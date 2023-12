Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα φτάσω στα χρόνια 67 για να δω τόση ανοησία και υπεροψία γύρω μου από μια μερίδα ανθρώπων που αποφάσισαν να στρογγυλοκαθίσουν στους θρόνους των Ολύμπιων Θεών αλλάζοντας νόμους και κανόνες εκατομμυρίων ετών που διέπουν την Ανθρωπότητα, τον πλανήτη μας κι όλα τα έμβια όντα του – για να μην πω και το Σύμπαν.

Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μου, κάτι τέτοιο.

Κι από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω; Ξαφνικά τους φταίνε οι πάντες και τα πάντα, και θέλουν να τα ξηλώσουν, να τα κόψουν, να τα ράψουν, και να τα φτιάξουν ξανά από την αρχή.

Τους φταίει το DNA μας – ανθρώπων, ζώων και φυτών. Άπαξ και το ανακάλυψαν, βρήκαν ότι υπάρχουν κάποιες «άγραφες σελίδες», το ονόμασαν «σκουπίδι DNA» και είπαν… δεν γράφουμε εδώ εμείς ό,τι θέλουμε; Μόνο που αυτό το «σκουπίδι» το έχει προνοήσει ο Δημιουργός μας -πείτε τον όπως θέλετε, Φύση, Θεό, Ανώτερη Δύναμη κ.λπ- για να μπορεί η ζωή να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες. Η ζωή όλων. Δεν το άφησε άγραφο για να γίνει το σημειωματάριο του κάθε υπερόπτη γενετιστή. Πόσο μάλλον, εκείνου που βάζει ψαλίδι και στο «γραμμένο» DNA, με τη μέθοδο crispr, και αλλάζει το γονιδίωμα των οργανισμών.

Οργανισμών που ζουν αιώνες και που αυτοί ξέρουν με ποιες ισορροπίες θα επιβιώσουν, να αλλάξουν ή ακόμα και να αφανιστούν, αν χρειαστεί. Όπως έγινε με τους δεινόσαυρους – φρόντισε και πάλι το Σύμπαν για αυτό.

Πάμε τώρα στην τρέλα του κλιματικού στόχου της εξάλειψης του CO² από τον πλανήτη μέχρι το 2050. Μη Θεέ μ’ χειρότερα. Για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης το δέντρο παίρνει διοξείδιο του άνθρακα CO² από την ατμόσφαιρα. Ο άνθρακας αυτός χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για το σχηματισμό ριζών, κορμών και φύλλων. Μεγάλο μέρος του δηλαδή αποθηκεύεται στο δέντρο. Στη συνέχεια το οξυγόνο O² από το CO² απελευθερώνεται στον αέρα.

Δηλαδή… δεν θέλουν οξυγόνο; Γιατί χωρίς άνθρακα θα χάσουμε τα δάση, κι άμα χάσουμε τα δάση, θα χάσουμε το οξυγόνο. Και μετά από Γη θα γίνουμε Αφροδίτη.

Αλλά πίσω από την τρέλα αυτή, show me the money, γιατί μεγάλη μπίζνα έχει ανοίξει στο εξωτερικό με την δήθεν σύλληψη και αποθήκευση του CO² για να γίνει ξανά ενέργεια κι άλλες ιστορίες για πριν τον ύπνο, τόσο κοστοβόρες κι αντιπεριβαλλοντικές που να σου σηκώνεται η τρίχα. Σύντομα το έργο θα το δείτε και στις ελληνικές οθόνες.

Και μιας και μιλάμε για το κλίμα, πάμε στην άλλη τρέλα -σχιζοφρένεια θα έλεγα- αυτών που και καλά θέλουν να το σώσουν κρύβοντας τον ήλιο – εφαρμόζοντας τη Γεωμηχανική. Εντάξει, εδώ όχι η επιστήμη, «που έχει πάρει στροφή προς το σκοτάδι» (φράση του διευθυντή του μεγαλύτερου επιστημονικού περιοδικού, The Lancet) αλλά είναι η απλή κοινή λογική που σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Γιατί δεν ανατρέχουν στην περίοδο του παγετώνα του 15ου αιώνα που χάθηκε ο ήλιος και επήλθε μεγάλη καταστροφή στον πλανήτη και την Ανθρωπότητα; Πρόσφατη μελέτη του UCL αναφέρει τα εξής: Ευρωπαίοι πάνε Αμερική – σκοτώνουν μεγάλο πληθυσμό ιθαγενών – μειώνονται δραστικά οι καλλιεργημένες εκτάσεις – τα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα υποχωρούν δραστικά και, μαζί με μια σειρά ηφαιστειακών εκρήξεων και μείωση ηλιακής δραστηριότητας, έφεραν την περίοδο των μίνι παγετώνων.

Πάρτε το όλο αυτό τώρα και ξανακάντε το με Γεωμηχανική. Αλλά σας έχω και μια αποκάλυψη: Τη θυμάστε την «μεγάλη» αλλά νεαρή ακτιβίστρια του κλίματος, Γκρέτα Τούνμπεργκ. που θέλει να κλείσει όλες τις βιομηχανίες που δουλεύουν με άνθρακα «εδώ και τώρα»; Ε… είναι είναι απόγονος του Σουηδού φυσικοχημικού Σβάντε Αρρένιους, του πρώτου επιστήμονα που έθεσε θέμα κλιματικής αλλαγής και υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά… από την ανάποδη! Ο προπάππους της, λοιπόν, κήρυττε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλεί η βιομηχανική επανάσταση λόγω του CO² , είναι η απάντηση για τις επερχόμενες Εποχές Παγετώνων. Τόσο καλά.

Πάμε και στα ζωντανά τώρα. Φταίνε οι αγελάδες, φταίνε τα πρόβατα, φταίνε οι ελέφαντες, φταίνε οι γάτες, αλλά φταίνε και οι σκύλοι. Όλα τους φταίνε πλέον.

Τα βοοειδή παράγουν κι αυτά αέρια – φάτε έντομα. Οι ελέφαντες που κάποτε προστατεύονταν από την λαθροθηρία, τώρα σε κάποιες περιοχές της Αφρικής είναι ανεπιθύμητοι και πρέπει να μειωθούν.

Γάτες και σκύλοι, αδέσποτα ή δεσποζόμενα, τους φταίνε κι αυτά. Πριν δυο μήνες γράψαμε εδώ στη Ζούγκλα, ότι η «Αυστραλία «κηρύσσει πόλεμο» στις γάτες της». Δεν τις θένε πια, και θέλουν να τις εξολοθρεύσουν τελείως για να «σώσουν» τους ιθαγενείς πληθυσμούς ζώων.

Μιλάμε για την απόλυτη παραφροσύνη: Τις γάτες έφεραν οι Ευρωπαίοι στην Αυστραλία, κι αφού οι ίδιοι έκαναν εκεί τις αποικιοκρατίες τους σε βάρος των ντόπιων πληθυσμών, τώρα που είναι «Αυστραλοί» κι έχουν σχεδόν εξολοθρεύσει τους ντόπιους, τα βάζουν και με τις γάτες που έφεραν οι ίδιοι! Κάντε τον σταυρό σας, κάντε ξόρκια, πείτε και κανένα μάντρα ή προσευχή, μπας κι επανέλθει αυτό που λέμε κοινή λογική. Κοινή, όχι «ειδική».

Και συνεχίζουμε με τα γατόσκυλα: Εδώ Μητσοτάκης και κυβέρνηση ψηφίζουν νόμο στείρωσης ΟΛΩΝ των αδέσποτων και δεσποζόμενων κατοικίδιων. Μόνο στην Ελλάδα αυτό, από όλες τις χώρες της ΕΕ, πλην Γερμανίας και Αυστρίας που έχουν κάτι παρόμοιο αλλά με προϋποθέσεις.

Στο χωριό μου, στην Μακρινίτσα, όλο αυτό το λένε ευγονική, και την εφάρμοσε πρώτος ο Χίτλερ. Στο δικό σας;

Ο νόμος ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί με αυστηρότητα, ενώ φιλοζωικές οργανώσεις και «κηδεμόνες» είναι διχασμένοι. Κάποιοι το θεωρούν σφαγή, κι άλλοι το βλέπουν ως ανακούφιση γιατί θα γλυτώσουν από το άγχος της επίβλεψης του ζώου και των κουταβιών τους.

Και ρωτώ, η μειωμένης αντίληψης, αυτούς που θέλουν το μέτρο υποχρεωτικό : Εσείς που στειρώνετε τα ζώα σας οικειοθελώς, γιατί πρέπει να το επιβάλλετε και στους άλλους;

Και ξαναρωτώ η χαζή: Αν ο νόμος της δικιάς μας κυβέρνησης ισχύσει παγκοσμίως, σε πόσα χρόνια θα πάψουν να υπάρχουν γάτες και σκύλοι; Δείτε το στο νου σας, κανένας σκύλος ή γάτα δεν ξαναγεννά, παρά μόνο εκείνων των ελαχίστων που θα έχουν άδεια αναπαραγωγής κι εκτροφής. Πείτε αντίο στους πληθυσμούς, στο είδος, στις ράτσες, και αναπτύξτε νέες δεξιότητες, όπως πώς να πιάνετε ποντίκια, να φυλάσσετε πρόβατα και σπίτια, να μυρίζετε κρυμμένα ναρκωτικά κ.λπ.

Και τελειώνω όλο αυτό το δράμα της ανοησίας -παρότι έχει κι άλλο η λίστα- με μια φράση της πνευματικής Ινδής Μητέρας, Σρι Μάτατζι Νίρμαλα Ντέβι: «God’s ego is all sense, while humans ego is nonsense» – σε απλή μετάφραση, «Το εγώ του Θεού είναι όλο ουσία, ενώ το ανθρώπινο ανοησία».

Κι αυτοί οι άνθρωποι τώρα το παίζουν σύγχρονοι Θεοί, μαζί με όλη την ανοησία που κουβαλάνε. Ή μήπως το παίζουν σύγχρονοι Τιτάνες που τρώνε τα παιδιά τους;