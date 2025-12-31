Το έτος 2026 δεν θα μείνει στην ιστορία για δραματικές ανακαλύψεις ή καταστροφικές καταρρεύσεις. Θα είναι σημαντικό επειδή θα επιβεβαιώσει μια σκληρή αλήθεια: το διεθνές σύστημα έχει εισέλθει σε μια μακροχρόνια φάση μόνιμου ανταγωνισμού χωρίς αποτελεσματική παγκόσμια διαχείριση. Η εποχή της αντιμετώπισης κρίσεων δίνει τη θέση της σε μια εποχή αντοχής. Τα κράτη που αντιμετωπίζουν το 2026 ως μεταβατικό έτος θα μείνουν πίσω, ενώ εκείνα που το αναγνωρίζουν ως σημείο δομικής σταθεροποίησης θα διαμορφώσουν την επόμενη δεκαετία.

Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, η κεντρική πρόκληση του 2026 δεν θα είναι πώς να αποκαταστήσουν μια χαμένη τάξη, αλλά πώς να λειτουργήσουν αποτελεσματικά εν τη απουσία της. Η στρατηγική υπερβολή, ο ηθικός οικουμενισμός και η αυτοσχεδιαστική αντιμετώπιση των κρίσεων θα αποτυγχάνουν όλο και περισσότερο. Αντ’ αυτού, θα απαιτηθούν ιεράρχηση προτεραιοτήτων, πειθαρχία και μια ξεκάθαρη αποδοχή των ορίων, χωρίς να παραχωρούνται βασικά συμφέροντα ή αξίες.

Η μορφή της παγκόσμιας δύναμης: ανταγωνισμός χωρίς επίλυση

Μέχρι το 2026, η μεταψυχροπολεμική υπόθεση ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση θα μετριάσει τη γεωπολιτική αντιπαλότητα θα έχει πλήρως καταρριφθεί. Ωστόσο, η εναλλακτική λύση – η επιστροφή σε άκαμπτα μπλοκ – θα παραμείνει ατελής. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό του διεθνούς συστήματος θα είναι η ανταγωνιστική συνύπαρξη: οι μεγάλες δυνάμεις θα βρίσκονται σε συνεχή αντιπαλότητα, αλλά θα περιορίζονται από το κόστος, την αλληλεξάρτηση και τους εσωτερικούς περιορισμούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν η κεντρική στρατιωτική και οικονομική δύναμη του συστήματος, αλλά η στρατηγική τους στάση θα είναι όλο και πιο επιλεκτική. Η πρόκληση για την Ουάσιγκτον δεν θα είναι η απόλυτη παρακμή, αλλά η διάβρωση της αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας της. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ το 2026 θα δώσει προτεραιότητα στην αποτροπή έναντι της μεταμόρφωσης, στους συμμάχους έναντι του οικουμενισμού και στη διαχείριση κινδύνων έναντι των μεγαλεπήβολων σχεδίων. Αντί να αναδιαμορφώσει τις περιοχές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επικεντρωθούν στην πρόληψη καταστροφικών απωλειών, ιδίως στην Ευρώπη και την Ανατολική Ασία.

Η Κίνα, εν τω μεταξύ, θα έχει σταθεροποιηθεί σε μια ισορροπία βραδύτερης ανάπτυξης. Οι φιλοδοξίες της θα παραμείνουν επεκτατικές, αλλά οι μέθοδοί της θα είναι πιο μετρημένες. Το Πεκίνο θα βασίζεται λιγότερο στο θέαμα και περισσότερο στην αντοχή: μακροπρόθεσμη τεχνολογική αυτάρκεια, σταδιακή επιρροή στον Παγκόσμιο Νότο και σταθερή πίεση στις γειτονικές χώρες. Το ζήτημα της Ταϊβάν θα παραμείνει άλυτο, όχι επειδή οι εντάσεις θα υποχωρήσουν, αλλά επειδή όλα τα μέρη θα αναγνωρίσουν ότι οι κίνδυνοι κλιμάκωσης υπερτερούν των βραχυπρόθεσμων κερδών.

