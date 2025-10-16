Γράφει ο Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Δημοσιογράφος

Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, την Πέμπτη (9/10), ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στο «Περί των Σοφιστικών Ελέγχων» του Αριστοτέλους, προκειμένου να μας εξηγήσει πως πρέπει να ελέγχουμε λογικά τις διάφορες ειδήσεις και θέσεις, που προκύπτουν γύρω από την υπόθεση του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών.

Το έργο «Περί τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων» είναι το τελευταίο βιβλίο του Οργάνου του Αριστοτέλους, δηλαδή του συνόλου των λογικών του συγγραμμάτων. Το έργο πραγματεύεται τους ψευδείς συλλογισμούς, τα επιχειρήματα που φαίνονται σωστά, αλλά στην πραγματικότητα είναι λογικά σφάλματα. Ο Αριστοτέλης αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οι σοφιστές παραπλανούν στις συζητήσεις, δημιουργώντας εντυπώσεις.

«Ὁ γὰρ σοφιστὴς δοκεῖ μὲν εἶναι σοφός, οὐκ ὢν δέ· καὶ ἡ σοφιστικὴ σοφίας φαινομένης τέχνη ἐστίν, ἀλλ᾿ οὐκ οὔσης», αναφέρει ο Αριστοτέλης, δηλαδή, σε νεοελληνική απόδοση: Ο σοφιστής φαίνεται πως είναι σοφός, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι· και η σοφιστική είναι τέχνη που δίνει την ψευδαίσθηση σοφίας, χωρίς να την κατέχει αληθινά.

Αναμφισβήτητα χαρισματικός ρήτορας ο κ. Γεωργιάδης, γνωρίζει καλά τα κόλπα της σοφιστικής, τόσο για να τα εντοπίζει, όσο και για να τα χρησιμοποιεί. Η αείμνηστη κορυφαία φιλόλογος Άννα Τζιροπούλου – Ευσταθίου, που υπήρξε κοινή μας δασκάλα, είχε αναλύσει και διδάξει άριστα όλα τα παραπάνω. Ας μου επιτραπεί λοιπόν, με όση προίκα μου ‘μεινε από τη δασκάλα μας και με εφόδιο την δημοσιογραφική έρευνα που διεξάγουμε με συνέπεια, εδώ και πολύ καιρό στη «Ζούγκλα», γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, να ακολουθήσω την συμβουλή του και να κάνω έναν έλεγχο στις σοφιστείες του Αδώνιδος, έτσι όπως ακούστηκαν σε αυτή την εκπομπή.

Το μπάζωμα και η έλλειψη πρωτοκόλλου

Σε σχέση με το «μπάζωμα», δηλαδή την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, που αποτελεί και την βασική αιτία για το ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη, ο κ. Γεωργιάδης έχει αναπτύξει κατά καιρούς διάφορες θεωρίες που απεδείχθησαν ψευδείς. Ως στέλεχος της κυβέρνησης και υπουργός (και όχι ως θαμώνας καφενείου), κατά καιρούς έχει υποστηρίξει δημοσίως ότι το «μπάζωμα» έγινε διότι από κάτω περνούσε ο αγωγός φυσικού αερίου και θα… «καιγόταν όλη η Λάρισα», ότι η εκχωμάτωση 300 κυβικών και το στρώσιμο με χαλίκια και πίσσα έγινε για να μην βυθιστούν οι γερανοί που σήκωσαν τα βαγόνια κ.ά. Άπασες οι παραπάνω θεωρίες καταρρίφθηκαν από δικά μας και άλλα ρεπορτάζ, που ήρθε εν τέλει να δικαιώσει η ίδια η εισαγγελική διάταξη, με βάση την οποία παραπέμφθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος.

Στην αναφορά του στο θέμα, στην εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου, ο κ. Γεωργιάδης φάνηκε να έχει αναδιπλωθεί σε σχέση με τις παλαιές του θεωρίες. Παραδέχθηκε εμμέσως ότι έγιναν λάθη, τα οποία ελέγχει πλέον η δικαιοσύνη και μας είπε, προκειμένου να δικαιολογήσει αυτά τα λάθη, ότι ένα τέτοιο δυστύχημα δεν είχε ξαναγίνει, δεν υπήρχε εμπειρία και δεν υπήρχε σχετικό πρωτόκολλο διαχείρισης.

Την παραπάνω νέα σοφιστεία του κ. Γεωργιάδης, ο Αριστοτέλης μάλλον θα την κατέτασσε στην κατηγορία του «συλλογισμού εκ ψεύδους». Διότι αποτελεί ξεκάθαρο ψέμα το ότι δεν υπήρχε σχετικό πρωτόκολλο. Όχι μόνον υπήρχε, όχι μόνον είχε θεσπιστεί από την δική του Κυβέρνηση, αλλά και το απόγευμα της 1ης Μαρτίου 2023, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, η αστυνομία και η πυροσβεστική είχαν ανακοινώσει ότι εφαρμόζεται επί του πεδίου στα Τέμπη.

Το σχετικό πρωτόκολλο είναι η «4η Έκδοση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών», που υπάρχει αναρτημένη στον ιστότοπο του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και καλό θα ήταν ο κ. Γεωργιάδης, αφού θέλει να συνεχίζει να παρεμβαίνει δημοσίως επί του θέματος, τουλάχιστον να τη διαβάσει. Καλό θα ήταν να διαβάσει και την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύθηκε επίσης την 1η Μαρτίου 2023, η οποία αναφέρει ότι «… από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το Ειδικό σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών».

Όπως επισημαίνει το πόρισμα του κορυφαίου φορέα του κράτους για την διερεύνηση του δυστυχήματος, δηλαδή του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο οποίος μάλιστα είχε διορισμένα τα μέλη του από την παρούσα κυβέρνηση, καθώς και η σχετική δικογραφία για την υπόθεση, το σχετικό πρωτόκολλο παρ’ ότι υπήρχε και παρά το γεγονός ότι επισήμως είχε ανακοινωθεί ότι εφαρμόζεται, τελικώς παραβιάστηκε σε τρία τουλάχιστον κομβικά του σημεία, με αποτέλεσμα όχι μόνον την απώλεια πλήθους κρίσιμων στοιχείων αλλά και το όνειδος, οι γονείς να βρίσκουν μήνες μετά το δυστύχημα, κόκαλα των παιδιών τους μέχρι και… 13 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του εγκλήματος!

Τα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους

Στην αναφορά του εκπροσώπου του ΚΚΕ για τα πρόσφατα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο στις 29 Αυγούστου, μία μέρα μετά το κλείσιμο της ανάκρισης, ανακοίνωσε ότι εντόπισε ξυλόλιο, τουλόλιο και άλλους διαλύτες σε 12 από τα 28 δείγματα συντριμμιών που εξέτασε στο Κουλούρι, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι το Γενικό Χημείο έχει εκδώσει ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι αυτά τα ευρήματα είναι φυσιολογικά και δεν αποτελούν ένδειξη ύπαρξης παράνομου φορτίου. Ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος προφανώς απροετοίμαστος, σιώπησε…

Ο Αριστοτέλης πιθανόν θα κατέτασσε την παραπάνω επιτυχή σοφιστεία του κ. Γεωργιάδη, στην κατηγορία της «άγνοιας του ελέγχου». Η «ανακοίνωση» στην οποία αναφέρθηκε ο υπουργός, κάνοντας τον συνομιλητή του (που την αγνοούσε) να σιωπήσει, στην πραγματικότητα είναι απαντήσεις που έδωσε το Γενικό Χημείο σε ερωτήσεις της εφημερίδας Καθημερινή, στις 27 Φεβρουαρίου του 2025, μια ημέρα πριν τα μεγάλα συλλαλητήρια, και δεν αφορούν φυσικά στα πρόσφατα ευρήματα του Αυγούστου του 2025.

Τότε, τον Φεβρουάριο του 2025, το Γενικό Χημείο του κράτους είχε πράγματι απαντήσει ότι επειδή αυτός ο διαλύτης είναι παραπροϊόν καύσης καθώς και ρυπαντής που συναντάται στο περιβάλλον, πιθανόν να δικαιολογείται η παρουσία του στα ευρήματα. Ωστόσο, ούτε ερωτήθηκε ούτε πήρε θέση για πολλά ερωτήματα που θέτουν οι τεχνικοί σύμβουλοι (συγκέντρωση ξυλολίου σε συγκεκριμένα σημεία και απουσία του από αλλού που επίσης υπήρξε φωτιά, η εύρεσή του σε 8 σημεία των λαμαρινών κ.α.).

Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνες οι απαντήσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους αφορούσαν σε δειγματοληψίες που είχαν γίνει τον Μάιο του 2024 και όχι στις πρόσφατες που έγιναν στο Κουλούρι.

Τα έλαια σιλικόνης και τα συλλαλητήρια

Μια αναφορά του εκπροσώπου του ΚΚΕ στον ισχυρισμό του πρώην προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σιδηροδρόμων, που συμμετείχαν στη διερεύνηση του δυστυχήματος, έστρεψαν την έρευνα προς το ξυλόλιο, για να μην ενοχοποιηθούν τα έλαια σιλικόνης, έδωσε την «πάσα» στον κ. Γεωργιάδη να διατυπώσει ένα νέο επιχείρημα, το οποίο διακινούσε και τις επόμενες μέρες σε κανάλια και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Με βάση αυτό, «το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σιδηροδρόμων που συμμετείχαν στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, έστρεψαν επίτηδες την έρευνα προς το ξυλόλιο, λόγω οικονομικών συμφερόντων, άρα όλος ο κόσμος που κατέβηκε στα συλλαλητήρια ακριβώς επειδή πίστεψε στις θεωρίες του ξυλολίου, παραπλανήθηκε».

