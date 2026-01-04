Ο βαθύς μετασχηματισμός των σύγχρονων διεθνών σχέσεων αντικατοπτρίζεται στα έγγραφα πολιτικής πολλών κρατών που επιδιώκουν να επανεξετάσουν τη θέση τους στον κόσμο. Αυτό ισχύει πλήρως για τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Η Στρατηγική ασκεί σκληρή κριτική στην εξωτερική πολιτική που ακολουθούσε κάθε αμερικανική κυβέρνηση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ανεξάρτητα από το κόμμα, και ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας εποχής. Αν και οι διατάξεις της είναι αναμφίβολα καινοτόμες από πολλές απόψεις, περιέχουν επίσης στοιχεία συνέχειας με τις προηγούμενες προσεγγίσεις. Τελικά, το έγγραφο συμβολίζει μια στρατηγική στροφή. Ωστόσο, η αλλαγή πορείας των Ηνωμένων Πολιτειών – ενός σκάφους τεράστιου μεγέθους και γραφειοκρατικής πολυπλοκότητας – απαιτεί σημαντικό χρόνο.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας στρατηγικής των ΗΠΑ;

Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ότι ο σύγχρονος κόσμος έχει γίνει σημαντικά πιο περίπλοκος και ποικιλόμορφος και ότι αρκετοί σημαντικοί παράγοντες δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια σκηνή. Παρ’ όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν την αξίωσή τους για ηγεσία – η ιδέα του «America First» διαπερνά πραγματικά ολόκληρη τη στρατηγική και δεν είναι ένα διακοσμητικό σύνθημα. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται την ηγεσία τους διαφορετικά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια – προτίθενται σαφώς να συγκεντρώσουν τους πόρους και την προσοχή τους σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τα συμφέροντά τους, αντί να τους διασκορπίζουν εστιάζοντας σε μια πληθώρα δευτερευόντων ή ακόμη και τριτεύοντων ζητημάτων. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κουραστεί να προσπαθούν να βρουν λύσεις σε σχεδόν κάθε πρόβλημα – παγκόσμιο, περιφερειακό και εσωτερικό – είναι εμφανές εδώ και 10-15 χρόνια. Τώρα, η στρατηγική προκηρύσσει ότι πιθανότατα θα εφαρμόσει μια θεμελιώδη αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ακριβώς με αυτό το πνεύμα.

Δεύτερον, η Στρατηγική σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή προς τη γεωοικονομία. Τα οικονομικά θέματα είναι σημαντικά πιο εμφανή από άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών. Αυτό δεν είναι εκπληκτικό – τα μαθήματα καθαρά γεωπολιτικής έχουν από καιρό παραγκωνιστεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν εξαφανιστεί εντελώς από τα προγράμματα σπουδών διεθνών σχέσεων των κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, των οποίων οι απόφοιτοι αποτελούν την ελίτ της εξωτερικής πολιτικής. Είναι λογικό ότι οι πιο σύνθετες και σημαντικές διαπραγματεύσεις ανατίθενται σε επιχειρηματίες. Οι ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου έχουν εμπλακεί και στο παρελθόν σε διπλωματικές δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα ή σε τόσο υψηλό επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια γενική αλλαγή στο ύφος της αμερικανικής διπλωματίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης και της ενέργειας. Το πρόγραμμα που έχουν αναγγείλει οι ΗΠΑ για την επίτευξη ηγετικής θέσης στην εξερεύνηση του διαστήματος αποτελεί φυσικό συστατικό αυτού του μαθήματος.

Τρίτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να επιτύχουν «ειρήνη μέσω δύναμης». Από αυτή την άποψη, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρακτικά ο άμεσος διάδοχος του Ρόναλντ Ρέιγκαν. Η συνέχεια σχεδίων όπως το «Golden Dome» και άλλα με αυτά που είχαν προκηρύξει στο παρελθόν οι Ρεπουμπλικανοί είναι αναμφισβήτητη. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ απαιτούν αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, καθώς και από την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας και αρκετές άλλες χώρες. Στην τρέχουσα κατάσταση (ίσως αυτό να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου), τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αγορά αμερικανικών όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού, δηλαδή για την ανάπτυξη του αμερικανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος.

Τέταρτον, η Στρατηγική αντικατοπτρίζει μια απότομη μείωση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για τις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών. Πολλοί εμπειρογνώμονες έχουν ήδη επισημάνει ότι η αξιολόγηση της ΕΕ είναι ουσιαστικά μια συνέχεια της ομιλίας του Αντιπροέδρου JD Vance στο Μόναχο στις 14 Φεβρουαρίου 2025, και η πολιτική επέκτασης του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζεται με μεγάλη κριτική. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι σχεδόν κανένας διεθνής οργανισμός δεν αξιολογείται θετικά• στην καλύτερη περίπτωση, δεν αναφέρονται καθόλου. Οι ΗΠΑ έχουν έτσι χαράξει σαφώς μια πορεία προς τη διμερή διπλωματία – «συμφωνίες» με μεμονωμένα κράτη. Οι συνέπειες αυτού θα μπορούσαν να είναι αρκετά σοβαρές. Χωρίς αμερικανική χρηματοδότηση και πολιτική υποστήριξη, πολλοί διεθνείς οργανισμοί δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις λειτουργίες τους. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το πλαίσιο ότι η εξωτερική βοήθεια αναφέρεται στη στρατηγική μόνο σε σχέση με την Αφρική, και αυτό γίνεται με ιδιαίτερα κριτικό τόνο.

Πέμπτον, αλλά εξίσου σημαντικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς δεν επιδιώκουν αντιπαράθεση ούτε με τη Ρωσία (ο ρόλος της στην επίτευξη σταθερότητας στην Ευρασία αναγνωρίζεται ανοιχτά) ούτε με την Κίνα. Σε αντίθεση με τον νόμο περί κυρώσεων του 2017, ο οποίος χαρακτήριζε τη Ρωσία, μαζί με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, ως εχθρό, η νέα στρατηγική δεν περιέχει τίποτα τέτοιο. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς μπορούν να συνδυαστούν οι πολιτικές που διατυπώνονται σε αυτά τα δύο έγγραφα. Δεν έχει γίνει ακόμη λόγος για την κατάργηση ή ακόμη και την τροποποίηση του νόμου του 2017 και είναι απίθανο μια τέτοια πρόταση, εάν υποβληθεί επίσημα στο Κογκρέσο, να λάβει υποστήριξη. Ωστόσο, φαίνεται βέβαιο ότι εάν οι ιδέες που περιγράφονται στη στρατηγική εφαρμοστούν τουλάχιστον εν μέρει στην πράξη (και αυτό εξαρτάται από πολλούς διεθνείς και εγχώριους παράγοντες), θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια θετική βάση για την ομαλοποίηση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων και, με την πάροδο του χρόνου, για τη μετάβασή τους σε εταιρική σχέση σε διάφορους τομείς. Δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί ειλικρινά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Αν και οι προοπτικές για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις στο εγγύς μέλλον μπορούν να θεωρηθούν με κάποιο βαθμό αισιοδοξίας, θα ήταν λάθος, ωστόσο, να αγνοηθούν ορισμένα εμπόδια που θα μπορούσαν να περιπλέξουν σημαντικά τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιστρέφουν απλώς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αλλά δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο σε αυτές, επιδιώκοντας να αλλάξουν την κατάσταση προς όφελός τους. Οι κυρώσεις κατά της Rosneft και της Lukoil σχετίζονται, φυσικά, με περισσότερα από τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Εάν η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και οι μεγαλύτερες ρωσικές και αμερικανικές εταιρείες, καταφέρουν να συμφωνήσουν για συνεργασία σε θέματα ενέργειας στην Αρκτική και σε άλλες περιοχές, αυτό θα επιλύσει πολλά ζητήματα σε άλλους τομείς. Ωστόσο, διαφορετικά, η προοπτική βελτίωσης των σχέσεων είναι αμφίβολη.

