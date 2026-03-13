Υπό το φως των πρόσφατων και τρεχουσών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, το παρόν άρθρο εξετάζει το ιστορικό υπόβαθρο της παράνομης επίθεσης κατά του Ιράν, αναλύοντας το φαινόμενο που έχει γίνει γνωστό ως «Χριστιανικός Σιωνισμός», όπως αυτό εκδηλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το άρθρο υποστηρίζει ότι, αν και πάντοτε υπήρχε ένα σημαντικό στοιχείο θρησκευτικής ηθικολογίας στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, το οποίο συμβάδιζε με πιο πρακτικά επιχειρηματικά

συμφέροντα, η ευαγγελική πλευρά του αμερικανικού χριστιανισμού τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με ενεργή υποστήριξη προς το Ισραήλ και τις πολιτικές του. Με τα λόγια της βρετανικής πρεσβείας το 1972, αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Αμερικανικός Σιωνισμός».

Το άρθρο συγκρίνει τη γνωστή κριτική των Walt–Mearsheimer με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη που εκπονήθηκε από τη βρετανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον το 1972, η οποία υποστήριζε ότι ο Χριστιανικός Σιωνισμός, όσο διακριτικός κι αν εμφανίζεται, έχει εξελιχθεί σε μια νέα και ανεπιθύμητη εξτρεμιστική τάση στην εξωτερική πολιτική.

Καθώς οι «Ηνωμένες Πολιτείες του Ισραήλ» (USI) συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που ορισμένοι επικριτές θεωρούν ότι θυμίζει τα Blitzkrieg του Χίτλερ, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, ή τουλάχιστον να εξηγήσουμε, την ακραία συμπεριφορά αυτού που ονομάζουμε «Ηνωμένες Πολιτείες του Ισραήλ». Αν και οι περισσότερες θρησκείες έχουν τη δική τους μειοψηφία φανατικών, θα επικεντρωθούμε στις ακραίες πτυχές του «Χριστιανικού Σιωνισμού», όπως έχει γίνει γνωστός, αλλά

ιδιαίτερα στον «Αμερικανικό Σιωνισμό», δηλαδή την «ενεργή υποστήριξη προς το Ισραήλ και τις πολιτικές του», σύμφωνα με τη βρετανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον το 1972. (1)

Αν το ψυχρό εθνικό συμφέρον και η γοητεία της ισχύος είναι δύο σημαντικά χαρακτηριστικά της γεωπολιτικής νοοτροπίας (και της πολιτικής ισχύος / πολιτικού ρεαλισμού), η θρησκεία μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο και να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική. Αν και υπήρχε πάντοτε ένα ορισμένο ευαγγελικό πνεύμα στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ — παρόν ήδη από τον Πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στον Πουριτανισμό και στις συνεχείς αναφορές στον Θεό του Ισραήλ (2) —

τα τελευταία χρόνια ο προχιλιασμός (premillennialism) ή «διαχωριστική θεολογία» (dispensationalism) έχει σημειώσει μεγάλη εξάπλωση, κυρίως μεταξύ περίπου 40% των Αμερικανών που ανήκουν σε χριστιανικές αιρέσεις.

Οι υποστηρικτές αυτής της θεολογικής αντίληψης πιστεύουν, σύμφωνα με την ερμηνεία τους της Βίβλου, ότι ζούμε πλέον στους «έσχατους καιρούς» και ότι οι αληθινοί πιστοί θα γλιτώσουν από τις φρικαλεότητες των τελευταίων στιγμών. Έτσι, η αναταραχή και οι πόλεμοι που βιώνει σήμερα ο κόσμος αποτελούν απλώς μέρος του «σχεδίου του Θεού» και μπορούν συνεπώς να δικαιολογηθούν. (3) Η οικοδόμηση της Σιών στην Αμερική έχει πλέον αντικατασταθεί από την υποστήριξη του κράτους του

Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Οσάμα μπιν Λάντεν και οι οπαδοί του πίστευαν επίσης ότι η τρέχουσα ιστορία «θα τελειώσει με βία» πριν εμφανιστεί μια «νέα ιστορία». Με αυτή τη διαστρεβλωμένη μανιχαϊστική έννοια, οι εξτρεμιστές χριστιανοί ευαγγελιστές και οι φανατικοί μουσουλμάνοι παρουσιάζουν παράξενες ομοιότητες. (4) Αυτός ο μανιχαϊστικός τρόπος σκέψης δεν αφήνει χώρο για μετριοπάθεια, τακτ ή διπλωματία. Η μεγάλη εικόνα — υποτίθεται σύμφωνη με τη θέληση του Θεού — είναι το μόνο που μετρά.

Όσον αφορά τον «αμερικανικό τρόπο», ήδη από το 1947 η βρετανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον έγραφε: «Η ιεραποστολική τάση στον χαρακτήρα των Αμερικανών οδηγεί πολλούς από αυτούς να πιστεύουν ότι έχουν λάβει την αποστολή να επεκτείνουν σε άλλες χώρες τις ευλογίες με τις οποίες ο Παντοδύναμος έχει προικίσει τη δική τους.» (5)

Η σημαντικότερη πρόσφατη εξέλιξη είναι ο ισχυρός δεσμός που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των πιο ακραίων ευαγγελικών και διαχωριστικών Αμερικανών αφενός και των ακραίων Σιωνιστών αφετέρου. Η αμερικανική ευαγγελική επιρροή στην εξωτερική πολιτική ήταν συνήθως καλοπροαίρετη και μη βίαιη: το ιδεαλιστικό Σχέδιο των Δεκατεσσάρων Σημείων του Γούντροου Ουίλσον, τα αμερικανικά ιεραποστολικά σχολεία και ο σχεδόν θρησκευτικός ζήλος του αντι-αποικιοκρατικού κινήματος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο αντι-αποικιοκρατικός αυτός ζήλος ίσως δεν ήταν εντελώς ειλικρινής, γιατί οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση είχαν οικονομικό συμφέρον να καταργηθεί το προνομιακό εμπορικό σύστημα που συνέδεε τη Βρετανία με τις αποικίες της.

Ωστόσο, σήμερα οι διαχωριστές έχουν συνδεθεί με τους Σιωνιστές, παίρνοντας τη μορφή των Χριστιανών Σιωνιστών. Αν και τη δεκαετία του 1960 πολλές χριστιανικές φονταμενταλιστικές ομάδες αντιμετωπίζονταν με έντονη αντίθεση από εβραϊκές οργανώσεις, έκτοτε έχει επέλθει μια διακριτική αλλά ριζική μεταβολή στη σχέση μεταξύ χριστιανικού φονταμενταλισμού και σιωνισμού. Με απλά λόγια, οι χριστιανοί φονταμενταλιστές πιστεύουν ότι ο Θεός έδωσε το Ισραήλ στους Εβραίους και ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία πολλοί Εβραίοι θα μεταστραφούν στον χριστιανισμό. Έτσι, οι Χριστιανοί Σιωνιστές υποστηρίζουν το κράτος του Ισραήλ ακόμη πιο ένθερμα από τον μέσο Αμερικανό. Ένα τυπικό γκαλά Χριστιανών Σιωνιστών μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει τον δήμαρχο της Ιερουσαλήμ στο βήμα, περιτριγυρισμένο από εκατοντάδες χριστιανούς φονταμενταλιστές που ανεμίζουν ισραηλινές σημαίες. (6)

