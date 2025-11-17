Η Δημοκρατία είναι το αρχαιότερο πολίτευμα, γεννήθηκε μέσα από αγώνες και παραμένει ο πιο «ανθρώπινος» τρόπος διακυβέρνησης. Βασίζεται στη λαϊκή κυριαρχία, την ελευθερία, την ισότητα και την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σήμερα, 52 χρόνια μετά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου αφορά την υπεύθυνη λαϊκή και διαρκή προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού. Παράλληλα, η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση του χρέους απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας. Η αμφισβήτηση, η άρνηση και η προσπάθεια ανατροπής αρχών και εκλεγμένων δημοκρατικά προσώπων που ασκούν εξουσία , είναι η λεγόμενη αναρχία και δεν δικαιολογείται σε Δημοκρατίες. Σε περιόδους επικράτησης τυραννικού καθεστώτος σε μια χώρα, τότε προφανώς η αναρχία είναι δικαιολογημένη και θαυμαστή. Η δημοκρατία στην πράξη, σημαίνει την εφαρμογή των αρχών της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, όπως οι δημοκρατικοί θεσμοί, η λειτουργία των θεσμών και η καθημερινή ζωή των πολιτών. Η απώλεια του δημόσιου ενδιαφέροντος για την πολιτική, την εμπιστοσύνη στην εκάστοτε κυβέρνηση και την πίστη στην αξία της δημοκρατικής διαδικασίας, αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για την επιβίωση της ίδιας της δημοκρατίας. Είναι συνήθως αποτέλεσμα κάποιου σοβαρού λάθους στην διακυβέρνηση ετών και μιας διαδεδομένης αίσθησης ότι οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να την αλλάξουν ή να την επηρεάσουν. Η ελευθερία του τύπου, αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και της ενημέρωσης των πολιτών.

Επιτρέπει την κριτική της εξουσίας και την αποκάλυψη της αλήθειας ( η συκοφαντική δυσφήμιση τιμωρείται) . Η διαφθορά συνήθως ορίζεται ως η κατάχρηση του δημόσιου αξιώματος για ίδιο όφελος. Αντιβαίνει στην αρχή ότι το αξίωμα σε μια δημοκρατία ασκείται για λογαριασμό του λαού και όχι του κατόχου του αξιώματος και της οικογένειάς του, των φίλων του ή των διαπροσωπικών του σχέσεων. Όταν αποτελεί χρόνια υπόθεση, η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη του λαού στην κυβέρνηση και στη στήριξη της ίδιας της δημοκρατικής διαδικασίας. Η ολοένα και αυξανόμενη αποχή στις εθνικές, δημοτικές και ευρωπαΐκές εκλογές: η μη συμμετοχή του λαού στη δημοκρατία , οδηγεί σε αποδυνάμωση του δημοκρατικού συστήματος, καθώς οι πολίτες δεν ασκούν ενεργά το δικαίωμά τους να λαμβάνουν αποφάσεις. Απαιτείται η διευκόλυνση συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές ( επιστολική ψήφος κ.α.) και η διευκόλυνση συμμετοχής των πολιτών στην λήψη αποφάσεων ( τοπικά δημοψηφίσματα, ουσιαστική διαδικτυακή διαβούλευση, γενικές συνελεύσεις πολιτών στην επαρχία) , ώστε να μην αισθάνονται οι πολίτες ότι βρίσκονται στο περιθώριο. Το Σύνταγμα της Ελλάδας, δεν προβλέπει σύσταση και λειτουργία ενός ανεξάρτητου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αποτελούμενο από ανεξάρτητους εκλεγμένους δικαστές. Κύριο έργο ενός συνταγματικού δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η κρίση δηλαδή περί του αν ένας νόμος εναρμονίζεται ή παραβιάζει το Σύνταγμα. Αποτέλεσμα του ελέγχου της συνταγματικότητας ενός νόμου είναι η κήρυξή του ως άκυρου. Οι αποφάσεις ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου, είναι άμεσα εκτελεστές, ανεξάρτητα από την βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης. Διαχρονικά μηνύματα του Πολυτεχνείου:

Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν σήμερα απολύτως ζωντανά. Σε μια εποχή που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Σε μια εποχή που οι ατομικές ελευθερίες και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών είναι σε κίνδυνο, εξαιτίας νέων δικτύων επιτήρησης και παρακολουθήσεων. Σε μία εποχή όπου νέοι επιστήμονες μεταναστεύουν. Σε μία εποχή όπου η προσφυγή στην δικαιοσύνη είναι κοστοβορα και η έκδοση της δικαστικής απόφασης καθυστερεί υπερβολικά . Σε μία εποχή όπου το ένα κομμάτι της Κύπρου παραμένει κατεχόμενο και στρατικοποιημενο. Σε μία εποχή όπου παρά τις ανακεφαλαιοποιησεις τραπεζών με κρατική χρηματοδότηση , οι τράπεζες δεν προβαίνουν σε διαγραφή μέρους των δανείων πολιτών.

Σε μία εποχή όπου οι γονείς αλλά και τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον ανεργίας, ακρίβειας, ένα συνεχή αγώνα για την καθημερινότητα (Ψωμί).

Σε μία εποχή όπου η παιδεία των παιδιών , μόνο στα λόγια είναι δωρεάν, πληρώνοντας για φροντιστήρια, για αθλητικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, σε σχολικά κτίρια παλιά, ασυντήρητα, επικίνδυνα που δεν πληρούν ούτε κατά διάνοια σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες( Παιδεία ). Με τη χώρα μας στην 108η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στην ελευθερία του τύπου, με το σκάνδαλο της παρακολούθησης , με το νόμο 2018 για την δυσκολία λήψης απόφασης απεργίας, με την μη εφαρμογή της λαϊκής εντολής του Δημοψηφίσματος 2015, με τον νόμο για τον περιορισμό των κινητοποιήσεων και την καταπάτηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, η χώρα μας διολισθαίνει όλο και περισσότερη σε απώλειες βασικών ατομικών και συλλογικών ελευθεριών( Ελευθερία ). Σε μια εποχή που ο πόλεμος στην Ουκρανία ακόμα μαίνεται, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή είναι σε πλήρη εξέλιξη, δυο συρράξεις που βρίσκονται μόλις λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εμάς . Όταν παγκοσμίως η βία και ο ρατσισμός μεγαλώνουν καθημερινά, τα δικαιώματα μας ολοένα μειώνονται , τότε η λέξη ελευθερία είναι το ζητούμενο , είναι το ιδανικό για το οποίο αξίζει να αγωνιστούμε . Πριν από 52 χρόνια, τον Νοέμβρη του 1973 μια ομάδα ελεύθερων αγωνιζόμενων νέων, μέσα από το Πολυτεχνείο, ύψωσε αποφασιστικά το ανάστημά της, ενάντια στη χούντα των Συνταγματαρχών, διεκδικώντας το δικαίωμα στην εργασία, στην παιδεία και στην ελεύθερη έκφραση, χωρίς ιδεολογικούς ή άλλους αποκλεισμούς και με σύνθημα «ψωμί-παιδεία- ελευθερία», ένωσε τον ελληνικό λαό σε έναν κοινό αγώνα.