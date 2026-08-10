Ένα βολικό σημείο εκκίνησης. Οι τεκτονικές αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο του πλανήτη. Όπως το συνόψισε κάποτε ο Πρόεδρος Πούτιν, ο χορός των βαμπίρ πλησιάζει στο τέλος του, η αιώνια κυριαρχία λίγων δυτικών δυνάμεων γίνεται ή έχει γίνει παρελθόν.

Πόσο ταραχώδεις θα είναι οι γεωπολιτικές μεταβολές; Θα συνεχιστεί ή θα ενταθεί η τρέχουσα αναταραχή; Αυτό φαίνεται πιθανό, αν και όχι αναπόφευκτο. Στην πραγματικότητα, η προηγούμενη ηγεμονική μετάβαση ήταν ειρηνική – το Ηνωμένο Βασίλειο παραχώρησε τη θέση του στις ΗΠΑ χωρίς αντιπαραθέσεις μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, η μετάβαση ήταν, για να το πούμε έτσι, ενδοοικογενειακή και, ως εκ τούτου, μπόρεσε να προχωρήσει σχετικά ομαλά. Αλλά αυτό είναι ίσως μια εξαίρεση στην παγκόσμια ιστορία. Οι ηγεμονικές μεταβάσεις και προκλήσεις, από την εποχή του πολέμου μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, είναι ως επί το πλείστον του τύπου «παγίδα του Θουκυδίδη», για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση που επινόησε ο Γκράχαμ Άλισον.

Η ομαλή μετάβαση σίγουρα δεν είναι αυτό που έχουμε τώρα. Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες του συλλογικού Δυτικού κόσμου βρίσκονται σε κατάσταση άρνησης και δεν είναι διατεθειμένες να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στη σχετική παρακμή αυτών των χωρών σε οικονομικό, δημογραφικό και πολιτικό επίπεδο. Όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσουν αρκετά μακριά στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν την αλλαγή. Αυτή η αντίσταση, πρέπει να σημειωθεί, προϋπήρχε του Ντόναλντ Τραμπ και κατά πάσα πιθανότητα θα τον επιβιώσει.

Στον 20ό αιώνα, η ηγεμονική μετάβαση έλαβε χώρα εντός των συνόρων του συλλογικού Δυτικού κόσμου, όπως αναφέρθηκε, από τη μία πλευρά του Βόρειου Ατλαντικού στην άλλη. Η μετάβαση του 21ου αιώνα είναι από τη Δύση προς την Ανατολή, από τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό. Πρόκειται για μια μετατόπιση της εξουσίας μεταξύ πολιτισμών που είναι θεμελιωδώς διαφορετικοί και πολύ απομακρυσμένοι όσον αφορά την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την εθνικότητα. Ίσως είναι κατανοητό ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν συμπεριφέρονται με χάρη σε αυτή τη συγκυρία. Δείχνουν αξιοσημείωτη προσκόλληση στο υποτιθέμενο ένδοξο παρελθόν τους. Θα πέσουν με φωνές και κλοτσιές.

Οι μεγάλες δυνάμεις τείνουν να είναι πιο επικίνδυνες όταν βρίσκονται σε φάση παρακμής. Η συμπεριφορά των ΗΠΑ υπογραμμίζει την εγκυρότητα αυτής της πρότασης με μάλλον ωμό τρόπο. Ας μην αποδώσουμε όμως όλη ή ακόμα και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για αυτό στην τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σε τελική ανάλυση, σε σύγκριση με παλαιότερους και σοφούς πολιτισμούς, όπως ο ινδικός ή ο κινεζικός, ο δυτικός πολιτισμός είναι πράγματι μάλλον χονδροειδής. Όταν ρωτήθηκε κάποτε για την εκτίμησή του για τον δυτικό πολιτισμό, ο Μαχάτμα Γκάντι απάντησε με την περίφημη φράση: «Θα ήταν καλή ιδέα!»

