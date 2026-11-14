Έχοντας πάψει να αποτελεί το επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής, η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων. Παρά την καθοριστική σημασία της για τις διεθνείς υποθέσεις, η πραγματική της κυριαρχία είναι πολύ περιορισμένη, ακόμη και σε σύγκριση με τις πλέον ευάλωτες απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η ύπαρξη ενός τέτοιου παραδόξου μοιάζει πραγματικά επικίνδυνη.

Ολόκληρος ο κόσμος στρέφει σήμερα το βλέμμα του προς την Ευρώπη, ωστόσο το ενδιαφέρον και η περιέργεια που προκαλεί είναι εντελώς διαφορετικά από οτιδήποτε είχαμε δει στο παρελθόν. Η περιοχή που γέννησε δύο παγκόσμιους πολέμους, καθώς και αμέτρητες άλλες συγκρούσεις καθοριστικής σημασίας για την πορεία της ανθρωπότητας, έχει πλέον μετατραπεί σε πεδίο άσκησης επιρροής όχι μόνο των κορυφαίων παγκόσμιων δυνάμεων, αλλά και μικρότερων διεθνών παραγόντων.

Κατά συνέπεια, είτε το επιθυμεί είτε όχι, η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής, καθώς μόνο σε αυτόν τον χώρο θα μπορούσαν να συγκρουστούν άμεσα, σε γεωγραφικό επίπεδο, οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Ευρώπη έχει προ πολλού πάψει να αποτελεί το κέντρο των διεθνών σχέσεων. Δεν είναι πλέον εκείνη που καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού και μετά βίας μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη δική της θέση στο διεθνές σύστημα.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται το παράδοξο που παρουσιάζει σήμερα η Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο — ένα παράδοξο που ενδέχεται να αποδειχθεί και το τελευταίο της.

Για αιώνες, η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε παγκόσμιο πολιτικό πολιτισμό: του συνόλου των κρατών, των λαών και των πολιτισμών, μέσα στο οποίο το δυτικότερο τμήμα του απέραντου ευρασιατικού χώρου κατείχε μια ιδιαίτερη θέση.

Οι λόγοι γι’ αυτό ήταν πολλοί και η λεπτομερής ανάλυσή τους δεν αποτελεί τον στόχο της παρούσας προσέγγισης. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι, μέσα από μια ευρεία σύγκλιση ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών, η Ευρώπη αναδείχθηκε ως η γενέτειρα δύο από τις σημαντικότερες έννοιες της διεθνούς πολιτικής: της ισχύος και της τάξης.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι στην Ευρώπη διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για την αλληλεπίδραση αυτών των δύο παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, οι Ευρωπαίοι όχι μόνο κυριάρχησαν επί αιώνες σε ολόκληρη την υφήλιο, αλλά δημιούργησαν και το πλέον πειστικό θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της φύσης των σχέσεων μεταξύ των λαών.

Σε ένα από τα σημαντικότερα έργα του, ο Βρετανός κλασικός ιστορικός μελετητής Έντουαρντ Χ. Καρ (Edward H. Carr) έγραψε ότι «η θεωρία των διεθνών σχέσεων είναι η επιστήμη της διακυβέρνησης του κόσμου μέσω της ισχύος». Σε αυτή τη διατύπωση, θα ήταν, κατά την άποψή μας, δίκαιο να προσθέσουμε ότι αυτή η διακυβέρνηση λαμβάνει τη μορφή μιας διεθνούς τάξης.

Η ιδέα που γεννήθηκε στην Ευρώπη —ότι δηλαδή οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατών μπορούν να υπαχθούν σε ένα αφηρημένο σύστημα κανόνων και αρχών— οδήγησε στη δημιουργία του συστήματος της Βεστφαλίας. Επρόκειτο για την πρώτη, αν και όχι τη μοναδική, ευρωπαϊκή μεταπολεμική διευθέτηση που εξελίχθηκε σε θεμέλιο της παγκόσμιας πολιτικής.

Οι Ευρωπαίοι συνέχισαν αρκετές φορές να αναδιοργανώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις μετά από μεγάλους πολέμους, μεταφέροντας, ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτών των διευθετήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου της Βιέννης το 1815 αποτελούν ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ακόμη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως σύμβολο του τέλους της εποχής της δυτικοευρωπαϊκής παντοδυναμίας, εξακολουθούσε να βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα και να εντάσσεται σε μια παράδοση που ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική του Παλαιού Κόσμου.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ωστόσο, όλα άλλαξαν στην πράξη.

