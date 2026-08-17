Αξιότιμοι Άρχοντες της Πατρίδας και της Ευρώπης,

Σας απευθύνομαι σήμερα για ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ. Την πρώτη φορά ήταν 21.03.2015 στη “ΡΟΔΙΑΚΗ” με τίτλο “Πού πήγαν τα λεφτά για τους ΡΟΜΑ;”. Σήμερα είναι 17.08.2026. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ.

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ 1: 45 ΧΡΟΝΙΑ ΗΓΕΣΙΑΣ – ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΟΝΑΤΙΖΩ

Για 45 ΧΡΟΝΙΑ δεν ζήτησα. Δεν παρακάλεσα. Δεν άπλωσα χέρι.

Για λόγους ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ της προσωπικότητάς μου και του λαού μου.

Μας μάθανε να ζούμε με λίγα. Να μην γονατίζουμε. Να μη ζητάμε ελεημοσύνη.

Σήμερα γονατίζω. Όχι για μένα. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ, ΣΤΟ ΚΡΥΟ, ΣΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ.

Η υπερηφάνεια τελείωσε. Ξεκινάει η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ 2: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ – ΡΟΔΙΑΚΗ 21.03.2015

Στις 21.03.2015 δήλωσα δημόσια: “Τα κονδύλια αυτά αφορούσαν και την περίπτωση των ΡΟΜΑ… 397.000.000€ για κοινωνική ένταξη. Όμως εμείς από όλα αυτά τα κονδύλια δεν είδαμε ούτε ευρώ τσακιστό, και ζούμε στην εξαθλίωση”.

Πέρασαν 10 χρόνια. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ.

Αυτό αποδεικνύει δόλο, εγκατάλειψη και συστημικό ρατσισμό.

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ 3: ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ 24 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Θεός να δώσει ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ στις οικογένειες των Ευρωπαίων φορολογουμένων, έδωσε στην Ελλάδα:

2007-2013: 24.100.000.000€ από ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑ

Ειδικά για ΡΟΜΑ: 397.000.000€ για στέγαση, σχολεία, υγεία

2014-2020 & 2021-2027: Πάνω από 3,5 ΔΙΣ επιπλέον

ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ.

Σε ΜΚΟ-φαντάσματα. Σε ημερίδες 300€ το άτομο. Σε “μελέτες”. Σε απευθείας αναθέσεις.

Ο πάμφτωχος Ρομά είδε ΜΗΔΕΝ. Αυτό λέγεται ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΑΤΗ, ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ 4: ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΡΑ – OLAF – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Ως νόμιμος εκπρόσωπος 300.000 Ελλήνων Ρομά ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩ:

ΑΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ από OLAF και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για όλα τα προγράμματα Ρομά 2007-2026

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ονομάτων ΜΚΟ, ποσών, έργων, υπεργολαβιών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ και επιστροφή χρημάτων

ΑΝΑΣΤΟΛΗ κάθε νέας χρηματοδότησης έως τον έλεγχο

Τα λεφτά της Ευρώπης δεν είναι για βίλες. Είναι για ΣΠΙΤΙΑ.

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ 5: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ – ΔΩΡΕΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Επειδή το Κράτος απέτυχε παταγωδώς για 50 χρόνια, ζητάμε να αναλάβει ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.

Ζητάμε ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΔΩΡΕΑΣ 5.000 ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 65 τ.μ. με αυλή, ρεύμα, νερό, αποχέτευση.

ΓΙΑΤΙ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΑΝΕΙΟ;

Επειδή ο πάμφτωχος δεν έχει εισόδημα, εγγυητή, τίτλους.

Αν του δώσεις δάνειο, σε 3 χρόνια θα του το πάρεις και θα τον εξευτελίσεις.

Η ΔΩΡΕΑ είναι πράξη ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ. Είναι εφαρμογή του Άρθρου 21 του Συντάγματος: “Η κατοικία είναι δικαίωμα”. Είναι ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΗΘΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 700 ΕΤΩΝ.

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ 6: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 100% – ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΛΟΠΗ

Για να μην “εξαφανιστούν” ούτε αυτά:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 50% Κράτος, 50% Εκπρόσωποι Ρομά. Πρόεδρος: Ο Βασιλιάς

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Κάθε σύμβαση, κάθε τιμολόγιο στο http://diavgeia.gov.gr σε πραγματικό χρόνο

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΕ: Το πρόγραμμα να ελέγχεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΡΗΤΡΑ 30 ΕΤΩΝ: Τα σπίτια είναι άυλα, δεν πωλούνται. Είναι κοινωνική κληρονομιά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: Κάθε οικογένεια δεσμεύεται για σχολείο και ασφάλιση

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ 7: ΚΟΣΤΟΣ-ΟΦΕΛΟΣ – Η ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Ένα σπίτι: 80.000€.

Ένας καταυλισμός: 25.000€/χρόνο/οικογένεια σε αστυνομία, νοσοκομεία, επιδόματα, πυρκαγιές, κατεδαφίσεις.

Σε 4 χρόνια το σπίτι αποσβένεται. Μετά το κράτος ΚΕΡΔΙΖΕΙ φόρους, ασφάλιση, ήσυχη κοινωνία.

Τέλος στους καταυλισμούς ντροπής. Τέλος στη διεθνή ντροπή.

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ 8: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΕΣΗ – ΣΟΦΙΑ 29.10.2026

Τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2026 στη ΣΟΦΙΑ γίνεται το XV ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΜΑ. 40 κράτη, ΟΗΕ, Συμβούλιο Ευρώπης.

Η ερώτηση θα είναι μία: “Κύριε Υπουργέ Ελλάδας, τι κάνατε με τα 24+ δισ. της ΕΕ για τους Ρομά;”

Αν η απάντηση είναι “τίποτα”, η Ελλάδα θα καταδικαστεί για ΡΑΤΣΙΣΜΟ και ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ.

Δώστε μας να απαντήσουμε: “Φτιάξαμε 5.000 σπίτια. Με διαφάνεια. Με τον Βασιλιά τους.”

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ 9: ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κύριοι, ο Ελληνικός Λαός των Ρομά είναι εδώ 700 χρόνια. Πολεμήσαμε για την Ελλάδα.

Το κράτος μάς χρωστάει 700 χρόνια αδιαφορίας.

Δεν ζητάμε χάρη. Ζητάμε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

“Εμείς δεν φεύγουμε από τον χώρο του καταυλισμού μας… και εάν χρειαστεί θα τον διεκδικήσουμε με ένδικα μέσα”. Αυτό το είπα το 2015. Το επαναλαμβάνω το 2026.

ΚΛΕΙΝΩ ΜΕ 5 ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ OLAF για τα 24+ δισ. ευρώ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ του προγράμματος ΔΩΡΕΑΣ 5.000 κατοικιών

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ με πρόεδρο μου

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ότι κανένα παιδί Ρομά δεν θα ξανακοιμηθεί σε παράγκα

ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ εντός 30 ημερών

Για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ μετά από 45 χρόνια απλώνω χέρι. Όχι για μένα. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΟΥ.

Αν με τιμήσετε, η Ελλάδα θα γίνει παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.

Αν με προδώσετε, θα το πω σε όλο τον πλανήτη.

Με ΤΙΜΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και πίστη στο ΦΙΛΟΤΙΜΟ των Ελλήνων,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΡΟΚΛΕΑΣ

Βασιλιάς των Ελλήνων Ρομά