Τα θεμέλια της αμερικανικής ηγεμονίας εμφανίζουν πλέον πολλαπλές ρωγμές. Με μια κοινωνία κατακερματισμένη και εύθραυστη, με αυξανόμενη αμφισβήτηση της νομιμοποίησης και της κοσμοθεωρίας της, με μια στρατιωτική ισχύ που αμφισβητείται όλο και περισσότερο και με την εξέγερση μεγάλου μέρους του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σήμερα στην καλύτερη θέση για να επιβάλουν τη δύναμή τους στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις, οι οποίες τις αναγκάζουν να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους στάση και να επανατοποθετήσουν τα κομμάτια και τις προτεραιότητες της διεθνούς σκακιέρας. Η ηγεμονία τους απειλείται από σοβαρούς εσωτερικούς περιορισμούς, που δεν είχαν προβλεφθεί την εποχή που μπορούσαν να αντλούν ελεύθερα από τον παγκόσμιο πλούτο, την εργασία και τους φυσικούς πόρους. Ταυτόχρονα, όμως, απειλείται και από την ανάδυση νέων δυνάμεων που περιορίζουν αυτή τη διαθεσιμότητα και αρχίζουν να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια της αμερικανικής ισχύος – ιδιαίτερα σε τομείς που προαναγγέλλουν τόσο μια αναδιάταξη του παγκόσμιου συστήματος όσο και των εσωτερικών του ιεραρχιών.

Αυτό που σήμερα αποκαλείται «Παγκόσμιος Νότος» – παρά τις εσωτερικές του διαφοροποιήσεις – αποτελείται κυρίως από χώρες που δεν ανήκουν στο συλλογικό δυτικό μπλοκ και οι οποίες έως τώρα λειτουργούσαν υπό σχετικά δυσμενείς όρους συμμετοχής στο διεθνές σύστημα (σε επίπεδο εμπορίου, επιβολής πολιτικών, οικονομικών κυρώσεων κ.ά.). Οι χώρες αυτές διαμορφώνουν πλέον νέους χώρους αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας που αμφισβητούν τα κυρίαρχα εμπορικά κυκλώματα – μέσω πρωτοβουλιών όπως ο Δρόμος του Μεταξιού (BRI) και διμερών συμφωνιών – και, ακόμη σημαντικότερα, επιχειρούν σταδιακά να παρακάμψουν τη χρήση του δολαρίου ως καθολικού μέσου συναλλαγών. Η απώλεια νομισματικού ελέγχου αποτελεί, σε αυτή τη συγκυρία, έναν πραγματικό κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ίδιες αυτές δυναμικές συντονισμού του Παγκόσμιου Νότου οδηγούν επίσης στη διαμόρφωση νέων μορφών συναίνεσης γύρω από τους διεθνείς κανόνες, ανανεώνοντας εμπειρίες και θεσμικά πλαίσια του πρόσφατου παρελθόντος που σταδιακά αποδυναμώνονται από τους ίδιους τους δημιουργούς τους. Μια νέα παγκόσμια τάξη, με διαφορετική θεσμική αρχιτεκτονική και ουσιαστικές δεσμεύσεις, προβάλλει ως εναλλακτική που θέτει υπό αμφισβήτηση τα κλειδιά της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Η οργάνωση της παγκόσμιας παραγωγής μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο διαμορφώθηκε γύρω από το αμερικανικό τεχνολογικό παράδειγμα – τον φορντισμό και, αργότερα, τον νεοφιλελεύθερο μετα-φορντισμό. Οι παραγωγικές διαδικασίες υιοθέτησαν τις τεχνικές της μαζικής παραγωγής του φορντισμού, όπως τις γραμμές συναρμολόγησης και τον καταμερισμό της εργασίας με βάση τον χρόνο και την κίνηση, ενώ παράλληλα ενσωμάτωσαν τη διεθνοποίηση της παραγωγής σε διακριτά στάδια. Ωστόσο, ο συνολικός έλεγχος της διαδικασίας παρέμεινε συγκεντρωμένος στα χέρια μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως αμερικανικών.

Με τις τεχνολογικές καινοτομίες των τελευταίων ετών —και ακόμη περισσότερο με την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης— ο άξονας της παραγωγής μετασχηματίζεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η ένταση και ο ρυθμός της καινοτομίας σε αυτό το πεδίο αποτελούν αντικείμενο σκληρού ανταγωνισμού. Η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην τεχνητή νοημοσύνη και στην οργάνωση των κοινωνικών διαδικασιών γύρω από αυτήν θέτει στο επίκεντρο τόσο την καινοτομική δημιουργικότητα όσο και το εύρος των λειτουργιών και προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν μέσω της αυτοματοποίησης.

