Του Δρ. Αναστάσιου Β. Νικόπουλου

Ι. Η περίπτωση του Σινά είναι όχι μόνο μια απώλεια εθνική σε σχέση με τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, αλλά μια κρίση κι ένα διακύβευμα που αφορά γενικότερα τον πανανθρώπινο Πολιτισμό και τις αξίες του, την διαθρησκευτικότητα, την συνύπαρξη και αρμονία λαών και πολιτισμών, την ιστορική και πολιτισμική μνήμη και προοπτική, όχι μόνο ως ενατένιση του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος. Το Σινά ιδρύθηκε ταυτόχρονα με την Αγιασοφιά της Κωνσταντινούπολης, την ίδια εποχή, από τον ίδιο ιδρυτή αυτοκράτορα Ιουστινιανό και με τους ίδιους σκοπούς· και η μεν Αγιασοφιά χάθηκε πριν από πολλούς αιώνες, το Σινά όμως έφθασε ζωντανό ως τις μέρες μας. Κανένα αρχείο, καμιά βιβλιοθήκη, κανένα μουσείο όσο πλούσιο κι αν είναι, κανένας πανάρχαιος οργανισμός ή θεσμός στον κόσμο, όσο ακμαίος κι αν διατηρείται, δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικός, τόσο συμβολικός και τόσο διδακτικός όσο το Σινά. Eκεί διασώζονται και διαφυλάσσονται:

Πρώτον τα τεκμήρια των θεσμών και των νομικών συστημάτων που ρύθμισαν και οργάνωσαν την ειρηνική και γόνιμη συνύπαρξη των λαών και εθνών της Ανατολής και της Δύσης, από την συνάντησή τους ειδικά με την εμφάνιση του Χριστιανισμού ως νέας θρησκείας, μέχρι την κατοπινή εμφάνιση του Ισλάμ ως νεώτερης επίσης θρησκείας (όπως σχόλια και πραγματείες πάνω στο ρωμαϊκό δίκαιο και τα μεταγενέστερα δικαιικά συστήματα),

Δεύτερον τα πιο πολύτιμα, σπάνια κι ανεκτίμητα έργα της Τέχνης και του Πολιτισμού, που βρίσκονται εκεί εν λειτουργίᾳ από την δημιουργία τους ως σήμερα αδιάκοπα, όμοια των οποίων δεν βρίσκονται πουθενά αλλού (όπως τα έργα της προεικονομαχικής Τέχνης),

Τρίτον χειρόγραφα και κώδικες σπανιότατα, που δείχνουν την ώσμωση κι αρμονική διάπλεξη της αρχαίας θρησκείας με την νέα, του κλασικού πολιτισμού με τον μεσαιωνικό, την εξέλιξη του πνεύματος, του Πολιτισμού και των θεσμών διαχρονικά και διεθνικά,

Τέταρτον, η ιδιότητα του Σινά να αντιπροσωπεύει και να συμβολίζει διαχρονικά την ειρηνική συνύπαρξη και την διαθρησκευτικότητα σε ένα τόσο συγκρουσιακό κόσμο συγκριτισμού και ανταγωνισμού όπως αυτόν της τομής ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και της Μέσης Ανατολής. Το πιο τρανό παράδειγμα, ο περίφημος Αχτιναμές που εξέδωσε ο ιδρυτής του Ισλάμ Προφήτης Μωάμεθ, το οποίο ουσιαστικά είναι αφενός διάταγμα ανεξιθρησκείας, ίδιας σημασίας όπως το διάταγμα των Μεδιολάνων που εξέδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος ως Ρωμαίος αυτοκράτορας και ειδωλολάτρης τότε ακόμη, και αφετέρου καταστατικός χάρτης του Σινά, για το καθεστώς του υπό την νέα τότε τάξη πραγμάτων που δρομολογούσε η νεότευκτη μουσουλμανική θρησκεία και η εξαπλούμενη ισλαμική κυριαρχία.

