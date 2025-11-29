Η Δύση κυριαρχούσε πράγματι στις παγκόσμιες υποθέσεις για αιώνες. Και η σχετική της δύναμη μειώνεται ραγδαία. Οι Ευρωπαίοι – και οι πληθυσμοί ευρωπαϊκής καταγωγής – ήταν πάντα μια παγκόσμια μειονότητα, αλλά για πολύ καιρό κατέχουν τις θέσεις εξουσίας. Αυτή η δυσανάλογη επιρροή τους μειώνεται σαφώς – και πιθανότατα θα συνεχίσει να μειώνεται τις επόμενες δεκαετίες. Αλλά «μείωση» δεν σημαίνει «εκτόπιση».

Η Δύση μπορεί να χάσει τη δύναμή της να κυβερνά με δικτατορικό τρόπο. Οι θεσμοί, ο πολιτισμός και οι ηθικές της τάσεις μπορεί να χάσουν τη γοητεία τους. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να ζούμε σε έναν βαθιά σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο δυτικής προέλευσης. Τα συστήματα εκπαίδευσης και επιστήμης, οι μορφές διακυβέρνησης, οι νομικοί και οικονομικοί μηχανισμοί, το δομημένο περιβάλλον μας – θα συνεχίσουν να βασίζονται σε δυτικά θεμέλια.

Με αυτή την προειδοποίηση, μπορούμε να στραφούμε στα κύρια ερωτήματα. Τι είδους δυτική δύναμη φεύγει από τη σκηνή; Και τι πρέπει να περιμένουμε από τη Δύση στο μέλλον;

Μπορούμε να χωρίσουμε την ιστορία της δυτικής ηγεμονίας σε δύο ξεχωριστές εποχές. Μέχρι το 1945, η Δύση μπορεί να κυβερνούσε τον κόσμο, αλλά το έκανε ως ένα σύνολο ανταγωνιστικών κρατών και όχι ως μια ενιαία οντότητα. Στην πραγματικότητα, ήταν ακριβώς ο ανταγωνισμός μέσα σε μια διχασμένη Δύση που έδωσε τη μεγάλη ώθηση για την εξωτερική επέκταση.

Μετά το 1945, η εικόνα άλλαξε δραματικά. Για πρώτη φορά, μια πολιτικά ενωμένη Δύση αναδύθηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ωστόσο, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενοποίησαν τη Δύση, δεν οργάνωσαν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ γύρω από αυτήν. Αντ’ αυτού, διεκδίκησαν την ηγεσία του «ελεύθερου κόσμου», τον οποίο όρισαν αρνητικά ως ισοδύναμο με ολόκληρο τον «μη κομμουνιστικό κόσμο». Ο δυτικός πυρήνας της μεταπολεμικής αμερικανικής τάξης καταστράφηκε έτσι διπλά: ταυτίστηκε με έναν παγκόσμιο φιλελευθερισμό ελάχιστου κοινού παρονομαστή, ο οποίος εξαρτιόταν, με τη σειρά του, από μια εξωτερική απειλή για οποιαδήποτε επίφαση εσωτερικής συνοχής.

Andrey Sushentsov

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ως δεδομένα που συμβαίνουν από μόνα τους. Σύμφωνα με

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δεν άλλαξε αυτή την υποκείμενη λογική. Η Δύση συνέχισε να ταυτίζεται με ολόκληρη την «διεθνή κοινότητα» και, όταν η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν κατάφερε να εξαπλωθεί σε όλα τα μέρη του κόσμου, επέστρεψε στην υπεράσπιση του «ελεύθερου κόσμου», πρώτα ενάντια στον «ριζοσπαστικό Ισλάμ» και στη συνέχεια ενάντια στους γνωστούς εχθρούς του Ψυχρού Πολέμου – τη Ρωσία και την Κίνα.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αντιπροσώπευε τόσο την κορύφωση όσο και την αποκορύφωση αυτής της προσέγγισης της εξωτερικής πολιτικής. Ο Μπάιντεν μπήκε στον Λευκό Οίκο δηλώνοντας ένα παγκόσμιο χάσμα μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχίας και προσπάθησε να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και Ασίας ως μέρος μιας παγκόσμιας συμμαχίας κατά της Ρωσίας και της Κίνας.

Αλλά το αποτέλεσμα, ειδικά μετά την έναρξη της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία, δεν ήταν η ενότητα μιας παγκόσμιας «φιλελεύθερης τάξης», αλλά ένα ταχέως αυξανόμενο και ολοένα και πιο εμφανές χάσμα μεταξύ των οικουμενιστικών αξιώσεων της Δύσης και της περιορισμένης εμβέλειάς της.

Η Ευρώπη κινήθηκε σε συγχρονισμό. Ο υπόλοιπος κόσμος ακολούθησε ως επί το πλείστον τον δικό του δρόμο. Τελικά, η «φιλελεύθερη τάξη» απορρίφθηκε όχι μόνο από τον μη δυτικό κόσμο, αλλά και από τον αμερικανικό εκλογικό σώμα, το οποίο πέρυσι ψήφισε για δεύτερη φορά το «America First».

Τι σημαίνει αυτό για τη Δύση; Κατ’ αρχήν, βλέπω τρεις πιθανές εξελίξεις. Η πρώτη είναι μια περιορισμένη φιλελεύθερη αποκατάσταση. Μπορεί κανείς να φανταστεί τις ευρωπαϊκές ελίτ να νικούν την εγχώρια αντιπολίτευση, να επιβιώνουν του Τραμπ και να βρίσκουν έναν υπερασπιστή στο Δημοκρατικό Κόμμα που θα υπόσχεται μια μερική επιστροφή στο status quo ante. Η ατλαντική υποδομή είναι ισχυρή και η αδράνεια είναι μια ισχυρή δύναμη. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση μιας αποκατάστασης μετά τον Τραμπ, η λαϊκή αντιπάθεια προς το φιλελεύθερο διεθνιστικό πρόγραμμα θα οδηγήσει σε σημαντική αντίδραση, και οι περιορισμοί των πόρων θα συνεχίσουν να περιορίζουν την επιρροή της Δύσης.

Μια άλλη πιθανότητα είναι μια πραγματική αμερικανική συρρίκνωση, που θα μπορούσε να νοηθεί ως εγκατάλειψη της αυτοκρατορίας υπέρ της εθνικής κυριαρχίας. Από πολιτική άποψη, μια τέτοια κίνηση θα ήταν ευρέως δημοφιλής. Η υπόσχεση να τεθούν τα συμφέροντα των Αμερικανών πολιτών σε πρώτη προτεραιότητα έχει προφανή απήχηση στους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Οι εκκλήσεις για επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της χώρας βρίσκουν απήχηση και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ο εθνικισμός ταιριάζει φυσικά στο πλαίσιο της δημοκρατικής πολιτικής. Αντιπροσωπεύει επίσης την προφανή εναλλακτική λύση στο προηγούμενο κυρίαρχο πλαίσιο του φιλελεύθερου οικουμενισμού. Μια πιο εθνικιστική πολιτική είναι η βασική προϋπόθεση του MAGA, και προσωπικότητες όπως ο Steve Bannon – και άλλοι «επιρροή» της δεξιάς – προωθούν ενεργά αυτό το πρόγραμμα. Η εξουδετέρωση της USAID, του Radio Free Europe (που έχει χαρακτηριστεί ως ξένος πράκτορας και ανεπιθύμητη οργάνωση στη Ρωσία) και του National Endowment for Democracy (που έχει χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητη οργάνωση στη Ρωσία) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μια νέα στρατηγική εθνικής άμυνας που δίνει προτεραιότητα στην άμυνα της πατρίδας μπορεί να επιβάλει μια περαιτέρω στροφή μακριά από μια εξωτερική πολιτική αφιερωμένη στην ηγεσία της «φιλελεύθερης τάξης».

Ταυτόχρονα, οι υπάρχουσες εμπλοκές θα είναι δύσκολο να ξεμπλεχτούν. Οι ατλαντιστικές ελίτ παραμένουν εδραιωμένες σε καίριες θέσεις εντός και εκτός της κυβέρνησης, και τεράστιες και πολύπλοκες δομές όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα θα επιβιώσουν, ακόμη και αν τα λαϊκιστικά κόμματα κερδίσουν την εξουσία σε ολόκληρη τη Δύση. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι εθνικιστές ηγέτες στη Δύση φαίνεται να κατανοούν ότι η μονομανής επιδίωξη της εθνικής κυριαρχίας θα οδηγήσει σε χώρες που θα είναι πολύ αδύναμες για να έχουν πραγματική αυτονομία στη διεθνή σκηνή. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσυρθούν στον δυτικό ημισφαίριο, τότε το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα καταρρεύσει σχεδόν σίγουρα. Και σε έναν κόσμο με μεγάλες δυνάμεις, οι μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν θα είναι πλέον σε θέση να ξεπεράσουν τις δυνατότητές τους (όπως έκαναν πριν από το 1945). Αν και τα εθνικιστικά κόμματα στην Ευρώπη μπορεί να αντιτίθενται στις διατλαντικές δομές της «φιλελεύθερης τάξης», δεν τείνουν να οραματίζονται μια πλήρη αποχώρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν τω μεταξύ, είναι αρκετά μεγάλες (και ασφαλείς) ώστε να διατηρήσουν μια σχετικά ισχυρή θέση στο διεθνές σύστημα, ακόμη και αν εγκαταλείψουν εντελώς την αυτοκρατορία. Ωστόσο, τα περισσότερα μέλη του MAGAverse δεν οραματίζονται μια τόσο πλήρη υποχώρηση. Τουλάχιστον, τείνουν να φαντάζονται τη διατήρηση της κυριαρχίας των ΗΠΑ από τον Παναμά μέχρι τη Γροιλανδία.

