ΜΕΡΟΣ Α΄

Κάθε πόλεμος δοκιμάζει πολύ περισσότερα από τις στρατιωτικές δυνατότητες των εμπλεκομένων. Δοκιμάζει επίσης τα ίδια τα αναλυτικά μοντέλα μέσα από τα οποία τα κράτη, οι κοινωνίες και οι διεθνείς κρίσεις γίνονται αντικείμενα πολιτικής ανάλυσης. Υπάρχουν πόλεμοι που αλλάζουν σύνορα. Άλλοι αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες ισχύος. Υπάρχουν όμως και συγκρούσεις που αποκαλύπτουν, πάνω απ’ όλα, τα όρια της ερμηνευτικής ικανότητας των ίδιων των αναλυτικών εργαλείων. Ο πόλεμος του 2026 εναντίον του Ιράν φαίνεται να ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, η διεθνής αναλυτική κοινότητα επικέντρωσε το ενδιαφέρον της σε ένα γνώριμο σύνολο παραγόντων: τη δομή της εξουσίας, τις στρατιωτικές δυνατότητες, το σύστημα στρατηγικής διοίκησης και ελέγχου, τον ρόλο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τις επιπτώσεις των κυρώσεων, την ανθεκτικότητα της οικονομίας, τα κοινωνικά προβλήματα και τις πολιτικές αντιφάσεις στο εσωτερικό της χώρας. Όλες αυτές οι μεταβλητές είναι αναμφίβολα κρίσιμες. Χωρίς αυτές, οποιαδήποτε σοβαρή ανάλυση του σύγχρονου Ιράν είναι αδύνατη.

Ωστόσο, ο ίδιος ο πόλεμος ανέδειξε ένα ερώτημα εξίσου σημαντικό με όλους αυτούς τους παράγοντες: Αρκεί η κατανόηση του κράτους για να κατανοήσει κανείς και την κοινωνία; Η απάντηση φαίνεται να είναι αρνητική.

Το ζήτημα δεν είναι ποιος προέβλεψε σωστά ή λανθασμένα την έκβαση της σύγκρουσης. Υπήρξαν αναλυτές –ιδιαίτερα στη ρωσική επιστημονική κοινότητα– που ήδη από τις πρώτες ημέρες του πολέμου υποστήριξαν ότι η εξωτερική πίεση ενδέχεται να οδηγήσει όχι σε εσωτερική αποσύνθεση, αλλά σε μεγαλύτερη εθνική συσπείρωση του Ιράν. Οι εκτιμήσεις αυτές αξίζουν ξεχωριστής μελέτης. Ωστόσο, δεν εξελίχθηκαν ποτέ σε ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό μοντέλο που να εξηγεί γιατί ένα τέτοιο σενάριο ήταν πιθανό.

Ακριβώς εδώ αναδύεται το βασικό μεθοδολογικό ερώτημα. Γιατί μια κοινωνία που επί χρόνια αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, κοινωνικές πιέσεις, προβλήματα διακυβέρνησης και έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν οδηγήθηκε στη διάλυση όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξωτερική απειλή;

Η απάντηση δεν μπορεί να αναζητηθεί αποκλειστικά στους κρατικούς θεσμούς. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε ερμηνεία που παραβλέπει τον ρόλο της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει εξίσου ελλιπής.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν λειτούργησε απλώς ως μηχανισμός κρατικής διοίκησης. Κατάφερε να συντονίσει τους αμυντικούς, θεσμικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς και εθνικούς πόρους της χώρας, μετατρέποντάς τους σε έναν ενιαίο μηχανισμό προστασίας του κράτους. Η παράβλεψη αυτής της λειτουργίας καθιστά οποιαδήποτε ανάλυση τόσο ελλιπή όσο και η αγνόηση της ίδιας της κοινωνίας.

Εδώ ακριβώς αποκαλύπτονται τα όρια αρκετών υφιστάμενων αναλυτικών προσεγγίσεων. Πολλές από αυτές εξετάζουν το Ιράν πρωτίστως ως πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας την κοινωνία ως απλή προέκταση του κράτους. Στην πραγματικότητα όμως, η ιρανική κοινωνία διαθέτει τη δική της ιστορική μνήμη, ιδιαίτερη πολιτική κουλτούρα, βαθιά πολιτισμική συνέχεια και μια ξεχωριστή λογική συλλογικής συμπεριφοράς.

