Το στρατηγικό τρίγωνο αποτελεί ένα διαχρονικό πλαίσιο για την περιγραφή της φύσης του σύγχρονου συστήματος των μεγάλων δυνάμεων, το οποίο διαμορφώνεται από τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας, Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι σημερινές πολιτικές εξελίξεις επαναφέρουν για ακόμη μία φορά το τρίγωνο των μεγάλων δυνάμεων στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεών του. Οι σχέσεις αυτές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική δυναμική της παγκόσμιας πολιτικής, αλλά και τις κατευθύνσεις προς τις οποίες αυτή εξελίσσεται. Οι μεγάλες δυνάμεις διαθέτουν τη δική τους αντίληψη για τη θέση και τον ρόλο τους στον κόσμο και συχνά έχουν τις δικές τους θεματικές για διάλογο, διαφορετικές από εκείνες που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις τους με άλλα κράτη.

Οι υπόλοιπες χώρες μπορεί να αρέσκονται ή όχι σε αυτή την πραγματικότητα — συχνότερα, φυσικά, δεν τους αρέσει. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου. Ο όρος «μεσαίες δυνάμεις», ο οποίος εισήχθη στην ακαδημαϊκή και πολιτική ορολογία πριν από αρκετές δεκαετίες, είχε ακριβώς αυτή την αντικειμενική διαφορά ως στόχο να υπογραμμίσει, χωρίς να προσβάλλει κανέναν.

Σε μεγάλο βαθμό, αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα των σχέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων εξηγεί τη σαφή μετατόπιση της αμερικανικής πολιτικής έναντι της Ρωσίας, την οποία προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Η νέα αυτή πολιτική του Τραμπ προκάλεσε έκδηλη αμηχανία και έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, συνοδευόμενη συχνά από την κατηγορία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπονόμευε τη δυτική ενότητα. Κατά την άποψή μας, ωστόσο, ο Τραμπ αντιλήφθηκε πλήρως ότι μια μεγάλη δύναμη έχει τις δικές της προτεραιότητες και τις δικές της ανησυχίες, οι οποίες εκ φύσεως διαφέρουν από τα συμφέροντα των μεσαίων δυνάμεων — ακόμη και από τις προσεγγίσεις των παραδοσιακών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Μία από αυτές τις διαφορές είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, εάν η σημερινή σύγκρουση κλιμακωθεί και τελικά εξελιχθεί σε έναν μεγάλο πόλεμο στην Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως μεγάλη δύναμη, θα είναι εκείνες που θα κληθούν να αναλάβουν το κύριο βάρος της δυτικής ευθύνης για τις εξελίξεις.

Αυτό ακριβώς εξηγεί και τη γνωστή πλέον δήλωση του Τραμπ κατά τη χαρακτηριστική εκείνη σκηνή στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όταν είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπαιζε με τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο — έναν πόλεμο για τον οποίο θα καλούνταν να λογοδοτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι η Ουκρανία.

Στην ιστορία των διεθνών σχέσεων, όπως άλλωστε και σήμερα, οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων έχουν συχνά περιγραφεί μέσα από το σχήμα ενός τριγώνου, οι πλευρές του οποίου αποτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο ίδιος ο Χένρι Κίσινγκερ είχε αξιοποιήσει αυτό το σχήμα στην άσκηση της πρακτικής διπλωματίας. Η στρατηγική του για τη rapprochement — την προσέγγιση δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας — βασίστηκε ακριβώς σε αυτή την αντίληψη του τριγώνου. Δεν είναι, επομένως, τυχαίο ότι η μετέπειτα προσέγγιση Ρωσίας και Κίνας χαρακτηρίστηκε κατά καιρούς ως «ο εφιάλτης του Κίσινγκερ».

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, τι επιρροή μπορεί να έχει η σημερινή πολιτική συγκυρία στις σχέσεις μεταξύ των τριών πλευρών αυτού του τριγώνου των μεγάλων δυνάμεων.