Το Σινά έφυγε πολύ νωρίς από την κυριαρχία του Βυζαντινού κράτους που το ίδρυσε, με το που επεκτάθηκε το Ισλάμ και η αραβική κατάκτηση ήδη από τα μέσα του 7ου αι., παρέμεινε δε επί αιώνες κάτω από την επικυριαρχία αλληλοδιάδοχων αραβικών και μουσουλμανικών κρατών του Μεσαίωνα και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στους νεώτερους χρόνους, έως την διάλυση της τελευταίας στις αρχές του 20ού αι. και τον σχηματισμό του εθνικού κράτους της Αιγύπτου.

ΙΙ. Η Αίγυπτος ως η τελευταία επικυρίαρχος του Σινά έδειξε πράγματι στα εθνικά της καταστατικά κείμενα ότι αντιλαμβάνεται την θεσμική, πολιτισμική και ιστορική σημασία του Σινά και εμπράκτως ως τις μέρες μας το διαφύλαξε και το προστάτευσε. Με το πρώτο της Σύνταγμα του 1923 όρισε στο άρθρο 153 τα εξής: Ο νόμος ορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο ο Βασιλεύς ασκεί, σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος Συντάγματος, τις εξουσίες του σε ό τι αφορά τα θρησκευτικά καθιδρύματα, τον διορισμό των θρησκευτικών αρχηγών, τα (ιερά) αφιερώματα τα διαπιστευμένα στην εποπτεία του υπουργείου βακουφίων και, γενικά, τα θέματα που αφορούν τις θρησκείες που είναι αναγνωρισμένες στη χώρα. Εν ελλείψει νομοθετικής διατάξεως, οι εξουσίες αυτές θα συνεχίσουν να ασκούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τα έθιμα που είναι εισέτι εν ισχύι. Η διάταξη καθιστά σαφές ότι το πρώτο αιγυπτιακό Σύνταγμα αναγνώριζε κατ’ αρχήν ρητώς το άγραφο εθιμικό δίκαιο που ίσχυε ανέκαθεν, και δη από αρχαιοτάτων χρόνων και ρύθμιζε τα θρησκευτικά καθιδρύματα, την διοίκηση και διαχείρισή των, τον τρόπο λειτουργίας τους και ειδικά τα μετόχια τους, τα οποία είναι χαρακτηριστικό ότι εξομοίωνε με τα μουσουλμανικά βακούφια, αφού τα υπήγαγε στην εποπτεία και εν ταυτώ προστασία του υπουργείου βακουφίων. Στα θρησκευτικά καθιδρύματα κατά την έννοια της συνταγματικής διατάξεως υπήγετο προφανώς, από πλευράς χριστιανικών καθιδρυμάτων, πλην του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, και η μονή του Σινά. Το Σύνταγμα του εθνικού πλέον κράτους της Αιγύπτου δεν έκανε τίποτε άλλο από το να αναγνωρίσει και προστατεύσει το αρχαίο εθιμικό καθεστώς που διήπε μεταξύ των θρησκευτικών καθιδρυμάτων και το Σινά, όπως το παρέλαβε από την Οθωμανική κυριαρχία, την οποία διεδέχθη και η οποία κατά το εθιμικό δίκαιο το διεφύλαξε και το παρέδωσε στο διάδοχο επικυρίαρχο κράτος με όλους τους θησαυρούς του και τις μετοχιακές του κτήσεις. Γιαυτό άλλωστε τις βρήκε ακέραιες κι ανέπαφες η Αίγυπτος και σήμερα προσχηματικά τις δημεύει.

Το ίδιο πνεύμα του αιγυπτίου συντακτικού νομοθέτη το συναντάμε και στο ισχύον Σύνταγμα του 2014/2019, που στο προοίμιο ορίζει τα εξής: … Η Αίγυπτος είναι το λίκνο της πίστης και το λάβαρο της δόξας των αποκαλυπτικών θρησκειών. Στο έδαφός της μεγάλωσε ο Προφήτης Μωυσής – στον οποίο μίλησε ο Θεός – και στο Όρος Σινά, η Αποκάλυψη του Θεού έλαμψε στην καρδιά του και κατήλθε το Θείο μήνυμα. Στο έδαφός της, οι Αιγύπτιοι φιλοξένησαν στους κόλπους τους την Παρθένο Μαρία και το βρέφος της και πρόσφεραν χιλιάδες μάρτυρες για την υπεράσπιση της Εκκλησίας του Ιησού, η ειρήνη ας είναι μαζί Του. Όταν ο Κήρυκας των Αγγελιαφόρων Μωάμεθ (η ειρήνη και οι ευλογίες ας είναι μαζί του) στάλθηκε σε όλη την ανθρωπότητα για να τελειοποιήσει την υπέρτατη ηθική, οι καρδιές και οι νόες μας άνοιξαν στο φως του Ισλάμ, και εμείς που χαρακτηριστήκαμε ως οι καλύτεροι στρατιώτες στη Γη που πολεμούν για τον σκοπό του Αλλάχ, διαδώσαμε το μήνυμα της αλήθειας και τις θρησκευτικές επιστήμες σε όλο τον κόσμο.

Στο άρθρο 3 ορίζονται τα εξής: Οι δικαιικές αρχές των αιγυπτίων Χριστιανών και Ιουδαίων είναι η κύρια πηγή των κανόνων που ρυθμίζουν το δίκαιο της προσωπικής κατάστασης, τις θρησκευτικές υποθέσεις και την επιλογή των πνευματικών ηγετών τους. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ευθέως η αρχή της αυτοδιοίκησης και ανεξαρτησίας των χριστιανικών καθιδρυμάτων, όπως το Σινά, που είναι ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς από το Κράτος στην διαχείριση του θεσμικού καθεστώτος και των θρησκευτικών τους υποθέσεων και στην εκλογή των πνευματικών ηγετών τους.

Μια άλλη κρίσιμη συνταγματική διάταξη που αφορά εμμέσως το καθεστώς του Σινά είναι το άρθρο 236, που ορίζει: Το Κράτος εγγυάται την χάραξη και την εφαρμογή ενός σχεδίου για την ολοκληρωμένη οικονομική και αστική ανάπτυξη των παραμεθόριων και μειονεκτουσών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της Άνω Αιγύπτου, του Σινά, του Ματρούχ και της Νουβίας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των κατοίκων των εν λόγω περιοχών στα αναπτυξιακά έργα, στους οποίους θα δοθεί προτεύων λόγος στην αξιοποίησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινότητας… Οσον αφορά τα πραγματικά προαπαιτούμενα στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογής στην πράξη της συνταγματικής αυτής διατάξεως έχομε δύο παρατηρήσεις: 1ον) τα έργα που γίνονται εκεί δεν έχουν χαρακτήρα ανάπτυξης, αλλά επέμβασης και κατάλυσης ενός πανάρχαιου θρησκευτικού και πνευματικού καθεστώτος, το οποίο όλοι οι επικυρίαρχοι, οι πάντες και το κράτος της Αιγύπτου ακόμη από ιδρύσεώς του εσέβοντο και προστάτευαν και 2ον) οι κάτοικοι εν προκειμένω του Σινά που είναι οι ίδιοι οι Σιναϊτες, όχι μόνο δεν έχουν λόγο στην επέμβαση που εμφανίζεται δήθεν ως ανάπτυξη, αλλά τους αφαιρούνται οι βάσεις και οι προϋποθέσεις να έχουν την ιδιότητα του κατοίκου, την οποία είχαν επί δύο χιλιετίες.

