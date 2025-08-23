Υπ’ ατμόν το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών, το Γραφείο του Έλληνα ΠΘ, η Αίγυπτος, οι Μυστικές υπηρεσίες αμφοτέρων των κρατών Ελλάδος-Αιγύπτου, που παρακολουθούν ανυστάκτως τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση διεθνούς ενδιαφέροντος που αφορά στις εξελίξεις εντός και εκτός Σιναϊτικής Αδελφότητας , αλλά σε μεγάλη εγρήγορση φαίνεται να έχει τεθεί ειδικότερα ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Φαράντ & Ρειθώ, Γέρων Δαμιανός, και συνοδεία του, ο οποίος, φέρεται να έχει αφιχθεί στο Κάιρο με επικυρίαρχες προθέσεις και διαθέσεις ανάληψης πρωτοβουλιών εν όψει τελικών αποφάσεων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αλλά και εν όψη της εκλογής νέου Ηγουμένου της Σιναϊτικης Αδελφότητας.…

Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες αλλά και τα μέχρις στιγμής ιστορικά δεδομένα.

«Στην Αίγυπτο βρίσκεται ο παυθείς Αρχιεπίσκοπος Σινά Φαράντ & Ρειθώ, Γέρων κ. Δαμιανός με την Συνοδεία του, ενώ φαίνεται, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές» έλεγε το ρεπορτάζ μέχρι αργά τα μεσάνυχτα της 21ης Αυγούστου. Και αίφνης μόλις άρχισε μεγάλη κινητοποίηση και αλληλό- πληροφόρηση μεταξύ Αθήνας και Καϊρου, πολλές και ποικίλες διαρροές από πολλαπλά κέντρα άρχισαν να διαρρέουν αντικρουόμενες και αντιφατικές αναφορικά με την κάθοδο ή μη. του γέροντα Αρχ. Δαμιανού και πρώην ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Σινά από την οποία παύθηκε οριστικά και αμετάκλητα στα τέλη του Ιουλίου.

Ωστόσο, πέραν από διαρροές αντιφάσεις και την όποια σκόπιμη παραπληροφόρηση ο πρώην Ηγούμενος Γέρων κ. Δαμιανός όντως πράματι φέρεται , αποφασισμένος να ( ξανά ) πάρει την κατάσταση στα χέρια του!

Η όχι και τόσο εν τέλη «αιφνιδιαστική» άφιξις του εις το Κάιρο προσχηματικά θα συνδέεται με τους επερχόμενους εορτασμούς, εν όψει 15Αυγουστου (με το παλαιό παραδοσιακό ημερολόγιο, ήτοι την 28η Αυγούστου με το κοσμικό πολιτικό ημερολόγιο).

Ενέργεια που, ωστόσο, δεν περνά απαρατήρητη από Ελλάδα και Αίγυπτο. Και τούτο γιατί ο γηραιός πρώην Ηγούμενος και Αρχ. Σινά κ. Δαμιανός -ανεξαρτήτως των τελευταίων ραγδαίων και ολοένα επιταχυνόμενων εξελίξεων- επί χρόνια, πράγματι διαμένει μονίμως στην Αθήνα, (για ιατρικούς κυρίως και πρωτίστως λόγους ) και ουδείς το αρνείται ούτε καν ο ίδιος , ασκώντας τηλε-διοίκηση μέσω διαδικτυακών συναντήσεων και συσκέψεων, ασχέτως αν αυτή η πρακτική απαξιώθηκε, ένθεν – κακείθεν ως μη αρμόζουσα σε μια μοναστική Αδελφότητα.

Ο Γηραιός Αρχιεπίσκοπος Σινά Φαράντ και Ρειθώ , είναι ολοφάνερο πως το τελευταίο διάστημα , άγεται και φέρεται , απομονωμένος από την διεθνή και παγκόσμια Ορθόδοξη Διε-κκλησιαστική κοινότητα , δέσμιος της πολιτικής – κοσμικής αναγνώρισης που του προσφέρει απλόχερα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα ανάλογα και δυσανάλογα προς τα συνολικά συμφέροντα της Ιεράς Μονής. Συμφέροντα που πράγματι φαίνεται να προσκρούουν όμως και στα αλλεπάλληλα συμφέροντα της μικρής ολιγάριθμης ομάδος που τον πλαισιώνει εξ ονόματος, πολλών και ποικίλων, πολλές φορές και αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων…

Συμφερόντων που συμπορεύονται προσωρινά ομού μετά του στενού και οικείου προσωπικού περιβάλλοντος του που φαίνεται να μην έχει αποδεχθεί την νέα κατάσταση που έφερε η απομάκρυνση από την γεροντεία υπό τον Αρχιμανδρίτη Νήφωνα ως εψηφισμένο Δικαίο και εντός 24ωρων αναμένεται και η εκλογή του νέου Ηγουμένου.

Οι υπό τον Αρχ. Σινά και πρώην ηγούμενο κ. Δαμιανό ομάδα φίλων και συνεργατών φαίνεται να μην έχει αποδεχθεί την απόφαση της πλειοψηφίας του 50% – και όχι των δύο τρίτων, όπως εσφαλμένα διαρρέει η ίδια ομάδα (του Αρχ. Δαμιανού) , παραπληροφορώντας σκοπίμως ελληνικά τα ΜΜΕ.

Το 50 +1 % ποσοστό που απαιτείται για την τυχόν έκτακτη σύγκληση της της Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας, υπάρχει ως δεδομένο και είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό ως προαπαιτούμενο –της πλειοψηφίας των 2/3 που αφορά εντελώς άλλες και διάφορες περιπτώσεις που αναφέρονται στις καταστατικές διαδικασίες των θεμελιωδών άρθρων του καταστατικού και του 1971 που ο ίδιος ο Αρχ. Δαμιανός επικαιροποίησε όταν ανέλαβε καθήκοντα ως Ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Σιναϊτικης Αδελφότητας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την οριστική και αμετάκλητη παύση του Αρχ. Σινά Φαράντ και Ρειθώ κ. Δαμιανού στα τέλη Ιουλίου (2025) από την Σιναϊτική Αδελφότητα, η συνολική και γενική ευθύνη αντλείται όχι μόνον από τους τελευταίους του 1971 Θεμελιώδεις Κανονισμούς αλλά εκτείνεται και προεκτείνεται προέρχεται από προγενέστερα καταστατικά και προ του 19171 (1904, 1926, 1935) προέρχεται όμως και από το αρχέγονο καθεστώς όπως ορθώς εξηγήθηκε και με δημόσια ανοιχτή επιστολή προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Γ ΄.

Καθεστώς το οποίο ουδείς μέχρι σήμερα αμφισβήτησε από τα τέλη του 3ου αιώνα συνεχούς αδιάλειπτης λειτουργίας της Ιεράς Μονής μέχρι και όλες τις μεταβατικές ιστορικές περιόδους αιώνων όπως αναλυτικά είδαμε και στην ανοιχτή επιστολή που απέστειλε προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ . Θεόφιλο τον Γ’ προ ημερών ενδεδειγμένος εξιδεικευμένος ιστορικός βυζαντινολόγος – τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται πάντα στην διάθεση πάντων των εμπλεκομένων μερών .

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ήδη έχει ενημερωθεί αρμοδίως και προφανώς η δημοσιοποίηση αυτής της επιστολής φαίνεται να κινητοποίησε τον προ- απελθών παυθέντα πρώην Αρχ. Σινά Φαράντ & Ρειθώ, Γέρων κ. Δαμιανό και την ομάδα του !

Υπενθυμίζεται επίσης ότι μετά και την ευθέως επιδιωκόμενη ρήξη, από πλευράς κ. Δαμιανού με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που με επιστολή που φέρεται να έχει αποστείλει προς τον Πατριάρχη (Ιεροσολύμων) κ. Θεόφιλο Γ’ ο κ. Δαμιανός όπως αποκάλυψε το Ortodoxia Info τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε φανερό αδιέξοδο εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων που αναμένονται και από την Σιναϊτική αδελφότητα όπου αναμένεται να εκλέξει και τυπικά νέο Ηγούμενο, αλλά και από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων , το οποίο αν και εμπερίστατο λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών του από τον Δήμο της Πόλης της Ιερουσαλήμ εν τούτοις το Πατριαρχείο και η Πατριαρχική Σύνοδος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας φέρεται αποφασισμένο να επιβάλει λύση ομόνοιας και συναδέλφωσης μεταξύ των δυο πλευρών (της Σιναΐτικης Αδελφότητας και του παυθέντος από τα καθήκοντα του, Ηγούμενου γηραιού Αρχ. Σινά Φαράντ και Ρειθώ κ. Δαμιανου).