Όταν, τον Απρίλιο του 2002, ο πρόεδρος Μπους ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα άρματά του από τη Δυτική Όχθη, έλαβε 100.000 οργισμένα emails από «χριστιανούς συντηρητικούς». Ο Αριέλ Σαρόν, ο πρώην δεξιός (Λικούντ) πρωθυπουργός του Ισραήλ — γνωστός επίσης ως “ο χασάπης” για τον ρόλο του στη σφαγή Παλαιστινίων προσφύγων στους καταυλισμούς της Σάμπρα και της Σατίλα — έγινε δεκτός σαν ροκ σταρ από χριστιανούς ευαγγελικούς στην Ιερουσαλήμ τον

Σεπτέμβριο του 2002. (7)

Οι περισσότεροι σιωνιστές ηγέτες (αλλά σίγουρα όχι ο μεγάλος —αν και συχνά αγνοούμενος— αριθμός μετριοπαθών Εβραίων που επικρίνουν τη συμπεριφορά του Ισραήλ, και μερικές φορές ακόμη και την ίδια την raison d’être του κράτους) αποδέχονται την υποστήριξη των Χριστιανών Σιωνιστών, αλλά δεν παίρνουν στα σοβαρά τις προσδοκίες τους για θρησκευτικές μεταστροφές. (8)

Διάφορες αμερικανικές ευαγγελικές χριστιανικές αιρέσεις δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο, συχνά υπό τον ευφημιστικό τίτλο “διαδογματικές εκκλησίες”, και πωλούν σιωνιστικά και αντιπαλαιστινιακά βιβλία μέσω των κοινωνικών ομάδων που συνδέονται με αυτές τις “εκκλησίες” (9), αποκομίζοντας μερικές φορές σημαντικά κέρδη.

Ο συγγραφέας Derek Prince είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα Χριστιανού Σιωνιστή. Ένας άλλος, ο Τζον ΜακΆρθουρ, κολακεύοντας το δημόσιο συναίσθημα που προκάλεσε η “11η Σεπτεμβρίου”, εξέδωσε ένα βιβλίο στο οποίο, πέρα από τον λανθασμένο ισχυρισμό ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν υποστήριζε τον Οσάμα μπιν Λάντεν, επιχειρεί να δικαιολογήσει τον πόλεμο μέσω της Βίβλου, επικαλούμενος όχι μόνο τους πολέμους των Εβραίων στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ακόμη και ισχυριζόμενος ότι ο Χριστός

δικαιολόγησε τον πόλεμο. Προσπαθεί να το πετύχει αυτό επιλέγοντας επιλεκτικά έναν μικρό αριθμό αποσπασμάτων από την Παλαιά Διαθήκη, εντελώς εκτός του συμφραζομένου τους. Όλα αυτά ταίριαζαν με την οπτική του Τζορτζ Μπους του νεότερου και με τη συναισθηματική του

δήλωση για μια νέα σταυροφορία. Έτσι λειτουργεί ο θρησκευτικός φανατισμός.

Ο Μπους επηρεάστηκε έντονα από τον Χριστιανικό Σιωνισμό και αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς στη διεθνή πολιτική η θρησκεία, το συναίσθημα και η πολιτική μπορούν να συγχωνευθούν σε αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «γεωπολιτικός φονταμενταλισμός». Η πιθανότητα ορισμένα ισχυρά συμφέροντα να χειραγωγούν κυνικά το τεράστιο συναισθηματικό δυναμικό των μαζών για να επιτύχουν αποδοχή της πολιτικής ισχύος αξίζει επίσης να εξεταστεί. Σε κάθε περίπτωση, ο Χριστιανικός Σιωνισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη σημερινή αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Το ζήτημα της ισραηλινής εμπλοκής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, συνδεδεμένο όπως είναι με τον Σιωνισμό, είναι αναμφίβολα φορτισμένο και έχει προκαλέσει ορισμένες έντονες αντιπαραθέσεις στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, χώρες που άλλωστε συνδέονται περισσότερο από κάθε άλλες με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και τη διατήρησή του. Ένας Δημοκρατικός βουλευτής δέχθηκε σφοδρές επιθέσεις επειδή υπαινίχθηκε ότι Εβραίοι βρίσκονταν πίσω από την κλιμάκωση που οδήγησε