ΙΙΙ. Η Αίγυπτος όμως δεν παραβιάζει μόνο τις διατάξεις του ίδιου του Συντάγματός της, αλλά παραβιάζει και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου. Συγκεκριμένα, Το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα , που εκύρωσε η Αίγυπτος από το 1982, προστατεύει όχι μόνο τις ατομικές πεποιθήσεις, αλλά και την συλλογική ελευθερία των θρησκευτικών κοινοτήτων να εκδηλώνουν τη θρησκεία τους μέσω της λατρείας, της τήρησης των θρησκευτικών κανόνων, της πρακτικής και της διατήρησης των θεσμών τους. Το άρθρο 27 εγγυάται περαιτέρω ότι στα μέλη των θρησκευτικών μειονοτήτων δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα να ομολογούν και να ασκούν τη δική τους θρησκεία σε κοινότητα και κοινωνία με άλλους.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν την θεσμική αυτονομία, τη νομική προσωπικότητα και την κυριότητα, που απαιτούνται ώστε οι θρησκευτικές κοινότητες να διαχειρίζονται τις εσωτερικές τους υποθέσεις, να προστατεύουν την αφιερωμένη περιουσία τους, να διορίζουν τη δική τους ηγεσία και να ασκούν τη θρησκευτική τους ζωή, χωρίς κρατική παρέμβαση.

Δεν επιτρέπεται να γίνεται επίκληση της προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς επ’ ουδενί ως δικαιολόγηση κρατικής παρεμβάσεως στην διοίκηση και διαχείριση μιας ιστορικής θρησκευτικής κοινότητας όσον αφορά τα εμπράγματα δικαιώματα επί των εκκλησιών, των μετοχίων της, των σκηνωμάτων, των κειμηλίων, των χειρογράφων, των τεκμηρίων της πνευματικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της.

Η αναγνώριση του Σινά ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επιβάλλει επιτακτικά στο επικυρίαρχο Κράτος, την Αίγυπτο, την τήρηση των ως άνω προστατευτικών διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου, αφού η εξαιρετική παγκόσμια αξία του Σινά πηγάζει ακριβώς από την αδιάλειπτη συνέχεια της μοναστικής κοινότητας που έχει διατηρήσει, κατοικήσει και διαχειριστεί τον χώρο για περισσότερους από δεκαπέντε αιώνες. Το κύριο ζήτημα που συνιστά το διακύβευμα του Διεθνούς Δικαίου δεν είναι η διατήρηση των μνημείων ως μουσειακό είδος, αλλά η μη μεταβολή της νομικής θέσεως της κοινότητας που για περισσότερους από δεκαπέντε αιώνες τα έχει στην κυριότητά της, διότι αυτή η μεταβολή ανατρέπει το status quo που προστατεύει το Διεθνές Δίκαιο, καθόσον ακυρώνει την ίδια τη νομική και θεσμική τάξη που προσέδωσε στα μνημεία αυτά τον ζωντανό αλλά και ιστορικό χαρακτήρα τους και την παγκόσμια σημασία τους. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αφενός και η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας αφετέρου αποτελούν αναπόσπαστες υποχρεώσεις για το επικυρίαρχο κράτος, και η Αίγυπτος δεν μπορεί να εκπληρώσει την πρώτη υπονομεύοντας την δεύτερη.

