Το Άρθρο 51 παρ. 1 του Συντάγματος, επιτρέπει την μείωση του αριθμού των Βουλευτών, μέχρι 200, με απλό Νόμο και χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση του Συντάγματος. Συγκεκριμένα ορίζει: ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, αρκεί να μην είναι μικρότερος από 200 και μεγαλύτερος από 300.
Δηλαδή, η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του αριθμού των βουλευτών (π.χ. στους 200 ή 220 ή 250 βουλευτές) με έναν απλό εκλογικό νόμο, χωρίς να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 180 εδρών. Η Ιταλία προχώρησε πρόσφατα σε δραστική μείωση (από 630 σε 400 στην Κάτω Βουλή), ενώ άλλες χώρες με παρόμοιο πληθυσμό με την Ελλάδα, διατηρούν σώματα κοντά στους 150-230 αντιπροσώπους (π.χ. Πορτογαλία, Βέλγιο). Κάποιοι συνταγματολόγοι, διαχρονικά διατηρούν επιφυλάξεις για την μείωση του αριθμού των βουλευτών, καθώς θα οδηγήσει στην αύξηση του «εκλογικού μέτρου» (των ψήφων που απαιτούνται για μία έδρα) και απειλεί να πλήξει την πολυφωνία. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει, σε διεθνές επίπεδο, ένας ζωηρός διάλογος σχετικά με το κόστος λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του. Ιδίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης φαίνεται να κερδίζει έδαφος η άποψη εκείνη, η οποία ισχυρίζεται ότι στο πλαίσιο του περιορισμού των δημοσίων δαπανών δεν μπορεί από τη μία πλευρά να εντάσσονται οι μισθοί, οι συντάξεις, η υγεία και η παιδεία, ενώ από την άλλη να εξαιρούνται οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί.
Στην Πορτογαλία ο αριθμός των αντιπροσώπων του έθνους είναι 230, ενώ στη Σουηδία 349. Θα πρέπει να δωθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες στις Περιφέρειες, αρμοδιότητες οι οποίες τώρα απασχολούν τη Βουλή, ενώ κάλλιστα μπορούν να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο αποκέντρωσης. Εδώ και χρόνια, πολλοί ζητούν, την κατάργηση των προνομίων των Βουλευτών και κυρίως των οικονομικών προνομίων. Πέρα από τα οικονομικά, για κάθε γνώμη ή ψήφο κατά την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων, οι βουλευτές δεν υπέχουν την οποιαδήποτε ευθύνη (ανεύθυνο του βουλευτή), εκτός από την περίπτωση της συκοφαντικής δυσφήμησης, όπου όμως για τη δίωξη του βουλευτή απαιτείται προηγούμενη άδεια της Βουλής.
Επίσης, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος και εφόσον δεν χορηγηθεί άδεια της Βουλής δεν επιτρέπεται ποινική δίωξη του βουλευτή ή οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός της προσωπικής του ελευθερίας (ακαταδίωκτο του βουλευτή), εκτός αν συντρέχει περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος. Ο βουλευτής έχει ακόμη απεριόριστο δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του (βουλευτικό απόρρητο).
ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ:
Όσοι αναλαμβάνουν υπουργικό πόστο, δεν θα μπορούν να κατέχουν και τα βουλευτικά τους αξιώματα ταυτόχρονα. Σε περίπτωση που ο υπουργός παραδώσει το χαρτοφυλάκιό του υπουργείου, τότε θα μπορεί και πάλι να αναλάβει το βουλευτικό του αξίωμα. Στη Γαλλία, με βάση το Άρθρο 23 του Συντάγματος του 1958 εφαρμόζεται ένα από τα πιο συγκροτημένα συστήματα ασυμβίβαστου στην Ευρώπη, με σαφή διάκριση ανάμεσα στην εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. Έτσι, όταν ένας εκλεγμένος βουλευτής αναλαμβάνει υπουργικό αξίωμα, παύει αυτομάτως να ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και η έδρα του καταλαμβάνεται από τον αναπληρωτή του, τον λεγόμενο suppléant, ο οποίος έχει εκλεγεί μαζί του από την ίδια περιφέρεια. Ο αναπληρωτής βουλευτής συμμετέχει πλήρως στις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης, ψηφίζει και ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, διασφαλίζοντας ότι η περιφέρεια δεν μένει χωρίς εκπροσώπηση ( εάν ο εκλεγμένος βουλευτής, τοποθετηθεί υπουργός). Όταν ο υπουργός αποχωρήσει από την κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην έδρα του, με τον αναπληρωτή να αποχωρεί χωρίς να απαιτείται νέα εκλογική διαδικασία. Η αρχιτεκτονική αυτή αποσκοπεί στο να αποτρέψει τη συγκέντρωση εξουσιών στο ίδιο πρόσωπο και να ενισχύσει τον διακριτό ρόλο των θεσμών. Οι υπουργοί στη Γαλλία, παρότι μπορούν να παρίστανται και να τοποθετούνται στο κοινοβούλιο, δεν συμμετέχουν στις ψηφοφορίες ως βουλευτές, γεγονός που ενισχύει θεωρητικά τον ελεγκτικό ρόλο της Βουλής. Με βάση το Γαλλικό μοντέλο, στην κυβέρνηση κυρίως συμμετέχουν εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, τεχνοκράτες, επιστήμονες. Στην Ελλάδα , ο εκάστοτε Πρωθυπουργός δεν υποχρεούται να διορίζει ως υπουργούς, μόνο βουλευτές, αλλά δύναται να διορίζει και εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα και μάλιστα όλοι οι Πρωθυπουργοί της μεταπολίτευσης, έχουν διορίσει κατ’ επανάληψη και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Πέρα από τη Γαλλία, υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη που έχουν υιοθετήσει ρυθμίσεις ασυμβίβαστου.
Στην Πορτογαλία η ιδιότητα μέλους της κυβέρνησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους της Assembleia da República, αλλά το πορτογαλικό καθεστώς οδηγεί σε αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας σε περίπτωση που επιλεγεί βουλευτής για την θέση του υπουργού. Το Σύνταγμα της Εσθονίας, ορίζει ρητά ότι η εντολή μέλους του Riigikogu, αναστέλλεται με τον διορισμό του ως μέλους της κυβέρνησης και αποκαθίσταται όταν απαλλαγεί από τα κυβερνητικά του καθήκοντα. Στην Κροατία η κοινοβουλευτική πρακτική στηρίζεται στο σύστημα αναπληρωτών, με την αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας. Στη Σλοβενία η πρακτική είναι επίσης εκείνη της αντικατάστασης. Σε όλες αυτές τις χώρες, η πλειονότητα των υπουργών , είναι εξωκοινοβουλευτικοί. Στην Ολλανδία ισχύει το πιο καθαρό παράδειγμα αυστηρού ασυμβίβαστου. Το ολλανδικό Σύνταγμα ορίζει ότι μέλος των Staten-Generaal δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα υπουργός ή υφυπουργός. Το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, δεν ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαΐκής ένωσης, αλλά στην συντριπτική πλειονότητα των κρατών της Ευρώπης, ο Βουλευτής έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τον απλό πολίτη. Δεν υφίσταται ιδιαίτερος νόμος περί ευθύνης υπουργών, τα οικονομικά των κομμάτων ελέγχονται από ανεξάρτητη αρχή, υπάρχει αυτεπάγγελτη δίωξη και όχι κατ’ έγκληση δίωξη της απιστίας σε βάρος τραπεζών, υπάρχει σοβαρή πειθαρχική διαδικασία στο Δημόσιο, έμπρακτη τιμωρία στους εμπρησμούς, στο οργανωμένο έγκλημα και η έκδοση δικαστικών αποφάσεων δεν καθυστερεί υπερβολικά. Στην Ελλάδα, δεν προβλέπεται ασυμβίβαστο , αλλά ο εκάστοτε Πρωθυπουργός διορίζει τους υπουργούς που επιλέγει ο ίδιος. Ο διορισμός των υπουργών είναι αποκλειστική ευθύνη του πρωθυπουργού, ο οποίος τους διορίζει και τους παύει κατά το δοκούν. Η επιλογή των προσώπων, ανήκει στην διακριτική του ευχέρεια. Έτσι κι αλλιώς, εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, συμμετείχαν, σχεδόν σε κάθε κυβέρνηση διαχρονικά. Στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, το 2009, συμμετείχαν πέντε εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Συνολικά το κυβερνητικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα το 2015, είχε 14 εξωκοινοβουλευτικά στελέχη. Στο υπουργικό συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019, μετείχαν 21 εξωκοινοβουλευτικά στελέχη.
Δεν απαιτείται αναθεώρηση του Συντάγματος για την καθιέρηση του ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ούτε αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά αλλαγή του νόμου για το επιτελικό κράτος , που θα καθιερώσει απλά το ασυμβίβαστο. Ο νόμος για το επιτελικό κράτος, προβλέπει την Οργάνωση, δομή, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης. Άρα για την καθιέρωση μονάχα του ασυμβίβαστου, αρκεί ένας νόμος για το επιτελικό κράτος. Για την απώλεια ή αναστολή όμως, της ιδιότητας του Βουλευτή ή αναπληρωσή του , σε περίπτωση υπουργοποιησής του, απαιτείται Συνταγματική αναθεώρηση. Εκτός από τις εκλεγμένες- πολιτικές κυβερνήσεις, όπου ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να διορίζει εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς της επιλογής του: οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις αποτελούνται επίσης από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς ευρείας αποδοχής. Ιστορικά προηγούμενα της υπηρεσιακής κυβέρνησης μετά την μεταπολίτευση είναι, μια το 1989, μια το 2012, μία το 2015 και μία το 2023.