Ένα από τα πιο σημαντικά πρακτικά στοιχεία της θεωρίας των διεθνών σχέσεων ως υποκλάδος της πολιτικής επιστήμης είναι η ικανότητα πρόβλεψης. Είναι η πρόβλεψη (αποτελεσματική πρόβλεψη που παρέχει ρεαλιστική προγνωστική εκτίμηση) που διαχωρίζει την πραγματική εξειδίκευση από τον σχολαστικισμό. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στο να καταστεί δυνατή αυτή η αποστολή.

Από τη μία πλευρά, η επιλογή της πρόβλεψης εντάσσεται σχεδόν εξαρχής στη σύγχρονη μεθοδολογία μελέτης των διεθνών σχέσεων. Εδώ μιλάμε για την κατάρτιση μιας υπόθεσης και την επαλήθευσή της ως βάση της ανάλυσης. Αυτό είναι που διαχωρίζει την πολιτική επιστήμη και τη θεωρία των διεθνών σχέσεων από τη μελέτη της ιστορίας. Όταν μελετάται η ιστορία, η πηγή είναι πάντα η βάση της έρευνας. Αυτό μπορεί να είναι ένα σύνολο γραπτών εγγράφων, αλλά και υλικών αντικειμένων, όπως αρχαιολογικά. Φυσικά, το βασικό στοιχείο για τον ιστορικό είναι η κριτική ανάλυση της πηγής· δεν είναι όλα όσα γράφονται στο κείμενο αληθινά. Παρ’ όλα αυτά, η πηγή αποτελεί βασικό δεδομένο για τον ιστορικό, και μόνο μέσω αυτής μπορεί να διεξαγάγει την έρευνά του (σε κάθε περίπτωση, έτσι πρέπει να πράξει, αν είναι αληθινός ιστορικός).

Έτσι, ένα πολύ ισχυρό θετικιστικό στοιχείο ενσωματώνεται εξαρχής στη μεθοδολογία μελέτης της ιστορίας. Ο ιστορικός αναλύει αυτό που υπάρχει. Όταν ο ιστορικός πηγαίνει σε ένα αρχείο, ή ο αρχαιολόγος ξεκινάει ανασκαφές, δεν γνωρίζει τι θα βρει στο τέλος. Βεβαίως, μπορεί να έχει υποθέσεις για το τι να αναμένει από την αναζήτηση πηγών, αλλά τίποτε παραπάνω. Τέτοιες υποθέσεις δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πλήρη προϋπόθεση για την έρευνα. Υπό αυτήν την έννοια, ο ιστορικός ουσιαστικά δεν χρειάζεται κάποια αρχική θεωρία, έννοια ή υπόθεση. Αναζητά τις πηγές και μόνο τότε τις αναλύει, με αυστηρή βάση σε όσα αυτές περιέχουν. Η ανάλυση, βεβαίως, κάνει χρήση διαφορετικών μεθόδων και προσεγγίσεων (π.χ. μαρξιστική, στρουκτουραλιστική κ.λπ.), και εδώ ο ιστορικός έχει ελευθερία επιλογής. Αλλά στον πυρήνα, επαναλαμβάνουμε, πάντα βρίσκεται η πηγή ως βασικό δεδομένο. Να πράξει διαφορετικά θα σήμαινε να προσαρμόζει τα γεγονότα στην έννοια. Αν, ξαναλέμε, είναι αληθινός ιστορικός και δεν ασχολείται με την επίλυση άμεσων πολιτικών προβλημάτων ούτε χρησιμοποιεί την ιστορία για να υπηρετήσει πολιτικά συμφέροντα.

Από αυτήν την άποψη, όταν ένα άτομο με επαγγελματική ιστορική εκπαίδευση, διαπαιδαγωγημένο σε αυτόν τον θετικισμό των πηγών, περνάει στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης και της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, τότε, ειλικρινά, μερικές φορές μένει άναυδο με όσα βλέπει. Πρώτα απ’ όλα, επειδή η έρευνα δεν βασίζεται σε γεγονός, αλλά σε υπόθεση. Αναρωτιέται φυσικά αν πρόκειται όντως για επιστήμη. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση έχει καταστεί βασικό στοιχείο στη σύγχρονη μεθοδολογία ανάλυσης των διεθνών σχέσεων. Τέτοιες υποθέσεις βρίσκονται σχεδόν σε κάθε διατριβή, καθώς και στη συντριπτική πλειονότητα επιστημονικών άρθρων και μονογραφιών. Η εισαγωγή μιας υπόθεσης προϋποθέτει την επαλήθευσή της μέσω της έρευνας. Κάτι που συνδέεται άμεσα με την πρόβλεψη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι, τις περισσότερες φορές, η ακαδημαϊκή ανάλυση διεθνών σχέσεων δεν αφορά πρωτίστως συγκεκριμένα γεγονότα που μπορεί να συμβούν, αλλά γενικές τάσεις ή, για να χρησιμοποιήσουμε έναν σύγχρονο όρο, τα λεγόμενα «μεγα-τάσεις» (megatrends). Η υπόθεση συνήθως διατυπώνει ότι υπό ορισμένες συνθήκες, η τάδε ή η δείνα τάση θα εξελιχθεί. Αυτό είναι το μοντέλο που χρησιμοποιεί η πλειονότητα της ακαδημαϊκής έρευνας. Αν ο συγγραφέας αποφασίσει να προσθέσει και πρακτικές συστάσεις πέρα από την επαλήθευση της υπόθεσης, αυτές συνήθως συνοψίζονται στην ευχή να «συνεχιστεί η εμβάθυνση» μιας γραμμής εξωτερικής πολιτικής· είτε στην ανάπτυξη είτε στην αντίθεση προς την εντοπισμένη γενική τάση. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς με μια τέτοια μεθοδολογική προσέγγιση.

Είναι σαφές ότι αυτού του είδους η πρόβλεψη δεν χρησιμεύει καθόλου στη διαδικασία λήψης πραγματικών αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής. Ελπίζουμε ότι τα υπουργεία εξωτερικών ήδη γνωρίζουν ότι είναι αναγκαίο να «συνεχίσουν να εμβαθύνουν». Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής εργασίας στις διεθνείς σχέσεις είναι στην πράξη ένα «παιχνίδι με γυάλινες χάντρες», για να χρησιμοποιήσουμε μια γνωστή μεταφορά. Είναι όμορφο παιχνίδι από μόνο του, αλλά απολύτως άχρηστο — κάτι παράλογο για έναν τόσο εφαρμοσμένο τομέα ανάλυσης όπως οι διεθνείς σχέσεις.

Η πρόβλεψη συγκεκριμένων γεγονότων είναι μια ποιοτικά πιο σύνθετη αποστολή από την πρόβλεψη γενικών τάσεων. Εδώ είναι αναγκαίο να αναλυθεί η διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων σε μια συγκεκριμένη χώρα ή διεθνή οργάνωση. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών σε αυτό το πεδίο είναι, για αντικειμενικούς λόγους, απόρρητο και περιορισμένο. Ο ειδικός, κατά κανόνα, δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες· δεν διαθέτει όλα τα δεδομένα για ανάλυση και πρόβλεψη. Αυτό, φυσικά, τον περιορίζει στο έργο του, και αναγκάζεται να βασίζει την πρόβλεψη κυρίως στη δική του διαισθητική κρίση και στον επαγγελματισμό του.

Επιπλέον, η πρόβλεψη συγκεκριμένων γεγονότων χωρίζεται σε δύο μέρη. Ένα ζήτημα είναι όταν το προβλεπόμενο γεγονός είναι αναμενόμενο, όταν ταιριάζει φυσικά στη γενική τάση ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων ή στη γενική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους ή διεθνούς δομής. Μια τέτοια πρόβλεψη είναι σχετικά εύκολη, και συνήθως επαληθεύεται στην πράξη.

