Σήμερα είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αποσταθεροποιήσουν το Ιράν, διότι, σε αντίθεση με την Αίγυπτο — όπου «αρκεί» να αλλάξει η σειρά των παραγόντων εντός της στρατιωτικής ιεραρχίας — στο Ιράν έχουμε να κάνουμε με δύο επίπεδα: τον τακτικό στρατό και την Επαναστατική Φρουρά. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων και, κυρίως, τα κέντρα διοίκησης είναι πλήρως συγκεντρωτικά. Ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος σημείωσε ότι οι Πέρσες θεμελίωσαν τη μεγαλοσύνη τους στο οδικό τους δίκτυο, αλλά αυτό το πολιτισμικό χαρακτηριστικό φαίνεται να έχει χαθεί σε όσους είναι δεσμευμένοι στις δοξασίες του «αεροπορικού πολέμου».

Για να κατανοήσουμε τους κινδύνους που ενέχει η συμμετοχή μικρών ευρωπαϊκών δυνάμεων στη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναλύσουμε την κατάσταση στον Κόλπο τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι Ευρωπαίοι σώθηκαν από τη δική τους στρατηγική άγνοια, η οποία τους γλίτωσε από το να εμπλακούν στη σύγκρουση. Ως παρενέργεια, η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα βγει ακόμη πιο αποδυναμωμένη από ό,τι ήταν ήδη λόγω της αποκλειστικής συγκέντρωσης των προσπαθειών στην προστασία του τόξου που εκτείνεται από τη Βαλτική προς τα νότια μέσω της Ουκρανίας.

Αν, καθαρά υποθετικά, η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ βρισκόταν υπό επίθεση — μέσω της Κύπρου και της Ιταλίας — από το Ιράν, θα ήταν ο πρώτος άξονας που θα κατέρρεε εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας, η οποία την τελευταία δεκαετία έχει εξαλείψει πλήρως οποιαδήποτε στρατηγική σχετική με αυτή την ασταθή περιοχή. Ο κύριος ωφελούμενος, όπως είναι προφανές εδώ και καιρό, είναι η Τουρκία — η οποία, ωστόσο, δεν έχει κανένα συμφέρον να αποσταθεροποιήσει το Ιράν για διάφορους λόγους: θα ήταν δεύτερη στη λίστα του Ισραήλ μετά τη Συρία και το Ιράν, και πάνω απ’ όλα, έχει ακόμα πολλά να αντιμετωπίσει με τους Κούρδους.

Λίγα λέγονται για αυτό στις Βρυξέλλες, αλλά η Τουρκία βρίσκεται ακόμα σε φάση αποσταθεροποίησης μέσω του ηθικισμού — ένα κλασικό παράδειγμα σύγχρονων ψυχολογικών επιχειρήσεων. Αν συνάψει ειρήνη με τους Κούρδους του PKK (που κάποτε ήταν κοντά στη Μόσχα υπό το παλιό «σοσιαλιστικό» κόμμα του Οτζαλάν, και σήμερα είναι ευθυγραμμισμένοι με τον Μπαρζανί), η δημιουργία ενός κουρδικού πετρελαϊκού κράτους στη Συρία κατά το πρότυπο του ιρακινού μοντέλου γίνεται πιθανή. Ένα τέτοιο υποθετικό κράτος θα ωφελούσε το Ισραήλ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και σίγουρα δεν συγκαταλέγεται στις τελικές επιθυμίες της Άγκυρας. Η Τουρκία θα τείνει επομένως να υποστηρίξει το Ιράν παράλληλα με ό,τι απομένει από τη λιβανέζικη σιιτική Χεζμπολάχ στη Συρία. Πρόκειται όμως για ένα διπλό παιχνίδι που θα μπορούσε να συντρίψει την Τουρκία σε μια περίοδο εσωτερικής κρίσης.

Η προοπτική ενός νοτιοανατολικού μεσογειακού πλευρού στα χέρια του Ισραήλ δίνει τροφή για σκέψη. Είναι αλήθεια ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγχρονης εποχής, κατά μήκος του παντουρκικού οροπεδίου που εκτείνεται από την Ανατολία προς τα ανατολικά μέχρι την Κεντρική Ασία, υπήρχε πάντα μια σύγκρουση μεταξύ του κόκκινου Ισλάμ (τουρκικού) και του πράσινου Ισλάμ (ιρανικού) για τον έλεγχο της μακροπεριφέρειας.