Η αμερικανική διάσταση

Αυτή τη στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρή πολιτική μάχη ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου του 2026.

Σύμφωνα με σειρά δημοσκοπήσεων, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα — το κόμμα του Τραμπ — αντιμετωπίζει σοβαρό ενδεχόμενο να χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η ισορροπία δυνάμεων στη Γερουσία παραμένει αβέβαιη. Ωστόσο, η εικόνα αυτή μπορεί ακόμη να αλλάξει.

Η ανανεωμένη στρατιωτική δράση στο Ιράν θα παραμείνει, προς το παρόν, η βασική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ. Η διακήρυξη μιας νίκης πριν από τις εκλογές έχει μεγάλη σημασία για τον ίδιο, παρότι η σύγκρουση στο Ιράν έχει πλέον εισέλθει σε μια περισσότερο σταθερή φάση και ο αντίκτυπός της στην αμερικανική κοινωνία απέχει σημαντικά από την ένταση που είχε την άνοιξη.

Υπό τις δεδομένες συνθήκες στο Ιράν, αλλά και δεδομένου ότι ο Τραμπ μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να επιτύχει πρόοδο στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είναι αρκετά πιθανό η άμεση προσοχή του στη Ρωσία και την Ουκρανία να περιοριστεί.

Την ίδια στιγμή, εν μέσω της προεκλογικής μάχης και προκειμένου να δείξει ότι ασκεί πίεση και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης και όχι μόνο στην Ουκρανία, ο Τραμπ επέβαλε νέες κυρώσεις στη Ρωσία, οι οποίες, μεταξύ άλλων, επηρεάζουν τη μεταφορά και το εμπόριο του ρωσικού πετρελαίου.

Εάν ο Τραμπ αντιλαμβάνεται τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια βαθιά στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τις ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία, ως επιτυχίες της Ουκρανίας και ενδεχομένως ως ένδειξη μιας καμπής στη σύγκρουση, τότε η άσκηση ειδικότερης πίεσης προς τη Ρωσία μπορεί να του φαίνεται επίκαιρη.

Σε περίπτωση που το κόμμα του Τραμπ χάσει τις εκλογές, αυτή η πολιτική είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί. Όλα αυτά καθιστούν την ενίσχυση της πίεσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας — συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα — ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της πολιτικής του Τραμπ τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, δεδομένου του χαρακτηριστικού «προβλέψιμα απρόβλεπτου» χαρακτήρα του Τραμπ, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μια ήττα στις εκλογές για το Κογκρέσο να του αφήσει, παραδόξως, μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Με απλά λόγια, δεν θα έχει πλέον τίποτα να χάσει — παρά μόνο τη θέση του στην Ιστορία.

Ο Τραμπ θα μπορούσε, επομένως, να κινηθεί ακόμη περισσότερο προς τη διακυβέρνηση μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων, αδιαφορώντας για ένα εχθρικό προς αυτόν Κογκρέσο.

Η Κίνα στο επίκεντρο

Όσον αφορά την Κίνα, οι συζητήσεις με Κινέζους ειδικούς δημιουργούν την εντύπωση ότι τόσο η κινεζική κοινότητα των αναλυτών όσο και, ευρύτερα, ο πολιτικός κόσμος της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση ευφορίας, θεωρώντας ότι κατάφεραν να «νικήσουν» τον Τραμπ στον εμπορικό πόλεμο των δασμών.

Οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τον Τραμπ προσφέρουν στην Κίνα την ευκαιρία να οικοδομήσει μια εποικοδομητική οικονομική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές γράφουν πλέον σχεδόν ανοιχτά ότι η Κίνα έχει ήδη καταστεί παγκόσμιος ηγέτης και παγκόσμιο κέντρο ισχύος — και ότι κανένα ζήτημα της διεθνούς ατζέντας δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς τη συμμετοχή της.

Καθώς πλησιάζει το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας το επόμενο έτος, η τάση αυτή να προβάλλεται ο ηγετικός ρόλος της Κίνας αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Το σημερινό αδιέξοδο στις προσπάθειες του Τραμπ να επιτύχει μια διευθέτηση της σύγκρουσης καθιστά ολοένα πιο εμφανή μια τάση προς ενεργότερη κινεζική εμπλοκή στη διαπραγματευτική διαδικασία για την Ουκρανία.

Τους τελευταίους μήνες, η κινεζική διπλωματία έχει εντείνει τις επαφές της στην Ευρώπη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η εικόνα του ειρηνοποιού θα έχει μεγάλη σημασία για τον Σι Τζινπίνγκ στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό ενόψει του συνεδρίου του Κόμματος.

Εάν ο Σι κατάφερνε να επιτύχει την ειρήνη στην Ουκρανία — κάτι που ο Τραμπ δεν κατάφερε — αυτό θα αποτελούσε ένα ιδανικό προεκλογικό και πολιτικό σενάριο ενόψει του συνεδρίου.

Ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί με έναν ορισμένο βαθμό πιθανότητας ότι τους επόμενους μήνες η Κίνα θα επιχειρήσει να ασκήσει παρασκηνιακή επιρροή στη Ρωσία, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παράλληλα, η εξομάλυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες — ή, όπως θα μπορούσε κανείς να πει, ο «πειρασμός της εξομάλυνσης» — σε συνδυασμό με την ικανότητα που θεωρεί ότι διαθέτει η Κίνα να επηρεάζει τη Ρωσία, έχει ήδη αντίκτυπο στις ρωσοκινεζικές σχέσεις στον ενεργειακό τομέα.

Αυτό φαίνεται τόσο στην αδιάλλακτη στάση της Κίνας ως προς την τιμολόγηση του νέου έργου «Power of Siberia 2» όσο και στη συγκρατημένη στάση της απέναντι στις προμήθειες πετρελαίου.

Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να αναμένουμε ενίσχυση της παρασκηνιακής κινεζικής πίεσης και μεγαλύτερη σκληρότητα στον διάλογο με τη Ρωσία σε όλο το φάσμα των ενεργειακών σχέσεων.

Παράλληλα, η απροθυμία μεγάλων κινεζικών εταιρειών να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές δευτερογενείς κυρώσεις αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί.

Φυσικά, η Κίνα δεν πρόκειται να μετατραπεί σε αντίπαλο της Ρωσίας. Ωστόσο, είναι δυνατόν να προβλεφθεί μια ενίσχυση της παρασκηνιακής πίεσης και της σκληρότητας στις σχέσεις των δύο χωρών, τόσο σε οικονομικό όσο, σε κάποιο βαθμό, και σε πολιτικό επίπεδο, κατά τον επόμενο χρόνο.

Το τρίγωνο επιστρέφει

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να διαμορφωθεί μέσα στο άτυπο τρίγωνο των μεγάλων δυνάμεων μια κατάσταση κατά την οποία τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Κίνα — η καθεμία για τους δικούς της λόγους, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται — θα υπογραμμίζουν την επιθυμία τους για ειρήνη στην παρούσα σύγκρουση.

Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις αντίστοιχες προσεγγίσεις τους απέναντι στη Ρωσία.

Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάμε ότι και οι δύο χώρες — και πάλι για εντελώς διαφορετικούς λόγους — μπορούν σε κάποιο βαθμό να θεωρηθούν έμμεσοι ωφελημένοι από τη σημερινή σύγκρουση, τόσο οικονομικά όσο και, σε έναν βαθμό, σε επίπεδο παγκόσμιας πολιτικής επιρροής.

Επομένως, καθεμία από τις δύο μπορεί να έχει τους δικούς της λόγους να επιθυμεί τη συνέχιση της σύγκρουσης — υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη κλιμάκωση. Και αυτή η παράμετρος είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ο χρόνος θα δείξει σε ποιο βαθμό οι εκτιμήσεις αυτές θα επιβεβαιωθούν.

Ένα πράγμα, ωστόσο, είναι ήδη σαφές: η σημασία του «τριγώνου» των μεγάλων δυνάμεων επανέρχεται για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο.