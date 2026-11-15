Με αφορμή το άρθρο άποψης εδώ στη «Ζούγκλα», με τίτλο «ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΕ!!! ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ», θα ήθελα να πω κάποια πράγματα στον παλιό μου “φίλο”, και χωρίς κεφαλαία και θαυμαστικά.

Καταρχάς όλα αυτά που περιγράφεις ως σημερινή πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική κατάρρευση μόνο σημερινά δεν είναι. Τι είναι σημερινό; Το διαδίκτυο και η ανάδειξη προβλημάτων, σκανδάλων και αντιπαραθέσεων, με τη γνωστή διαλεκτική που επικρατούσε παλιά στα καφενεία.

Ο ελληνικός λαός, όπως κάθε λαός, δεν είναι ούτε άγιος ούτε δαιμονισμένος. Όπως όλοι, έχει τα καλά του αλλά και τα στραβά του. Οι δωσίλογοι κατά την Γερμανική Κατοχή υπήρξαν εδώ όπως και αλλού. Βίωσε έναν εμφύλιο μετά από έναν παγκόσμιο πόλεμο, θύμα του απόλυτου διαίρει και βασίλευε που συνεχίζεται ως τις μέρες μας, μια Χούντα που επίσης άφησε τα σημάδια της, κι ένα σκληρό μνημόνιο που τέλειωσε αλλά… ακόμα συνεχίζεται.

Ο Μαυρογιαλούρος είναι γέννημα του 1965, ενώ το διάσημο σατιρικό ποίημα «Δυστυχία σου Ελλάς» του Γεωργίου Σουρή, γράφτηκε το 1893.

Προδότες, απατεώνες, δράκοι και παλιάνθρωποι υπήρχαν ανέκαθεν. Τηλεόραση και διαδίκτυο δεν υπήρχε για να τρέχει η ενημέρωση και τα γεγονότα, ωστόσο ακόμα και οι εφημερίδες είχαν πολιτική γραμμή. Οπότε τι άλλαξε;

Θα σου πω τι άλλαξε. Η ευκολία της συμπερίληψης και ενοχοποίησης όλων. Είναι η τελευταία μόδα του συστήματος να κατηγορούνται συλλήβδην οι μάζες και να μην ξεχωρίζει το μισοάδειο ποτήρι από το μισογεμάτο. Για παράδειγμα, η Κλιματική Κρίση είναι «ανθρωπογενής», λες και φταίει η εγγόνα μου για τις επιλογές της παγκόσμιας ελίτ. Ο κόσμος ξεσηκώνεται κατά καιρούς για διάφορα θέματα και τους γράφουν στα παλαιά τους υποδήματα (βλέπε τώρα με κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ) κι όμως φταίει.

Και μας εκπαιδεύουν καλά στην ενοχή και την ατομική ευθύνη. Πέφτουν κεραυνοί και οι χρήστες στα σόσιαλ λένε, «καλά να πάθουμε, εμείς φταίμε που καταστρέψαμε το περιβάλλον» – μα τω Δία, τους ακούει καθόλου; Έχασε και την ιδιότητα του με δαύτους!

Αλλά όλοι, μη δε των ΜΜΕ εξαιρουμένων, εστιάζουν στο κακό. Κάπως έτσι την πάτησες κι εσύ. Στις απάτες, στα σκάνδαλα, στη βρομιά – αυτά αναδεικνύονται κάθε μέρα, και όχι ο άλλος υπέροχος κόσμος γύρω μας.

Γιατί υπάρχει και αυτός. Άνθρωποι τίμιοι, εργατικοί, που έχουν ωραίες οικογένειες και φίλους, παιδιά που δεν χαλιούνται στο διαδίκτυο αλλά παίζουν μουσική, κάνουν αθλητισμό, είναι αγροτάκια από την κούνια τους και το απολαμβάνουν, διακρίνονται για την αθωότητα και την σοφία τους, απλά περιθωριοποιούνται και δεν κάνουν πρωτοσέλιδα.

Δεν τους ξέρεις; Είναι επειδή τους προσπερνάς ως ένας περιπατητής της ζωής που εστιάζει στη βρόμα, τις λακκούβες και τα σκουπίδια, κι όχι στις ανθισμένες αυλές, τους μουσικούς του δρόμου, στα φωτεινά πρόσωπα όσων έχουν ενσυναίσθηση και είναι έτοιμοι να σου σταθούν ως φίλοι.

Όπου εστιάζει η προσοχή σου, αυτό και θα ελκύεις. Είναι κανόνας κυρίως της Φυσικής και δευτερευόντως της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Κάνεις sync με όσους έχουν κακή ενέργεια.

Το άλλο σημάδι των διαδικτυακών και τηλεοπτικών ημερών μας είναι η καλλιέργεια της οργής, η κατακραυγή, και ένα αναμάσημα έκδηλων φαινομένων. Όλοι έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του Άδωνι Γεωργιάδη. Το να βγαίνεις σε κανάλι να λες «Θα έριχνα μπούφλα στον Άδωνι Γεωργιάδη» – «Δεν βλέπεις ότι είσαι ρόμπα;» είναι λαϊκισμός και λάικ-ισμός (ψάρεμα για λάικς) του χειρότερου είδους.

Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από περισσότερη οργή, έχει ανάγκη από λύσεις. Λες να μην γνωρίζουν τα άτομα του συστήματος ότι προκαλούν οργή; Σκέφτηκες καθόλου ότι αυτό τους θρέφει και οι οργισμένοι στραγγίζονται από τοξικά συναισθήματα, νιώθουν αμήχανοι και ανήμποροι πνευματικά να κάνουν σωστές επιλογές ζωής και πολιτικής;

Οπότε, παρακαλώ, απάλλαξε με/μας από οριζόντιους αφορισμούς, συμπεράσματα και συμπερίληψη. Υπάρχει και θα υπάρχει πάντα, ένας πολύ όμορφος κόσμος εκεί έξω που προσπαθούν επίμονα κάποιοι να τον μολύνουν. Ευτυχώς οι περισσότεροι από αυτούς απέχουν από τα σόσιαλ και την τηλεόραση, διαβάζουν βιβλία, ή ασχολούνται με τις οικογένειες τους, τον μπαξέ τους ή πάνε για ψάρεμα.

Τέλος, θα σου πρότεινα ως «θεραπεία», αντί αφοριστικών δηλώσεων ή συνεντεύξεων ατόμων με βαρύγδουπα ονόματα, να ασχοληθείς με την ανάδειξη απλών ανθρώπων που ξεχωρίζουν για την καλοσύνη τους, την απλότητα τους, τις δεξιότητες τους, τα επιτεύγματα τους – σε όποια ηλικία κι αν βρίσκονται. Μια τέτοια «πολιτιστική» στήλη, με «όμορφες ειδήσεις» έχει πολλή ανάγκη ο κόσμος.

Κι απ’ ό,τι βλέπω… κι εσύ. Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις.