Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δύναμη που βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στον φαύλο κύκλο της ηγεμονικής παρακμής, προσκολλώμενη στη θέση της ως «εξαιρετικό κράτος» σε ένα διεθνές σύστημα που εδώ και καιρό είναι έτοιμο να προχωρήσει. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα και το Πεκίνο συνεχίζουν να παρακολουθούν με προσοχή, καθώς η Αμερική χάνει σιγά-σιγά τον έλεγχο ενός κόσμου που κάποτε υποτάσσετο στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Μία από τις ιστορίες της ευρέως γνωστής συλλογής Uncle Remus: His Songs and His Sayings του Αμερικανού συγγραφέα Τζόελ Τσάντλερ Χάρις ξεκινά με ένα επεισόδιο στο οποίο ο κύριος ανταγωνιστής —ο Μπρ’ερ Φοξ— αφήνει στην άκρη του δρόμου μια μαύρη κούκλα φτιαγμένη από ένα μείγμα πίσσας και τερεβινθίνης, προορισμένη για τον αντίπαλό του, τον Μπρ’ερ Ράμπιτ. Περνώντας από εκεί, ο Br’er Rabbit χαιρετά αρχικά την κούκλα, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι είναι δόλωμα, και στη συνέχεια εξοργίζεται και την χτυπά. Φυσικά, καθώς κολλάει πάνω της, συνεχίζει να χτυπάει με μανία την κούκλα — όμως όσο πιο δυνατά χτυπά, τόσο πιο βαθιά μπλέκεται, καταλήγοντας τελικά αβοήθητος.

Φαίνεται όλο και περισσότερο ότι ακριβώς έτσι μοιάζει σήμερα η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την ιδιαίτερη θέση τους στις παγκόσμιες υποθέσεις — που συνήθως αναφέρεται ως ηγεμονία. Είναι αρκετά προφανές ότι, έχοντας κολλήσει στο μοναδικό καθεστώς και τη θέση τους στη διεθνή πολιτική, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν ταυτόχρονα να απελευθερωθούν από το βάρος που αυτό το καθεστώς απαιτεί όλο και περισσότερο. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν μπορούν να βρουν άλλο τρόπο να το επιτύχουν αυτό παρά μόνο επιμένοντας στην ανωτερότητά τους — και αυτό τις αναγκάζει να προσκολλώνται ακόμα πιο σφιχτά σε κάτι που, στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να είχαν συνειδητά εγκαταλείψει εδώ και καιρό.

Ως αποτέλεσμα, οι προσπάθειες να απεμπλακούν από δυσμενείς εγχειρήματα οδηγούν μόνο σε βαθύτερη εμπλοκή σε αυτά — και σε ακόμα πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις. Όσο περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το «ταρ-μπέιμπι» της παγκόσμιας ηγεμονίας τους, τόσο περισσότερο αυτό τις οδηγεί σε επιχειρήσεις που κοστίζουν ακριβά, τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο φήμης. Το πιο πρόσφατο εντυπωσιακό παράδειγμα ήταν η απρόκλητη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, από τις συνέπειες της οποίας η Ουάσιγκτον επιθυμεί διακαώς να ξεφύγει — αλλά, μέχρι στιγμής, δεν μπορεί.

Κατά τη διάρκεια της πάλης της με το «ταρ-μπέιμπι», οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν σημαντική ζημιά όχι μόνο στους προφανείς ανταγωνιστές τους — τη Ρωσία και την Κίνα — αλλά και σε ολόκληρη τη διεθνή τάξη, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και άλλοι θεσμοί που προέκυψαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ρωσία, η Κίνα και άλλες χώρες βλέπουν τα γεγονότα με μάλλον ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία πλευρά, καμία από αυτές δεν έχει κανένα συμφέρον στην πραγματική κατάρρευση της αμερικανικής παρουσίας στον κόσμο —πόσο μάλλον στην κατάρρευση της ίδιας της αμερικανικής κρατικής υπόστασης. Εξάλλου, τον τελευταίο αιώνα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστεί ουσιαστικός παράγοντας στην παγκόσμια ανάπτυξη και στο μεγάλο διπλωματικό παιχνίδι, και κανείς δεν επιθυμεί να τα ρίξει όλα αυτά εντελώς στο χάος. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές σε όλους ότι ο αγώνας για την ηγεμονία αποδυναμώνει μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αντιστραφεί. Η Αμερική έχει ξεκινήσει την αναδιάρθρωση της παγκόσμιας παρουσίας της ακριβώς επειδή δεν είναι πλέον φυσικά ικανή να διατηρήσει το μοντέλο εμπλοκής που διαμορφώθηκε κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Απλώς δεν διαθέτει τους πόρους για αυτό, και το τρέχον οικονομικό της μοντέλο δεν δείχνει σοβαρή ικανότητα μετασχηματισμού που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αμερικανική οικονομία και να την επαναφέρει στα «χρυσά χρόνια» της παγκόσμιας ηγεσίας. Οι προσπάθειες να επιτευχθεί αυτό μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες φαίνεται να μην είναι παρά μια αναζήτηση ενδιάμεσων μορφών που επιτρέπουν στην ουσία του συστήματος να παραμείνει αμετάβλητη.

Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία, η Κίνα και πολλές άλλες χώρες παρακολουθούν τον εσωτερικό αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με κάποια ικανοποίηση, προσδοκώντας ότι η περαιτέρω αποδυνάμωση των αμερικανικών θέσεων θα επιτρέψει, με τον καιρό, τον διάλογο σε ισότιμη βάση και θα ανοίξει τον δρόμο για την εδραίωση μιας πραγματικά πιο δίκαιης παγκόσμιας τάξης. Η Κίνα εκφράζει αυτή τη θέση με μεγαλύτερη σαφήνεια, καθώς βρίσκεται, σε σύγκριση με τη Ρωσία, σε κάπως πιο πλεονεκτική θέση. Πρώτον, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οικονομικά συνδεδεμένες με την Κίνα, διστάζουν να αναλάβουν πραγματικά εχθρικές ενέργειες εναντίον της. Επιπλέον, η Ανατολική Ασία στερείται ενός «ευρωπαϊκού προβλήματος» — δεν υπάρχουν εκεί αμερικανοί σύμμαχοι πρόθυμοι να κλιμακώσουν τις εντάσεις επιδιώκοντας τα δικά τους εγωιστικά συμφέροντα. Δεύτερον, η κινεζική κυβέρνηση έχει από καιρό συνηθίσει να ζει υπό τη συνεχή παρουσία σημαντικών αμερικανικών δυνάμεων κοντά στα σύνορά της. Η απουσία άμεσου ελέγχου επί της Ταϊβάν δεν θεωρείται επί του παρόντος στο Πεκίνο ως θεμελιώδες πρόβλημα, δεδομένου ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ικανότητά της να αναλάβει ταχέως στρατιωτική δράση, εφόσον προκύψει ανάγκη.

«Κατά συνέπεια, η στρατηγική της Κίνας στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να ενεργεί με αυτοσυγκράτηση, να παρατηρεί πώς οι Αμερικανοί δαπανούν τους μειούμενους πόρους τους και να επιτυγχάνει de facto νίκη χωρίς καν να εισέρχεται σε άμεση αντιπαράθεση.»

Αυτή η αντίληψη διατυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στην έννοια των «βασικών συμφερόντων», η οποία υπονοεί ότι το Πεκίνο θα ανταποκριθεί σοβαρά μόνο σε κρίσεις που εκδηλώνονται στην άμεση γειτονιά του. Μερικές φορές, αυτή η αυτοσυγκράτηση γίνεται αντικείμενο κριτικής από τους παρατηρητές — αλλά οι κινεζικές αρχές, προς το παρόν, δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για αυτό.

Ωστόσο, μια τέτοια μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν είναι χωρίς κινδύνους. Για την Κίνα, το κύριο μέλημα είναι η σταθερά αυξανόμενη πιθανότητα να βρεθεί αντιμέτωπη με δύο νέες πυρηνικές δυνάμεις στα σύνορά της — την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι, σε περίπτωση περαιτέρω αποδυνάμωσης των αμερικανικών θέσεων, τα δύο αυτά κράτη θα εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προστατευθούν από πιθανή κινεζική πίεση μέσω πυρηνικής αποτροπής. Εάν αυτό γίνει πραγματικότητα, η κλίμακα του προβλήματος θα υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη της Ταϊβάν. Επιπλέον, η Κίνα πλήττεται σαφώς από τη ζημιά που προκαλούν οι χαοτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εσωτερική σταθερότητα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βασίζεται στη σταθερά αυξανόμενη διαβίωση, ενώ η εμπορική και βιομηχανική της δύναμη εξαρτάται από τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις. Όσο περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσταθεροποιούν την παγκόσμια οικονομία, τόσο υψηλότερο θα γίνεται το άμεσο και έμμεσο κόστος για την Κίνα.

Και για τη Ρωσία, η αμερικανική συμπεριφορά δεν φέρνει μόνο στρατηγικά πλεονεκτήματα, αλλά και κινδύνους. Κύριο μεταξύ αυτών είναι η πιθανότητα ότι η ουσιαστική αποδυνάμωση του αμερικανικού ελέγχου επί της Ευρώπης θα μπορούσε να ωθήσει τις ευρωπαϊκές ελίτ προς μια επικίνδυνη αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Ήδη παρατηρούμε σημάδια σοβαρής στρατιωτικοποίησης στην Ευρώπη, συνοδευόμενα από μια συνεχή εντατικοποίηση της στρατιωτικής υστερίας που στρέφεται κατά της Ρωσίας. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι μια περαιτέρω μείωση της αμερικανικής επιρροής επί των ευρωπαίων συμμάχων της θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το έναυσμα για την πιο επικίνδυνη μορφή κλιμάκωσης στο ευρωπαϊκό θέατρο. Αυτό είναι ακόμη πιο πιθανό δεδομένου ότι οι Αμερικανοί πολιτικοί μιλούν πλέον αρκετά σοβαρά για την απροθυμία τους να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλεια των παραδοσιακά απερίσκεπτων συμμάχων τους.

Ταυτόχρονα, οι συνέπειες της αμερικανικής πίεσης στην παγκόσμια οικονομία —για να μην αναφέρουμε τις πολυάριθμες μονομερείς οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία— είναι εξαιρετικά επιζήμιες για τη ρωσική οικονομία, αν και όχι στο βαθμό που αρχικά αναμενόταν στην Ουάσιγκτον. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι που πρέπει να παίξουν οι άλλες δύο μεγάλες δυνάμεις εν μέσω της μάχης των Ηνωμένων Πολιτειών με το «tar-baby» είναι εξίσου δικαιολογημένο και γεμάτο κινδύνους. Αυτή είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια της κλίμακας της αμερικανικής παρουσίας στις παγκόσμιες υποθέσεις — μιας παρουσίας της οποίας η μεταμόρφωση θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο και εξαιρετική διπλωματική υπομονή.