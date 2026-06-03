Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί τον εαυτό του μέλος μιας σειράς ιστορικών προσωπικοτήτων, στις οποίες οι κινήσεις εξωτερικής πολιτικής που χαρακτηρίζονται από τιμωρητική, αλλά «δίκαιη» δύναμη, συνθέτουν μια ενιαία αφήγηση. Μπορεί κανείς να μιλήσει για μια αναδυόμενη αυτοκρατορική αφήγηση — και για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως κληρονόμο των παραδοσιακών αξιών της Ευρώπης, όπως υπενθυμίζουν ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του στον Παλαιό Κόσμο.

Η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν το 2026 εξηγείται συχνά από την πίεση του Ισραήλ, την ευρύτερη λογική του περιορισμού της Τεχεράνης και την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό έλεγχο τους πετρελαϊκούς πόρους της Μέσης Ανατολής. Η εσωτερική πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες ώθησε επίσης τον πρόεδρο προς μια στρατιωτική λύση. Διαμορφώθηκε μια ευρεία συμμαχία λόμπι, που ενδιαφερόταν για μια σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν. Περιλάμβανε την φιλοϊσραηλινή πτέρυγα των Ρεπουμπλικάνων με τα δίκτυα δωρητών και λόμπι της, τους ευαγγελικούς υποστηρικτές του κινήματος MAGA, δεξιόφρονες δεξαμενές σκέψης —κυρίως το Heritage Foundation με το πρόγραμμα Project 2025 του— ένα τμήμα συντηρητικών σχολιαστών στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τους Ρεπουμπλικάνους «γεράκια» στο Κογκρέσο, ορισμένους εκπροσώπους της ιρανικής ελίτ των εξόριστων που προσπάθησαν να πείσουν την Ουάσιγκτον ότι η εξωτερική πίεση θα επιταχύνει την κατάρρευση του καθεστώτος, καθώς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας, για τους οποίους ο πόλεμος σήμαινε αυξημένη ζήτηση για οπλισμό.

Ωστόσο, οι βασικοί παράγοντες, κατά την άποψή μας, δεν ήταν οι πιέσεις των ομάδων πίεσης, αλλά εκείνοι που συνδέονταν άμεσα με τις πολιτικές και προσωπικές φιλοδοξίες του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ.

Πάνω απ’ όλα, αυτό αφορά την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ —και του στενού του κύκλου— να εδραιώσει την προσωπική εξουσία στην αυτοκρατορική της μορφή, καθώς και την ανησυχία για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο. Ως αποτέλεσμα, η εκστρατεία κατά του Ιράν έχει μετατραπεί σε ένα μέσο μέσω του οποίου ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να αποδυναμώσει τον παραδοσιακό διαχωρισμό των εξουσιών και να εξασφαλίσει για τον εαυτό του το αποκλειστικό δικαίωμα λήψης αποφάσεων εντός της χώρας.

Ας εξετάσουμε τα κύρια κίνητρα που ώθησαν τον πρόεδρο προς την απόφαση για το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, το περιβάλλον του προέδρου αποδείχθηκε σαφώς πιο πιστό από ό,τι στην πρώτη, εντείνοντας την «ομαδική σκέψη» που χαρακτηρίζει τους κλειστούς κύκλους στη λήψη αποφάσεων. Ο παράγοντας αυτός εξασφάλισε ότι οι προτιμήσεις του προέδρου δεν αντιμετώπισαν τη συνήθη θεσμική αντίρροπη δύναμη από τη γραφειοκρατία των εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, η πολιτική της «αποστράγγισης του βάλτου» και η εκκαθάριση του γραφειοκρατικού μηχανισμού δημιούργησαν θεσμικά κανάλια μέσω των οποίων η απόφαση για πόλεμο μπορούσε να ληφθεί χωρίς τη συνήθη εσωτερική αντίσταση. Όσοι απολύθηκαν αντικαταστάθηκαν από νέους διορισμένους που ήταν προσωπικά υπόχρεοι στον πρόεδρο και απρόθυμοι να προφέρουν τη λέξη «όχι». Εάν, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι γραφειοκρατικοί περιορισμοί έναντι των στρατιωτικών επιλογών στο Ιράν εξακολουθούσαν να ισχύουν σε πολλές υπηρεσίες, κατά τη δεύτερη θητεία του είχαν σε μεγάλο βαθμό καταργηθεί. Για παράδειγμα, το 2019, το αίτημα του Τζον Μπόλτον για επιλογές κρούσης κατά του Ιράν συνάντησε αντίσταση στο Πεντάγωνο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και ο ίδιος ο Τραμπ ακύρωσε την κρούση λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της επιχείρησης, επικαλούμενος τον δυσανάλογο χαρακτήρα των πιθανών απωλειών.

Κατά τη δεύτερη θητεία, αυτό το σύστημα ελέγχων έχει αποδομηθεί ακόμη περισσότερο. Σε μία μόνο ημέρα τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ απέλυσε 17 γενικούς επιθεωρητές σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες υπεύθυνες για την εποπτεία θεσμών που εμπλέκονται στην εξωτερική πολιτική. Οι σύμβουλοι του προέδρου έχουν επεκτείνει σταθερά την εξουσία του Λευκού Οίκου να απολύει μη πιστούς εμπειρογνώμονες και γραφειοκράτες που κατέχουν, σύμφωνα με τη γλώσσα των εκτελεστικών διαταγμάτων, «θέσεις που επηρεάζουν την πολιτική». Αυτό επηρέασε περίπου 50.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους οι οποίοι, σε διάφορα επίπεδα, θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει τη διοικητική παρεμπόδιση ως εργαλείο για να περιορίσουν τις προεδρικές αποφάσεις. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρόεδρος, μαζί με τον υπουργό Άμυνας, αντικατέστησε βασικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Γενικού Επιτελείου, του Αρχηγού Ναυτικών Επιχειρήσεων, του Αναπληρωτή Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας και στρατιωτικών νομικών. Όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη την άνοιξη του 2025, στο σύστημα λήψης αποφάσεων δεν είχε απομείνει σχεδόν κανένας αξιωματούχος που, λόγω της θέσης ή της εξουσίας του, θα μπορούσε να επιβραδύνει την πορεία προς μια στρατιωτική επιλογή έναντι του Ιράν.

Εάν, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας, οι Τζέιμς Μάτις, Ρεξ Τίλερσον, Χέρμπερτ Μακμάστερ και Τζον Μπόλτον παρουσίαζαν στον πρόεδρο μια σειρά εναλλακτικών επιλογών, από τις αρχές της δεύτερης θητείας είχε σχηματιστεί γύρω από τον Τραμπ ένα υπουργικό συμβούλιο που αποκαλούσαν «Yes Sir»: οι σύμβουλοι μπορούσαν να εκφράσουν ανησυχίες, αλλά όχι να αντιταχθούν στον πρόεδρο. Η εκστρατεία κατά του Ιράν έγινε έτσι όχι μόνο αποτέλεσμα εξωτερικής πίεσης, αλλά και προϊόν ενός διοικητικού μηχανισμού στον οποίο η πίστη αντικατέστησε τον διαυπηρεσιακό ανταγωνισμό.

Η αναφορά του Τραμπ στην ιστορία απέκτησε θεμελιώδη σημασία. Όταν ο πρόεδρος άρχισε να παρουσιάζει δημοσίως το Ιράν ως ένα κράτος που είχε ταπεινώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες 47 χρόνια νωρίτερα, συλλαμβάνοντας και κρατώντας 52 Αμερικανούς διπλωμάτες για 444 ημέρες, οι σύμβουλοι μπορούσαν να συζητήσουν μόνο τις τακτικές των επιθέσεων, όχι να τις αμφισβητήσουν. Η επίκληση αυτού του επεισοδίου του 1979 από τον Τραμπ προσδίδει στη στρατιωτική εκστρατεία το χρώμα της αναβαλλόμενης δικαιοσύνης, στην οποία ένα ιστορικό παράπονο λαμβάνει την απάντησή του. Αυτό δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό — είναι η αντικειμενική πραγματικότητα του Λευκού Οίκου. Οι ιστορικές αναλογίες που διατυπώνει ο πρόεδρος χρησιμεύουν ως ισχυρό κίνητρο στη λήψη αποφάσεων και, για τους εξωτερικούς παρατηρητές, ως δείκτης της κατεύθυνσης της σκέψης του και της πιθανής πορείας της πολιτικής.

Μια άλλη πτυχή της εσωτερικής πολιτικής κινητοποίησης πίσω από την εκστρατεία κατά του Ιράν μπορεί να περιγραφεί ως αυτοκρατορική — και σήμερα δεν χρειάζεται πλέον να γίνεται αντιληπτή απλώς ως μεταφορά. Τα συσσωρευμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος δεν έχει απλώς απορροφηθεί από τον ανασχεδιασμό του εσωτερικού του Λευκού Οίκου, τα νέα αρχιτεκτονικά έργα, την προώθηση της εικόνας του ως σωτήρα-προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τις προσπάθειες να πλησιάσει τις ευρωπαϊκές μοναρχίες και το Βατικανό. Ο Τραμπ βλέπει τον εαυτό του ανάμεσα σε μια σειρά ιστορικών μορφών, στις οποίες οι χειρονομίες εξωτερικής πολιτικής που εκφράζουν τιμωρητική, αλλά «δίκαιη», εξουσία σχηματίζουν μια ενιαία αφήγηση. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την προσφυγή του σε χαμένες ευρωπαϊκές παραδόσεις και ορισμένες ιστορικές συμπτώσεις. Η εκλογή του Τραμπ για δεύτερη θητεία από το Εκλογικό Κολλέγιο στις 17 Δεκεμβρίου 2024 συνέπεσε σχεδόν με την 220η επέτειο της στέψης του Ναπολέοντα (2 Δεκεμβρίου 1804)· το 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τη δική τους 250η επέτειο. Στο σημείο τομής αυτών των δύο ημερομηνιών, αναδύεται μια συμβολική γέφυρα. Μπορεί κανείς να μιλήσει για μια εξελισσόμενη αυτοκρατορική αφήγηση — και για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως διάδοχο των παραδοσιακών αξιών της Ευρώπης, ένα σημείο που ο Τραμπ και η ομάδα του τονίζουν στον Παλαιό Κόσμο.

«Το Ιράν, για τον Τραμπ, χρησιμεύει ως επιβεβαίωση του αυτοκρατορικού καθεστώτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γροιλανδία, η Διώρυγα του Παναμά, ο Καναδάς, η Γάζα και η μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε Αμερικανικό Κόλπο δημιουργούν ένα συμβολικό σκηνικό — αλλά μόνο ένας πόλεμος με το Ιράν δίνει στον πρόεδρο την ευκαιρία να παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό όχι μια εικόνα, αλλά ένα αποτέλεσμα.»

Εδώ λειτουργεί ένα ισχυρό κατασκεύασμα: «Πέτυχα εκεί όπου οι προηγούμενες κυβερνήσεις δίστασαν· έκανα την Τεχεράνη να πληρώσει· έχω το δικαίωμα να απαιτώ υπακοή, επειδή ήταν η δική μου βούληση που άλλαξε την πορεία της ιστορίας». Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάρτηση του Τραμπ της 2ας Μαΐου 2026. Απορρίπτοντας τις ιρανικές προτάσεις για διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν «δεν έχει πληρώσει ακόμα αρκετά μεγάλο τίμημα για ό,τι έχει κάνει στην Ανθρωπότητα και στον Κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια».

Η ιρανική εκστρατεία τροφοδοτείται επίσης από την αδυναμία του Κογκρέσου, το οποίο χάνει τη μάχη με τον Λευκό Οίκο. Αφού ενημερώθηκε το Κογκρέσο στις 2 Μαρτίου 2026, η εξηντάήμερη προθεσμία που προβλέπει η Απόφαση για τις Πολεμικές Εξουσίες έληξε την 1η Μαΐου. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ο Λευκός Οίκος είχε εξουδετερώσει τον μηχανισμό «κυρώσεων» της απόφασης. Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η κατάπαυση του πυρός συνιστούσε την «ολοκλήρωση» της εκστρατείας, ερμηνεύοντας την εκεχειρία ως «παύση» στην αντίστροφη μέτρηση των εξήντα ημερών. Ο νόμος δεν έχει καταργηθεί, αλλά η πρακτική του ισχύς έχει ακυρωθεί σε όλα εκτός από το όνομα. Επιπλέον, από τον Μάρτιο έως τα τέλη Απριλίου του 2026, το Κογκρέσο προσπάθησε τουλάχιστον οκτώ φορές να περιορίσει τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν: έξι τέτοιες πρωτοβουλίες απέτυχαν στη Γερουσία και δύο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κανένα από τα δύο σώματα δεν ενέκρινε τον πόλεμο, αλλά κανένα δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει πλειοψηφία για να τον σταματήσει ή να τον περιορίσει. Το Κογκρέσο αποδείχθηκε ικανό να παράγει ψήφους, αλλά όχι αποφάσεις. Κάθε νέα αποτυχία κατέδειξε ότι οι θεσμικές φιλοδοξίες του νομοθετικού κλάδου σε θέματα πολέμου και ειρήνης είχαν κατασταλεί. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mike Johnson, δήλωσε δημοσίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν βρίσκονται σε πόλεμο» και ότι πρόκειται για «συγκεκριμένη, σαφώς καθορισμένη αποστολή και επιχείρηση». Αυτή η διατύπωση απάλλαξε την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων από την ανάγκη να επιλέξουν μεταξύ της υποστήριξης του Προέδρου και της υπεράσπισης των προνομίων του Κογκρέσου. Το Κογκρέσο καταγράφει ό,τι έχει ήδη κάνει ο Πρόεδρος, καθιστώντας έτσι τον εαυτό του παθητικό συνεργό στην επέκταση της προεδρικής εξουσίας.

Η λογική αυτών των διαδικασιών θέτει το ερώτημα τι ακριβώς θα απαιτήσει ο Τραμπ από την εσωτερική Αμερική μετά τη νίκη —είτε πραγματική είτε φανταστική. Ο Λευκός Οίκος θα απαιτήσει την αναγνώριση μιας νέας νόρμας, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καθορίζει ανεξάρτητα το τίμημα της νίκης, να αναθεωρήσει τη νομοθεσία για τις πολεμικές εξουσίες και να παρουσιάζει το οικονομικό κόστος για την κοινωνία ως το τίμημα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η ελίτ θα πρέπει να αποδεχτεί ότι η έννοια του «America First» δεν σημαίνει απόρριψη των αυτοκρατορικών φιλοδοξιών, αλλά την προσωποποίησή τους στη μορφή του προέδρου. Κάθε ομάδα εντός του αμερικανικού πολιτικού φάσματος θα κληθεί να πάρει τη θέση που της έχει ανατεθεί στη νέα ιεραρχία. Το Κογκρέσο θα κληθεί να αναγνωρίσει το τετελεσμένο γεγονός· οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να πάνε στις εκλογές με τη θέση του δικαιώματος της βίας, αντί για δικαιολογίες για την κατάσταση της οικονομίας· οι απομονωτιστές θα πρέπει να αποδεχθούν ότι η φράση «όχι νέοι πόλεμοι» δεν σημαίνει πλέον απόρριψη περιορισμένων επιθέσεων, αλλά απλώς την απουσία παρατεταμένης κατοχής· οι Δημοκρατικοί θα αναγκαστούν να χάσουν τη διαμάχη για μια ιρανική «αποτυχία», την οποία ο πρόεδρος θα παρουσιάσει ως εθνική νίκη. Η εξωτερική εκστρατεία γίνεται έτσι ένα μέσο για την ταχεία επέκταση των ορίων της προεδρικής εξουσίας στο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής. Τέλος, η ιδεολογική διάσταση αυτής της μεταμόρφωσης αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Το κίνημα MAGA λαμβάνει ένα σαφές μήνυμα: το μονοπώλιο της ιδεολογικής επανερμηνείας του «America First» ανήκει προσωπικά στον Τραμπ. Σε αυτή τη νέα εκδοχή της έννοιας, η στρατιωτική δύναμη δεν αποκλείεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο πόλεμος μπορεί να παρουσιαστεί ως νικηφόρος εξαναγκασμός.

Για τον λόγο αυτό, ο Λευκός Οίκος δεν χειρίζεται την εκστρατεία κατά του Ιράν ως μια ατέρμονη κλιμάκωση, αλλά ως μια ταχεία επίτευξη αποτελεσμάτων που μπορούν να παρουσιαστούν στην κοινωνία ως μια σειρά νικών.