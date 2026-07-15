Η δύσκολη σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Ποντίφικα πηγάζει από την προσδοκία της Ουάσιγκτον ότι ο «Αμερικανός Πάπας» θα υιοθετούσε θέσεις ευνοϊκές προς τους Ρεπουμπλικανούς. Ωστόσο, μπροστά στη σταθερή αντίσταση της διπλωματίας του Βατικανού, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τη στάση του.

Το ενδιαφέρον για την πορεία των σχέσεων μεταξύ του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντάθηκε μετά τη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ποντίφικα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό στις 7 Μαΐου 2026. Η συνάντηση αποτέλεσε μια προσπάθεια να δοθεί το μήνυμα αποκλιμάκωσης των εντάσεων που είχαν συσσωρευθεί ήδη από τις πρώτες ημέρες της νέας παποσύνης.

Η επιθετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από την εκλογή του νέου Πάπα επιχείρησε να παρουσιάσει τον Ρωμαίο Ποντίφικα ως πολιτικά εξαρτημένο από το αμερικανικό κατεστημένο λόγω της καταγωγής του, προκάλεσε άμεσα αρνητικές αντιδράσεις στη Ρωμαϊκή Κουρία. Με την ανάληψη του Θρόνου του Αγίου Πέτρου, ο Λέων ΙΔ΄ ακολούθησε μια στρατηγική που αποσκοπούσε στην ανάδειξη του οικουμενικού χαρακτήρα της παποσύνης του: ενός Ποντίφικα ανοικτού στον διάλογο με όλα τα κράτη και όλες τις πολιτικές δυνάμεις, χωρίς να προβάλλει υπέρμετρα την «αμερικανική» του ταυτότητα.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, απέφυγε να ταυτιστεί με κάποιο από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα — συντηρητικούς και φιλελεύθερους — που κυριαρχούν επί δεκαετίες στον αμερικανικό καθολικισμό και συνδέονται με τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ. Ο Πάπας υπερασπίζεται τις αρχές που θεωρούν θεμελιώδεις οι παραδοσιακοί καθολικοί, ενώ ταυτόχρονα δεν αποκρύπτει την πρόθεσή του να προωθήσει προσεκτικά σχεδιασμένες μεταρρυθμίσεις. Την ίδια ανεξάρτητη στάση έχει επιλέξει και στη διεθνή πολιτική.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την εκλογή του, ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο δεν μετρίασε την κριτική του, αλλά την ενέτεινε. Τον Απρίλιο, μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι διαδραμάτισε ο ίδιος καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του Λέοντα ΙΔ΄, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Λέων ΙΔ΄ εξελέγη τον Μάιο του 2025 επειδή είναι Αμερικανός και εύκολος στη συνεργασία… Αν δεν βρισκόμουν εγώ στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα βρισκόταν σήμερα στο Βατικανό».

Αφορμή για αυτή την επίθεση αποτέλεσε η δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν και η ξεκάθαρη αντιπολεμική θέση του Πάπα, ο οποίος υποστήριξε ότι «η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται μέσω απειλών και όπλων, αλλά μόνο μέσω του διαλόγου… Σταματήστε τον πόλεμο. Καθίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αναζητήστε τη διαμεσολάβηση».

Την ένταση επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τηλεοπτικό αφιέρωμα της εκπομπής CBS 60 Minutes, στο οποίο ο Πάπας και Αμερικανοί καρδινάλιοι άσκησαν έντονη κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ. Από την ανάληψη της παποσύνης τον Μάιο του 2025, μια σειρά παραγόντων συνέβαλαν στη σταδιακή επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Βατικανού και Ουάσιγκτον: η παπική κριτική στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, η καταδίκη της αμερικανικής πολιτικής κυρώσεων κατά της Κούβας, οι απαντήσεις του Βατικανού στις προσωπικές επιθέσεις του Τραμπ και οι επικρίσεις για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στη Βενεζουέλα. Παρ’ όλα αυτά, ο Λέων ΙΔ΄ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν επιθυμεί προσωπική αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι η αποστολή του παραμένει πρωτίστως ποιμαντική.

Το σημαντικότερο σημείο τριβής ανάμεσα στο Βατικανό και τις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά τις διαφορετικές αντιλήψεις για το τι συνιστά μια «διαρκή ειρήνη» στη Μέση Ανατολή. Για την Αγία Έδρα, η αποκλιμάκωση δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω εξαναγκασμού, στρατιωτικής πίεσης ή απομόνωσης μέσω κυρώσεων. Η παπική διπλωματία υποστηρίζει διαχρονικά ότι μια βιώσιμη ειρήνη μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσα από κατάπαυση του πυρός, ουσιαστικές ανθρωπιστικές εγγυήσεις και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στις διαπραγματεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν, ο Λίβανος, το Ιράκ και οι υπόλοιποι περιφερειακοί παράγοντες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως στόχοι πίεσης, αλλά ως αναγκαίοι συνομιλητές στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή. Ο Λέων ΙΔ΄ συνεχίζει τη μακρά παράδοση της παπικής διπλωματίας, σύμφωνα με την οποία η απόρριψη του πολέμου δεν αποτελεί συγκυριακή πολιτική επιλογή αλλά θεμελιώδη ηθική και κανονιστική αρχή.

Αντίθετα, η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ βασίζεται σε διαφορετική στρατηγική λογική. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η άσκηση πίεσης προς το Ιράν αποτελεί εργαλείο επίτευξης πολιτικής συμφωνίας. Οι οικονομικές κυρώσεις, η απειλή στρατιωτικής επέμβασης και η επίδειξη ισχύος χρησιμοποιούνται ως μέσα εξαναγκασμού της Τεχεράνης σε παραχωρήσεις. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η «διαρκής ειρήνη» σημαίνει κυρίως τον περιορισμό του Ιράν, τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος και τη διατήρηση του στρατηγικού πλεονεκτήματος των αμερικανικών συμμάχων στην περιοχή. Για το Βατικανό, αντίθετα, η ειρήνη δεν εξαντλείται στην εξουδετέρωση των απειλών, αλλά προϋποθέτει την αποκατάσταση της πολιτικής εμπιστοσύνης, την προστασία των αμάχων και τη διασφάλιση της ανθρωπιστικής πρόσβασης.

Ένα δεύτερο σημαντικό πεδίο διαφωνίας αφορά την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας. Για τον Λέοντα ΙΔ΄, η φροντίδα προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής αποστολής της Εκκλησίας. Ακόμη και στην πρώτη εγκύκλιό του, Magnifica Humanitas («Μεγαλοπρεπής Ανθρωπότητα»), αφιερωμένη στη διατήρηση της ανθρώπινης υπόστασης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αφιερώνει ιδιαίτερη αναφορά στους μετανάστες, τους οποίους δεν αντιμετωπίζει ως πρόβλημα, αλλά ως ανθρώπους με αξιοπρέπεια, δυνατότητες, φιλοδοξίες και δικαίωμα ενεργούς συμμετοχής στις κοινωνίες υποδοχής.

Για το Βατικανό, η ποιμαντική μέριμνα, η ανθρωπιστική υποστήριξη και η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των μεταναστών αποτελούν άμεση συνέχεια της χριστιανικής διδασκαλίας. Αντίθετα, η αμερικανική κυβέρνηση προσεγγίζει το μεταναστευτικό κυρίως μέσα από το πρίσμα του ελέγχου των συνόρων, της εθνικής ασφάλειας και των εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών.

Έτσι, ακόμη και όταν οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο — «θρησκευτική ελευθερία» — στην πραγματικότητα αναφέρονται σε διαφορετικές έννοιες. Η Ουάσιγκτον επικεντρώνεται κυρίως στις διώξεις των χριστιανών και στα ζητήματα ασφάλειας, ενώ η Ρώμη δίνει έμφαση στην ελευθερία της συνείδησης, στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην ανθρωπιστική ευθύνη.

