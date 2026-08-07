Η εμπιστοσύνη είναι ακόμη πιο κρίσιμη για τις δημοκρατικές πολιτικές απ’ ό,τι για τις οικονομίες· και τίποτε δεν διαβρώνει περισσότερο την πίστη ενός λαού στον τρόπο ζωής του από την εντύπωση ότι οι δημοκρατικά εκλεγμένοι αξιωματούχοι είναι ανεπαρκείς. Η εξαγωγή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας χωρίς γνώση και διαχείριση της λεπτεπίλεπτης, αντιφατικής της δομής ισοδυναμεί με την αναπαραγωγή, σε πλανητική κλίμακα, των αυτοκαταστροφικών μηχανισμών των αντιπροσωπευτικών συστημάτων του 20ού αιώνα — χωρίς τη δυνατότητα μεταγενέστερης διαχείρισής τους.

Η χρήση «δημοκρατικών αξιολογήσεων» σε πολυμερείς ειρηνευτικές διαδικασίες, σε συνδυασμό με την επέκταση διμερών σχέσεων, παράγει πλήθος αμφισημιών.

Τι συνιστά «νέα δημοκρατία» στο πλαίσιο παγωμένων συγκρούσεων; Τα τελευταία χρόνια καθίσταται σαφές ότι η πρακτική των frozen conflicts επιβάλλει νέο βάρος στους Αμερικανούς φορολογούμενους, προκειμένου να συντηρηθεί η διόγκωση των στρατιωτικών δαπανών: ατέρμονες πόλεμοι, χωρίς σαφή στόχο, που πολλαπλασιάζονται σε διαφορετικά μέτωπα.

Η εκλογική διαδικασία δεν αρκεί

Το 1975, η Έκθεση της Trilateral Commission με τίτλο The Crisis of Democracy υπογράμμισε την αναγκαία αλλά περιορισμένη «σύσφιξη» της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στις ανεπτυγμένες χώρες, ως μέσο συγκράτησης των κοινωνικών αντιθέσεων και της δημοσιονομικής κρίσης του κράτους. Τότε, ο περιορισμός της πολιτικής εκπροσώπησης στη Δύση στόχευε κυρίως στην αποτροπή μη βιώσιμων πληθωριστικών σπειρών, που τροφοδοτούνταν από τον ανταγωνισμό των κοινωνικών τάξεων για αυξήσεις μισθών.

Σήμερα, όμως, η δημοκρατία δεν είναι απλώς μια μορφή πολιτικής αντιπροσώπευσης, όπως συχνά παρουσιάζεται στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από πενήντα χρόνια, πράγματι, η έμφαση του Αμερικανού προέδρου Jimmy Carter στον σεβασμό των ανθρωπίνων —ακόμη και των φυσικών— δικαιωμάτων, που ορισμένες φορές περιοριζόταν από τη «λογική του κράτους», τείνει να συγχέεται με την ίδια την πολιτική δημοκρατία, εκλαμβανόμενη ως καθαρή εκλογική πρακτική.

Η εγκαθίδρυση δυτικού τύπου δημοκρατίας σε τρίτες χώρες δεν συνεπάγεται αυτομάτως ταυτόχρονη βελτίωση των διεθνών τους σχέσεων ούτε εσωτερική σταθερότητα. Η δυτική δημοκρατία αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο πλέγμα πολιτικών συμπεριφορών, που δεν ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων της, ούτε περιορίζεται σε μια πεπερασμένη ακολουθία σαφών και καθολικά έγκυρων κανόνων.

Η εκλογική διαδικασία οργανώνεται συχνά μέσω της ανάδειξης —σε μια εύθραυστη ισορροπία μεταξύ δυτικών ΜΜΕ και κυβερνήσεων— μιας στενής και «ακίνδυνης» τοπικής πολιτικής ελίτ, η οποία αποτελείται συχνά από παλαιά δευτεροκλασάτα στελέχη προηγούμενων καθεστώτων, ιδεολογικά ευέλικτα. Τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές αναπαράγουν, με νεοφώτιστο ενθουσιασμό, τις σοσιαλδημοκρατικές και φιλελεύθερο-συντηρητικές παραδόσεις της Δύσης. Παράλληλα, ο πολιτικός χώρος για νέους σχηματισμούς περιορίζεται, ενώ ενισχύεται τεχνητά —μέσω εξωτερικής ώθησης— η διεύρυνση «ενδιάμεσων σωμάτων» της τοπικής κοινωνίας πολιτών, που συχνά καταλήγουν σε μορφές de facto μονοκομματικής δομής.

Πώς παράγεται η αστάθεια

Η ασάφεια της Δύσης ως προς τις δημοκρατικές διαδικασίες που επιχειρεί να εγκαθιδρύσει σε τρίτες χώρες παράγει σοβαρή γεωπολιτική αστάθεια. Η εφαρμογή δημοκρατικών κριτηρίων έχει αποδειχθεί συχνά αμφίσημη: εκλογικές νοθείες, χαμηλής ποιότητας πολιτικές ηγεσίες που αναζητούν στήριξη στο εξωτερικό, καθώς και τάσεις «φυλετικοποίησης» της κοινωνίας.

Οι δυτικές δημοκρατικές ιδεολογίες γεννήθηκαν μέσα από ιδιαίτερες ιστορικές διαδρομές και δεν διασταυρώνονται εύκολα με την ιστορία των χωρών του λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου», ακόμη κι όταν πρόκειται για πρώην αποικίες ή εντολές. Το «κόμμα» στον Τρίτο Κόσμο λειτουργεί συχνά ως τεχνική διαχείρισης αυλικού τύπου εξουσίας και ως μηχανισμός ελέγχου ανταγωνιστών, σε ένα περιβάλλον όπου οι πολιτικοί πόροι είναι μονοπωλιακό αγαθό. Η κοινωνία δεν παράγει επαρκές «πλεόνασμα» για να στηρίξει δημοκρατία ως ελεύθερη αγορά ψήφου.

Τα πράγματα λειτουργούν μόνο εάν το ιδεολογικό περίβλημα του καθεστώτος χαρακτηρίζεται, με δυτικούς όρους, «φιλελεύθερο». Αυτό μπορεί να συνεπάγεται πολιτικές υψηλού εσωτερικού πληθωρισμού, που εξυπηρετούν την αποπληρωμή χρεών της νέας άρχουσας τάξης. Σε σοσιαλιστικές εκδοχές, συχνά σημαίνει επιθετική αξιοποίηση πρώτων υλών και γεωστρατηγικής θέσης.

Συνολικά, ο εκδημοκρατισμός του Τρίτου Κόσμου, όταν εφαρμόζεται με την πρωτοετή αφέλεια που παρατηρήθηκε έως σήμερα, ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές αστάθειες και να διαταράξει την παγκόσμια γεωοικονομική ισορροπία.

Η καθολική υιοθέτηση εκλογικών διαδικασιών συχνά παραβλέπει το βαθύτερο κίνητρο των ανεπτυγμένων χωρών: την αποτροπή της μετακύλισης των κρίσεων του Τρίτου Κόσμου προς τον «Πρώτο».

Ο μύθος της κοινωνίας των πολιτών

Η αυθόρμητη ισορροπία δυνάμεων έχει νόημα μόνο σε περιβάλλον πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης και σε σταθερή, δομημένη κοινωνία πολιτών. Η κοινωνία της κατανάλωσης γίνεται εφικτή —αν γίνεται— όταν υπάρχουν ισχυρά και διακριτά κοινωνικά πρότυπα, τα οποία όμως ακόμη και στη Δύση δοκιμάζονται.

Σε κοινωνίες που κινούνται, κατά την ορολογία του Elias Canetti στο έργο του Crowds and Power, μεταξύ «ορδής» και «προσωρινής μάζας», η μίμηση καταναλωτικών ιεραρχιών και η τεχνητή δημιουργία διάχυτων «εξουσιών» και «αντιεξουσιών» καταλήγουν σε γκροτέσκα αποτελέσματα.

Η νομισματική σταθερότητα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική. Η προσφυγή σε πληθωριστικές πρακτικές από τις νέες άρχουσες τάξεις συνιστά διαρκή κίνδυνο, τον οποίο ο απομακρυσμένος έλεγχος του International Monetary Fund δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσει εγκαίρως. Η αστάθεια που προκαλείται από τον πληθωρισμό οδηγεί συχνά σε μηχανισμούς αναχρηματοδότησης δημοσίου χρέους, απορροφώντας σημαντικούς πόρους από τις διεθνείς αγορές και μεταφέροντας πληθωριστικές πιέσεις στις ανεπτυγμένες χώρες. Το παράδειγμα της χρηματοδότησης του Μεξικού μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973 θα έπρεπε να λειτουργεί ως προειδοποίηση.

Η εμπιστοσύνη παραμένει θεμέλιο της δημοκρατίας. Και τίποτε δεν την υπονομεύει περισσότερο από την αίσθηση ανικανότητας των εκλεγμένων αρχών. Η εξαγωγή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας χωρίς βαθιά κατανόηση των εσωτερικών της αντιφάσεων ισοδυναμεί με τη μαζική αναπαραγωγή, σε παγκόσμια κλίμακα, των αυτοϋπονομευτικών δυναμικών του 20ού αιώνα — αυτή τη φορά χωρίς τα μέσα διαχείρισής τους.