IV. Η Αίγυπτος επειδή γνωρίζει ότι από σκοπού καταπατά και το Συνταγματικό της Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο, επιχειρεί να εξασφαλίσει την συναίνεση των Σιναϊτών, ασκώντας ισχυρή πίεση προς αυτούς να υπογράψουν εκουσίως την παράδοση του Σινά στο Αιγυπτιακό κράτος. Η Κυβέρνηση της Ελλάδος αντί να υπερασπισθεί το Σινά στην θλιβερότατη και έκνομη αυτήν υπόθεση, καθίσταται συνεργός και συνένοχος της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως. Διότι αποστέλλοντας ανώτατα κυβερνητικά στελέχη είναι αυτή που ασκεί την πίεση στους Σιναϊτες να συναινέσουν στην απεμπόληση κι αλλοτρίωση του Σινά. Η άθεσμη, ανιστόρητη κι εγκληματική αυτή συνέργεια κινείται παρασκηνιακώς, εις βάρος των εθνικών συμφερόντων και έξω από κάθε νομικό πλαίσιο, για τον λόγο αυτόν είναι αυτονόητο ότι στερείται ουσιαστικό νομικό κύρος και δεν γεννά έννομες συνέπειες, εφόσον είναι αποτέλεσμα μη νομίμου εκβιασμού και αθέσμων πιέσεων και απειλών. Και ναι μεν από νομικής καθαρώς σκοπιάς η οποιαδήποτε συμφωνία που τυχόν καταρτισθεί θα είναι ακυρώσιμος εκτεθειμένη σε ανάλογη νομική διαδικασία αναγνωρίσεως της ακυρότητος και καταργήσεώς της· από πολιτικής όμως σκοπιάς εκθέτει αυτόχρημα και την Αιγυπτιακή και την παρούσα Ελληνική Κυβέρνηση σε βαρύτατες ευθύνες κάθε είδους και μορφής, όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές, αστικές κλπ. Έτσι ώστε μια νέα μελλοντική Κυβέρνηση θα μπορεί οποτεδήποτε να θέσει επιτακτικώς ζήτημα πολιτικό, ηθικό και νομικό προς την Αίγυπτο, καθιστώντας αυτό πρωτεύον θέμα των Ελληνο-Αιγυπτιακών, αλλά και των Διεθνών επίσης σχέσεων, σε επίπεδο δηλαδή Διπλωματίας όχι απλώς των διμερών σχέσεων αλλά και διεθνώς.

Ο εκβιασμός ειδικώς της παραδόσεως του Σινά στο Αιγυπτιακό Κράτος με αντάλλαγμα την αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου και την χορήγηση αιγυπτιακής υπηκοότητος είναι επίσης έωλος και άνευ νομικής σημασίας, διότι αντιβαίνει προς το από αιώνων ισχύον άγραφο εθιμικό δίκαιο του Σινά, που είναι ασυγκρίτως κατά πολύ αρχαιότερο του αιγυπτιακού κράτους και του εθνικού του δικαίου. Ουδέποτε και από κανέναν επικυρίαρχο δεν ετέθη ποτέ τέτοιο ζήτημα, ούτε ίσχυαν ποτέ τέτοιοι όροι εξαρτήσεως και περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ελευθεριών των Σιναϊτών και του καθεστώτος του Σινά, το οποίο έφθασε αδιατάρακτο και απρόσκοπτο ως τις μέρες μας ακριβώς επειδή κατέστη σεβαστό και διαφυλάχθηκε· καθεστώς το οποίο ακριβώς λόγω της από αιώνων ομοιόμορφης και αταλάντευτης εφαρμογής του διέπλασε κανόνες Εθιμικού Δικαίου υπερτέρας τυπικής ισχύος έναντι οποιωνδήποτε κανόνων του κοινού εθνικού δικαίου, γεγονός που και το Διεθνές Δίκαιο ως προς το Σινά ανεγνώρισε, αλλά και το Συνταγματικό Δίκαιο της Αιγύπτου επίσης.

Υπό αυτά τα δεδομένα θλιβερή κι αποκαρδιωτική είναι όχι μόνον η πολιτική της ελλην. Κυβερνήσεως, αλλά και η στάση της ελληνικής αντιπολίτευσης, η οποία από καμία πλευρά δεν διαμηνύει προς την Αίγυπτο ότι δεν θα αναγνωρίσει την διευθέτηση του ζητήματος του Σινά, ότι θα την θεωρήσει προϊόν ανόσιας και μη νομίμου συναλλαγής και αθέσμου διπλωματίας και σε περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής δεν θα την εφαρμόσει και θα την προτάξει ως κυρίαρχο και ανοιχτό πρόβλημα των ελληνο-αιγυπτιακών σχέσεων.