Ταυτόχρονα, προϋποθέτει υλικό έλεγχο αυτής της τεχνολογίας μέσω της συγκέντρωσης, της συλλογής, της παραγωγής και της διαχείρισης δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας και ελέγχου των υποδομών που στηρίζουν τη λειτουργία της: κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, δορυφορικά συστήματα και τα υποθαλάσσια καλώδια μέσω των οποίων ρέει η πληροφορία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο γεωπολιτικό στοίχημα, στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν είτε μέσω της συγκέντρωσης εταιρικής ισχύος στον κλάδο είτε μέσω πρωτοβουλιών όπως η λεγόμενη «Pax Silica». Άλλες χώρες, ωστόσο —με πρώτη την Κίνα— επενδύουν σε πιο αποδοτικούς και λιγότερο δαπανηρούς τύπους μικροτσίπ, στην πρόοδο της κβαντικής τεχνολογίας, σε συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων λιγότερο εξαρτημένα από εκμεταλλευτικές πρακτικές, όπως το DeepSeek, καθώς και στην κατασκευή υποδομών που επιδιώκουν να καταλάβουν ολοένα μεγαλύτερο χώρο σε αυτή τη σύγκρουση.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αρχίζουν ήδη να διαμορφώνουν τον ίδιο τον ιστό της αναπαραγωγής της ζωής στον πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η ίδια η υλικότητα της πραγματικότητας. Οι διαδικασίες που επανακαθορίζουν την οργάνωση της κοινωνίας και τις δομές εξουσίας βασίζονται σε απτά υλικά στοιχεία: ενέργεια, ορυκτά και μέταλλα, νερό και βιοποικιλότητα.

Οι ενεργειακοί πόροι και τα ορυκτά – ιδίως οι σπάνιες γαίες, το κοβάλτιο, το βολφράμιο, το λίθιο, ο χρυσός, ο άργυρος, το ταντάλιο και τα μέταλλα της ομάδας του πλατίνας – βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διασφάλιζαν την επάρκειά τους μέσω μιας εξορυκτικής σχέσης με τον υπόλοιπο κόσμο. Όμως οι συνθήκες των διεθνών σχέσεων, οι νέες εναλλακτικές που εμφανίζονται και τα κινήματα αποαποικιοποίησης σε ορισμένες περιοχές – ιδίως στην Αφρική – έχουν μεταβάλει τις δυνατότητες αυτής της εκμετάλλευσης. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η πλειονότητα των πόρων που απαιτούνται για τη διατήρηση αυτού του συστήματος βρίσκεται σε περιοχές του Παγκόσμιου Νότου.

Η πορεία αυτή οδηγεί αφενός στην αναζήτηση ελέγχου των εδαφών που διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό πολλές από τις σύγχρονες συγκρούσεις ή παρεμβάσεις, όπως στη Βενεζουέλα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο Σουδάν και εν μέρει στη Γάζα. Εξηγεί επίσης το ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και το Ιράν. Δεν αποτελεί τη μοναδική αιτία, όμως το γεγονός ότι η Βενεζουέλα και το Ιράν μαζί διαθέτουν περίπου το 34% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου αποτελεί μια σημαντική εξήγηση.

Η Βενεζουέλα κατέχει το 19,35% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ άλλο ένα 46,83% βρίσκεται σε τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής: στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράν, στο Ιράκ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό αποκαλύπτει και τα βασικά σημεία γεωπολιτικής έντασης σήμερα.

Στον τομέα των μετάλλων, η Ρωσία κατέχει το 18,75% των παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού. Το 47,2% των αποθεμάτων αργύρου —ο καλύτερος γνωστός αγωγός ηλεκτρισμού— συγκεντρώνεται στο Περού, τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ το Μεξικό υπήρξε ιστορικά ο μεγαλύτερος παραγωγός. Το 75% των παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου βρίσκεται στο «τρίγωνο» Βολιβίας, Χιλής και Αργεντινής. Το 54,55% του κοβαλτίου εντοπίζεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα που βρίσκεται υπό συνεχή αποσταθεροποίηση και ένοπλες παρεμβάσεις από τη Ρουάντα.

Το κοβάλτιο είναι κρίσιμο για υπερκράματα ανθεκτικά στη διάβρωση και για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Έτσι, ακόμη και το 4,55% των αποθεμάτων που βρίσκεται στην Κούβα – σε μικρή απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες – αποτελεί μέρος της εξήγησης για τον εντεινόμενο οικονομικό αποκλεισμό που υφίσταται.