Αυτά ισχύουν αν παρ’ ελπίδα και εν αναμονή των τελικών αποφάσεων και ανακοινώσεων, δεν προκύψουν νέα δεδομένα εκ μέρους του Αρχ. Δαμιανού και της Συνοδείας του, η οποία κινείται στο τρίγωνο μεταξύ Αθήνας , Καϊρου και Οδού Δορυλαίου ( στην Αθήνα).

Από την άλλη πλευρά, εντός των Ιουστινιάνιων τειχών, στο εσωτερικό της Σιναΐτικης αδελφότητας φαίνεται να επικρατεί πλήρης ηρεμία, εν προσευχή, ομόνοια, σύμπλευση και συμπόρευση και άνευ προηγουμένου εσωτερική γαλήνη και ενότητα, καθώς ήδη διάγεται η μεγάλη περίοδος του 15Αυγουστου – κατά το πάτριο Ημερολόγιο, όπως τούτο ισχύει για την Παγκόσμια Ορθοδοξία, πλην της Ελληνόφωνης που ακολουθεί το Νέο Ιουλιανό κοσμικό Ημερολόγιο από το 1924-.

Μάλιστα προ- χθες, 21 Αυγ. με την κυκλοφορία της «είδησης» ότι κατέφθασε στο Κάιρο ο Γέρων πρώην Ηγούμενος Αρχ. Σινά Φαράντ και Ρειθώ Δαμιανός, ομού μετά της συνοδείας Αυτού υπήρξε ελαφρά κινητοποίηση εκ μέρους και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και των αρμοδίων Αιγυπτιακών Αρχών που φαίνεται να έχουν πλήρη γνώση όλων όσων έχουν προηγηθεί, και πριν την ανακοίνωση της Αιγυπτιακής Ισμαηλίας την 29η Μαΐου ( 2025 ) και δεν επιθυμούν οποιαδήποτε παρέμβαση ή τυχόν άλλη εμπλοκή και επιπλοκή στην υπόθεση της Ιεράς Μονής.

Υπόθεση που φαίνεται να έχει αφήσει εκτεθειμένη την Αιγυπτιακή κυβέρνηση από τους τελευταίους χειρισμούς της, έχοντας εγείρει πλήθος αντιδράσεων εντός όλων των Χριστιανικών και, όχι μόνον, μειονοτήτων, αλλά και των ευλαβών Μωαμεθανών που αιώνες τώρα, από τα χρόνια του Μωάμεθ και του Ιερού Διατάγματος (Φετφά) που αποτυπώνεται στον Αχτιναμέ, σεβάστηκαν όλα τα ιστορικά προηγούμενα καθεστώτα και πολιτικές κοσμικές κυβερνήσεις μέχρι και την τελευταία άτυχη απόφαση του περασμένου Μαΐου ( 2025 ) που τροποποιεί την μέχρι πρότινος μακραίωνη παράδοση αιώνων.

Μάλιστα από πηγές καλά ενημερωμένες οι εντός της αδελφότητας ενωμένοι για πρώτη φορά ως ένα Σώμα Μια Ψυχή Μια καρδιά , φαίνεται να διαμηνύουν προς κάθε πλευρά ότι «δεν χρειάζεται οποιαδήποτε εγρήγορση ούτε καν αναστάτωση αφού εν πρώτοις ήδη μνημονεύεται ο Πατριάρχης Θεόφιλος ο Γ»´ , αλλά επί πλέον «έχουν ήδη δρομολογηθεί οι αποφάσεις της Σιναΐτικης Αδελφότητας», η οποία φαίνεται να κρατά με ασφάλεια όχι μόνον το κλειδί της εισόδου και εξόδου εντός της Ιεράς Μονής, «τόπο που άπαντες είναι ευπρόσδεκτοι να προσκυνήσουν και να μετάσχουν των πανηγυρικών εορτασμών και εκδηλώσεων εις μνήμη Της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου», αλλά η Σιναϊτικη Αδελφότητα εφεξής φαίνεται όχι μόνον αποφασισμένη και ενωμένη -για πρώτη φορά αφού στο παρελθόν ο Αρχ. Δαμιανός φρόντιζε να τους κρατά μονίμως διχασμένους πάγια γαρ τακτική και των προηγούμενων «αδέσποτων και αδούλοτων αυτοκέφαλων» Αρχιεπισκόπων, σήμερα ποτέ όσα άλλοτε στο πρόσφατο παρελθόν είναι μονιασμένοι και ενωμένη ως μια γροθιά και κρατά καλά το «κλειδί» και όλων των επερχόμενων εξελίξεων.

