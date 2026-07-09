Του Νίκου Νικολόπουλου

Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν ήταν μια ακόμη τελετουργική συνάντηση. Ήταν η στιγμή που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εισέπραξε όσα χρόνια διεκδικούσε, μετατρέποντας την τουρκική πρωτεύουσα στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ήταν, με άλλα λόγια, η ώρα του λογαριασμού για την Ελλάδα. Και ο λογαριασμός αυτός βρήκε την ελληνική πλευρά παντελώς απροετοίμαστη, περιορισμένη σε ρόλο κομπάρσου.

Ο Μητσοτάκης, ένας «κομπάρσος» στο ίδιο του το τραπέζι

Η εικόνα της ελληνικής αποστολής ήταν αποκαλυπτική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Άγκυρα έχοντας μια και μοναδική ουσιαστική υποχρέωση στο πρόγραμμά του: το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το πρόγραμμά του δεν περιελάμβανε καμία διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η Σύνοδος λάμβανε χώρα στα σύνορά μας. Η χώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει ως τον «στενότερο σύμμαχο των ΗΠΑ» περιορίστηκε σε μια «φιλική συμμετοχή». Ο Μητσοτάκης δεν έκατσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτή είναι η περίφημη «στενή σχέση» Ελλάδας-ΗΠΑ. Το μόνο που απέδειξε η παρουσία του Τραμπ ήταν πού βρίσκεται το πραγματικό κέντρο βάρους της Συνόδου.

«Επικίνδυνος για τα εθνικά μας συμφέροντα ο Μητσοτάκης»

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά το πέρας της Συνόδου επιβεβαίωσαν τον ρόλο του ως ανίσχυρου παρατηρητή. Ερωτηθείς για την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F‑35, απάντησε ότι «δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών».

Ο κατευνασμός που αποθρασύνει τον Ερντογάν

Η ελληνική πλευρά επέλεξε να εμμείνει στο δόγμα του κατευνασμού. Την ίδια στιγμή, το ΝΑΤΟ αντιμετώπισε την Τουρκία ως πολυτιμότερο παίκτη, αφήνοντας την Ελλάδα να λειτουργεί ως φτωχός συγγενής.

F‑35: Η μεγαλύτερη προδοσία της Συνόδου

Η μεγαλύτερη ήττα για την Ελλάδα ήταν στο πεδίο των εξοπλισμών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι διατηρεί «πολύ καλή χημεία» με τον Ερντογάν και ότι το θέμα των F‑35 βρίσκεται υπό εξέταση.

Επίλογος: Το τίμημα της υποταγής

Η Σύνοδος της Άγκυρας ανέδειξε μια σκληρή αλήθεια: η Τουρκία παίζει σκάκι σε πολλαπλά ταμπλό, ενώ η Ελλάδα παραμένει πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη Δύση. Η ώρα του λογαριασμού για την Ελλάδα χτύπησε.