Τα χαρακτηριστικά αυτά παραμένουν σχεδόν αόρατα σε περιόδους κανονικότητας. Όταν όμως απειλείται η ίδια η ύπαρξη του κράτους, αποκτούν καθοριστική σημασία.

Για τον λόγο αυτό, η γραμμική σύνδεση μεταξύ κοινωνικής δυσαρέσκειας, κριτικής προς την κυβέρνηση και απόρριψης του ίδιου του κράτους δεν αποτυπώνει πάντοτε την πραγματική δυναμική της ιρανικής κοινωνίας. Το Ιράν έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να διαχωρίζει τις εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες από τις εξωτερικές απειλές.

Σε συνθήκες ομαλότητας, η κοινωνία λειτουργεί με βάση τη λογική της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Όταν όμως αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή, ενεργοποιείται μια διαφορετική λογική: εκείνη της διατήρησης του έθνους-κράτους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι εσωτερικές αντιθέσεις. Παραμένουν υπαρκτές. Εκείνο που αλλάζει είναι η ιεράρχηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων. Όταν διακυβεύονται η ανεξαρτησία, η κρατική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας, η υπεράσπισή τους μετατρέπεται σε ύψιστη προτεραιότητα, ικανή να συσπειρώσει –έστω και προσωρινά– διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές ομάδες.

Ίσως λοιπόν το σημαντικότερο ερώτημα που έθεσε ο πόλεμος του 2026 προς τη διεθνή αναλυτική κοινότητα να μην είναι γιατί το Ιράν επέδειξε τόσο υψηλή ανθεκτικότητα. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν τα υπάρχοντα αναλυτικά μοντέλα διέθεταν εξαρχής τα απαραίτητα εργαλεία για να ερμηνεύσουν μια τέτοια κοινωνική συμπεριφορά.

ΜΕΡΟΣ Β΄

Η αόρατη μεταβλητή του Ιράν

Εάν η εμπειρία του πολέμου του 2026 αποκάλυψε τα όρια πολλών υφιστάμενων αναλυτικών μοντέλων, τότε προκύπτει εύλογα ένα νέο ερώτημα: ποιος ακριβώς παράγοντας παρέμεινε εκτός της ανάλυσης;

Για να δοθεί απάντηση, το αναλυτικό πλαίσιο χρειάζεται να συμπληρωθεί με μία ακόμη μεταβλητή, της οποίας η σημασία παραμένει σχεδόν αόρατη σε περιόδους ειρήνης, αλλά μετατρέπεται σε καθοριστικό παράγοντα όταν το κράτος αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή.

Η μεταβλητή αυτή θα μπορούσε να περιγραφεί ως «η αόρατη μεταβλητή του Ιράν».

Δεν πρόκειται για πολιτικό σύνθημα. Ούτε για συναισθηματική έννοια ή προσπάθεια εξιδανίκευσης της ιρανικής εμπειρίας. Πρόκειται για έναν κοινωνικοπολιτικό μηχανισμό ο οποίος, σε καιρούς ειρήνης, ασκεί ελάχιστη επιρροή στην καθημερινή πολιτική συμπεριφορά της κοινωνίας, αλλά ενεργοποιείται αποφασιστικά όταν απειλούνται η κρατική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα ή ακόμη και η ίδια η ύπαρξη του κράτους.

Ακριβώς γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστεί εγκαίρως.

Τα κλασικά εργαλεία ανάλυσης –οι οικονομικοί δείκτες, η κοινωνική δυσαρέσκεια, οι διαμαρτυρίες, η εκλογική συμπεριφορά, οι γενεακές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις– αποτυπώνουν την εικόνα μιας κοινωνίας σε συνθήκες πολιτικής κανονικότητας. Πολύ συχνά όμως αποτυγχάνουν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά της όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίση.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή αλλάζει η λογική της κοινωνικής συμπεριφοράς.

Σε περιόδους ειρήνης, η δημόσια ζωή περιστρέφεται γύρω από οικονομικά αιτήματα, πολιτικό ανταγωνισμό, κριτική προς την κυβέρνηση και δημόσιο διάλογο. Όταν όμως ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιληφθεί ότι απειλείται η ανεξαρτησία, η κρατική κυριαρχία ή η εδαφική ακεραιότητα της χώρας, αναδιατάσσεται ολόκληρη η κλίμακα των κοινωνικών προτεραιοτήτων.

Οι εσωτερικές αντιθέσεις δεν εξαφανίζονται. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Εκείνο που μεταβάλλεται είναι η θέση τους στην κοινωνική ατζέντα. Όσα κυριαρχούσαν στον δημόσιο διάλογο σε καιρό ειρήνης περνούν προσωρινά σε δεύτερη μοίρα. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων αναδεικνύεται η διατήρηση του κράτους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η στήριξη προς την άμυνα και τους κρατικούς θεσμούς δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από τον βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας απέναντι στην εσωτερική πολιτική. Πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα πολιτικής συμπεριφοράς.

Το πρώτο αφορά την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση.

Το δεύτερο αφορά τη λογική διατήρησης του ίδιου του έθνους-κράτους.

Αυτή ακριβώς η διάκριση δεν αποτυπώνεται επαρκώς σε αρκετά από τα υπάρχοντα μοντέλα ανάλυσης του Ιράν. Πολλά εξ αυτών θεωρούν σχεδόν αυτονόητο ότι η αύξηση της εξωτερικής πίεσης οδηγεί αναπόφευκτα σε ενίσχυση των εσωτερικών αντιθέσεων.

Η εμπειρία όμως του πολέμου του 2026 δείχνει ότι η σχέση αυτή δεν είναι πάντοτε γραμμική.

Στην περίπτωση του Ιράν, μια εξωτερική απειλή μπορεί να επιφέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Όχι επειδή εξαφανίζονται οι πολιτικές διαφορές, αλλά επειδή η ίδια η κοινωνία αρχίζει να τις αξιολογεί μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς.

Εδώ ακριβώς ενεργοποιείται η «αόρατη μεταβλητή».

Η λειτουργία της δεν είναι να επιβάλει πολιτική ομοφωνία ούτε να εξαλείψει τον πολιτικό ανταγωνισμό. Ο βασικός της ρόλος είναι να αναδιατάσσει τις κοινωνικές προτεραιότητες όταν απειλείται η ύπαρξη του κράτους.

Το αποτέλεσμα είναι μια μορφή αμυντικής σύγκλισης: μια κοινωνική συσπείρωση που δεν βασίζεται σε κοινές πολιτικές πεποιθήσεις, αλλά σε μια κοινή συνείδηση ότι πρέπει να διατηρηθούν το Ιράν, η κρατική του κυριαρχία, η εδαφική του ακεραιότητα και η ιστορική συνέχεια της κρατικής του υπόστασης.

Ο ρόλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε αυτή τη διαδικασία αξίζει επίσης ξεχωριστής ανάλυσης.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν λειτούργησε μόνο ως διοικητικός μηχανισμός του κράτους. Κατάφερε να συντονίσει αποτελεσματικά τους αμυντικούς, θεσμικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς και εθνικούς πόρους της χώρας, μετατρέποντάς τους σε ένα αλληλοενισχυόμενο σύστημα εθνικής άμυνας.

Ακριβώς αυτή η ικανότητα συντονισμού επέτρεψε την ενεργοποίηση της «αόρατης μεταβλητής». Η παράβλεψη αυτής της λειτουργίας καθιστά την ανάλυση εξίσου ελλιπή με την παράβλεψη της ίδιας της κοινωνίας.

Κατά συνέπεια, η «αόρατη μεταβλητή» του Ιράν δεν αντικαθιστά τις κλασικές παραμέτρους ανάλυσης. Η στρατιωτική ισχύς, οι κρατικοί θεσμοί, η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, η κοινωνική διάθεση και οι εσωτερικές αντιφάσεις εξακολουθούν να αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες.

Η εμπειρία όμως του πολέμου του 2026 αποδεικνύει ότι χωρίς την ενσωμάτωση αυτής της μεταβλητής, η ερμηνευτική ισχύς των υφιστάμενων αναλυτικών μοντέλων παραμένει περιορισμένη.

Ίσως, τελικά, το σημαντικότερο μεθοδολογικό συμπέρασμα να είναι ότι η ιρανική κοινωνία δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως αποκλειστικά μέσα από τα δεδομένα της ειρηνικής περιόδου. Ορισμένοι από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες της πολιτικής της συμπεριφοράς γίνονται ορατοί μόνο όταν η διατήρηση του έθνους-κράτους μετατρέπεται στο υπέρτατο συλλογικό διακύβευμα.