Η Ρωσία θα συνεχίσει να ασκεί επιρροή δυσανάλογη με το μέγεθος της οικονομίας της, κυρίως μέσω μέσων εξαναγκασμού: ενεργειακή επιρροή, στρατιωτική πίεση και πολιτική αναστάτωση. Μέχρι το 2026, ο στρατηγικός στόχος της Μόσχας θα είναι λιγότερο η εδαφική επέκταση και περισσότερο η επιβολή περιορισμών στη δύναμη της Δύσης στην Ευρασία. Η Ρωσία θα επιδιώξει την αναγνώριση – όχι απαραίτητα την έγκριση – ως αναπόφευκτος παράγοντας ασφάλειας.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα πολυπολικό σύστημα χωρίς πολυπολική σταθερότητα. Η εξουσία θα είναι κατανεμημένη, αλλά η ευθύνη όχι.

Ευρώπη: Στρατηγική αφύπνιση χωρίς στρατηγική ενότητα

Η καθοριστική πρόκληση για την Ευρώπη το 2026 θα είναι η μετατροπή της συνειδητοποίησης σε ικανότητα. Η ήπειρος θα είναι πιο στρατηγικά συνειδητοποιημένη από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αλλά θα παραμείνει διχασμένη ως προς τα μέσα και τις προτεραιότητες.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα παραμείνει το κεντρικό οργανωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ακόμη και αν οι μεγάλης κλίμακας μάχες έχουν μειωθεί, η σύγκρουση δεν θα επιλυθεί πολιτικά. Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μια μακροπρόθεσμη πραγματικότητα αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, που θα απαιτεί διαρκείς αμυντικές δαπάνες, βιομηχανικό συντονισμό και πολιτική αποφασιστικότητα. Το ΝΑΤΟ θα είναι ισχυρότερο θεσμικά, αλλά θα βρίσκεται υπό πολιτική πίεση, καθώς εντείνονται οι συζητήσεις για την κατανομή των βαρών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να μιλά τη γλώσσα της στρατηγικής αυτονομίας, ενώ θα ασκεί επιλεκτική εξάρτηση. Η ενεργειακή διαφοροποίηση, οι προμήθειες άμυνας και η βιομηχανική πολιτική θα προχωρήσουν άνισα. Η Γερμανία θα παραμείνει καθοριστική αλλά προσεκτική, η Γαλλία θα είναι αποφασιστική αλλά περιορισμένη, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα είναι σε εγρήγορση και σκεπτική ως προς τους συμβιβασμούς.

Η Ευρώπη το 2026 θα είναι επομένως πιο γεωπολιτική, αλλά όχι αρκετά γεωπολιτική ώστε να ενεργεί αποφασιστικά χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Μέση Ανατολή: Εύθραυστες ισορροπίες και περιφερειακή επιθετικότητα

Η Μέση Ανατολή θα εισέλθει στο 2026 σε μια κατάσταση ασταθούς αναπροσαρμογής. Η εποχή της περιφερειακής τάξης που κυριαρχούσε η Αμερική θα έχει οριστικά τελειώσει, αλλά καμία άλλη δύναμη δεν θα την αντικαταστήσει. Αντ’ αυτού, οι περιφερειακοί παράγοντες – η Τουρκία, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου – θα διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τα αποτελέσματα.

Το Ιράν θα παραμείνει ένας καθοριστικός παράγοντας αναστάτωσης. Το πυρηνικό του πρόγραμμα θα είναι πιο κοντά στην ικανότητα κατασκευής όπλων παρά σε διπλωματική λύση, αλλά η Τεχεράνη πιθανότατα θα αποφύγει την ανοιχτή έξοδο. Η στρατηγική του Ιράν θα επικεντρωθεί στην αποτροπή μέσω αμφισημίας, περιφερειακών αντιπροσώπων και μετρημένης κλιμάκωσης.

Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει επίμονα διλήμματα ασφάλειας, ισορροπώντας την αποτροπή έναντι της Χεζμπολάχ και της Χαμάς με την αυξανόμενη διεθνή εποπτεία. Το πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ θα επιβιώσει, αλλά η ομαλοποίηση θα προχωρήσει με προσοχή, διαμορφωμένη από την εσωτερική πολιτική και τις περιφερειακές κρίσεις.

Η Σαουδική Αραβία και τα κράτη του Κόλπου θα επιδιώξουν τη διαφοροποίηση — οικονομική, διπλωματική και στρατηγική. Η εξωτερική τους πολιτική θα είναι συναλλακτική και όχι ιδεολογική, επιδιώκοντας ευελιξία εν μέσω του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων.

Το 2026, η Μέση Ανατολή δεν θα είναι σε ειρήνη, αλλά θα διέπεται από ελεγχόμενη αντιπαράθεση και όχι από ανοιχτό περιφερειακό πόλεμο.

Η παγκόσμια οικονομία: κατακερματισμός χωρίς κατάρρευση

Το 2026, η παγκόσμια οικονομία θα είναι πιο αργή, πιο περιφερειακή και πιο πολιτικοποιημένη, αλλά θα παραμείνει βαθιά αλληλένδετη. Οι προβλέψεις για πλήρη αποσύνδεση θα παραμείνουν ανεκπλήρωτες. Αντ’ αυτού, οι κυβερνήσεις θα εφαρμόσουν επιλεκτική αποσύνδεση: θα εξασφαλίσουν κρίσιμους τομείς, ενώ θα ανεχθούν την εξάρτηση σε άλλους τομείς.

Το εμπόριο θα συνεχιστεί, αλλά με νέες παραδοχές. Η αποδοτικότητα θα υποχωρήσει υπέρ της ανθεκτικότητας, το «just-in-time» υπέρ του «just-in-case». Η βιομηχανική πολιτική δεν θα αποτελεί πλέον ταμπού. Τα κράτη θα παρεμβαίνουν ανοιχτά στις αγορές για να προστατεύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, τους εθνικούς πρωταθλητές και το τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Το παγκόσμιο χρέος θα παραμείνει μια χρόνια ευπάθεια, ιδίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η χρηματοπιστωτική πίεση δεν θα προκαλέσει συστημική κρίση, αλλά θα περιορίσει την ανάπτυξη και θα ενισχύσει την πολιτική αστάθεια. Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα είναι ενεργοί αλλά υπερφορτωμένοι, αναγκασμένοι να εξισορροπήσουν τη διαχείριση κρίσεων με ζητήματα νομιμότητας.

Η παγκόσμια οικονομία του 2026 δεν θα καταρρεύσει, αλλά ούτε θα εμπνέει εμπιστοσύνη.

Τεχνολογία: Επιτάχυνση χωρίς διακυβέρνηση

Η τεχνολογική αλλαγή θα είναι η ταχύτερα μεταβαλλόμενη μεταβλητή το 2026 και η λιγότερο ελεγχόμενη. Η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η προηγμένη πληροφορική θα συνεχίσουν να ξεπερνούν τα ρυθμιστικά πλαίσια.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί βαθύτερα στον στρατιωτικό σχεδιασμό, την ανάλυση πληροφοριών και τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Τα κράτη θα θεωρήσουν το τεχνολογικό πλεονέκτημα ως βασικό στοιχείο της εθνικής ισχύος, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για ταλέντα, δεδομένα και υποδομές. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης —ιδίως στον πόλεμο— θα παραμείνουν φιλόδοξοι και όχι δεσμευτικοί.

Οι κυβερνοεπιχειρήσεις θα είναι κανονικά μέσα άσκησης της πολιτικής. Η απόδοση ευθυνών θα είναι σαφέστερη, αλλά η λογοδοσία θα παραμείνει ασαφής. Ο κίνδυνος δεν θα είναι ένας καταστροφικός κυβερνοπόλεμος, αλλά μια επίμονη, χαμηλού επιπέδου αναστάτωση που θα υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Η τεχνολογία το 2026 θα ενισχύσει έτσι τις υπάρχουσες ανισορροπίες ισχύος αντί να τις εξισορροπήσει.

Κλίμα και πόροι: η διαχείριση κρίσεων ως κανονικότητα

Η κλιματική αλλαγή δεν θα συζητείται πλέον ως μελλοντική απειλή, αλλά ως μια συνεχιζόμενη κατάσταση. Το 2026, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τις πολιτικές ατζέντες, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις μεταναστευτικές ροές.

Αντί για μετασχηματιστική παγκόσμια δράση, η κυρίαρχη αντίδραση θα είναι η προσαρμογή και ο έλεγχος των ζημιών. Τα πλουσιότερα κράτη θα επενδύσουν στην ανθεκτικότητα, ενώ τα φτωχότερα θα αντιμετωπίσουν επιδεινούμενες ευπάθειες. Η χρηματοδότηση για το κλίμα θα αυξηθεί στη ρητορική, αλλά θα υστερήσει στην υλοποίηση.

Ο ανταγωνισμός για τους πόρους —νερό, τρόφιμα και κρίσιμα ορυκτά— θα ενταθεί. Αυτές οι πιέσεις δεν θα προκαλέσουν παγκόσμια σύγκρουση, αλλά θα επιδεινώσουν την τοπική και περιφερειακή αστάθεια.

Η πολιτική για το κλίμα το 2026 θα καθορίζεται λιγότερο από την φιλοδοξία και περισσότερο από την ταξινόμηση.

Εσωτερική πολιτική: Η αστάθεια ως παγκόσμια κατάσταση

Ίσως ο πιο υποτιμημένος παράγοντας της διεθνούς αστάθειας το 2026 θα είναι η εσωτερική πολιτική. Η πόλωση, η δυσπιστία προς τους θεσμούς και ο κατακερματισμός των πληροφοριών θα συνεχιστούν τόσο στις δημοκρατίες όσο και στα αυταρχικά συστήματα.

Οι εκλογές θα αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως γεγονότα ασφαλείας, ευάλωτα σε χειραγώγηση και απονομιμοποίηση. Η διακυβέρνηση θα γίνει πιο δύσκολη ακόμη και σε σταθερά κράτη, περιορίζοντας την ικανότητα των ηγετών να διατηρήσουν μακροπρόθεσμες εξωτερικές δεσμεύσεις.

Αυτή η εσωτερική ευπάθεια θα μεταφραστεί σε εξωτερική απρόβλεπτικότητα. Η εξωτερική πολιτική θα διαμορφώνεται τόσο από την εσωτερική επιβίωση όσο και από στρατηγικούς υπολογισμούς.

Συνέπειες για την πολιτική: Τι απαιτεί μια σοβαρή στρατηγική το 2026

Εάν το 2026 είναι ένα έτος ενοποίησης και όχι μετασχηματισμού, τότε η επιτυχής στρατηγική θα εξαρτάται λιγότερο από το όραμα και περισσότερο από την εκτέλεση. Τρεις πολιτικές επιταγές ξεχωρίζουν.

Πρώτον, να δοθεί προτεραιότητα στα θέατρα, όχι στις αφαιρέσεις. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό σημαίνει να αποδεχθούν ότι η Ευρώπη και η Ανατολική Ασία δεν μπορούν να διοικούνται με αυτόματο πιλότο, ενώ η προσοχή μετατοπίζεται επεισοδιακά μεταξύ των κρίσεων. Για την Ευρώπη, σημαίνει να αναγνωρίσει ότι η ασφάλεια δεν είναι μια προσωρινή δαπάνη, αλλά μια μόνιμη κατάσταση. Οι πόροι πρέπει να ακολουθούν την ιεραρχία, όχι τη ρητορική.