V. Εν κατακλείδι, ο κυρίαρχος στο άθεσμο αυτό πολιτικό και διπλωματικό παιχνίδι δεν είναι άλλος από τους ίδιους τους Σιναϊτες, που έχουν το καθήκον να υπερασπισθούν το Σινά, επικαλούμενοι και εφαρμόζοντες το Σιναϊτικό Δίκαιο και τα Σιναϊτικά καθεστώτα. Στα μέσα αυτής της υπεράσπισης συγκαταλέγεται ασφαλώς η άσκηση της κατά παράδοση σιναϊτικής διπλωματίας, η οποία ανήκει τεκμηριωμένα στα βασικά και θεμελιώδη Σιναϊτικά καθεστώτα. Μαρτυρείται, για παράδειγμα, τον 16ο αι. ότι ο επίσκοπος Σιναίου Ευγένιος, καθηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης, είχε αλληλογραφία με τον αυτοκράτορα της Αυστροουγγαρίας Μαξιμιλιανό Β΄ (1564-1576), τον οποίο επεχείρησε να προσεγγίσει και να κινητοποιήσει διπλωματικά στην προσπάθεια δημιουργίας διεθνών ερεισμάτων, με τα μέσα και τους τρόπους της εποχής, προς αντιμετώπιση εκτάκτων μέτρων εις βάρος της μοναστηριακής περιουσίας από τον Σουλτάνο Σελίμ Β΄ το 1568, τα οποία θεωρήθηκαν ως κατάσχεση και εκποίηση της σιναϊτικής μοναστηριακής περιουσίας. Και μόνη άλλωστε η διαφύλαξη και διατήρηση του Σινά ως ζώσης μοναστικής κοινότητος επί αιώνες και έως το σήμερα, με αλώβητη την μοναστηριακή της υπόσταση, τα κειμήλια, τα μετόχια της, τα κτηριακά της συγκροτήματα και τους θησαυρούς της, είτε ακινήτους είτε κινητούς, αποδεικνύει ότι το καθεστώς του Σινά παρέμενε σεβαστό, αναγνωρισμένο και υπό προστασία, και ετύγχανε αναλόγου υπερασπίσεως από τους ίδιους τους Σιναϊτες. Ετσι σε έκτακτο περίπτωση κινδύνου του σιναϊτικού καθεστώτος θα ανήκε ασφαλώς στα κύρια μέσα αμύνης της σιναϊτικής κοινότητος η άσκηση της κατά παράδοση διπλωματίας, με αποστολή φερ’ ειπείν του θεσμικού εκπροσώπου της, ενημέρωση και αίτηση συναντιλήψεως και συνδρομής από μέρους των ισχυρών πολιτικών, διπλωματικών αλλά και πνευματικών ηγετών της Υφηλίου, όπως των ηγετών των Μεγάλων Δυνάμεων, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ή του ΟΗΕ ή ακόμη και της ηγεσίας της Καθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό κλπ. Νυν υπέρ πάντων ο αγών και το διακύβευμα μέγιστο και ευρύτερα πολυσήμαντο.

Αν χαθεί το Σινά, χάνεται και η ανεξιθρησκεία και διαθρησκευτικότητα που αυτό επί αιώνες διαφύλασσε και εξέφραζε. Με την ίδρυση κι εξάπλωση του Ισλάμ το Σινά, όπως είδαμε, εξέφραζε την ανεξιθρησκεία και την συνύπαρξη, που αποδέχθηκε και διεκήρυξε ήδη εξ αρχής, από ιδρύσεως ο ίδιος ο ιδρυτής του με την έκδοση του Αχτιναμέ, ο οποίος συνδέθηκε και φυλάσσεται στο Σινά. Η «άλωση» του Σινά θα σημαίνει ανάκληση και κατάργηση αυτού του status quo και της ανεξιθρησκείας, με ό τι αυτό συνεπάγεται, ως προς την αποτροπή ασυμμέτρων απειλών και την διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της ισορροπίας στις σχέσεις Ανατολής και Δύσης.