Αυτή η δυναμική, πέρα από τις ιστορικές αναλογίες, έχει σήμερα ολοκληρώσει τον κύκλο της, με την Τουρκία να μην ενδιαφέρεται πλέον για την αποσταθεροποίηση του Ιράν. Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είναι σαφείς και συνεπείς σε αυτό το σημείο, και ευθυγραμμίζονται με την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων της Τουρκίας έναντι του Ισραήλ — αν και το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να εκμεταλλευτεί αυτή την αναζωπυρωμένη εξωτερική πολιτική «μηδενικών προβλημάτων».

Το ΝΑΤΟ χωρίς την Ισπανία, και με τη Βρετανία να υιοθετεί μια πολεμική στάση στη Νάπολη, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διατήρηση των δομών στις οποίες οι Ευρωπαίοι είχαν συνηθίσει από αδράνεια πριν από την ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

Ορισμένοι Αμερικανοί στρατηγιστές είχαν, είναι αλήθεια, οραματιστεί πολύ περισσότερα για τη Μεσόγειο — έναν ατλαντισμό από το Μαρόκο έως την Αίγυπτο. Σκέφτομαι το έργο του πολιτικού επιστήμονα Ian Lesser, ο οποίος για τουλάχιστον τριάντα χρόνια υπήρξε ένα από τα πιο οξυδερκή μυαλά που ζητούσαν μεγαλύτερη ολοκλήρωση της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, επειδή οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων της Ουάσιγκτον — παρασυρμένοι από τη φρενίτιδα της Αραβικής Άνοιξης (η οποία, ας θυμηθούμε, στην πραγματικότητα συνέβη το φθινόπωρο) και στη συνέχεια από τις έγχρωμες επαναστάσεις — επέλεξαν διαφορετικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προαναφέρθηκε, θα διακριθεί για άλλη μια φορά για την ανικανότητα και τη στρατηγική της άγνοια — καθώς και για την πλέον οριστική απομάκρυνσή της από την ισραηλινή στρατηγική.

Στις Βρυξέλλες, οι άνθρωποι χτυπούν τα στήθη τους για την Παλαιστίνη και καταγγέλλουν ως ρατσιστές και διακριτικούς τους Αμερικανούς διανοούμενους (σκέφτομαι τον Laqueur ή τον Thornton) που εξηγούν εδώ και είκοσι χρόνια πώς η Ευρώπη οδεύει προς τη «dhimmitude» — ένα είδος υποτέλειας έναντι του ισλαμικού πληθυσμού της, ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα να την ξεπεράσει δημογραφικά.

Και αυτό βοηθά να εξηγηθεί γιατί η Ευρώπη παραμένει αδρανής, με κάθε έννοια, για άλλη μια φορά.

Η Μέση Ανατολή είναι πολύ περίπλοκη, πολύ λεπτομερής για οποιαδήποτε ουσιαστική κοινή δράση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Βρισκόμαστε τώρα σε μια εποχή πολλαπλασιασμού σεναρίων «τύπου Ντονμπάς». Ας εξετάσουμε ένα που, λόγω της συγχρονικότητάς του με την Ουκρανία, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό: το Μπαχρέιν. Βοηθά να φωτίσει τις τριβές με το Ιράν πέρα από το ζήτημα της ισραηλινής επέκτασης.

Το Μπαχρέιν είναι ένα μικρό κράτος που φιλοξενεί μια σημαντική αμερικανική βάση, η οποία από το 2011 δέχεται πιέσεις από τους Σαουδάραβες, οι οποίοι επεδίωξαν να την υπερασπιστούν έναντι της δημοκρατικής διείσδυσης — που παρουσιάστηκε από το Ριάντ ως περσική τακτική για να ξεσηκώσει τους δρόμους. Το Μπαχρέιν καταλήφθηκε τότε στρατιωτικά από πέντε χιλιάδες μικτές δυνάμεις Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και μέσα σε μια δεκαετία είχε ενταχθεί στα ΗΑΕ στη διαδικασία «ομαλοποίησης» των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ. Αυτή η πορεία των γεγονότων διακόπηκε τους τελευταίους έξι μήνες από αυτό που οι Αμερικανοί πολιτικοί επιστήμονες αποκαλούν ρήξη εξουσίας μεταξύ των ΗΑΕ και του Οίκου των Σαούντ.

Ο Μακιαβέλι θα το είχε θέσει πιο απλά: η σαουδική μοναρχία είναι σαν την αυτοκρατορία του Σουλτάνου — δύσκολο να αποκεφαλιστεί, αλλά μόλις γίνει αυτό, κυβερνάς υπηκόους που παραμένουν πιστοί στη νέα τάξη. Τα Εμιράτα, αντίθετα, είναι δομημένα όπως το Βασίλειο της Γαλλίας κατά την Αναγέννηση (είναι, τελικά, βρετανική κληρονομιά): είναι εύκολο να ξεσηκωθούν τα αναρχικά ένστικτα των διαφόρων τοπικών άρχοντων και να ανατραπεί ο ηγεμόνας — αλλά μόλις επιτευχθεί αυτή η εύκολη αλλαγή καθεστώτος, οι άρχοντες που παραμένουν δεν σε υπακούν πλέον. Σκεφτείτε ότι τα Εμιράτα τάσσονται με τη Μόσχα ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν την απόκτηση F-35.

Αλλά ας επιστρέψουμε στο Μπαχρέιν με τις αμερικανικές βάσεις του. Αυτό το μικρό κράτος παρουσιάζει αναλογίες με το Ντονμπάς, το οποίο θεωρείται μια αμφισβητούμενη γραμμή ρήξης.

Εν τω μεταξύ, οι σχέσεις της Κίνας με τη Σαουδική Αραβία έχουν εμβαθυνθεί, καθώς το Πεκίνο πρέπει να αποθηκεύει όλο και περισσότερο καύσιμο — και από πέρυσι, ο Οίκος των Σαούντ δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να πουλά πετρέλαιο σε δολάρια, καθώς έχουν λήξει οι συμφωνίες της εποχής Κίσινγκερ που τον δεσμεύουν να το πράξει.

Σε όλη αυτή την πορεία, η ευρωπαϊκή πολιτική παρέμεινε διχασμένη, και στον ενεργειακό τομέα το Κατάρ σημείωσε ένα πόντο αποκτώντας μερίδιο της γερμανικής αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Ιράν όχι μόνο απέκλεισε το Ορμούζ, αλλά και ξεκίνησε εχθροπραξίες επιτιθέμενο στο Κατάρ.

Η Ευρώπη, ονειρευόμενη πολιτικές πράσινης ενέργειας, φαντάζεται ότι αγοράζει υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ. Όλα αυτά μπορεί να αποδειχθούν ακριβώς αυτό που είναι: μια επικίνδυνη επιλογή.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η υπεράκτια εταιρεία που εφοδιάζει τη Γερμανία εδώ και δύο χρόνια από τις ακτές του Τέξας είναι μια κοινοπραξία, στην οποία το Κατάρ κατέχει το 70% και η Exxon Mobil το 30%, όλα κρυμμένα πίσω από τη ρωσοφοβική ρητορική που απαιτεί την εγκατάλειψη των ρωσικών προμηθειών.

Ένα παρόμοιο σενάριο, αξίζει να σημειωθεί εν παρόδω, θα προκύψει για την Ουγγαρία εάν η (φιλοευρωπαϊκή) αντιπολίτευση κερδίσει τις εκλογές του επόμενου μήνα και υλοποιήσει την υπόσχεσή της να αγοράζει από το Κατάρ αντί από την καθιερωμένη ρωσική συνεργασία.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν έχει επίσης επιτεθεί στον κύριο αντίπαλό του στο στρατηγικό τεταρτημόριο, πέρα από το Ισραήλ — δηλαδή τον Οίκο των Σαούντ.

Τα τελευταία έξι χρόνια, ο Μπιν Σαλμάν έχει αντιμετωπίσει τη θεαματική αποτυχία της επιχείρησης επιρροής του στο Λίβανο και μια αιματηρή, δαπανηρή Πύρρειο νίκη στη Υεμένη, ενώ το θεσμικό του προφίλ έχει επισκιάσει η υπόθεση Κασόγκι του 2018 — ο οποίος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν ήταν ένας ειρηνικός δημοσιογράφος, αλλά ο ανιψιός του εμπόρου όπλων που βρισκόταν στο επίκεντρο της υπόθεσης Ιράν-Κόντρα.