Προσεύχονται μάλιστα κατά τις ιερές ακολουθίες τους , παλαιότεροι και νεότεροι Μοναχοί, Μέλη της Σιναΐτικης Αδελφότητας και απευθύνουν προς κάθε κατεύθυνση και αποφεύγουν οποιαδήποτε ανησυχία ή οποιαδήποτε κοσμικής και πολιτικής φύσεως εγρήγορση εύχονται δε: «Μετάνοια. Προσευχή ! Σύνεση ! Ψυχραιμία! Νηφαλιότητα πνευματική και ψυχική γαλήνη και ηρεμία εσωτερική για όλο τον κόσμο, όπως πάντοτε εύχεται σε κάθε ακολουθία η Ορθόδοξη Εκκλησία» !

Μάλιστα Μοναχός που χαίρει της εκτίμησης και απολαμβάνει του σεβασμού, τυγχάνει δε και της ευρύτερης κοινής αποδοχής εντός της Σιναΐτικης Αδελφότητας συνηθίζει να λέει προς κάθε έναν εκ των συνομιλητών του ότι:

«Θα γίνει ό,τι προβλέπει Το Σχέδιο Του Θεού, όπως συμβαίνει και ισχύει για κάθε Άνθρωπο καθώς ο Άγιος και καλός Τριαδικός Τρισυπόστατος Καλός Θεός μας, με την Πρόνοια και την Αγάπη Του, έχει Το δικό Του Σχέδιο και για την Σιναΐτικη Αδελφότητα η οποία αιώνες τώρα ζει και Βιώνει Χριστόν και Τούτον Εσταυρωμένο ( κατά τον Απόστολο Παύλο ), πάντα υπό την Σκέπη της Υπερ- Αγίας Θεοτόκου και τελεί υπό την Φοβερά μεγάλη Προστάτιδα της Ιεράς Μονής μας, της Αγίας Αικατερίνης .

Ουδεμία λοιπόν ανησυχία. Μόνον προσευχή για τις ψυχές όλων Ημών και Υμών ! Ιδιαιτέρως δε για εκείνους που μας έχουν αδικήσει εν αγνοία τους εκούσια ή ακούσια. Εν Προσευχή! Προσευχή και Μετάνοια».

Ωστόσο, όσο και γαλήνιες να είναι οι προτροπές των Σιναϊτών Μοναχών, ένα κλίμα ανησυχίας επικρατεί και στην Αθήνα και στην Αίγυπτο.

Άπαντες δε έχουν ενημερωθεί για την τυχόν και πρώιμη άφιξη του γηραιού Αρχιεπισκόπου Σινά Φαράντ κ Ρειθώ, καθώς δεν έχει χάσει την Σιναίτικη ιδιότητα του όπως ομολογούν και εκείνοι μάλιστα που γνωρίζουν τις προθέσεις και διαθέσεις του ιδίου και της συνοδείας Αυτού… Άπαντες πάντως και ειδικά το Ελλ. Υπουργείο εξωτερικών συνιστούν ψυχραιμία, Νηφαλιότητα, αλλά και αποδοχή της νέας κατάστασης και αναμονή των τελικών αποφάσεων και ανακοινώσεων της Σιναΐτικης Αδελφότητας, η οποία κρατά και το κλειδί όλων των εξελίξεων, και φυσικά εν αναμονή και επισφράγιση επίσης και των τελικών ανακοινώσεων εκ μέρους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Πάντως κάθε εξέλιξη φαίνεται να δρομολογείται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου! Οποιαδήποτε πρότερη εξέλιξη προ της 28ης Αυγούστου ημέρα εορτής και πανηγύρεως μάλλον ατυχή έκβαση δρομολογεί… παρά συνεσταλμένη και Θεόπνευστη εξέλιξη! Ίδωμεν…

Άπαντες πάντως ταγμένοι στο καθήκον.

Καθείς εφ ω ετάχθη …

