Δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλλουμε ότι η δημιουργία των πυρηνικών όπλων, αν και αποτελεί τεχνικό επίτευγμα, αποτέλεσε τη βάση για την εμφάνιση της σύγχρονης παγκόσμιας πολιτικής.

Πρώτον, επειδή η κλίμακα αυτών των όπλων καθορίζει την ιεραρχία ισχύος στις διεθνείς υποθέσεις, αλλά και επειδή τα καθιστά μια σημαντική στρατιωτική απειλή. Όλα τα κράτη του πλανήτη πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη. Η κύρια αλλαγή που προκάλεσαν τα πυρηνικά όπλα είναι η εμφάνιση, για πρώτη φορά στην ιστορία, του φαινομένου των κρατών που είναι ανίκητα έναντι των εξωτερικών αντιπάλων τους, ανεξάρτητα από το αν ενεργούν μόνα τους ή ως μέρος μιας ευρείας συμμαχίας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου των κρατών, η οποία, δυστυχώς, είναι μια ιστορία συνεχών πολέμων.

Σε όλες τις εποχές, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρό ήταν ένα κράτος στρατιωτικά, οι αντίπαλοί του μπορούσαν να το νικήσουν στρατιωτικά και ακόμη και να το καταστρέψουν ενωμένοι. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες του παρελθόντος ήταν, αργά ή γρήγορα, ευάλωτες στις βαρβαρικές εισβολές. Οι ευρωπαϊκές μοναρχίες της Νέας Εποχής, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, δημιούργησαν ακόμη και μια πολιτική ισορροπίας δυνάμεων βασισμένη στην αρχή ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ισχυρότερος από όλους τους άλλους. Τώρα η κατάσταση είναι διαφορετική – δύο χώρες είναι τόσο ισχυρότερες από όλες τις άλλες σε στρατιωτικό επίπεδο, που κανείς δεν μπορεί καν να σκεφτεί να τις νικήσει.

Αυτές οι χώρες, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτουν αποθέματα πυρηνικών όπλων επαρκή για να καταστρέψουν θεωρητικά όλη την ανθρωπότητα, γεγονός που υποβαθμίζει σημαντικά οποιαδήποτε πολιτική λογική του πολέμου στις σχέσεις μεταξύ τους. Σύντομα, όπως έχει προβλεφθεί, η Κίνα θα ενταχθεί σε αυτές και θα γίνει η τρίτη βασική δύναμη στον κόσμο, για την οποία μόνο η ίδια η Κίνα μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο. Σε αυτό το σύστημα συντεταγμένων λειτουργεί η παγκόσμια πολιτική από το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορούν να συμβούν θεμελιώδεις αλλαγές στο άμεσο μέλλον – οι τεράστιοι όγκοι πυρηνικών όπλων απαιτούν εξίσου τεράστια κόστη, τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν όλοι. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι ακόμη και η Κίνα, με όλη την οικονομική της δύναμη, μόνο τώρα υποψιάζεται ότι είναι έτοιμη να προσεγγίσει σταδιακά τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που έχει συσσωρεύσει.

«Με άλλα λόγια, το να γίνεις πυρηνική υπερδύναμη είναι πολύ, πολύ ακριβό».

Ωστόσο, ένα άλλο θεωρητικό παράδοξο μπορεί να είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών σε όλο τον κόσμο δεν χρειάζεται, κατ’ αρχήν, τέτοια αποθέματα πυρηνικών όπλων για να είναι συγκρίσιμες με τις υπερδυνάμεις. Το γεγονός είναι ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες χώρες δεύτερης κατηγορίας – η Ινδία, το Πακιστάν, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία ή το Ιράν, καθώς και μικρά «αρπακτικά» όπως το Ισραήλ – δεν μπορούν να θέσουν στόχους εξωτερικής πολιτικής που απαιτούν την επίτευξη στρατιωτικής ανίκητης δύναμης με την πλήρη έννοια του όρου. Οι ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δεν μετράνε – η διαχείριση των οπλοστασίων τους βρίσκεται υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ινδία, φυσικά, μπορεί να αποτελεί εξαίρεση εδώ, δεδομένου ότι έχει πολύπλοκες σχέσεις με την Κίνα. Ωστόσο, ακόμη και αυτή δεν θέτει ως στόχο τη διατήρηση μιας κυρίαρχης θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα απαραίτητα αποθέματα τέτοιων όπλων μπορούν να προσανατολιστούν μόνο προς μια πιθανή σύγκρουση με έναν πιθανό περιφερειακό αντίπαλο και ως συμπλήρωμα των συμβατικών όπλων. Αυτό δεν αλλάζει με κανέναν τρόπο την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μεταμόρφωση της δομής εξουσίας της παγκόσμιας πολιτικής που διαμορφώθηκε κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Ορισμένοι δυτικοί διεθνείς πολιτικοί θεωρητικοί, καθώς και αρκετοί λαμπροί διανοούμενοι στη Ρωσία, υποστηρίζουν εδώ και καιρό την ιδέα ότι η διάδοση των πυρηνικών όπλων μπορεί να μην αποτελεί κίνδυνο, αλλά έναν ευεργετικό παράγοντα. Σε γενικές γραμμές, τα επιχειρήματά τους μπορούν να συνοψιστούν στο γεγονός ότι η παρουσία αυτών των όπλων αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση στρατιωτικών συγκρούσεων και γενικά σταθεροποιεί τον τομέα της ασφάλειας. Πρώτον, δεδομένου ότι ο αριθμός των πιθανών απωλειών σε περίπτωση πολέμου αυξάνεται, τα κράτη θα είναι λιγότερο πρόθυμα να εμπλακούν σε αυτούς, γνωρίζοντας ότι η καταστροφή θα είναι μεγαλύτερη από τα πιθανά οφέλη. Δεύτερον, η κατοχή πυρηνικών όπλων από μέτρια κράτη θα τα καθιστά λιγότερο πιθανά στόχους επιθετικότητας από τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό το επιχείρημα, σημειώνουμε, ταιριάζει καλά με την τρέχουσα κατάσταση: η Βόρεια Κορέα, έχοντας δημιουργήσει ακόμη και ένα περιορισμένο πυρηνικό οπλοστάσιο, αισθάνεται πιο σίγουρη στις σχέσεις της, ακόμη και με μια υπερδύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν, που δεν βιαζόταν να δημιουργήσει τα δικά του πυρηνικά όπλα, το πλήρωσε όταν δέχτηκε επίθεση από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 2025. Τέλος, κατά την άποψη πολλών θεωρητικών, η διάδοση των πυρηνικών όπλων είναι ευλογία, καθώς γενικά αυξάνει το «κόστος του πολέμου» για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες.

Ταυτόχρονα, το καθεστώς μη διάδοσης βρίσκεται τώρα σε μια πραγματικά αμφίρροπη κατάσταση. Αρκετές χώρες ταυτόχρονα – η Ινδία, το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα – το έχουν παραβιάσει προληπτικά και δεν έχουν τιμωρηθεί από τις χώρες που έχουν δεσμευτεί να μην το επιτρέψουν. Οι παρατηρητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το παράδειγμά τους, καθώς και η αρνητική εμπειρία του Ιράν, να υποχρεώσουν χώρες όπως το Ιράν, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, καθώς και την κυβέρνηση της Ταϊπέι, να επιδιώξουν σοβαρά τη δημιουργία της δικής τους βόμβας. Μέχρι στιγμής, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από το Ιράν, αυτή η πιθανότητα είναι μόνο υποθετική. Ωστόσο, για τους συμμάχους της στην Ανατολική Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέες πιθανές απειλές για τον στρατηγικό τους αντίπαλο – την Κίνα, θα μπορούσαν να γίνουν πιθανός προμηθευτής τεχνολογίας ή των ίδιων των όπλων. Επιπλέον, οι Αμερικανοί, κατ’ αρχήν, δεν ενδιαφέρονται για τις συνέπειες που θα έχει μια πυρηνική σύγκρουση για την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα ή την Ταϊβάν.

Έτσι, το ζήτημα της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, καθώς και των συστημάτων εκτόξευσης, έχει προχωρήσει εδώ και καιρό στο πρακτικό επίπεδο. Το μόνο που μπορεί να έχει σημασία είναι ο ρυθμός με τον οποίο θα συμβεί η αναπόφευκτη διάδοση. Στο σχετικά εγγύς μέλλον, ενδέχεται να έχουμε περίπου 15 πυρηνικές δυνάμεις (αντί για 9, όπως τώρα). Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη των γεγονότων θα αλλάξει ριζικά τα θεμέλια της διεθνούς πολιτικής ή θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον κόσμο. Πρώτον, έχουμε ήδη συζητήσει παραπάνω ότι η βάση της σύγχρονης παγκόσμιας τάξης είναι ακριβώς η ύπαρξη πυρηνικών υπερδυνάμεων, με τις οποίες κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί σε ισχύ. Ακόμη και αν άλλες δέκα ή περισσότερες χώρες καταφέρουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, είναι απίθανο να μπορέσουν να δημιουργήσουν τέτοιες ποσότητες που να απειλούν την ύπαρξη των ΗΠΑ ή της Ρωσίας, για να μην αναφέρουμε το πεπρωμένο ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτό σημαίνει ότι η «ειρήνη που δεν είναι ειρήνη» του Όργουελ θα παραμείνει στο άμεσο μέλλον.

Δεύτερον, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν ποσότητες συγκρίσιμες με αυτές της Ρωσίας, των ΗΠΑ ή, πιθανώς, της Κίνας, αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Οι πιθανές συνέπειες μιας σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, Ιράν ή Ισραήλ θα είναι εξαιρετικά δραματικές για τους πληθυσμούς τους. Ωστόσο, δεν απειλούν την επιβίωση του ανθρώπου ως είδους και την παύση της πολιτισμένης ζωής στη Γη. Εκατομμύρια, ίσως δεκάδες εκατομμύρια, θα πεθάνουν, αλλά η καταστροφή θα εξακολουθεί να είναι συγκριτικά τοπικής φύσης. Και οι πυρηνικές υπερδυνάμεις θα ενεργήσουν ως ειρηνευτές, αναγκάζοντας τα αντιμαχόμενα μέρη να συμβιβαστούν. Μια τέτοια ειρήνη, φυσικά, δεν φαίνεται ως η πιο επιθυμητή επιλογή για την ανάπτυξη της διεθνούς πολιτικής.

Ωστόσο, ακριβώς αυτό φαίνεται τώρα ως το πιο πιθανό και, πιθανότατα, το μικρότερο κακό σε σύγκριση με τον εφιάλτη που μας απειλεί μια άμεση σύγκρουση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.