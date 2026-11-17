Συμπεράσματα χωρίς λογική άφησε στους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους αυτή η σχετικά νέα διοργάνωση “νέισον λιγκ”, με την θητεία μας να λήγει χθες βράδυ στον Βόλο. Το γεγονός ότι βρεθήκαμε τρίτοι σε τριπλή ισοβαθμία και με ίδια συγκομιδή με Γερμανία και Ολλανδία δεν μπορεί να χρυσώνει το πικρό χάπι της αποτυχίας, με δεδομένο τον διασυρμό στο Άμστερνταμ από μια Ολλανδία, η οποία ταπεινώθηκε χθες στο Βερολίνο. Φυσικά, μετά το 7-0 των Ολλανδών επί του «ζαλισμένου» Γιοβάνοβιτς, δεν είχε καμία σημασία η τύχη του αγώνα με τους Γερμανούς, άντε όμως τώρα να ειρωνευτείς τους «απογόνους του Κρόιφ και του Ερνέστου Χάπελ»…

Το γεγονός της αποτυχίας οφείλεται σε υπερβολικό βαθμό στον προπονητή της Ελλάδας. Ο άνθρωπος αυτός, μπορεί να ενθάρρυνε σωστά και να βοήθησε την πρόοδο των νεαρών ταλαντούχων τους οποίους ήδη χειροκροτεί ολόκληρη η Ευρώπη (Τζόλης, Καρέτσας, Κωστούλας, Δουβίκας, Μουζακίτης και Τζολάκης) όμως στο κρίσιμο παιχνίδι, απέτυχε να αντιληφθεί τι περίμενε την ελληνική άμυνα στο γήπεδο του Άμστερνταμ, χρησιμοποιώντας παίκτες εντελώς απροετοίμαστους για ό,τι συνέβη. Είδαμε τον κεντρικό αμυντικό Παναγιώτη Ρέτσο να γελοιοποιείται στο «ένας εναντίον ενός» με τον Ολλανδό στράικερ Μάλεν και απλά να μπερδεύει στο συνολικό αμυντικό σχεδιασμό τόσο τον Μαυροπάνο, όσο και τους Τσιμίκα-Ρότα ενώ ουσιαστική βοήθεια της άμυνας από αποτελεσματικούς “κόφτες” δεν υπήρξε. Χθες, ο Σέρβος τεχνικός, αποφάσισε να αφήσει τον Ρέτσο στον πάγκο, να βάλει τον άριστο Κουλιεράκη και η δουλειά να γίνει σωστά (αλλά κατόπιν εορτής και χωρίς αντίκρισμα).

Δεν θέλω να επιμείνω στην συχνή αδυναμία του 28χρονου Ρέτσου να αποτυγχάνει σε κρίσιμα και δύσκολα παιχνίδια. Όσο μπορεί αγωνίζεται και είναι γι’ αυτό συμπαθής. Το πρόβλημα οφείλεται μάλλον στα ρεπορτάζ των έγχρωμων εφημερίδων τα οποία πιθανώς τον έχουν κάνει να πιστέψει ότι είναι ο νέος…Μπεκενμπάουερ. Το συνηθίζουν αυτό οι αθλητικές εφημερίδες, ειδικά όταν ο φιλότιμος αμυντικός -και τελευταία αρχηγός του Ολυμπιακού- τύχει να σημειώσει κάποιο γκολ υπέρ του «Θρύλου»… Και εν πάση περιπτώσει, αν ο Ρέτσος αποτελεί την πανάκεια στις αμυντικές αδυναμίες της εθνικής μας ομάδας, τότε δεν θα πρέπει να περιμένουμε θαύματα στο προσεχές διάστημα, παρά το γεγονός ότι η νέα γενιά των Ελλήνων επιθετικών μας, είναι σαφέστατα φορέας ελπίδας. Στοιχείο που πρόβλεψε, άλλωστε και ο σπουδαίος Γερμανός προπονητής Γιούργκεν Κλοπ, πριν ηττηθεί εντός από τους Έλληνες!