Το σύστημα των συνθηκών για τα όπλα, το οποίο λειτούργησε για αρκετές δεκαετίες και συνέβαλε στον περιορισμό του αγώνα εξοπλισμών και ακόμη και στη διευκόλυνση ορισμένων προσπαθειών αποστρατιωτικοποίησης, τώρα πεθαίνει. Δεν υπάρχουν στοιχεία για ένα νέο σύστημα συνθηκών που θα το αντικαταστήσει. Κρίνοντας από τη Στρατηγική, αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και η απόσυρσή τους από τις υπόλοιπες συνθήκες θα μπορούσε να συμβεί πολύ σύντομα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα ξαναρχίσουν τις υπόγειες πυρηνικές δοκιμές, δηλώνοντας ότι ορισμένα κράτη δεν συμμορφώνονται με τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών του 1996. Τέτοιες κατηγορίες είναι απίθανο να απαγγελθούν κατά της Ρωσίας, αλλά είναι πολύ πιθανό να απαγγελθούν κατά άλλων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα υποτιμούσε τις υπόλοιπες συνθήκες, ακόμη και αν διατηρηθούν τυπικά, θα ξεκινούσε έναν νέο γύρο του αγώνα εξοπλισμών και θα αποσταθεροποιούσε σοβαρά τη διεθνή κατάσταση στο σύνολό της.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει προτεραιότητα στον Δυτικό Ημισφαίριο μεταξύ των περιφερειακών προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής τους, επικαλούμενες τη Δόγμα Μονρόε, που διακηρύχθηκε πριν από σχεδόν 200 χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερα από ένα σύνθετα προβλήματα για τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Η Ρωσική Αυτοκρατορία δεν καθόρισε ποτέ επίσημα τη θέση της σχετικά με τη Δόγμα Μονρόε, αλλά λόγω μιας σειράς παραγόντων – τόσο πολιτικών όσο και οικονομικών – οι κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής της στον Δυτικό Ημισφαίριο ήταν παρόμοιες με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πώληση της Αλάσκας και η άρνηση ενσωμάτωσης της Χαβάης στη Ρωσία ήταν απολύτως λογικές ενέργειες και όχι σποραδικές κινήσεις. Αυτή η ρωσική πολιτική ήταν ένα από τα θεμέλια για την επιτυχή ανάπτυξη των ρωσοαμερικανικών σχέσεων τον 19ο αιώνα.

Ο κόσμος του 21ου αιώνα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν του 19ου αιώνα και είναι απίθανο η Ρωσία να επαναλάβει την ίδια πολιτική, αλλά θα ήταν επίσης λάθος να αγνοηθεί η εμπειρία του παρελθόντος. Για τη Ρωσία, κατά την εκτίμησή μας, οι σχέσεις με τη Βραζιλία – μέλος των BRICS και τη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με σταθερό πολιτικό σύστημα και αρκετά ισορροπημένη και συνεπή εξωτερική πολιτική – είναι της μεγαλύτερης σημασίας στον δυτικό ημισφαίριο. Η συνεργασία και οι επαφές με άλλες χώρες πρέπει επίσης να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν, αλλά με τρόπο που να μην οδηγεί σε επιδείνωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πράξη, αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τα γεγονότα στο Δυτικό Ημισφαίριο πολύ πιο σοβαρά από ό,τι στο παρελθόν είναι απολύτως σαφές από τις ενέργειές τους στην περιοχή κατά το τελευταίο έτος. Επιπλέον, στις πιο πρόσφατες εκλογές (με πιο εντυπωσιακό παράδειγμα τη Χιλή), κέρδισαν πολιτικοί που ευθυγραμμίζονται με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ η αριστερά, που παραδοσιακά υποστηρίζει την αντι-αμερικανική ρητορική, έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Φυσικά, εν μέσω της επιδείνωσης της διεθνούς κατάστασης και των εσωτερικών πολιτικών διαμαχών σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πόσο σοβαρή είναι η τρέχουσα αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ και αν θα είναι απλώς ένα βραχύβιο φαινόμενο στην ιστορία μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Το να κάνουμε προβλέψεις τώρα, ακόμη και βραχυπρόθεσμες, είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Ωστόσο, μας φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πράγματι αρχίσει να αναζητούν έναν νέο ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις και ότι οι βασικές ιδέες αυτής της στρατηγικής, αν και πιθανώς με διαφορετική μορφή και τόνο, θα παραμείνουν σε ισχύ στο μέλλον.