Η συγκρουσιακή φύση των σχέσεων ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Ποντίφικα φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η Ουάσιγκτον ανέμενε πως ο «Αμερικανός Πάπας» θα ευθυγραμμιζόταν με τις πολιτικές προτεραιότητες των Ρεπουμπλικανών. Όμως, απέναντι στην αποφασιστική στάση της διπλωματίας του Βατικανού, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποχρεώθηκε να αναδιπλωθεί.

Στην προσπάθειά του να αμβλύνει τις αναδυόμενες διαφωνίες και να προβάλει μια εικόνα εποικοδομητικού διαλόγου με την Αγία Έδρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε ακρόαση από τον Πάπα κατά την επίσκεψή του στην Ιταλία, συναντώντας τον στις 7 Μαΐου 2026 στο Βατικανό.

Σε επίπεδο συμβολισμών, η συνάντηση επιβεβαίωσε ότι οι θεσμικοί δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοικτοί και ότι αμφότερες οι πλευρές επιθυμούν τη συνέχιση των διμερών επαφών. Ωστόσο, το πολιτικό της αποτέλεσμα υπήρξε περιορισμένο. Δεν παρουσιάστηκε κοινός οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένοι μηχανισμοί συντονισμού για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και δεν προέκυψε νέο πλαίσιο ανθρωπιστικής συνεργασίας.

Οι συνομιλίες κατέδειξαν, επομένως, όχι μια διπλωματική τομή, αλλά μια κατάσταση ελεγχόμενης απόκλισης ανάμεσα σε δύο πλευρές που χρησιμοποιούν κοινή γλώσσα όταν μιλούν για την ειρήνη και την προστασία των πιστών, αποδίδοντας όμως στους ίδιους όρους εντελώς διαφορετικό πολιτικό περιεχόμενο. Παρ’ όλα αυτά, η συνάντηση μπορεί να χαρακτηριστεί σχετικά επιτυχής, καθώς εξαρχής καμία από τις δύο πλευρές δεν έτρεφε σοβαρές προσδοκίες για ουσιαστικές συμφωνίες στα κρίσιμα ζητήματα.

Ταυτόχρονα, θα ήταν λανθασμένο να αγνοηθεί το ενδιαφέρον του Βατικανού για τη διατήρηση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι οικονομικές δυσκολίες της Αγίας Έδρας ενθαρρύνουν μια πιο προσεκτική στάση απέναντι στις απόψεις των ισχυρών Αμερικανών δωρητών και των μεγάλων καθολικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ένδειξη άμεσης εξάρτησης. Αντιθέτως, συνιστά έναν επιπλέον περιορισμό στους διπλωματικούς χειρισμούς του Βατικανού. Ο Ποντίφικας επιδιώκει να διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με τους αμερικανικούς καθολικούς θεσμούς, χωρίς όμως να θυσιάσει τις πάγιες αρχές του για τον πόλεμο, τη μετανάστευση και την οικουμενική θρησκευτική ελευθερία.

Από στρατηγική σκοπιά, η Αγία Έδρα δεν αποτελεί αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως κράτους. Ωστόσο, περιορίζει έμμεσα τη νομιμοποίηση της αμερικανικής πολιτικής εξαναγκασμού, προβάλλοντας μια διαφορετική γλώσσα στη διεθνή πολιτική — μια γλώσσα που στηρίζεται στην κατάπαυση του πυρός, στα καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα, στην ανθρωπιστική ευθύνη και στις συμπεριληπτικές διαπραγματεύσεις.

Αυτή ακριβώς είναι και η ουσιαστική πολιτική σημασία της στάσης του Λέοντα ΙΔ΄. Το Βατικανό δεν διαθέτει τη στρατιωτική ή οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαθέτει όμως τη δυνατότητα να διαμορφώνει το ηθικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η χρήση της ισχύος αξιολογείται όχι μόνο ως προς την αποτελεσματικότητά της, αλλά και ως προς τη νομιμοποίησή της.