Η Νότια Αφρική και η Ρωσία διαθέτουν το 97,53% των αποθεμάτων πλατίνας. Η Κίνα κατέχει το 52,17% των αποθεμάτων βολφραμίου (60,87% μαζί με τη Ρωσία), το 48,89% των αποθεμάτων σπάνιων γαιών (76,44% μαζί με Βραζιλία και Ρωσία), καθώς και τα μεγαλύτερα αποθέματα τανταλίου — αν και ο μεγαλύτερος παραγωγός είναι το Κονγκό.

Σχεδόν όλα τα στρατηγικά ορυκτά κατανέμονται σε έναν Παγκόσμιο Νότο που αλλάζει τους κανόνες και τις ισορροπίες, περιορίζοντας την πρόσβαση των Ηνωμένων Πολιτειών —και των εταιρειών τους— στον πλούτο που αποτελεί τη δική του κληρονομιά.

Το ίδιο ισχύει και για τη βιοποικιλότητα των τροπικών δασών, αλλά και σε μεγάλο βαθμό για το νερό. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, καθοριστικό ρόλο παίζει όχι μόνο ο φυσικός πόρος αλλά και το επεξεργασμένο προϊόν. Σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων, η Κίνα κυριαρχεί στην επεξεργασία ορισμένων ορυκτών, ιδίως των σπάνιων γαιών.

Ένα ακόμη στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας είναι η κινητικότητα του κεφαλαίου που ενσωματώνεται σε υλικά αγαθά. Σήμερα, περίπου το 85% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης. Οι θαλάσσιες οδοί έχουν τεράστια στρατηγική σημασία, ιδιαίτερα όταν δημιουργούνται σημεία συμφόρησης.

Η Διώρυγα του Σουέζ, η Διώρυγα του Παναμά, τα Στενά του Ορμούζ, της Μαλάκκας και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς και οι εναλλακτικές διαδρομές που ενδέχεται να ανοίξουν, αποτελούν τους βασικούς κόμβους της σύγχρονης κυκλοφορίας εμπορευμάτων – αλλά και στρατιωτικών δυνάμεων που επιδιώκουν τον έλεγχο των θαλασσών.

Η αντιπαράθεση αφορά τόσο τον έλεγχο αυτών των περασμάτων – που ανοίγουν ή κλείνουν τη «βαλβίδα» του παγκόσμιου εμπορίου – όσο και τη δημιουργία νέων, όπως πιθανά κανάλια στο νότιο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική, αλλά και το άνοιγμα των αρκτικών θαλάσσιων διαδρομών, οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό υπό ρωσική δικαιοδοσία.

Η Αρκτική αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μειώνει την απόσταση μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού και, με το λιώσιμο των πάγων, ανοίγει νέες δυνατότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης πόρων όπως το πετρέλαιο, οι σπάνιες γαίες και διάφορα ακραία μικροβιακά είδη. Παράλληλα, διαθέτει τεράστια αποθέματα γλυκού νερού – πόρο απαραίτητο, μεταξύ άλλων, για τα κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης.

Συμπέρασμα

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα απαιτούσαν πολύ εκτενέστερη ανάλυση. Ωστόσο, σκιαγραφούν τα βασικά πεδία αντιπαράθεσης στη σημερινή παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή. Καθίσταται έτσι αναγκαία μια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης ευθραυστότητας – ή ανθεκτικότητας – στην οποία βρίσκεται σήμερα η δύναμη που ηγήθηκε του κόσμου τα τελευταία 70 χρόνια.

Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία επισημαίνονται και στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ του 2025, η οποία καταλήγει:

«Για μια χώρα με συμφέροντα τόσο πολλά και τόσο διαφορετικά όσο τα δικά μας, η άκαμπτη προσήλωση στον μη παρεμβατισμό δεν είναι δυνατή. Ωστόσο, αυτή η προδιάθεση θα πρέπει να θέτει πολύ υψηλό πήχη για το τι συνιστά δικαιολογημένη επέμβαση».

Το επικαιροποιημένο Δόγμα Μονρόε που διατυπώνεται στο ίδιο έγγραφο επιμένει στην αποκλειστική αμερικανική ισχύ πάνω στη λεγόμενη «μεγάλη αμερικανική νήσο» ως βάση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην παγκόσμια σκηνή. Παρ’ όλα αυτά, τα θεμέλια της αμερικανικής ηγεμονίας παρουσιάζουν πλέον πολλαπλές ρωγμές. Με μια κοινωνία κατακερματισμένη, με αυξανόμενη αμφισβήτηση της νομιμοποίησής της, με στρατιωτική ισχύ που αμφισβητείται και με την αντίδραση μεγάλου μέρους του Παγκόσμιου Νότου, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται πλέον στην πιο ευνοϊκή θέση για να επιβάλλουν τη δύναμή τους στον κόσμο.