στην επίθεση κατά του Ιράκ. (10)

Στη Βρετανία, ο «Πατέρας της Βουλής των Κοινοτήτων» (Father of the House of Commons), Ταμ Ντέιλιελ, προκάλεσε την οργή ακραίων εβραϊκών ομάδων όταν δήλωσε ότι ο τότε πρωθυπουργός Μπλερ βασιζόταν υπερβολικά σε εβραϊκές προσωπικότητες, αναφέροντας τον αμφιλεγόμενο σύμβουλο για τη Μέση Ανατολή Λόρδο Λέβι και τον πρώην υπουργό και τότε Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ Πίτερ Μάντελσον. Ακόμη πιο επικίνδυνα, ο Ντέιλιελ αναφέρθηκε σε μια «κλίκα εβραίων συμβούλων» στις ΗΠΑ,

κατονομάζοντας —μεταξύ άλλων— τον αμφιλεγόμενο Πολ Γούλφοβιτς (11) (τότε αναπληρωτή υπουργό Άμυνας), τον Ρίτσαρντ Περλ (σύμβουλο) και τον Άρι Φλάισερ (τότε εκπρόσωπο Τύπου του Μπους). Υπαινίχθηκε επίσης τη «νεοχριστιανική φονταμενταλιστική συνεργασία με τους Σιωνιστές» και κατήγγειλε την «ακραία ατζέντα των Λικουντνίκ». (12) Δήλωσε ακόμη στον συγγραφέα του παρόντος ότι, κατά τη γνώμη του, η Μοσάντ είχε συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση ψευδών ιστοριών ότι το

ιρακινό καθεστώς προσπαθούσε να αποκτήσει ουράνιο από τον Νίγηρα. (13)

Δεν είναι παράλογο να υποθέσει κανείς ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συντονίζουν τις πολιτικές τους στη Μέση Ανατολή. Ο κόσμος έχει δει τα προβλήματα που προκύπτουν όταν ένα πολιτικό κράτος είναι ταυτόχρονα και θρησκευτικό, και όταν συνδέει τη θρησκεία και τη φυλή με τη γη ως την ίδια του τη raison d’être. Η πιο πρόσφατη γνωστή κριτική στο σιωνιστικό λόμπι γράφτηκε από τους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς Τζον Μίρσχαϊμερ και Στίβεν Γουόλτ το 2006 (14), προκαλώντας οργισμένη αντίδραση από ακραίους σιωνιστές. Το βασικό επιχείρημα του άρθρου ήταν ότι η ισχύς του ισραηλινού λόμπι είχε οδηγήσει σε μονομερή αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ, η οποία δεν συμβάδιζε με τα ίδια τα συμφέροντα των ΗΠΑ ούτε με εκείνα άλλων κρατών της περιοχής.

Οι ΗΠΑ είχαν καταστεί de facto υποστηρικτής της ισραηλινής επέκτασης στα κατεχόμενα εδάφη, «καθιστώντας τις συνένοχες στα εγκλήματα που διαπράττονται κατά των Παλαιστινίων». Το άρθρο υπογράμμιζε την αμερικανική υποκρισία σε αυτή τη συνενοχή, δεδομένου ότι πιέζει άλλα κράτη να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα ανέχεται το ισραηλινό πυρηνικό οπλοστάσιο, επιμένοντας ότι το Ιράν και άλλοι δεν πρέπει να αποκτήσουν πυρηνική ικανότητα.