Στο Ισραήλ, η παρόρμηση αλληλεγγύης προς την εβραϊκή κοινότητα της Ουκρανίας δεν επικράτησε ποτέ. Μακροπρόθεσμα, η Ιερουσαλήμ έχει καταλήξει σε μια στενότερη πολιτική επικεντρωμένη στον συριακό τόξο, τον οποίο σκοπεύει να συνεχίσει να ελέγχει με την υποστήριξη της Μόσχας.

Η πρόσφατη επίθεση κατά του Ιράν ήταν επομένως απολύτως προβλέψιμη με διαγνωστικά μέσα. Από τα τέλη του 2022, είχαν ξαναρχίσει οι κοινές αεροπορικές ασκήσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, προσομοιώνοντας επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Για την Ευρώπη, ωστόσο, είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ίσως η πολιτική της τάξη να στερείται των πνευματικών εργαλείων για να κατανοήσει τις αλληλένδετες δυναμικές της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις — για παράδειγμα, η κινεζική υποστήριξη προς το Ιράν δεν είναι άνευ όρων. Σκεφτείτε ότι εδώ και τρία χρόνια, εκπρόσωποι του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ) ενημερώνονται για το ζήτημα τριών μικρών νησιών στο Στενό του Ορμούζ. Σήμερα ανήκουν στο Ιράν, αλλά διεκδικούνται από τους πληρεξούσιους του Κόλπου.

Πρόκειται για τα νησιά Μικρό και Μεγάλο Τουνμπ και Αμπού Μούσα — και είναι κρίσιμα για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Κίνας, ο οποίος τώρα δοκιμάζεται σοβαρά από τον αποκλεισμό του Ορμούζ.

Ωστόσο, η είδηση της υποστήριξης του Σι προς τις αραβικές και όχι τις ιρανικές διεκδικήσεις για αυτά τα νησιά πέρασε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέματα πολύ δύσκολα για μια Ευρώπη που έχει αφήσει την ιστορία πίσω της. Αυτά τα τρία μικρά νησιά ανήκουν στην Περσία από το 1971, όταν τα κατέλαβε μετά την αποχώρηση των Βρετανών, και διατηρήθηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία μετά το 1979. Περιέργως, σήμερα οι αντίπαλοι του καθεστώτος της Τεχεράνης τάσσονται υπέρ της επιστροφής τους στον αραβικό κόσμο.

Γιατί όμως η Κίνα στηρίζει την αραβική πλευρά; Από το 2013, όταν η κυβέρνηση Ομπάμα επανήλθε στην εξουσία, η Κίνα άσκησε πιέσεις για την ενίσχυση της συμμαχίας της με το Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος, γνωστού ως JCPOA. Το 2016 επισημοποίησε μια «ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση» με την Τεχεράνη — τον σιδηροδρομικό άξονα για τη «Ζώνη και τον Δρόμο» μέχρι τον Πειραιά και την Τεργέστη, ενώ αναμένει την ευκαιρία να ασκήσει πίεση στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.

Πέρα από την Κίνα, η Ινδία θα υποφέρει από τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Και η προσπάθεια να καλυφθεί το προσωρινό στρατηγικό κενό που άφησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Σαουδική Αραβία — παρά τις Συμφωνίες του Αβραάμ — δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Η Κίνα μπορεί να παρουσιάσει την σημερινή αντίδραση του Ιράν ως απλή υπεράσπιση των κινεζικών εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό. Πράγματι, το ήμισυ όλων των Κινέζων ομογενών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή (200.000 από τους 550.000), σύμφωνα με την ανάλυση του Τζάκοπο Σίτα για το RUSI) .

Για άλλη μια φορά, σε αυτά τα θέματα, αυτό που μπορεί κανείς να περιμένει από την Ευρώπη είναι ελάχιστο ή τίποτα — ίσως κάποια σποραδική ρητορική δήλωση «αυστηρής καταδίκης».

Όπως λέει η ιταλική παροιμία: η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική είναι σαν τη θερμοκρασία το πρωί σε μια επαρχιακή πόλη — δεν εμφανίζεται πουθενά στους μετρητές.