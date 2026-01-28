* Ο κ. Γ.Παπασίμος είναι Δικηγόρος

Για δεύτερη φορά ο ηρωικός λαός των Κούρων της Συρίας πέφτει θύμα προδοσίας από το ίδιο πρόσωπο. Στην πρώτη θητεία του ο Τραμπ, ενώ οι Κούρδοι της Συρίας με τόνους αίματος απέκρουσαν τον εφιάλτη του ισλαμικού κράτους και για λογαριασμό της Δύσης, επέτρεψε στην Τουρκία να εισβάλει στο έδαφος της Συρίας, δημιουργώντας ζώνη ασφαλείας τετρακοσίων χιλιομέτρων, παραδίδοντας τους μαχητές των Κούρδων και τις οικογένειές τους, που ζούσαν σε αυτή την περίμετρο στη σφαγή και στον ξεριζωμό. Αυτή την προδοτική πράξη ο Τραμπ την είχε χαρακτηρίσει τότε ως «μια καταπληκτική ημέρα για τον πολιτισμό»!!!

Σήμερα για δεύτερη φορά, με εκτελεστικό τον ανεκδιήγητο πρέσβη στην Τουρκία,Μπάρακ (στενού προσωπικού φίλου του Τραμπ), ο οποίος ομνύει δημόσια υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πίεσαν με «το πιστόλι στον κρόταφο» τους Κούρδους της Συρίας να αποχωρήσουν από τα εδάφη, που είχαν καταλάβει μετά την κατανίκηση από αυτούς του ισλαμικού κράτους, με την υπόσχεση ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις των ισλαμιστών του Αλ Τζολάνι. Ούτε όμως καν αυτό δεν τηρήθηκε, έναντι του επώδυνου συμβιβασμού των Κούρδων, που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από εδάφη με πλούσιος φυσικούς πόρους, καθόσον συνεχίζονται οι επιθέσεις των Τζιχαντιστών εναντίον αυτών με τη σθεναρή πάντα υποστήριξη της Τουρκίας (με drones). Μάλιστα είναι σοκαριστικό το γεγονός, που καταδεικνύει το επαίσχυντο της συμπεριφοράς των Η.Π.Α. και των υπόλοιπων δυτικών χωρών, αλλά και του Ισραήλ, που φέρονταν έως τώρα να στηρίζει τον αγώνα των Κούρδων της Συρίας, ότι οι επιθέσεις, των «νομιμοποιημένων» πλέον από τον Τραμπ Τζιχαντιστών του Αλ Σάρα γίνονται στις περιοχές όπου βρίσκονται οι φυλακές Αλ-Ακτάν στα περίχωρα της Ράκκα (πρώην πρωτεύουσας του Χαλιφάτου του ISIS) και Αλ Σαντάντι, στις οποίες όλα αυτά τα χρόνια κρατούνταν οι σκληροί Τζιχαντιστές του Χαλιφάτου από τους Κούρδους για την προστασία της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της Δύσης.Γίνεται αντιληπτό ότι τυχόν απελευθέρωση αυτής της φανατικής πλημμυρίδας Τζιχαντιστών-τρομοκρατών θα αποτελέσει θανάσιμο κίνδυνο για τον κουρδικό λαό, που θα κινδυνεύσει για μία ακόμη φορά με γενοκτονία, επειδή τελικά το μόνο του «έγκλημα» ήταν ότι πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις και με μεγάλο κόστος αίματος εναντίον της ισλαμικής τρομοκρατίας!!!

Αποτελεί τεράστιο όνειδος για την παραπαίουσα δύση, ότι προδίδονται ξανάοι Κούρδοι της Συρίας, που στην αυτόνομη περιοχή της Βόρειας Συρίας είχαν επιβάλλει την πιο προωθημένη διακυβέρνηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με σεβασμό στην αυτονομία και τα δικαιώματα των πολιτών και των πληθυσμών που ζουν στην περιοχή (Δημοκρατική Ομοσπονδία της Βόρειας Συρίας– Ροζάβα). Αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο διακυβέρνησης για την πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής έναντι των πάσης φύσεως αυταρχικών καθεστώτων, παραδίδεται βορρά στην τουρκική αρπακτικότητα και στους μεταλλαγμένους τζιχαντιστές του Αλ Σάρα, υποτελούς οργάνου της Άγκυρας, με την αμέριστη συμπαράσταση των Αμερικανών, που μέχρι τώραεμφανίζοντανως προνομιακοίσύμμαχοι για τους Κούρδους, έχοντας πολεμήσει επί δεκατέσσερα χρόνια πλάι πλάι!!!

Λόγω της σταδιακής φθοράς των Η.Π.Α. στην περίοδο του «φθινοπώρου της Αμερικανικής ηγεμονίας» και της παράλληλης ανάδυσης ενός πολυπολικού κόσμου, θα περίμενε κανείς την αναδίπλωση αυτών σε πολλά μέτωπα και σε νέες στρατηγικές αντιμετώπισης των άλλων αναδυόμενων πόλων. Κανείς όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ότι οι πανίσχυρες ακόμα στρατιωτικά Η.Π.Α. θα εμφάνιζαν την εικόνα ενός πλανητικού ανδρείκελου, που θα «ξεπουλούσε» για μια φορά ακόμη τους Κούρδους της Συρίας, αυτούς δηλαδή που ήταν πιο πιστοί σύμμαχοί τους στον συριακό βούρκο την κρίσιμη στιγμή, που το Χαλιφάτο του ISISείχε αναδυθεί και είχε επιδοθεί σε όργιο σφαγιασμών.

Τα διδάγματα της εν ψυχρώ εγκατάλειψηςτων Κούρδων από τις Η.Π.Α. στη σημερινή ρευστή γεωπολιτική πραγματικότητα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και κρίσιμα.Αφορούν, δε, πρωτίστως και τη χώρα μας, που θεωρεί ότι αποτελεί σημαντικό μέτρο προστασίας της το ότι «αυτοβαφτίζεται» ως πιστή σύμμαχος των Η.Π.Α. Είναι βέβαιον, ότι ουδείς τρίτος θα βρεθεί αρωγός την κρίσιμη στιγμή, που θα πρέπει να προασπίσει τα αμφισβητούμενα κυριαρχικά της δικαιώματα από τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Τα μέχρι τώρα ψευδοϊδεολογήματα της πολιτικοοικονομικής Αθηναϊκής ελίτ, περί αποτρεπτικής «ομπρέλας» από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α., που ενώ τις έχουν δοθεί τα πάντα από την χώρα μας χωρίς καμία ουσιαστική δέσμευση, έχουν κυριολεκτικά εξαερωθεί.

Η έννοια του πιστού συμμάχου δεν έχει πλέον καμία αξία μπροστά στα στενά συμφέροντα της ομάδας Τραμπ, όπως καταδείχθηκε περίτρανα στην περίπτωση της Γροιλανδίας, όπου η πιστή σύμμαχος των ΗΠΑ, Δανία, αντιμετωπίζεται με όρους αποικιοκρατικούς, οι δε περήφανοι Κούρδοι της Συρίας, ως αναλώσιμο είδος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτά τα ψευδοϊδεολογημάτα είναι βέβαιο, ότι πρόκειται γιαπροφάσεις του ελλιποβαρούς πολιτικού συστήματος εξουσίας, που θα διαπράξει πλέον ιστορικό «ολίσθημα» απέναντι στον Ελληνισμό, εάν συνεχίσει την μέχρι τώραγεωπολιτική αμεριμνησία και «υποτέλεια».