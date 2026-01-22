Αξιότιμε κύριε Τραμπ,

Μπορεί η Γροιλανδία να είναι μεγάλη, λευκή και πλούσια σε παγωμένες ελπίδες,

αλλά η Ελλάδα — αυτή η μικρή, ξεθυμασμένη θεά του ήλιου και της χρεοκοπίας —

προσφέρει κάτι που καμία αποικία πάγου δεν μπορεί να χαρίσει:

Μύθο. Τοπίο. Οργασμικό φως. Και υπεραιωνόβιες αυταπάτες.

Σκεφτείτε το:

Αντί για το άβολο deal να αγοράσετε παγετώνες και φώκιες,

αγοράστε κάτι πιο συμβολικό — την καρδιά της Ευρώπης,

ή μάλλον, το ανοιγμένο πορτοφόλι της, με την υπογραφή του ΔΝΤ.

Σας βεβαιώνουμε:

Η χώρα είναι ήδη ιδιωτικοποιημένη.

Οι ακτές χαρίζονται, τα βουνά ξεπουλιούνται, τα λιμάνια τα διαχειρίζονται Κινέζοι και εφοπλιστές.

Το μόνο που μένει είναι να μας ονομάσετε επισήμως:

“Ελλάς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής – Θέρετρο & Αποικία Ευγνωμοσύνης”.

Θα αποκτήσετε:

– Θάλασσες για τα γκολφ σας.

– Ναούς για τις φωτογραφίσεις σας.

– Αρχαία ρητά για τις δηλώσεις σας (π.χ. Make Sparta Great Again).

– Και ένα έθνος εκπαιδευμένο να υπακούει, να ψωνίζει, να πιστεύει — χωρίς να καταλαβαίνει.

Θα είμαστε το πρώτο Airbnb κράτος,

πρόθυμο να νοικιάσει και την εθνική του ταυτότητα με έκπτωση Black Friday.

Πάρτε μας, κύριε Τραμπ.

Δεν είμαστε πλέον ένα περήφανο κράτος.

Είμαστε μια επενδυτική ευκαιρία με ήλιο, ούζο και εκλογική κόπωση.

Μπορεί να μη διαθέτουμε φυσικούς πόρους,

αλλά διαθέτουμε πλούσια αποθέματα ενοχής, αισθητικής και μεταμοντέρνου ραγιαδισμού.

Εξάλλου, τι είναι η Ελλάδα σήμερα;

Ένα σκηνικό για διαφημίσεις αυτοκινήτων,

ένα κουρασμένο καλοκαίρι που ψάχνει χορηγό.

Πάρτε μας, για να γλιτώσουμε και από το βάρος της Ιστορίας μας.

Για να μην έχουμε άλλο πια την ευθύνη να γεννήσαμε τη Δημοκρατία.

Δώστε μας ένα νέο Σύνταγμα με χρυσά γράμματα και τέλη συνδρομής.

Και πάνω απ’ όλα:

Δώστε μας κι εμάς ένα happy end.

Σαν αυτά που έχετε στις ταινίες σας.

Με σημαίες, φιέστες, αγκαλιές.

Χωρίς χρέη. Χωρίς σκέψη. Χωρίς αλήθεια.

Υπογράφουμε,

οι πρόθυμοι και πάντα διαθέσιμοι

Έλληνες του Ήλιου και της Ύφεσης.