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86 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ.

Υπάρχουν επέτειοι που τις τιμούμε με σημαίες, παρελάσεις και πανηγυρικούς λόγους.

Και υπάρχουν επέτειοι που απαιτούν κάτι πολύ δυσκολότερο.

Να σταθούμε απέναντι στην Ιστορία και να αναρωτηθούμε εάν είμαστε αντάξιοι εκείνων που επικαλούμαστε.

Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι μια ημερομηνία που ανήκει αποκλειστικά στο παρελθόν.

Είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, η αξιοπρέπεια δεν παραχωρείται και η αντίσταση απέναντι στην επιβολή δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια σχολική γιορτή.

Το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940, η φασιστική Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνι απαίτησε, μέσω τελεσιγράφου, την είσοδο των στρατευμάτων της και την κατάληψη στρατηγικών θέσεων στην ελληνική επικράτεια.

Η ελληνική κυβέρνηση, υπό τον Ιωάννη Μεταξά, απέρριψε τις απαιτήσεις.

Λίγες ώρες αργότερα, άρχισε η ιταλική εισβολή.

Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πόλεμο που δεν επέλεξε, αλλά κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Και τότε, το ιστορικό «ΟΧΙ» έπαψε να είναι μια διπλωματική άρνηση.

Έγινε συλλογική πράξη.

Έγινε ο στρατιώτης που ανέβηκε στα βουνά της Πίνδου.

Η γυναίκα που μετέφερε εφόδια μέσα στο κρύο.

Η οικογένεια που αποχαιρετούσε έναν άνθρωπο χωρίς να γνωρίζει εάν θα επιστρέψει.

Έγινε η απόφαση ενός λαού να υπερασπιστεί την εδαφική του ακεραιότητα απέναντι στη φασιστική επιθετικότητα.

ΤΟ «ΟΧΙ» ΔΕΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΠΩΘΗΚΕ. ΤΗΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ.

Ογδόντα έξι χρόνια αργότερα, έχουμε την ευθύνη να θυμόμαστε την πραγματική διάσταση εκείνης της εποχής.

Χωρίς εύκολους εξωραϊσμούς.

Χωρίς ιστορικές παραλείψεις.

Χωρίς να μετατρέπουμε μια σύνθετη και οδυνηρή περίοδο σε ένα απλοϊκό αφήγημα εθνικής αυτοεπιβεβαίωσης.

Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν επικεφαλής ενός δικτατορικού καθεστώτος. Η απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου αποτελεί ιστορικό γεγονός, αλλά δεν αναιρεί τον αυταρχικό χαρακτήρα της διακυβέρνησής του.

Αντίστοιχα, η αντίσταση του ελληνικού λαού δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε ένα πρόσωπο ή σε μία πολιτική παράταξη.

Η ιστορική μνήμη απαιτεί να αναγνωρίζουμε το σύνολο των ανθρώπων που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν και αντιστάθηκαν.

Εκείνους που πολέμησαν στο μέτωπο.

Εκείνους που δοκιμάστηκαν στην Κατοχή.

Εκείνους που αντιστάθηκαν στον ναζισμό και στον φασισμό.

Και εκείνους που δεν επέστρεψαν ποτέ για να διηγηθούν τη δική τους ιστορία.

Η ελευθερία δεν έχει ιδιοκτήτες.

Δεν αποτελεί κληρονομικό προνόμιο καμίας εξουσίας.

Και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό στοιχείο δημόσιων τελετών.

Γιατί η μνήμη, όταν αποκόπτεται από την ουσία της, κινδυνεύει να μετατραπεί σε συνήθεια.

Να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λόγια κάθε χρόνο χωρίς να εξετάζουμε τι σημαίνουν.

Να χειροκροτούμε τους μαθητές που παρελαύνουν, αλλά να μην ακούμε πάντοτε τις αγωνίες τους.

Να μιλάμε για αξιοπρέπεια, ενώ αποφεύγουμε τη δύσκολη συζήτηση για τις συνθήκες που την υπονομεύουν.

Να επικαλούμαστε τη δημοκρατία, αλλά να θεωρούμε ενοχλητική τη διαφωνία.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΔΕΙΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ.

Στη σύγχρονη Ελλάδα, η ελευθερία δεν απειλείται με τον ίδιο τρόπο που απειλήθηκε το 1940.

Και θα ήταν ιστορικά λανθασμένο να εξισώσουμε τις σημερινές κοινωνικές δυσκολίες με τη φρίκη ενός πολέμου ή μιας ξένης κατοχής.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι δημοκρατικές αξίες έχουν πάψει να απαιτούν διαρκή προστασία.

Η ελευθερία του λόγου, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η ισονομία, η προστασία των κοινωνικά ευάλωτων και ο σεβασμός στην ανθρώπινη προσωπικότητα δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες.

Είναι οι όροι υπό τους οποίους μια κοινωνία μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της πραγματικά δημοκρατικό.

Ένας άνθρωπος που φοβάται να εκφράσει τη γνώμη του χρειάζεται θεσμικές εγγυήσεις.

Ένας εργαζόμενος που αγωνίζεται να εξασφαλίσει τα αναγκαία χρειάζεται αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής.

Ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στη στέρηση χρειάζεται ουσιαστικές ευκαιρίες.

Ένας πολίτης που ζητά δικαιοσύνη χρειάζεται θεσμούς που λειτουργούν με ανεξαρτησία και διαφάνεια.

Δεν πρόκειται για συγκρίσεις με το πολεμικό μέτωπο.

Πρόκειται για τις σύγχρονες ευθύνες μιας οργανωμένης δημοκρατικής πολιτείας.

Η εθνική αξιοπρέπεια δεν εξαντλείται στην υπεράσπιση των συνόρων.

Αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο μια χώρα αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτά.

Στην ποιότητα των θεσμών της.

Στην πρόσβαση στη μόρφωση.

Στην προστασία των δικαιωμάτων.

Στην αντιμετώπιση της κοινωνικής αδικίας.

Στη δυνατότητα του πολίτη να αμφισβητεί την εξουσία χωρίς να αντιμετωπίζεται ως εχθρός της.

Η πατρίδα δεν είναι μόνο γεωγραφία.

Είναι και οι άνθρωποί της.

Είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσά τους.

Είναι η εμπιστοσύνη ότι οι νόμοι ισχύουν για όλους και ότι η ανθρώπινη αξία δεν εξαρτάται από το εισόδημα, την καταγωγή ή την κοινωνική θέση.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ.

Η 28η Οκτωβρίου είναι επίσης μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τη σχέση μας με τον πατριωτισμό.

Όχι τον πατριωτισμό των συνθημάτων.

Ούτε εκείνον που αναζητά διαρκώς εσωτερικούς εχθρούς για να αποδείξει την ύπαρξή του.

Αλλά τον πατριωτισμό της ευθύνης.

Εκείνον που απαιτεί να γνωρίζεις την ιστορία της χώρας σου χωρίς να τη διαστρεβλώνεις.

Να αναγνωρίζεις τις θυσίες της χωρίς να τις εμπορεύεσαι.

Να υπερασπίζεσαι τη δημοκρατία της ακόμη και όταν διαφωνείς με τις αποφάσεις των κυβερνήσεών της.

Να καταλαβαίνεις ότι η αγάπη για την πατρίδα δεν προϋποθέτει σιωπή απέναντι στα προβλήματά της.

Αντιθέτως, μπορεί να εκφράζεται μέσα από την κριτική, την κοινωνική προσφορά, την υπεράσπιση των αδύναμων και την απαίτηση για καλύτερους θεσμούς.

Γιατί μια χώρα δεν γίνεται ισχυρότερη όταν οι πολίτες της σταματούν να θέτουν ερωτήματα.

Γίνεται ισχυρότερη όταν μπορεί να τα αντιμετωπίζει.

Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη ζωντανή ιστορική μνήμη και στην επετειακή ρητορεία.

Η πρώτη μας καλεί να σκεφτούμε.

Η δεύτερη συχνά αρκείται στο να επαναλάβουμε.

Και η Ελλάδα του 2026 χρειάζεται περισσότερη σκέψη από επανάληψη.

Χρειάζεται να διδάσκει στους νέους ανθρώπους όχι μόνο τα γεγονότα του 1940, αλλά και τις συνέπειες του ολοκληρωτισμού, του πολέμου, του ρατσισμού και της πολιτικής βίας.

Να τους εξηγεί ότι η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη.

Ότι τα δικαιώματα δεν προστατεύονται μόνα τους.

Ότι η ειρήνη δεν διατηρείται μόνο με ευχές.

Και ότι η ιστορική γνώση δεν είναι μια σχολική υποχρέωση που τελειώνει με την αποφοίτηση.

Είναι απαραίτητο εργαλείο για να αναγνωρίζουμε τους κινδύνους του παρόντος.

Κάθε 28η Οκτωβρίου, χιλιάδες παιδιά κρατούν ελληνικές σημαίες.

Πίσω από αυτές τις εικόνες βρίσκεται η ευθύνη των ενηλίκων να τους παραδώσουν μια χώρα στην οποία οι αρχές που διδάσκονται θα έχουν πραγματικό αντίκρισμα.

Μια χώρα όπου η διαφωνία δεν θα θεωρείται απειλή.

Όπου η διαφορετικότητα δεν θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Όπου η δημόσια εξουσία θα λογοδοτεί.

Όπου η ιστορία δεν θα γίνεται εργαλείο διχασμού, αλλά αφετηρία γνώσης και δημοκρατικής αυτοσυνειδησίας.

Το χρέος απέναντι στους νεκρούς του 1940 δεν εξοφλείται με ένα στεφάνι.

Ούτε με μια ομιλία.

Ούτε με μια φωτογραφία μπροστά σε ένα μνημείο.

Η τιμή προς εκείνους αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν οι αξίες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γίνονται καθημερινή πράξη.

Όταν η ιστορική μνήμη συνοδεύεται από γνώση.

Όταν η εθνική υπερηφάνεια συνυπάρχει με την αυτοκριτική.

Όταν η δημοκρατία δεν απαιτεί μόνο σεβασμό, αλλά τον κερδίζει μέσα από τη λειτουργία της.

Ογδόντα έξι χρόνια μετά, το ερώτημα δεν είναι αν θυμόμαστε τη λέξη «ΟΧΙ».

Τη θυμόμαστε.

Την επαναλαμβάνουμε.

Την τιμούμε.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν αντιλαμβανόμαστε ακόμη το βάρος της.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ «ΟΧΙ» ΤΟΥ 1940 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ. ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ, ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

Και η σημερινή μας ευθύνη δεν είναι να διεκδικούμε το μεγαλείο εκείνης της γενιάς σαν να μας ανήκει αυτοδικαίως.

Είναι να δημιουργούμε μια κοινωνία που θα μπορεί να σταθεί απέναντι στην ιστορική της κληρονομιά χωρίς να ντρέπεται για τις δικές της παραλείψεις.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΤΕΙΑ.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ.

ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ «ΟΧΙ» ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΛΑΣΟΥΜΕ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΜΕ ΑΠΛΩΣ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ.

ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ.