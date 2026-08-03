Άφησα να περάσει τόσος καιρός προτού γράψω, με την ελπίδα ότι κάποιοι σοβαροί άνθρωποι θα αναλάμβαναν το ζήτημα. Ωστόσο, ελάχιστα έχουν γίνει.

Διάφοροι άνθρωποι και θεσμοί στην Ελλάδα φαίνεται να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο, ενώ τα μέσα ενημέρωσης δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το γεγονός ότι το βουλγαρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Novite.com ανέφερε, στις 21 Απριλίου, ότι δικαστήριο στην Ελλάδα διέταξε το κράτος να καταβάλει αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ στην οικογένεια μιας γυναίκας που πέθανε μετά τη χορήγηση εμβολίου κατά της Covid-19, το οποίο είχε παραχθεί από την AstraZeneca.

Πρόκειται για μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες νομικές συνέπειες για παρόμοιες υποθέσεις και, στην πραγματικότητα, να ξεσκεπάσει ολόκληρη την απάτη.

Η απόφαση φέρεται να εκδόθηκε από δικαστήριο της Αθήνας, το οποίο έκρινε ότι ο θάνατος της γυναίκας συνδεόταν με τον εμβολιασμό και ότι το κράτος έφερε ευθύνη, επειδή η εκστρατεία ανοσοποίησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το Υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 ήταν προαιρετικός και ότι, επομένως, το κράτος δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε αυτή τη θέση και δέχθηκε ότι το ευρύτερο πλαίσιο της εμβολιαστικής εκστρατείας καθιστούσε το κράτος υπεύθυνο.

Πώς τολμά το κράτος να ισχυρίζεται ότι ο εμβολιασμός ήταν προαιρετικός; Αναμφίβολα, οι μαφιόζοι του Σικάγου της δεκαετίας του 1930 θα υποστήριζαν επίσης ότι τα χρήματα που εισέπρατταν για «προστασία» καταβάλλονταν οικειοθελώς.

Καθώς γράφω αυτές τις γραμμές, αισθάνομαι ότι το ελληνικό κράτος με εκβιάζει, με απειλεί και μου αποσπά χρήματα. Οι ακόλουθες δύο επιστολές μου παραδόθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και στις 11 Απριλίου 2022, αντιστοίχως:

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης φέρεται να δήλωσε ότι «ο ηλικιακός παράγοντας είναι σημαντικός λόγω της επίδρασής του στο σύστημα δημόσιας υγείας», αναφερόμενος, προφανώς, στο γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρότερης έκβασης σε περίπτωση μόλυνσης.

Η υπεκφυγή αυτή αγνοούσε το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός θανάτων καταγράφηκε ως οφειλόμενος στην Covid, ενώ στην πραγματικότητα οφειλόταν σε άλλες αιτίες.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η κυβέρνηση νομοθέτησε ότι οι κάτοικοι της Ελλάδας ηλικίας άνω των 60 ετών θα τιμωρούνταν με πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε μήνα κατά τον οποίο παρέμεναν ανεμβολίαστοι κατά του κορωνοϊού.

Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022, αλλά κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκε σιωπηρά, όταν ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Ωστόσο, τα πρόστιμα καταχωρίστηκαν στους λογαριασμούς που διατηρούσαν στην εφορία όσοι αρνήθηκαν να κάνουν την ένεση.

Τον Αύγουστο του 2023, όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνήθηκε να άρει τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών. Επιπλέον, τα πρόστιμα δεν ακυρώθηκαν και, προκειμένου να διαγραφούν, ήταν απαραίτητο να εμβολιαστεί κανείς, παρότι η πανδημία είχε ήδη τελειώσει!

Τελικά, τον Ιανουάριο του 2024, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι ηλικιωμένοι στους οποίους είχε επιβληθεί μηνιαίο πρόστιμο 100 ευρώ, επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν κατά της Covid-19, δεν όφειλαν πλέον κανένα χρηματικό ποσό.

Μπορεί κανείς να εμπιστευτεί την κυβέρνηση;

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τρομερό άγχος που προκαλούσε η υποχρέωση να υποβάλλεται κανείς σε τεστ Covid πριν ταξιδέψει ή ακόμη και πριν πιει έναν καφέ, ούτε τις ακυρωμένες πτήσεις.

Παρότι από το 2022 δεν έχω λάβει άλλες επιστολές με τις οποίες να μου ζητούν χρήματα, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα, σε αυτή την παράλογα ψηφιοποιημένη εποχή, να κρέμεται από πάνω μου η δαμόκλειος σπάθη.

Είναι αυτονόητο ότι δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψω σε αυτούς τους γκάνγκστερ και, εάν λάβω νέες απαιτήσεις πληρωμής, θα προσφύγω στα δικαστήρια. Απλώς δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση.

Σε μια συναφή υπόθεση, γνωρίζω κάποιον ο οποίος βγήκε από το σπίτι του το 2022 χωρίς να έχει μαζί του έντυπο που να αναφέρει τον λόγο για τον οποίο βρισκόταν έξω. Ένας υπερβάλλων σε ζήλο αστυνομικός τον σταμάτησε και του επέβαλε πρόστιμο 50 ευρώ.

Οι φορολογικές αρχές απαιτούν τώρα από αυτόν να καταβάλει 355,70 ευρώ!

Ελευθερία ή θάνατος.

William Mallinson

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2026

Ο William Mallinson είναι πρώην Βρετανός διπλωμάτης, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Journal of Balkan and Near Eastern Studies και συγγραφέας πολλών βιβλίων, στα ελληνικά και στα αγγλικά, μεταξύ των οποίων τα Cyprus: A Modern History και Guicciardini, Geopolitics and Geohistory: Understanding Inter-State Relations.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι το The Real Story of the Relationship between Britain and Greece, του οποίου η χαρτόδετη έκδοση κυκλοφόρησε πρόσφατα. Έχει επίσης εκδοθεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Παπαζήση με τον τίτλο Οι Ελληνο-Βρετανικές Σχέσεις: Ξετυλίγοντας τον Μύθο.