Δεύτερον, να αποκατασταθεί η αξιοπιστία μέσω της αυτοσυγκράτησης. Η αποτροπή το 2026 θα εξαρτάται λιγότερο από τις μαξιμαλιστικές δηλώσεις και περισσότερο από τις συνεπείς, αξιόπιστες δεσμεύσεις. Δεν πρέπει να χαράσσονται κόκκινες γραμμές που δεν μπορούν να επιβληθούν. Η αμφισημία, που κάποτε θεωρούνταν αδυναμία, θα γίνει και πάλι εργαλείο σταθερότητας.

Τρίτον, να κυβερνάτε την τεχνολογική δύναμη πριν αυτή κυβερνήσει τη στρατηγική. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη στρατιωτικών και οικονομικών αποφάσεων απαιτεί κανόνες, πρότυπα και θεσμική εποπτεία — ξεκινώντας από τα συμμαχικά μπλοκ, εάν η παγκόσμια συναίνεση παραμένει ανέφικτη. Η ανεξέλεγκτη επιτάχυνση θα μεγεθύνει τις λανθασμένες εκτιμήσεις, όχι τα πλεονεκτήματα.

Τέταρτον, αντιμετωπίστε την εγχώρια ανθεκτικότητα ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Η πόλωση, η δημοσιονομική ευπάθεια και η θεσμική δυσπιστία δεν είναι πλέον εσωτερικά ζητήματα. Διαμορφώνουν άμεσα την αξιοπιστία στο εξωτερικό. Η επένδυση στη δημοκρατική διακυβέρνηση, την κοινωνική συνοχή και την ακεραιότητα των πληροφοριών δεν είναι ιδεαλισμός, αλλά πολιτική εξουσίας με άλλα μέσα.

Συμπέρασμα: Η πειθαρχία της αντοχής

Ο κόσμος του 2026 δεν θα ανταμείψει την φιλοδοξία που δεν συνδέεται με την εξουσία. Ούτε θα ανταμείψει τη νοσταλγία για μια τάξη που δεν υπάρχει πλέον. Αυτό που θα ανταμείψει είναι η πειθαρχία: η ικανότητα να θέτει προτεραιότητες, να απορροφά τους κραδασμούς και να διατηρεί τις δεσμεύσεις στο χρόνο.

Ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων θα συνεχιστεί χωρίς επίλυση. Ο οικονομικός κατακερματισμός θα ενταθεί χωρίς να καταρρεύσει. Η τεχνολογική αλλαγή θα επιταχυνθεί χωρίς αποτελεσματική παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτές δεν είναι προσωρινές στρεβλώσεις. Είναι οι συνθήκες λειτουργίας του συστήματος.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, το στρατηγικό καθήκον είναι επομένως πιο περιορισμένο – και πιο δύσκολο – από ό,τι συχνά υποτίθεται. Δεν είναι να αναδιαμορφώσουν τη διεθνή τάξη, αλλά να αποτρέψουν την περαιτέρω υποβάθμισή της. Αυτό απαιτεί την αποδοχή των ορίων, την αντίσταση στην κλιμάκωση για χάρη της ίδιας της κλιμάκωσης και την ευθυγράμμιση των μέσων με τα συμφέροντα πιο αυστηρά από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο από την αρχή του Ψυχρού Πολέμου.

Τα κράτη που αντιμετωπίζουν το 2026 ως μια παύση πριν από την ανανέωση θα παρερμηνεύσουν τη στιγμή. Η ανανέωση, αν έρθει, θα είναι σταδιακή και άνιση. Η πιο άμεση πρόκληση είναι η αντοχή: η διατήρηση της ασφάλειας, της ευημερίας και της πολιτικής συνοχής σε έναν κόσμο όπου τίποτα από αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

Η ιστορία σπάνια προαναγγέλλει εκ των προτέρων τα σημεία καμπής. Ωστόσο, σηματοδοτεί τα έτη κατά τα οποία οι ψευδαισθήσεις τελικά χάνουν τη δύναμή τους. Το 2026 θα είναι ένα τέτοιο έτος — όχι επειδή ο κόσμος θα αλλάξει δραματικά, αλλά επειδή θα σταματήσει να προσποιείται ότι θα αλλάξει.