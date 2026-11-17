H φετινή επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αποτελεί ορόσημο για τη χώρα μας, αφού οι στόχοι και οι αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία αποτελούν ζητούμενα και σήμερα για αυτή, η οποία βρίσκεται σε μια παρακμιακή πορεία με διόγκωση των ανισοτήτων, ως συνέπεια του άκρατου παρασιτισμού, της οικονομικής ολιγαρχίας, της έντονης φθοράς του πολιτικού συστήματος και των εθνικών κινδύνων, στη σημερινή ρευστή γεωπολιτική πραγματικότητα. Επιπροσθέτως, η φετινή επέτειος προσλαμβάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς, που απειλεί την Ευρωπαϊκή Ήπειρο με νεοφασιστικές και νεοναζιστικές κυβερνήσεις. Συνιστά συνεπώς τον κορυφαίο δημοκρατικό φάρο αντίστασης κατά της ακροδεξιάς και του νεοφασισμού και για τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Το Πολυτεχνείο αποτελεί τη σύγχρονη εθνική επέτειο ως συνέχεια της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου. Παρά το γεγονός, ότι δεν αφορά το Έθνος (1821 – 1940), αλλά τη Δημοκρατία, με συνέπεια η κεντρική γραμμή του να αναφέρεται στον εσωτερικό πυρήνα του Έθνους και όχι στον εξωτερικό, που αφορά τις άλλες δύο εθνικές επετείους, έχει όλα τα στοιχεία της επετείου με εθνικό χαρακτήρα. Και αυτό παρά τις επιμέρους ιδεολογικές και πολιτικές προσλαμβάνουσες κάθε πολιτικού χώρου, κόμματος ή φορέα, διότι ανακαλείται άμεσα στη συλλογική μνήμη και ανακτά ευθέως τον αγωνιστικό της συμβολισμό μισό αιώνα και πλέον μετά την κορυφαία πράξη αντίστασης θυσίας της τότε νεολαίας, κατά της δικτατορίας και κάθε μορφής φασισμού.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποτελεί τον τελευταίο σταθμό στην πορεία του αντιστασιακού πνεύματος του ελληνικού λαού στην μακραίωνη ιστορία του, παρόλες τις προσπάθειες καπήλευσης και εξαργύρωσης από διάφορους φορείς και κυρίως από τη διαμορφωθείσα νοσηρή κομματοκρατία, παραμένει ζωντανό. Αποκτά μάλιστα εντονότερη στιλπνότητα, όσο οι εθνικοί κίνδυνοι μεγεθύνονται, το βιοτικό επίπεδο του λαού επιδεινώνεται, η δημοκρατία αποκτά ολοένα περισσότερο τυπικό χαρακτήρα, η ελπίδα συρρικνώνεται και όσο το πολιτικό εποικοδόμημα και το πολιτικό προσωπικό εξουσίας παραπαίει και εμφανίζεται πλήρως αναντίστοιχο με τις ανάγκες του λαού και των συμφερόντων του Ελληνισμού στις σημερινές ρευστές και επικίνδυνες γεωπολιτικές συνθήκες. Το Πολυτεχνείο αποτελεί τεράστια παρακαταθήκη και φωτοδότης στην ελληνική κοινωνία, προκειμένου να επαναπροσεγγίσει το αντιστασιακό της ήθος, που έχει φθαρεί από τη σταδιακή επιβληθείσα «ιδεολογία» του καταναλωτισμού, κατά τη διάρκεια της προηγηθείσας δανεικής ψευδοευημερίας της χώρας, που την οδήγησε στη χρεωκοπία, στην ξένη κηδεμονία και τη μετατροπή μεγάλου τμήματος των πολιτών σε σύγχρονους «πληβείους».

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, που ξεκίνησε με κατάληψη του Πολυτεχνείου με αιτήματα, κυρίως φοιτητικά, εξελίχθηκε σε παλλαϊκή και πανεθνική εξέγερση με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό, και με κεντρικό αίτημα την παραίτηση της Χούντας και την αποκατάσταση των δημοκρατικών ελευθεριών. Η αιματοβαμμένη καταστολή της εξέγερσης από τις στρατιωτικές δυνάμεις, με τουλάχιστον 24 καταγεγραμμένους νεκρούς (στην πραγματικότητα πρόκειται για μεγαλύτερο αριθμό νεκρών) και η επαναφορά του στρατιωτικού νόμου ήταν η αρχή του τέλους για την επτάχρονη δικτατορία, η κατάρρευση της οποίας θα συντελεστεί παράλληλα με την κυπριακή τραγωδία για την οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

Τα φαινόμενα καπήλευσης του Πολυτεχνείου από ποικιλόμορφους φορείς και τις διάφορες κομματικές «νομενκλατούρες», που προσπάθησαν να οικειοποιηθούν το φωτοστέφανο του αντιδικτατορικού αγώνα, που αποτέλεσε και σημαντικό εισιτήριο εξαργύρωσης στην Μεταπολίτευση δεν κατέστησαν δυνατά να το ευτελίσουν και να το απομυθοποιήσουν, διότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μεγάλη συμβολή του και τον φωτεινό συμβολισμό του ως κορυφαία πράξη του σύγχρονου μαζικού αχειραγώγητου αντιστασιακού κινήματος.

Παραμένει επίσης αμόλυντο στη συλλογική μνήμη του λαού μας, παρά την προσπάθεια εμφάνισης κακοχωνεμένων ακροδεξιών σχημάτων με στόχο την υπονόμευσή του, μέσω των φαιδρών ισχυρισμών, ότι δεν υπήρξαν δήθεν νεκροί, κάτι που ιστορικά έχει διαψευστεί πλήρως, όπως και τη συστηματική προσπάθεια κάποιων να αποδομήσουν την «ιστορία». Συγκεκριμένα, κάποια ακροδεξιά σταγονίδια επιχειρούν να αποδώσουν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου την ευθύνη για τη τραγωδία της Κύπρου, προβάλλοντας την ψευδοκατασκευή ότι, αν δεν είχε γίνει εξέγερση του Πολυτεχνείου και δεν υπήρχε η διαδοχή του Παπαδόπουλο από τον Ιωαννίδη, δεν θα επακολουθούσε η τραγωδία της Μεγαλονήσου! Πρόκειται για ανεδαφική, ερεβώδη και γελοία άποψη, αφού η μεν τουρκική εισβολή στη Κύπρο ήταν από καιρό πολύ καλά προσχεδιασμένη, η δε βασική αιτία αυτού του εθνικού εγκλήματος ήταν η αντεθνική και μικρόνοη απόφαση της Χούντας, οκτώ μόλις μήνες μετά τη βίαιη εγκαθίδρυση της στις 29-11-1967 για την απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας που είχε αποστείλει ο Γεώργιος Παπανδρέου ακριβώς για να αποτρέψει το ενδεχόμενο της τουρκικής εισβολής, που ήταν ante portas.

Σήμερα πενήντα τρία χρόνια μετά, το αντιστασιακό ήθος του Πολυτεχνείου μπορεί να αποτελέσει το φάρο ελπίδας στις νησίδες των προοδευτικών πολιτών, που είτε βρίσκονται εκτός των κομματικών τειχών, είτε είναι εγκλωβισμένες και ακινητοποιημένες εντός αυτών για την επανάκαμψη των συλλογικών οραμάτων και της συλλογικής δράσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έξοδος της Ελλάδος από την παρακμή, που συντελεί πρωτίστως η συνεχής έκπτωση του πολιτικού συστήματος και η δραματική πλέον απονομιμοποίηση του στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, κάτι που ενισχύεται από τον επικίνδυνο και ιδιότυπο μονοπολισμό της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της ΝΔ, που έχει συντελέσει στο έπακρο για αυτή την ερεβώδη πορεία.