Ο Αριστοτέλης πιθανόν θα κατέτασσε την παραπάνω σοφιστεία στην κατηγορία των «παρὰ τὴν αἰτίαν», όταν δηλαδή ένας σοφιστής παρουσιάζει ως δεδομένο ότι ένα πράγμα είναι αιτία κάποιου άλλου, χωρίς όμως να υπάρχει πραγματική σχέση αιτίου-αποτελέσματος.

Θυμίζουμε ότι τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη ξεκίνησαν με εκείνα της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και με σύνθημα το «δεν έχω οξυγόνο». Ακολούθησαν οι κινητοποιήσεις της 2ης επετείου του δυστυχήματος, που ήταν και οι μαζικότερες των τελευταίων 50 τουλάχιστον ετών. Το σύνθημα των συλλαλητηρίων ήταν παράφραση από τα τελευταία λόγια της Μάρθης, της κόρης της Μαρίας Καρυστιανού, από τα ηχητικά του 112 που οι τεχνικοί σύμβουλοι των συγγενών των θυμάτων συγχρόνισαν με τα βίντεο του δυστυχήματος, για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν θύματα πού επιβίωσαν της σύγκρουσης και κάηκαν ζωντανά από την φωτιά που ακολούθησε. Μέχρι τότε η επίσημη θέση της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης ήταν ότι όλα τα θύματα σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση.

Αυτή η αποκάλυψη ήταν που έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Το ότι, δηλαδή, μέχρι τότε το κράτος δεν γνώριζε ή παραπλανούσε την κοινωνία και τους συγγενείς των θυμάτων για τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθαναν οι άνθρωποί τους. Και αυτή την αποκάλυψη δεν την έκαναν οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί, αλλά οι τεχνικοί σύμβουλοι των συγγενών, που τόσο λοιδορήθηκαν και συκοφαντήθηκαν από τον κ. Γεωργιάδη και τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς της Κυβέρνησης.

Τα σενάρια για την ύπαρξη παράνομου φορτίου παραμένουν μέχρι σήμερα σε ισχύ, αφού το τελικό κείμενο του Εισαγγελέα Εφετών με το οποίο την 15η Σεπτεμβρίου 2025 πρότεινε την παραπομπή της δικογραφίας στη φάση της εκδίκασης, δεν αποκλείει τίποτα και δεν κάνει καμία αναφορά σε έλαια σιλικόνης, πράγμα που μάλλον (θέλει να) αγνοεί ο υπουργός Υγείας. Όμως, αυτά τα σενάρια δεν συνάγεται από πουθενά ότι ήταν η αφορμή που έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους, πόσο μάλλον από τη στιγμή που στα συλλαλητήρια συμμετείχαν και καλούσαν και οικογένειες θυμάτων, που δεν τα ασπάζονται (οικογένεια Πλακιά, Βλάχου κ.ά.).

Το αν αυτά τα σενάρια περιγράφουν το τι έγινε τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, θα το κρίνουν οι δικαστικές διαδικασίες, που πιθανόν να μην εξαντληθούν μόνον εντός της Ελλάδας. Φυσικά δεν θα το κρίνει κανένας τηλεοπτικός σοφιστής με ελλιπέστατη γνώση της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν ήταν αυτά που αποτέλεσαν την αφορμή να βγει και να συνεχίσει να βγαίνει ο λαός στους δρόμους, απαιτώντας πραγματική δικαιοσύνη για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

Έλεγχος των σοφισμάτων

Επέλεξα, για την οικονομία του χώρου, να αναφερθώ στα βασικότερα από τα σοφίσματα που ακούσαμε από το στόμα του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αναφέρομαι στα όσα κατά καιρούς ανακριβή και ανυπόστατα έχει εκστομίσει για την υπόθεση, διότι θα χρειαζόταν ολόκληρο βιβλίο.

Η υπόθεση των Τεμπών είναι τεράστια, ήδη η κύρια δικογραφία περιλαμβάνει σχεδόν 60.000 σελίδες και απ’ ότι φαίνεται θα μας απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα. Οι παραλήψεις των δικαστικών αρχών είναι μέχρι στιγμής σκανδαλώδεις και οι ενέργειες συγκάλυψης τεκμηριωμένες πλέον ακόμα και σε σχετικές εισαγγελικές παραγγελίες (δικογραφία για το «μπάζωμα»).

Ως εκ τούτου, ό,τι και να ακούμε, από οποιαδήποτε πλευρά κι αν προέρχεται, καλό είναι να το εξετάζουμε με προσοχή και να κρατάμε μικρό καλάθι απέναντι σε ανθρώπους που, ενώ δεν εμπλέκονται άμεσα, το παίζουν γνώστες της υπόθεσης. Έχουμε μπροστά μας μια κύρια δικαστική διαδικασία και άλλες παραπλήσιες που δεν έχουν φτάσει ακόμα στην ακροαματική διαδικασία. Και ο δρόμος προκειμένου να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, είναι ακόμα μακρύς, ακριβώς λόγω του ότι κάποιοι δεν έκαναν εξ’ αρχής, όλα όσα ήταν υποχρεωμένοι να πράξουν.

Πηγή: Alakati.gr