Εντελώς διαφορετικό είναι το ζήτημα όταν, για να χρησιμοποιήσουμε μαρξιστική γλώσσα, οι ποσοτικές αλλαγές μετατρέπονται σε ποιοτικές: όταν μια απόφαση εξωτερικής πολιτικής υπερβαίνει το status quo, όταν παραβιάζει καθιερωμένους κανόνες και περιορισμούς· ακόμη και δρώντας σύμφωνα με τη λογική των γενικών τάσεων, οδηγεί σε ποιοτικά νέο επίπεδο. Όταν ξεπερνά τις περιβόητες κόκκινες γραμμές. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί ένα τέτοιο γεγονός. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Ένα παράδειγμα που μπόρεσαν να προβλέψουν μόνο λίγοι σοβιετολόγοι ήταν η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που έγινε κλασικό παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά άλλα παρόμοια. Ο συγγραφέας έτυχε να είναι μάρτυρας, σε μια ομάδα πραγματικά υψηλού επιπέδου και έγκυρων ειδικών εξωτερικής πολιτικής, όπου κανείς δεν μπόρεσε να προβλέψει ένα γεγονός που έσπασε τις κόκκινες γραμμές μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει. Όλοι έλεγαν: «Όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί».

Ας επαναλάβουμε: ο επαγγελματισμός αυτών των ειδικών δεν αμφισβητείται εδώ. Απλώς το να προσδιοριστεί σωστά η ακριβής στιγμή που οι ποσοτικές αλλαγές παραχωρούν τη θέση τους στις ποιοτικές, είναι εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Πρώτον, εξαρτάται από έναν τεράστιο αριθμό συμπτώσεων. Δεύτερον, και ακόμη σημαντικότερο, μεταξύ των περισσότερων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών, επικρατεί η συντηρητική προσέγγιση: η ρήξη με το status quo θεωρείται αδιανόητη και άρα αδύνατη. Ο ειδικός αρχίζει αμέσως να υπολογίζει τις συνέπειες, βλέπει την ακραία πολυπλοκότητά τους και την εκθετικά αυξανόμενη αβεβαιότητα, και γι’ αυτό αποφεύγει μια τέτοια πρόβλεψη. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε γεγονός που αλλάζει ποιοτικά τις διεθνείς σχέσεις φαίνεται παράλογο αν χρησιμοποιούμε μόνο επιχειρήματα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προηγούμενου status quo.

Επιπλέον, η λήψη αυτού του είδους αποφάσεων σχετίζεται όχι μόνο με θεσμικούς παράγοντες, αλλά και με την ψυχολογία των προσώπων που τις λαμβάνουν. Το ψυχολογικό προφίλ του Ντόναλντ Τραμπ είναι προφανές παράδειγμα. Μπορεί να υποτεθεί (ας προβάλλουμε μια τέτοια υπόθεση) ότι σε περιπτώσεις όπου οι θεσμικοί παράγοντες υπερισχύουν των προσωπικών, μια απόφαση που συνεπάγεται μετάβαση από ποσοτικές σε ποιοτικές αλλαγές είναι απίθανο να ληφθεί. Οι θεσμοί χαρακτηρίζονται επίσης από συντηρητισμό· έχουν αναπτυχθεί και προσαρμοστεί να λειτουργούν στο πλαίσιο του προηγούμενου status quo. Επομένως, μια απότομη αλλαγή είναι γι’ αυτούς παράλογη. Τέτοιες αποφάσεις συχνά λαμβάνονται κυρίως υπό την επιρροή προσωποπαγών παραγόντων, μεταξύ των οποίων η προθυμία ανάληψης ρίσκου και η μειωμένη αίσθηση κινδύνου. Ή μια τέτοια απόφαση λαμβάνεται όταν υπάρχει συγχρονισμός θεσμών και προσωποπαγών στοιχείων. Και για τον σχηματισμό αυτού, εκτός από την πολιτική βούληση, αποφασιστικό ρόλο αποκτά ο ιδεολογικός, αξιακός παράγοντας. Όταν το καθήκον διάρρηξης του status quo είναι προδιαγεγραμμένο από μια κυρίαρχη ιδέα σε μια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα, τότε η λήψη μιας τέτοιας απόφασης είναι αντικειμενικά ευκολότερη. Διότι οι ιδέες και οι αξίες (αν είναι πραγματικές) δεν γνωρίζουν συμβιβασμούς.

Γενικά, μπορεί να σημειωθεί ότι η αποστολή πρόβλεψης συγκεκριμένων διεθνών γεγονότων είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μεταξύ των ειδικών, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο δύσκολες. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντική, ώστε οι έχοντες εξειδίκευση στην εξωτερική πολιτική να μπορούν να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.