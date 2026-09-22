Το προσδόκιμο ζωής ξεπέρασε τα ογδόντα και η ανθρωπότητα πανηγυρίζει σαν να νίκησε τον θάνατο, ενώ απλώς του εξασφάλισε μεγαλύτερη αίθουσα αναμονής.

Η ευφυής ιατρική, χέρι χέρι με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μας επιτρέπει πια ούτε να πεθάνουμε στην ώρα μας. Μας επιδιορθώνει, μας ρυθμίζει, μας επαναφορτίζει και μας επιστρέφει στην κυκλοφορία σαν παλιά μηχανή με καινούργιο πιστοποιητικό καταλληλότητας. Μετρά το σάκχαρο, την πίεση, τη χοληστερίνη, τα βήματα, τον ύπνο, την τεστοστερόνη, τη θλίψη· μόνο τη ζωή δεν μπορεί να μετρήσει, γι’ αυτό προσποιείται ότι δεν υπάρχει.

Μας υποχρεώνουν να ζούμε υγιεινά, δηλαδή προσεκτικά, και να πεθαίνουμε αργά, δηλαδή υπάκουα. Να παρατείνουμε όχι τη ζωή, αλλά τη συντήρησή της: μια αιχμαλωσία αποστειρωμένη, χωρίς καπνό, λίπος, ζάχαρη, αλάτι, πάθος και ανοησία — χωρίς όλα εκείνα, δηλαδή, που έκαναν κάποτε τη ζωή επικίνδυνη, αλλά δική μας.

Και φτάνουμε στα ενενήντα φορώντας κόκκινα παντελόνια και βαμμένα κόκκινα μαλλιά, όχι επειδή νικήσαμε τον χρόνο, αλλά επειδή τον παρακαλούμε να μη μας αναγνωρίσει. Ώσπου πέφτει η πρώτη σταγόνα της βροχής και το κόκκινο κυλά στο πρόσωπο σαν αίμα από τραύμα που δεν αποκτήσαμε ποτέ. Από κάτω εμφανίζεται η ηλικία — όχι ως ρυτίδα, αλλά ως αποκάλυψη μιας ζωής που δαπανήθηκε ολόκληρη στην προσπάθεια να μη δαπανηθεί.

Γι’ αυτό ο Αχιλλέας διάλεξε τη σύντομη ζωή και το κλέος. Όχι επειδή αγαπούσε τον θάνατο, αλλά επειδή αρνήθηκε μια ζωή που θα μακροημέρευε χωρίς να σημαίνει. Προτίμησε να γίνει αστραπή παρά λάμπα χαμηλής κατανάλωσης. Ένας νέος νεκρός στην Τροία τού φαινόταν πιο ζωντανός από έναν αιωνόβιο συνταξιούχο της Φθίας που θα διηγούνταν πως κάποτε παραλίγο να γίνει ήρωας, αλλά τον σταμάτησαν οι προληπτικές εξετάσεις.

Και ο Οδυσσέας; Δέκα χρόνια δήθεν αγωνίζεται να επιστρέψει. Όμως, όποιος θέλει πραγματικά να γυρίσει, δεν καθυστερεί σε Κίρκες, Καλυψώ, Λωτοφάγους, Σειρήνες και Κάτω Κόσμους. Ο Οδυσσέας δεν αναζητούσε την Ιθάκη· επινοούσε αδιάκοπα εμπόδια για να την αναβάλει. Προτιμούσε τις Συμπληγάδες, τα ναυάγια και τα ξένα κρεβάτια από τον κενοτάφιο της Πηνελόπης, όπου τον περίμενε η συζυγική αιωνιότητα μεταμφιεσμένη σε επιστροφή.

Η Πηνελόπη ύφαινε και ξήλωνε το σάβανο του Λαέρτη. Ίσως όμως να ύφαινε το σάβανο του ίδιου του Οδυσσέα: τη μόνιμη εγκατάσταση, την επανάληψη, την ασφαλή ζωή μετά την περιπέτεια. Κι εκείνος ταξίδευε όχι για να γυρίσει κοντά της, αλλά για να παραμένει ο άνθρωπος που ακόμη επιστρέφει. Διότι όσο ταξιδεύεις προς την Ιθάκη είσαι ζωντανός· όταν φτάσεις, αρχίζει η διαχείριση της επιβίωσης.

Η σύγχρονη θρησκεία δεν υπόσχεται πια ανάσταση νεκρών. Υπόσχεται προληπτική συντήρηση ζωντανών. Οι ιερείς της φορούν λευκές μπλούζες ή αθλητικά κολάν, κρατούν στηθοσκόπια ή κινητά και κηρύσσουν το ίδιο ευαγγέλιο: φάε σωστά, κοιμήσου σωστά, ανάπνευσε σωστά, γέρασε σωστά, πέθανε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Κανείς δεν ρωτά για ποιον λόγο.

Η μακροζωία έγινε η μεταφυσική των άθεων: αφού δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή, απαιτούν ατελείωτη παράταση της παρούσας. Δεν θέλουν να είναι αθάνατοι· θέλουν απλώς να μην είναι οι επόμενοι. Και πληρώνουν ακριβά για να μετατεθεί ο φόβος τους κατά έξι μήνες, δύο βιοδείκτες και μία μαγνητική.

Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρόνια πάση θυσία. Χρειαζόμαστε χρόνια, που να έχουν λόγο να υπάρχουν. Η ιατρική οφείλει να προστατεύει τη ζωή· όχι να την καταδικάζει σε ισόβια επιβίωση. Να μειώνει τον πόνο, όχι να απαγορεύει το πάθος. Να προσθέτει λειτουργία και αξιοπρέπεια, όχι απλώς σελίδες στον ιατρικό φάκελο.

Διότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο θα ζήσουμε.

Είναι πόσο νεκροί θα αναγκαστούμε να παραμείνουμε ζωντανοί, ώστε στο τέλος να παραδώσουμε στον θάνατο ένα άψογα συντηρημένο σώμα, που δεν τόλμησε ποτέ να χρησιμοποιηθεί.