Ωστόσο, πολλοί υποστηρικτές του America First θα προτιμούσαν να διατηρήσουν τον έλεγχο ολόκληρης της Δύσης. Η τρίτη και τελική επιλογή, λοιπόν, είναι μια νέα διατλαντική ενοποίηση που αντικαθιστά τη φιλελεύθερη οικουμενιστική λογική με ένα συνειδητά πολιτισμικό πλαίσιο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αναγνωρισμένη μητρόπολη και την Ευρώπη ως προνομιούχα περιφέρεια. Εάν η αμερικανική ηγεσία της φιλελεύθερης τάξης αντιπροσώπευε μια καθαρή απώλεια πόρων (σύμφωνα με τον Τραμπ και τους συνεργάτες του), τότε η νέα διατλαντική συμφωνία θα ανέτρεπε τη ροή. Ταυτόχρονα, θα έδινε στις ευρωπαϊκές χώρες τη δυνατότητα να γίνουν μέλη ενός κλαμπ με επαρκή πληθυσμό και πόρους για να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια σκηνή. Τέλος, η συμμετοχή στο δυτικό κλαμπ δεν θα απαιτούσε τη θυσία της εθνικής ταυτότητας στο βωμό του παγκόσμιου φιλελευθερισμού. Στην πραγματικότητα, θα απαιτούσε την επαναβεβαίωση της εθνικής και πανδυτικής ταυτότητας σε βάρος των πολιτικών που ευνοούν την απεριόριστη μετανάστευση και την ατέρμονη επέκταση.

«Η οικοδόμηση ενός συνειδητά «συλλογικού Δυτικού κόσμου» θα αποτελούσε μια αποδοχή της πολυπολικότητας και μια προσπάθεια δημιουργίας του ισχυρότερου πόλου στο σύστημα».

Θα είχε επίσης ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τη λογική των τανκς και των στρατευμάτων που δημιουργήθηκε από την αντιπαράθεση του Ψυχρού Πολέμου με τη Σοβιετική Ένωση και την εστίαση στην τεχνολογία και το εμπόριο, που ταιριάζουν περισσότερο στον ανταγωνισμό με την Κίνα. Η ομιλία του Αντιπροέδρου Βανς στο Συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι, η επίθεσή του εναντίον των Ατλαντιστών στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο και η πρόσφατη ομιλία του Προέδρου Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη έχουν ωθήσει την Ευρώπη να αναδιοργανωθεί σύμφωνα με αυτές τις κατευθύνσεις. Οι προσπάθειες μετατόπισης του βάρους στο ΝΑΤΟ, μαζί με τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες με τη Βρετανία και την ΕΕ, αντιπροσωπεύουν πρακτικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το πρόβλημα είναι ότι η Δύση έχει περάσει δεκαετίες διαλύοντας τον εαυτό της μέσα στη φιλελεύθερη τάξη και έχει ελάχιστο πολιτισμικό περιεχόμενο στο οποίο να μπορεί να στηριχθεί. Ο δυτικός κανόνας έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και η θρησκευτική πρακτική έχει υποχωρήσει σε ολόκληρη τη Δύση. Ο χριστιανισμός εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή δύναμη στην αμερικανική πολιτική (όπως είδαμε στην αναβίωση του μνημείου για τον Τσάρλι Κερκ). Αλλά η Δύση δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι είναι χριστιανική. Αυτή τη στιγμή, η ιδέα της Δύσης προσελκύει κυρίως έναν μικρό αριθμό επιδραστικών διανοουμένων της Νέας Δεξιάς, καθώς και γεωπολιτικούς και τεχνολογικούς γίγαντες που επιθυμούν κλίμακα (αλλά συνειδητοποιούν ότι ο πλανήτης είναι πολύ μεγάλος για να τον καταπιούν).

Υπάρχουν εμπόδια και στις τρεις διαδρομές. Και στην πραγματικότητα δεν αποτελούν εναλλακτικές λύσεις. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι πιθανώς ένας συνδυασμός και των τριών. Η γραφειοκρατική αδράνεια ευνοεί την πρώτη επιλογή: περιορισμένη φιλελεύθερη αποκατάσταση. Η λογική της εσωτερικής πολιτικής ευνοεί τη δεύτερη: εθνικιστική περιστολή. Και οι γεωπολιτικές επιταγές ευνοούν την τρίτη: τη δημιουργία ενός πραγματικού «συλλογικού Δυτικού κόσμου».

Σε κάθε περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσουν μια ευνοϊκή θέση. Οι δομές της φιλελεύθερης τάξης παραμένουν ισχυρές, παρά τις αυξανόμενες ρωγμές στα θεμέλια. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να πιέζει για την ανανέωση των διατλαντικών σχέσεων προς μια πιο συνειδητή ενοποίηση του δυτικού μπλοκ, ενωμένου από μια κοινή προσέγγιση στο εμπόριο, την υψηλή τεχνολογία και τη διαχείριση των πόρων. Τέλος, αν η Ευρώπη δεν αποδεχτεί τον νέο της ρόλο ή δεν τον διαδραματίσει καλά, η Ουάσιγκτον μπορεί να κόψει τα δεσμά και να υποχωρήσει σε προετοιμασμένες θέσεις στο δυτικό ημισφαίριο.