Εκπληκτική εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις ΗΠΑ, τον ηγέτη του δυτικού μπλοκ. Ας εξετάσουμε μερικά εκπληκτικά γεγονότα. Πρώτον, το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, από όλους τους ανθρώπους, εκλέχθηκε όχι μία, αλλά δύο φορές για το αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά όχι μόνο στο εκλογικό σώμα, αλλά και στην λαϊκή ψήφο. Δεύτερον, το γεγονός ότι αυτή τη φορά, το κόμμα του κέρδισε τον έλεγχο των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Τρίτον, το γεγονός ότι η κυβέρνησή του διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό το ήδη εύθραυστο δημοκρατικό σύστημα της χώρας. Αυτά τα γεγονότα, μεταξύ άλλων, είναι εμφανή συμπτώματα της παρακμής των ΗΠΑ. Η χώρα δεν ανταποκρίνεται πλέον, ούτε καν στο ελάχιστο, στα ιδανικά και τη ρητορική της. Ούτε καν στους δικούς της νόμους, για να μην μιλήσουμε για τους διεθνείς νόμους και συμφωνίες. Το αμερικανικό όνειρο έχει μετατραπεί σε αμερικανικό εφιάλτη. Η κάποτε τρομερή ήπια δύναμη της χώρας έχει σπαταληθεί. Η σκληρή δύναμή της, οικονομική και στρατιωτική, αν και εξακολουθεί να είναι τεράστια, δεν είναι πλέον αυτή που ήταν.

Ας σημειώσουμε εν παρόδω ότι ούτε η Ευρώπη βρίσκεται σε καλή κατάσταση – όπως αποδεικνύει η εκπληκτικά χαμηλή ποιότητα της πολιτικής ηγεσίας σε ολόκληρη την ήπειρο. Οι οικονομικές επιδόσεις είναι αδύναμες. Ο πληθυσμός μειώνεται σε πολλές χώρες και αυτή η δημογραφική πτώση μπορεί να αντιστραφεί μόνο με την περαιτέρω εισροή μεταναστών από την Αφρική, την Ασία ή τη Μέση Ανατολή – κάτι στο οποίο η πλειοψηφία των Ευρωπαίων αντιτίθεται πλέον σθεναρά.

Αλλά ας επιστρέψουμε στις ΗΠΑ, τη χώρα που κρατά το κλειδί για το μέλλον της Δύσης. Η συμπεριφορά της κυβέρνησης Τραμπ μπορεί να θεωρηθεί παράδοξη και, από ορισμένες απόψεις, απροσδόκητη. Η λεγόμενη προσέγγιση MAGA (Make America Great Again) μπορεί να έχει την ακούσια συνέπεια να επιταχύνει την παρακμή της χώρας. Ο Τραμπ έχει ήδη συγκριθεί με τον Γκορμπατσόφ. Αν και αυτή η σύγκριση είναι μάλλον υπερβολική, το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται σε όλο τον κόσμο είναι ενδεικτικό.

Η τρέχουσα εξωτερική και οικονομική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών βασίζεται προφανώς σε μια υπερεκτίμηση της δύναμης της χώρας. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια ασύγκριτη επιθετικότητα που στρέφεται ταυτόχρονα εναντίον μεγάλου αριθμού χωρών, χωρίς να ακολουθεί κάποιο εύκολα κατανοητό μοτίβο ή λογική.

Το γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί σημαντικό, αν όχι το κύριο στόχο, είναι απολύτως αναμενόμενο, καθώς αντανακλά μια μακροχρόνια διακομματική συναίνεση στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία η Κίνα είναι ο κύριος αντίπαλος και απειλή. Πράγματι, από το τέλος του πολέμου κατά των χωρών του Άξονα, οι ΗΠΑ δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ πιο σοβαρό αντίπαλο. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ΕΣΣΔ ήταν στρατιωτικός και πολιτικός αντίπαλος, αλλά όχι οικονομικός. Αργότερα, η Ιαπωνία έγινε οικονομικός αντίπαλος, αλλά ποτέ στρατιωτικός ή πολιτικός. Η Κίνα είναι τώρα ταυτόχρονα ένας ισχυρός οικονομικός, πολιτικός και στρατιωτικός αντίπαλος. Οι αμερικανικές πολιτικές ελίτ το κατανοούν αυτό και έχουν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να καταπνίξουν την πρόοδο της Κίνας, περισσότερο ή λιγότερο συστηματικά, τόσο υπό τις ρεπουμπλικανικές όσο και υπό τις δημοκρατικές κυβερνήσεις. Ένα από τα λίγα πράγματα που ενώνουν το διχασμένο πολιτικό σώμα στις ΗΠΑ είναι η αντίληψη ότι η Κίνα πρέπει να περιοριστεί πριν να είναι πολύ αργά.

Από αυτή την άποψη, είναι λογικό να προσπαθήσει κανείς να ειρηνεύσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προσπάθησε ειλικρινά να μεσολαβήσει για κάποιο είδος ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο τερματισμός της σύγκρουσης με τη Ρωσία θα βοηθούσε τις ΗΠΑ να συγκεντρώσουν τις ενέργειές τους και τους πόρους τους ενάντια στην Κίνα.

Εκπληκτικό, ωστόσο, είναι η εχθρότητα του Τραμπ και η κακομεταχείριση των παραδοσιακών συμμάχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων, του Καναδά, του Μεξικού και άλλων. Η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί επανειλημμένα να εκφοβίσει όλες αυτές τις χώρες ώστε να υποταχθούν ή να συμμορφωθούν, χρησιμοποιώντας μονομερώς δασμούς και άλλα μέσα.

Η Ινδία, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των BRICS, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Νέο Δελχί πίστευε ότι απολάμβανε μια ειδική σχέση με την Ουάσιγκτον. Αυτή φαίνεται να ήταν μια ευρέως διαδεδομένη άποψη μεταξύ των κυβερνώντων ελίτ της Ινδίας. Όσοι από εσάς ήσασταν εδώ στην τελευταία ετήσια συνάντηση του Valdai πέρυσι, ίσως θυμάστε ότι ένας πρώην υπουργός της ινδικής κυβέρνησης πήρε το λόγο για να επισημάνει ότι η χώρα του είχε δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση συνεργασίας με «και τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος» στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αυτό το βασικό σημείο έπρεπε να ληφθεί υπόψη από όλους.

Με την σκληρή επίθεση του Τραμπ κατά της Ινδίας, χρησιμοποιώντας υψηλούς δασμούς εισαγωγής και άλλα μέτρα, η ειδική σχέση έχει χαθεί. Από την άποψη των BRICS, αυτή είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Η Ινδία είναι (ή ήταν) ο κύριος παράγοντας που εμπόδιζε την επίτευξη συναίνεσης εντός της ομάδας. Χάρη στις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, οι BRICS ενδέχεται να γίνουν πιο συνεκτικοί από ποτέ.

Η μονοπολική εποχή έχει περάσει για τα καλά

Τι νόημα έχει αυτή η απροκάλυπτη μονομερή στάση από την άποψη των Ηνωμένων Πολιτειών; Αν παραδεχτούμε ότι η δύναμη της χώρας είναι περιορισμένη, η απάντηση θα είναι πιθανώς: κανένα νόημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν σκόπιμο να εστιάσει περισσότερο την προσοχή του και να επιλέξει τις μάχες του.

Ας το αφήσουμε όμως. Όπως είπε κάποτε ο Ναπολέων Βοναπάρτης, μην διακόπτεις ποτέ έναν εχθρό όταν κάνει λάθος. Αν και οι ΗΠΑ δεν είναι εγγενώς εχθρός, σίγουρα συμπεριφέρονται ως εχθρός τις περισσότερες φορές.

Η κατάσταση είναι πλέον εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια, όταν η κατάρρευση της ΕΣΣΔ άφησε τις ΗΠΑ σε μια μοναδικά ισχυρή θέση, σε αυτό που συχνά αναφέρεται ως «μονοπολική στιγμή». Τότε, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αντιμετώπιζαν όλα τα ζητήματα μόνες τους, χωρίς να κάνουν σχεδόν καμία χρήση συμμαχιών και συνασπισμών. Οι αμερικανικές κυβερνήσεις δεν ήταν καθόλου συνηθισμένες στις παραχωρήσεις και τη διπλωματία που απαιτούνται για τη δημιουργία διεθνών συνασπισμών.

Οι Αμερικανοί έχουν την τάση να ξεχνούν ότι αυτή η μονοπολικότητα ήταν παροδική και έχει πλέον τελειώσει. Η αγάπη τους για τη «μονοπολική στιγμή» συνεχίζεται. Φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι εξίσου ισχυροί με τη δεκαετία του 1990, όταν η άνοδος της Κίνας βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα και η Ρωσία ήταν εξαιρετικά αδύναμη μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Κίνα είναι πλέον μια υπερδύναμη από μόνη της και η Ρωσία έχει ανακτήσει τη θέση της ως υπερδύναμη.

Πολιτική οικονομία της δημοσιονομικής προσαρμογής στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η κατάσταση της εθνικής οικονομίας είναι ένα άλλο αδύνατο σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένουν σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, το εξωτερικό χρέος της χώρας, και πιο συγκεκριμένα οι καθαρές ξένες υποχρεώσεις της, καθώς και το χρέος του δημόσιου τομέα, αυξάνονται συνεχώς ως ποσοστό του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Το έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπερβαίνει το 6% του ΑΕΠ και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανέρχεται σε σχεδόν 4% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης (ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό) φτάνει το 100% του ΑΕΠ, ένα επίπεδο χωρίς προηγούμενο σε καιρό ειρήνης.

Σημειώστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη χειρότερη αν οι ΗΠΑ δεν απολάμβαναν το περίφημο «υπερβολικό προνόμιο» που απορρέει από το γεγονός ότι το εθνικό τους νόμισμα διαδραματίζει παγκόσμιο ρόλο. Έτσι, μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα εξωτερικά και δημοσιονομικά τους ελλείμματα δημιουργώντας νόμισμα με μηδενικό κόστος και κρατικά ομόλογα και ομόλογα με χαμηλά επιτόκια. Δεν είναι περίεργο που οι ΗΠΑ είναι πάντα τόσο προσκολλημένες στο διεθνές καθεστώς του δολαρίου.

Πράγματι, ο ρόλος που διαδραματίζουν το δολάριο και τα ομόλογα του Δημοσίου στην παγκόσμια οικονομία επιτρέπει στις ΗΠΑ να καλύπτουν τις εξωτερικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες τους με πολύ ευνοϊκούς όρους. Αυτό επιτυγχάνεται εν μέρει με την «εκτύπωση χρήματος» ή, πιο συγκεκριμένα, με την έκδοση υψηλής ισχύος χρήματος με μηδενικό χρηματοοικονομικό κόστος. Ωστόσο, κυρίως πωλεί χρέος σε εγχώριους και ξένους επενδυτές με σχετικά χαμηλά επιτόκια, καθώς ο ρόλος που διαδραματίζει το δολάριο στο εξωτερικό αυξάνει τη ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα και τα ομόλογα του Δημοσίου με πολύ ουσιαστικό και μακροχρόνιο τρόπο.

Προκειμένου να ανακόψει αυτές τις τάσεις, η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να επιτύχει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα και να εξισορροπήσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Οι δασμοί, αν εφαρμοστούν με σύνεση, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη και των δύο στόχων. Η προσφυγή σε δασμούς εισαγωγής μεγάλης κλίμακας και ευρείας εμβέλειας οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στο γεγονός ότι, εντός ορισμένων ορίων (δηλαδή, υπό την προϋπόθεση ότι οι υψηλότεροι δασμοί δεν προκαλούν κατάρρευση του εμπορίου), οι εισαγωγικοί δασμοί συμβάλλουν στην αύξηση των κρατικών εσόδων και ταυτόχρονα στη μείωση των εισαγωγών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εξωτερικών ελλειμμάτων.

Ωστόσο, αυτό απέχει πολύ από το να είναι πανάκεια. Τα υψηλότερα δασμολογικά τέλη μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά όχι σε βαθμό που να εξισορροπούν από μόνα τους τους δημοσιονομικούς και εξωτερικούς λογαριασμούς. Πώς θα μπορούσαν, αφού οι ανισορροπίες είναι ένα μακροχρόνιο χαρακτηριστικό της αμερικανικής οικονομίας και αντανακλούν διαρθρωτικούς οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που δύσκολα μπορούν να διορθωθούν με ένα μόνο μέσο πολιτικής;

Ένα θεμελιώδες ζήτημα είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «τέλεια δικομματική υποστήριξη της δημοσιονομικής απειθαρχίας». Στους πολιτικούς κύκλους της Ουάσιγκτον, η δέσμευση για έναν υγιή προϋπολογισμό είναι στην καλύτερη περίπτωση ρητορική, και μερικές φορές ούτε καν αυτό. Τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ δεν είναι ποτέ εφικτά. Τα επώδυνα μέτρα που περιλαμβάνουν περικοπές δαπανών ή υψηλότερους φόρους δεν συγκεντρώνουν υποστήριξη και απορρίπτονται ή αναβάλλονται επ’ αόριστον.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα απαιτούμενα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα δεν είναι στην πραγματικότητα ιδιαίτερα υψηλά, δεδομένου ότι το μέσο κόστος του δημόσιου χρέους διατηρείται χαμηλό λόγω της διεθνούς ζήτησης για δολάρια και αμερικανικά ομόλογα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση των δεικτών χρέους, αυξάνεται και η απαιτούμενη προσαρμογή, υπονομεύοντας τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το καθεστώς του δολαρίου ως νομίσματος αποθεματικού.

Μέρος του προβλήματος είναι καθαρά πολιτικής φύσης. Μια άλλη πτυχή της παρακμής των ΗΠΑ είναι η αυξανόμενη διαφθορά στην εγχώρια πολιτική διαδικασία, ειδικά στο Κογκρέσο. Όπως λέει και το ρητό, οι ΗΠΑ έχουν «το καλύτερο Κογκρέσο που μπορεί να αγοράσει το χρήμα». Ισχυρά λόμπι κατακερματίζουν και παραμορφώνουν τη κοινοβουλευτική διαδικασία – το λόμπι του Ισραήλ, το λόμπι της Wall Street, το λόμπι της Κούβας, το λόμπι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και ούτω καθεξής. Αυτά τα λόμπι ασκούν τεράστια επιρροή στα εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα. Η περίπτωση του λόμπι του Ισραήλ, για να αναδείξουμε ένα παράδειγμα, είναι αξιοσημείωτη. Είναι τόσο ισχυρό, τόσο στο Κογκρέσο όσο και στον εκτελεστικό κλάδο, που έχει υποτάξει την διεθνή πολιτική των ΗΠΑ στους εξαιρετικά προβληματικούς στόχους και μεθόδους του Ισραήλ. Αυτό έχει εξαιρετικά υψηλό κόστος – η άνευ όρων υποστήριξη της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα έχει καταστρέψει κάθε προσποίηση ότι οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες σέβονται πραγματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Όπως είπε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα στην πρόσφατη ομιλία του στον ΟΗΕ, η γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ «έθαψε τον μύθο της ηθικής ανωτερότητας της Δύσης».

Η παρακμή της αμερικανικής αυτοκρατορίας

Για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους που δεν μπορούν να αναφερθούν εδώ, η αμερικανική αυτοκρατορία βρίσκεται σε σταθερή παρακμή και μπορεί να βρίσκεται ακόμη και στο χείλος της κατάρρευσης. Οι προσπάθειες να αναχαιτιστεί αυτή η τάση με τη βία μπορούν να προκαλέσουν και πράγματι προκαλούν μεγάλη ζημιά σε μια σειρά χωρών, αλλά τελικά δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να φέρουν τις άλλες χώρες πιο κοντά μεταξύ τους, οδηγώντας στην απομόνωση των ΗΠΑ και του μικρού κύκλου των συμμάχων και υποτελών τους.

Αυτή είναι μια τάση που πρέπει να αναμένεται. Η πλειοψηφία του κόσμου, το 85% περίπου του συνολικού πληθυσμού που κατοικεί στον Παγκόσμιο Νότο, δεν θα δεχτεί πλέον την κυριαρχία και την εκμετάλλευση από το 15% του συλλογικού Δυτικού κόσμου, την πλούσια και εγωκεντρική μειονότητα του κόσμου. Θα ήταν παράξενο, δεν θα ήταν, αν το 15% ήταν σε θέση να διατηρήσει την υπεροχή του επ’ αόριστον. Οι δημογραφικές, οικονομικές και πολιτικές τάσεις δεν είναι πλέον υπέρ τους.

Ο χορός των βαμπίρ, μετά από αιώνες ύπαρξης, τελικά φτάνει στο τέλος του.