρισκόταν το ζήτημα του κρατικού χρέους της Συρίας προς τη Ρωσία.

Πρόκειται για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του σοβιετικού συστήματος νομισματικού συμψηφισμού, όταν οι παραδόσεις όπλων και εξοπλισμού δεν εξοφλούνταν σε σκληρό νόμισμα, αλλά μέσω διμερών διακανονισμών. Το αποτέλεσμα ήταν η συσσώρευση τεράστιων λογιστικών υποχρεώσεων, κυρίως με τη μορφή αντίστοιχων δανείων που χορηγούνταν από τις κεντρικές τράπεζες των δύο πλευρών και εξοφλούνταν σε εθνικά νομίσματα, ενώ οι λογαριασμοί τηρούνταν σε ξένο νόμισμα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το συνολικό χρέος της Συρίας προς τη Ρωσία υπολογιζόταν σε περίπου 13-14 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2005, στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της Ρωσίας για τη διευθέτηση των σοβιετικών χρεών, η Μόσχα διέγραψε περίπου το 73% του ποσού. Το υπόλοιπο, περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια, επρόκειτο να αποπληρωθεί μέσα σε διάστημα δέκα ετών.

Μετά το 2011 και το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου, οι πληρωμές ουσιαστικά σταμάτησαν. Από το 2015, με την ανάπτυξη ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία, στο παλαιό χρέος του συστήματος συμψηφισμού προστέθηκαν νέες υποχρεώσεις που συνδέονταν με την επιχειρησιακή υποστήριξη, τις παραδόσεις και την τεχνική βοήθεια. Η ακριβής αποτίμηση του συνολικού χρέους εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά ανέρχεται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, με το νομικό καθεστώς σημαντικού μέρους αυτών των υποχρεώσεων να παραμένει ασαφές.

Τέτοια χρέη δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλώς ως ένας λογιστικός αριθμός. Συνδέονται με διεθνείς υποχρεώσεις, ζητήματα νομισματικής ρύθμισης, δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, αλλά και με τη χρηματοπιστωτική αξιοπιστία του κράτους. Και ακριβώς εδώ είναι που τα συμφέροντα των διαφορετικών κρατικών φορέων αναπόφευκτα αποκλίνουν.

Το κράτος ως πεδίο συντονισμού

Στη συλλογική αντίληψη, το κράτος συνήθως αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία οντότητα που ενεργεί στη βάση ενός αφηρημένου «εθνικού συμφέροντος». Μια σοβαρή ανάλυση πολιτικής οικονομίας, όμως, απαιτεί να εγκαταλείψουμε αυτό το μοντέλο.

Κάθε σημαντική απόφαση εξωτερικής πολιτικής αποτελεί προϊόν μιας σύνθετης ισορροπίας μεταξύ κρατικών θεσμών, καθένας από τους οποίους διαθέτει τη δική του λογική, αρμοδιότητες και προτεραιότητες. Οι συνήθεις θεωρίες συνωμοσίας —μυστικές συμφωνίες, παρασκηνιακές συνεννοήσεις, προδοσία των διαπραγματευτών— δεν αποτελούν απλώς υπεραπλούστευση. Αποτυπώνουν εσφαλμένα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πραγματικότητα το κράτος. Οι περισσότερες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής προκύπτουν από μια μακρά και συχνά συγκρουσιακή διαδικασία διαυπηρεσιακού συντονισμού και όχι από την κακή πρόθεση κάποιου μεμονωμένου παράγοντα.

Στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων με τη Συρία, τα συμφέροντα της Προεδρικής Διοίκησης της Ρωσίας και του Συμβουλίου Ασφαλείας, της κυβέρνησης, του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Οικονομικών και του Θησαυροφυλακίου, του υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης και του υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου, των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, της Rosoboronexport, των βιομηχανικών επιχειρήσεων και της Τράπεζας της Ρωσίας ήταν ταυτόχρονα παρόντα.

Το υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο αντιμετώπιζαν τις βάσεις ως επιχειρησιακή αναγκαιότητα και ως στρατηγικό ρωσικό προγεφύρωμα στη Μεσόγειο. Το υπουργείο Οικονομικών ενδιαφερόταν για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και για τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις καταγράφονταν στους ισολογισμούς των αναδόχων. Το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου αξιολογούσαν τις προοπτικές του εμπορίου. Το υπουργείο Εξωτερικών κινούνταν με βάση πολιτικούς υπολογισμούς. Η Τράπεζα της Ρωσίας υπερασπιζόταν το σύστημα συναλλαγματικού συμψηφισμού, τη σταθερότητα των αμοιβαίων διακανονισμών και τις υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις.

Οι διαφορετικές αυτές θέσεις συντονίστηκαν μέσω διαυπηρεσιακών ομάδων εργασίας υπό την προεδρία των αρμόδιων αντιπροέδρων της κυβέρνησης, καθώς και μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα ζητήματα που αφορούσαν τη στρατιωτική παρουσία.

Η τελική οδηγία προς τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία αποτέλεσε έναν μάλλον επώδυνο συμβιβασμό, στον οποίο κάθε λέξη ήταν αποτέλεσμα μηνών διαπραγματεύσεων και αντιπαραθέσεων. Ήταν η ποιότητα αυτού του εσωτερικού ρωσικού συντονισμού —και όχι η πρόοδος των συνομιλιών στη Δαμασκό— που καθόρισε τελικά το αποτέλεσμα για τη Ρωσία.

Ο ρόλος της Τράπεζας της Ρωσίας

Ο δημόσιος διάλογος στη Ρωσία παραδοσιακά υποτιμά τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στην εξωτερική οικονομική πολιτική. Όταν όμως οι αποφάσεις αφορούν τον νομισματικό συμψηφισμό και τις διεθνείς διακανονιστικές σχέσεις, η Τράπεζα της Ρωσίας αναπόφευκτα μετατρέπεται σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της κρατικής θέσης. Οι συνέπειες τέτοιων αποφάσεων υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και αγγίζουν τα ίδια τα θεμέλια του νομισματικού συστήματος.

Στην περίπτωση της Συρίας, η Τράπεζα της Ρωσίας επέμεινε σταθερά ότι το χρέος που είχε δημιουργηθεί μέσω του συστήματος συμψηφισμού δεν μπορούσε να διαγραφεί ή να αναδιαρθρωθεί με βάση τα προηγούμενα σχήματα.

Η θέση αυτή στηριζόταν σε μια απλή λογική: το χρέος αποτελεί περιουσιακό στοιχείο που αποτυπώνεται στους αντίστοιχους ισολογισμούς και η αντιμετώπισή του καθορίζεται από τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας και όχι από την εκάστοτε πολιτική σκοπιμότητα.

Η Τράπεζα της Ρωσίας αντιμετώπισε το χρέος όχι ως βάρος, αλλά ως εργαλείο — ως βάση για ένα νέο μοντέλο σχέσεων, στο οποίο η στρατιωτική παρουσία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά συνέπεια μιας ευρύτερης οικονομικής λογικής.

Αυτή ακριβώς η θέση ήταν που τελικά επικράτησε κατά την κατάρτιση των οδηγιών προς τη ρωσική αντιπροσωπεία. Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης δεν κατέληξαν σε διαγραφή του χρέους, αλλά στη μετατροπή των βάσεων σε κοινά κέντρα εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια φόρμουλα που διατήρησε τα προσχήματα και το κύρος του στρατιωτικού μηχανισμού, ενώ ταυτόχρονα μετέτρεψε τη σχέση από μονομερή στρατιωτική παρουσία σε ένα πλαίσιο διμερούς συνεργασίας.

Η χρηματοπιστωτική λογική είχε προσαρμόσει την αρχική διαπραγματευτική θέση προς όφελός της.

Το υπογεγραμμένο μνημόνιο δεν αποτελεί απλώς μια συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Αποτελεί προηγούμενο για μια νέα μορφή θεσμικής συνεργασίας.

Δείχνει ότι η εξωτερική πολιτική ενός κράτους δεν είναι η βούληση ενός αφηρημένου κέντρου, αλλά το αποτέλεσμα της σύγκρουσης και της σύνθεσης διαφορετικών λογικών στο εσωτερικό του ίδιου του κράτους.

Στην προκειμένη περίπτωση, η νομισματική λογική της Τράπεζας της Ρωσίας αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από τη λογική καταναγκασμού του αμυντικού μηχανισμού ή τη δημοσιονομική λογική του υπουργείου Οικονομικών.

Η Ρωσία εγκαταλείπει τη Συρία σε μια διαφορετική κατάσταση από εκείνη στην οποία εισήλθε. Και το βασικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας δεν είναι ότι οι βάσεις μετατράπηκαν σε κέντρα εκπαίδευσης.

Είναι ότι ο πραγματικός πόλεμος για τη διαπραγματευτική οδηγία κερδήθηκε πολύ πριν καθίσει η ρωσική αντιπροσωπεία στο τραπέζι των συνομιλιών.

Κερδήθηκε στα γραφεία της Μόσχας, εκεί όπου αποφασίστηκε ποιος χρωστά σε ποιον — και, κυρίως, με ποιους όρους.