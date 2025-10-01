Γράφει ο Μάκης Σεριάτος

Η είδηση ότι η OpenAI λανσάρει το Sora 2, ένα εργαλείο που επιτρέπει στον καθένα να βάλει τον εαυτό του σε ένα AI-generated video, δεν είναι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία. Είναι μια σεισμική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφώνεται η διαφήμιση, το marketing, η ψυχαγωγία και – ας μην γελιόμαστε – η ίδια μας η ταυτότητα.

Γιατί η διαφήμιση, όπως χρόνια τώρα γνωρίζουμε, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: δημιουργικό, παραγωγή και media. Αυτό που κάνει το Sora 2 είναι να γκρεμίζει τον τοίχο που χώριζε τον καταναλωτή από τον δημιουργό. Δεν αρκεί πια να δείξεις μια ωραία ιδέα, να βρεις το σωστό κανάλι και να μετρήσεις GRPs. Τώρα, ο ίδιος ο καταναλωτής γίνεται media, παραγωγός και πρωταγωνιστής.

Από τον «θεατή» στον «συμπρωταγωνιστή»

Η εμπειρία μου λέει ότι η διαφήμιση είναι «σαν ποδήλατο: πέφτεις μόλις σταματήσεις να κάνεις πετάλι». Με το Sora 2, το ποδήλατο δεν το κάνει πια πετάλι ο διαφημιστής· το κάνουν οι ίδιοι οι χρήστες, που φτιάχνουν περιεχόμενο με το δικό τους πρόσωπο, τη δική τους φωνή, τη δική τους καθημερινότητα.

Το μεγάλο στοίχημα δεν θα είναι πια αν μια καμπάνια είναι «έξυπνη» ή «όμορφη». Θα είναι αν μπορεί να μπει μέσα στη ζωή του άλλου με τέτοιο τρόπο, ώστε να του δώσει τον ρόλο που πάντα ήθελε: να είναι μέρος της ιστορίας.

Κίνδυνοι & προκλήσεις

Φυσικά, κάθε τεχνολογικό άλμα φέρνει μαζί του και την κρίση του. Διαχείριση κρίσεων σημαίνει να είσαι έτοιμος όταν κάτι πάει στραβά. Και εδώ έχουμε πολλούς κινδύνους:

Κατάχρηση προσωπικών δεδομένων: Τι θα γίνει όταν κάποιος χρησιμοποιήσει το avatar σου χωρίς τη συγκατάθεσή σου;

Νέα μορφή εθισμού: Το «infinite scroll» τώρα θα έχει το δικό σου πρόσωπο να σε κοιτάζει πίσω από την οθόνη.

Εμπορική εκμετάλλευση: Όταν η ίδια η εικόνα σου γίνει μέσο πώλησης, ποιος κατέχει τα δικαιώματα;

Όπως πάντα, η τεχνολογία τρέχει πιο γρήγορα από τη νομοθεσία. Και η αγορά – ειδικά η διαφημιστική – θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί πρώτη.

Οι νέες ευκαιρίες για το Marketing

Πιστεύω πως θα ήταν λάθος να δούμε το Sora 2 απλώς ως «άλλο ένα εργαλείο». Είναι μια πλατφόρμα αφήγησης. Είναι το πρώτο βήμα προς ένα user-generated advertising με ρεαλισμό κινηματογραφικής ποιότητας.

Φανταστείτε:

Μια καμπάνια καφέ, όπου εσύ σηκώνεσαι το πρωί και πίνεις τον καφέ που προτείνει η μάρκα.

Μια εταιρεία ρούχων, όπου το δικό σου σώμα δοκιμάζει την καινούργια κολεξιόν σε ένα εικονικό catwalk.

Ένα ταξιδιωτικό γραφείο, που δεν σου δείχνει απλώς τις Μαλδίβες, αλλά σε βάζει να περπατάς στην παραλία.

Η γνώμη μου είναι ότι το παιχνίδι θα αλλάξει σε δύο επίπεδα:

Στρατηγική – οι μάρκες θα πρέπει να μάθουν να μιλάνε στη γλώσσα των χρηστών, όχι να τους δίνουν έτοιμα σενάρια.

Εμπιστοσύνη – σε μια εποχή που «η αλήθεια είναι το μόνο που μετράει», η υπερβολική χρήση avatars κινδυνεύει να σκοτώσει την αυθεντικότητα.

Το μέλλον της διαφήμισης

Η διαφήμιση ήταν πάντα η τέχνη του να λες την αλήθεια «με καλύτερο τρόπο». Σήμερα, με το Sora 2, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη: να πεις την αλήθεια μέσα από τον ίδιο τον χρήστη.

Αν με ρωτήσετε, η εποχή που έρχεται δεν είναι ούτε η εποχή της δημιουργικότητας ούτε της τεχνολογίας. Είναι η εποχή της συμμετοχικότητας. Όποιος καταφέρει να κάνει τον καταναλωτή «συν δημιουργό», θα είναι ο μεγάλος νικητής.

Και, όπως πάντα, ισχύει ο κανόνας:

«Η διαφήμιση είναι τέχνη. Και όπως κάθε τέχνη, θέλει καρδιά, θάρρος και την αφέλεια του παιδιού που ρωτάει όχι “γιατί;” αλλά “γιατί όχι;”».