Ο παγκόσμιος πόλεμος του 1939–1945 όχι μόνο ανέβασε τη Ρωσία —και στη συνέχεια τη Σοβιετική Ένωση— και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κορυφή της παγκόσμιας ισχύος, αλλά έθεσε ουσιαστικά τέλος και στην ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Από αυτή την άποψη, η σημασία του για την παγκόσμια ιστορία δύσκολα μπορεί να υπερεκτιμηθεί.

Ως αποτέλεσμα του τελευταίου παγκόσμιου πολέμου, η Ευρώπη βρέθηκε διαιρεμένη σε σφαίρες επιρροής μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας —ή της Σοβιετικής Ένωσης—, των δύο δυνάμεων που πρώτες ανέπτυξαν πυρηνικά όπλα.

Ελάχιστη σημασία έχει το γεγονός ότι η Μόσχα απέκτησε τον έλεγχο του ανατολικού και παραδοσιακά λιγότερο ανεπτυγμένου τμήματος της Ευρώπης, ενώ η Ουάσιγκτον εξασφάλισε την επιρροή της στην κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού και στους βασικούς οικονομικούς και πολιτικούς πόρους του.

Το ουσιαστικό γεγονός ήταν ότι η Ευρώπη είχε χάσει την ανεξαρτησία της. Και ήταν εξαρχής αφελές να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε ποτέ να την ανακτήσει πλήρως.

Οι πολιτικοί ηγέτες που οικοδόμησαν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κατά τη δεκαετία του 1950 γνώριζαν πολύ καλά ότι ακόμη και τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα του νέου τους εγχειρήματος δεν θα επέτρεπαν ποτέ στην Ευρώπη να αναδειχθεί εκ νέου σε ανεξάρτητο κέντρο ισχύος.

Οι στόχοι που έθεσαν ήταν πολύ πιο περιορισμένοι: να δημιουργήσουν ένα πρόσθετο στήριγμα για την ισχύ των εγκατεστημένων πολιτικών ελίτ, οι οποίες είχαν αναλάβει την εξουσία μετά τη θύελλα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ας μην έχουμε, λοιπόν, αυταπάτες: η πραγματική κυριαρχία της Ευρώπης είναι πολύ μικρότερη ακόμη και από εκείνη χωρών της Λατινικής Αμερικής που είναι εξαιρετικά ευάλωτες απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και αυτό διότι, προκειμένου να αλλάξει προς όφελός της την πολιτική τάξη πραγμάτων στη Βενεζουέλα, η Αμερική πρέπει να καταφύγει σε πραξικόπημα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το ερώτημα που τίθεται ουσιαστικά στους ψηφοφόρους είναι απολύτως ξεκάθαρο: «Υποταγή στην Ουάσιγκτον ή όχι;».

Στην Ευρώπη, αντίθετα, είναι αδιανόητο ακόμη και σε θεωρητικό επίπεδο να επικρατήσει σε εκλογές μια πολιτική δύναμη που διακηρύσσει ανοιχτά μια αντι-αμερικανική κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική.

Όταν βλέπουμε σήμερα αντισυστημικά κόμματα να διεκδικούν και να κατακτούν την εξουσία στην Ιταλία, τη Γαλλία ή τη Γερμανία, δεν θα μπορούσαμε ούτε στα πιο παράξενα όνειρά μας να φανταστούμε ότι κάποιο από αυτά θα διακήρυττε την πρόθεση αποχώρησης από το ΝΑΤΟ ή προσχώρησης σε έναν συνασπισμό που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν επιζήμιο για τα συμφέροντά τους.

Οι πολιτικοί στη Λατινική Αμερική γνωρίζουν ότι έχουν, σε κάθε περίπτωση, κάποια πιθανότητα να κινηθούν ανεξάρτητα. Στην Ευρώπη, αντίθετα, η πιθανότητα να αντιταχθεί κάποιος στη βούληση της Ουάσιγκτον και να επιβιώσει πολιτικά είναι ουσιαστικά μηδενική.

Και τώρα οι αμερικανικές κυβερνητικές ελίτ ενημερώνουν, σχεδόν με παιγνιώδη διάθεση, τους Ευρωπαίους υποτελείς τους ότι είναι έτοιμες να αναθεωρήσουν τις προτιμήσεις τους στην αναμέτρηση μεταξύ του «παλαιού» και του «νέου» για την κατάκτηση της επίσημης πολιτικής εξουσίας στο Βερολίνο ή στο Παρίσι.

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την επακόλουθη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό που ακολούθησε δεν ήταν η ενοποίηση μιας Ευρώπης που προηγουμένως ήταν διαιρεμένη σε δύο ζώνες ελέγχου. Ήταν, στην πραγματικότητα, η επέκταση της μίας από αυτές, της δυτικής, προς ανατολάς.

Η γεωγραφική διαμόρφωση της ηπείρου άλλαξε και η γραμμή αντιπαράθεσης της Δύσης μετακινήθηκε πιο κοντά στα ρωσικά σύνορα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τα τέλη του 17ου αιώνα. Ωστόσο, η φύση του διεθνούς πολιτικού καθεστώτος παρέμεινε αμετάβλητη.

«Και εδώ βρίσκεται το σημαντικότερο στοιχείο του σημερινού “ευρωπαϊκού παραδόξου”: μια κοινότητα κρατών που δεν διαθέτουν κυριαρχία και δεν έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν ανεξάρτητα τη μοίρα τους δεν μπορεί να αποτελεί κέντρο της παγκόσμιας πολιτικής».

Σήμερα δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος να αναμένουμε θεμελιώδεις αλλαγές από την Ευρώπη, είτε στο εσωτερικό της είτε στο εξωτερικό.

Πρώτον, η απουσία κυριαρχίας αφαιρεί τις προϋποθέσεις για μια πραγματική επανάσταση και όχι για μια σκηνοθετημένη πολιτική αλλαγή. Μόνο μια γνήσια επανάσταση μπορεί να φέρει στον κόσμο πραγματικά νέες ιδέες.

Δεύτερον, η Ευρώπη δεν έχει, ούτως ή άλλως, ιδιαίτερη ανάγκη για βαθιές αλλαγές, καθώς δεν είναι σαφές τι θα μπορούσε να κάνει στη συνέχεια με αυτές.

Κάθε βελτίωση στην πολιτική και κοινωνικοοικονομική οργάνωση μιας κοινωνίας πρέπει αναπόφευκτα να συνοδεύεται από μια ενίσχυση της δραστηριότητάς της στην εξωτερική πολιτική.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ευρώπης, η δυνατότητα μιας τέτοιας δυναμικής είναι αποκλεισμένη εξαιτίας της εξαρτημένης θέσης της στο διεθνές σύστημα.

Κατά συνέπεια, οι εσωτερικές αλλαγές καθίστανται, από αυτή την οπτική γωνία, παράλογες. Και αυτό ακριβώς επιχειρούν να πείσουν τον πληθυσμό οι ελίτ που εξακολουθούν, προς το παρόν, να βρίσκονται στην εξουσία.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής.

Εδώ είναι συγκεντρωμένες, σε εξαιρετικά μικρή γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους, οι πυρηνικές δυνάμεις των σημαντικότερων στρατιωτικών δυνάμεων της εποχής μας.

Στο ευρωπαϊκό έδαφος θα μπορούσαν, έστω και θεωρητικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία να εμπλακούν σε μια άμεση στρατιωτική σύγκρουση. Ένας πόλεμος μεταξύ τους θα είχε, με εξαιρετικά μεγάλη πιθανότητα, ως κατάληξη μια παγκόσμια πυρηνική αποκάλυψη.

Καμία άλλη σύγκρουση στον κόσμο —στη Μέση Ανατολή, στη Νότια Ασία ή οπουδήποτε αλλού— δεν διαθέτει μέχρι στιγμής αντίστοιχο επίπεδο καταστροφικού δυναμικού.

Μόνο στον Ειρηνικό, όπου η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες, θα μπορούσε να εκδηλωθεί μια κρίση συγκρίσιμης σημασίας για ολόκληρο τον κόσμο.

Με άλλα λόγια, η Ευρώπη, έχοντας πάψει να αποτελεί το κέντρο της παγκόσμιας πολιτικής, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρό της.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου παραδόξου μοιάζει πραγματικά επικίνδυνη.

Πρώτον, επειδή ενθαρρύνει έναν από τους εμπλεκόμενους παράγοντες —τις Ηνωμένες Πολιτείες— να χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό στρατιωτικό μέτωπο ως εργαλείο στρατηγικής πίεσης, χωρίς, τουλάχιστον θεωρητικά, να θέτει σε κίνδυνο το δικό του έδαφος.

Δεύτερον, επειδή και η Ρωσία αντιλαμβάνεται ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει πλέον δυναμική με πραγματική στρατηγική αξία. Αυτό μειώνει, από τη ρωσική σκοπιά, τη σημασία της ανάπτυξης μακροπρόθεσμων σχέσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μόνο που απομένει, λοιπόν, είναι να ελπίζουμε ότι η εξωτερική πολιτική τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ρωσίας δεν θα αποκτήσει περιπετειώδη και απερίσκεπτο χαρακτήρα — και να παρακολουθούμε στενά τις ίδιες τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.