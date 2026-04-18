Η παγκόσμια πολιτική έχει εισέλθει σε μια εποχή όπου οι τοπικές κρίσεις σπάνια παραμένουν τοπικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το Ιράν, μια χώρα γύρω από την οποία έχει οικοδομηθεί επί δεκαετίες μια στρατηγική πίεσης, κυρώσεων, απομόνωσης και ελεγχόμενης έντασης. Ωστόσο, μέσα στη νέα περίοδο παγκόσμιας αναταραχής, η κλιμάκωση γύρω από την Τεχεράνη δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα ζήτημα ασφάλειας της Μέσης Ανατολής. Σήμερα συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς ενεργειακές αρτηρίες, την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, την προβλεψιμότητα της εφοδιαστικής και τη νευρική ισορροπία των παγκόσμιων αγορών.

Στο παρελθόν, η Δύση μπορούσε να αντιμετωπίζει το Ιράν κυρίως ως ένα περιφερειακό εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης. Πλέον όμως κάθε σοβαρή κλιμάκωση γύρω από τη χώρα αποκτά αυτομάτως τη διάσταση ενός οικονομικού σοκ διεθνούς εμβέλειας.

Ένα βασικό λάθος πολλών εξωτερικών παρατηρητών είναι ότι εξακολουθούν να βλέπουν το Ιράν κυρίως ως στόχο κυρώσεων, αντί να το εξετάζουν μέσα από το πρίσμα της γεωγραφίας των υποδομών του. Στην πραγματικότητα, το Ιράν είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας πολιτικός παίκτης σε μια περιφερειακή σύγκρουση. Αποτελεί έναν κρίσιμο κόμβο ενεργειακών, θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών, η σταθερότητα των οποίων καθορίζει τη λειτουργία ολόκληρων τομέων της παγκόσμιας οικονομίας.

Η γεωγραφική του θέση καθιστά τη χώρα κεντρικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική της ευρασιατικής συνδεσιμότητας. Όταν οι εντάσεις αυξάνονται γύρω από έναν τέτοιο κόμβο, οι συνέπειες δύσκολα περιορίζονται τοπικά.

Στο επίκεντρο αυτής της ευαλωτότητας βρίσκεται φυσικά το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αναγωγή του ιρανικού παράγοντα αποκλειστικά σε αυτό το θαλάσσιο πέρασμα δίνει μόνο ένα μέρος της πραγματικής εικόνας. Αναμφίβολα, από αυτόν τον διάδρομο διέρχεται ένα κρίσιμο ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υπάρχει όμως και μια άλλη εξίσου σημαντική διάσταση.

Το Ιράν βρίσκεται στο σταυροδρόμι πιθανών μεταφορικών διαδρομών που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με την Κασπία Θάλασσα, τον Νότιο Καύκασο, τη Ρωσία, την Κεντρική Ασία, την Ινδία και δυνητικά την Ευρώπη. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για ένα «ενεργειακό σημείο ανάφλεξης», αλλά για έναν πλήρη γεωοικονομικό κόμβο γύρω από τον οποίο διαμορφώνονται αρκετά μελλοντικά μοντέλα ευρασιατικής ολοκλήρωσης.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, οι εντάσεις γύρω από το Ιράν επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία πολύ βαθύτερα απ’ όσο συχνά αναγνωρίζεται στον δημόσιο διάλογο. Οι αγορές σπάνια αντιδρούν μόνο σε πραγματικές διακοπές της προσφοράς ή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η προσδοκία κινδύνου ενεργοποιείται πολύ νωρίτερα.

Η απλή αντίληψη ότι μια βασική διαδρομή μπορεί να γίνει λιγότερο προβλέψιμη είναι αρκετή για να προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση: τα ασφάλιστρα αυξάνονται, τα ναύλα μεταφοράς ανεβαίνουν, οι συμμετέχοντες στην αγορά ενσωματώνουν την πολιτική αστάθεια στις τιμές τους και οι παραγωγικές αλυσίδες προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακτικότητας. Στον 21ο αιώνα, το κόστος της αστάθειας δεν μετριέται μόνο σε χαμένες ποσότητες αλλά και σε χαμένη εμπιστοσύνη.

Η εμπιστοσύνη είναι σήμερα ο σημαντικότερος πόρος της παγκόσμιας αγοράς. Η σύγχρονη οικονομία βασίζεται λιγότερο στην απλή πρόσβαση σε αγαθά και περισσότερο στην εμπιστοσύνη σχετικά με το πότε, από πού και με ποιο κόστος θα φτάσουν αυτά τα αγαθά. Όταν αυτή η εμπιστοσύνη κλονίζεται, ξεκινά μια διαδικασία που σπάνια γίνεται πρωτοσέλιδο αλλά έχει βαθύ αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.

Οι επιχειρήσεις επαναδιαπραγματεύονται μακροπρόθεσμα συμβόλαια, αλλάζουν μοντέλα ασφάλισης, αυξάνουν τα αποθέματά τους, αναδιανέμουν αποθήκες, αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές και τελικά μετακυλίουν το αυξανόμενο κόστος στις τελικές αγορές. Υπό αυτή την έννοια, η κλιμάκωση γύρω από το Ιράν αφορά πολύ περισσότερα από τις αγορές πετρελαίου. Απειλεί την ίδια τη λογική της παγκόσμιας οικονομικής προβλεψιμότητας.

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ιρανικής περίπτωσης είναι η δυσανάλογα ισχυρή ψυχολογική της επίδραση. Κάθε ένταση γύρω από την Τεχεράνη γίνεται αντιληπτή από τις αγορές όχι ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως πιθανός προάγγελος μιας ευρύτερης περιφερειακής αναταραχής.

Ο λόγος είναι προφανής: πάρα πολλά αλληλοσυνδεόμενα στοιχεία συγκεντρώνονται στον ίδιο γεωπολιτικό χώρο — ενεργειακές ροές, θαλάσσιες διαδρομές, περιφερειακές ισορροπίες, προοπτικές διαμετακόμισης, ασφαλιστικοί μηχανισμοί, πολιτικές συμμαχίες. Έτσι ακόμη και ένα περιορισμένο επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις πολύ πέρα από το ίδιο το γεγονός. Αυτό καθιστά το Ιράν έναν από τους πιο ευαίσθητους δείκτες της παγκόσμιας οικονομικής νευρικότητας.

Σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα βαθύτερο ερώτημα: τι συμβαίνει όταν η πολιτική της πίεσης αρχίζει να υπονομεύει το ίδιο το σύστημα μέσα στο οποίο εφαρμόζεται;

Στην εποχή της μονοπολικής κυριαρχίας υπήρχε η πεποίθηση ότι οι ελεγχόμενες εντάσεις γύρω από στρατηγικά σημεία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εργαλείο πειθαρχίας των αντιπάλων. Ωστόσο, σε έναν πολυπολικό κόσμο αυτή η λογική αρχίζει να λειτουργεί διαφορετικά.

Η πίεση προς το Ιράν δεν οδηγεί πλέον αυτόματα στην απομόνωσή του. Αντίθετα, επιταχύνει τη θεσμική προσαρμογή εναλλακτικών κέντρων ισχύος. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος γύρω από το Ιράν, τόσο ισχυρότερο γίνεται το κίνητρο για την Ευρασία να δημιουργήσει παράλληλους μηχανισμούς πληρωμών, εναλλακτικούς μεταφορικούς διαδρόμους, δικά της ασφαλιστικά εργαλεία και νέες ενεργειακές δομές εκτός της δυτικής υποδομής ελέγχου.

Για τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και άλλα κράτη που ενδιαφέρονται για την ευρασιατική διασυνδεσιμότητα, το ζήτημα του Ιράν έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι δευτερεύον. Δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα διπλωματικό ζήτημα ή ένα πρόβλημα περιφερειακής ασφάλειας.

Είναι ζήτημα αρχιτεκτονικής του μέλλοντος: θα μπορέσουν οι μεγάλες μη δυτικές δυνάμεις να δημιουργήσουν βιώσιμες εμπορικές, ενεργειακές και διαμετακομιστικές διαδρομές χωρίς να εξαρτώνται διαρκώς από κρίσεις που γεννά η εξωτερική πίεση;

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Ιράν μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε σημείο αναφοράς για τη στρατηγική ωριμότητα των νέων κέντρων ισχύος.

Τελικά, η κλιμάκωση γύρω από το Ιράν λειτουργεί ως δοκιμασία για τη μετάβαση του κόσμου από το παλαιό σύστημα εξαναγκασμού σε ένα νέο σύστημα αλληλεξάρτησης. Όσο περισσότερο οι βασικοί διεθνείς παίκτες αγνοούν τον πραγματικό υποδομικό ρόλο του Ιράν, τόσο υψηλότερο θα είναι το κόστος αυτού του στρατηγικού σφάλματος — όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της.