Ίσως το πιο πρόσφατο παράδειγμα αμερικανικής συνενοχής σε απαράδεκτη ισραηλινή συμπεριφορά απέναντι στους Παλαιστινίους ήταν το σχόλιο της τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κλίντον ότι η κατασκευή εβραϊκών εποικισμών σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ήταν «μη βοηθητική», όταν στην πραγματικότητα είναι ξεκάθαρα παράνομη — πράγματι εγκληματική — σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ως προς την ευφημιστική γλώσσα, θυμίζει τη φράση «παράπλευρες απώλειες» για τη δολοφονία αμάχων, ή εκφράσεις όπως «αδέξιος φόνος» και «άτακτος βιασμός». Οι ακραίοι καταπατητές γης στο Ισραήλ γνωρίζουν ότι μπορούν να υπολογίζουν στην υποστήριξη των ΗΠΑ, όση κι αν είναι η δημόσια κατακραυγή. Η επιρροή του ισραηλινού λόμπι έχει πράγματι συμβάλει στο να αφιερώνουν οι ΗΠΑ το ένα έκτο του προϋπολογισμού εξωτερικής βοήθειάς τους στο δέκατο έκτο πλουσιότερο κράτος του κόσμου. (15)

Επιπλέον, το Ισραήλ λαμβάνει 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε στρατιωτική βοήθεια. Είναι σαφές ότι ο όρος «βοήθεια» αποτελεί εδώ ευφημισμό για τεράστια πολιτική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη. «Υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία ότι το Ισραήλ και το λόμπι ήταν βασικοί παράγοντες στην απόφαση για πόλεμο», γράφουν οι Μίρσχαϊμερ και Γουόλτ, αναδεικνύοντας την ισχύ του ισραηλινού λόμπι στην εξώθηση των ΗΠΑ σε επίθεση κατά του Ιράν, με την πλήρη υποστήριξη των «νεοσυντηρητικών», όπως αποκαλούνται επίσης αυτοί οι Χριστιανοί Σιωνιστές.

Η American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) διαδραματίζει τον κύριο συντονιστικό ρόλο ανάμεσα στο πλήθος εβραϊκών οργανώσεων στις ΗΠΑ και αποτελεί «de facto πράκτορα» του Ισραήλ, έχοντας «ασφυκτικό έλεγχο στο Κογκρέσο». (16) Παρόλο που η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να ισχυριστεί ότι δεν έχει επίσημες επαφές χάραξης πολιτικής με το ισραηλινό λόμπι, οι συγγραφείς καθιστούν σαφές ότι Αμερικανοεβραίοι ηγέτες συχνά συμβουλεύονται

ισραηλινούς αξιωματούχους για να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειές τους προωθούν τους στόχους του Ισραήλ. Όσοι ασκούν κριτική στο Ισραήλ, ωστόσο, συχνά σιωπούν επειδή φοβούνται ότι το λόμπι θα βλάψει την καριέρα τους. Αν δεν υπήρχε η AIPAC, οι Αμερικανοί θα είχαν πιο κριτική άποψη για το Ισραήλ και η αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή θα ήταν διαφορετική.

Οι σιωνιστικές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντοτε ισχυρές, και το φαινόμενο της δυσανάλογης επιρροής που ασκούν έχει συχνά υποψιαστεί, αλλά σπάνια διατυπωθεί ανοιχτά. Πολλοί από όσους επιθυμούν να ασκήσουν κριτική στις λιγότερο θετικές πλευρές αποφεύγουν να το κάνουν, από φόβο μήπως χαρακτηριστούν «αντισημίτες» — μια παράξενη κατηγορία από μόνη της, δεδομένου ότι η πλειονότητα των Σημιτών είναι Άραβες, γεγονός που οδηγεί ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ο

όρος «αντισημιτισμός» έχει ιδιοποιηθεί.

Για να μην θεωρήσουν ορισμένοι από τους αναγνώστες ότι αυτά τα τολμηρά επικριτικά λόγια αποτελούν θεωρία συνωμοσίας, αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη το 1972 η βρετανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον συνέταξε εμπιστευτικό υπόμνημα για τις «Σιωνιστικές Οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες», στο πλαίσιο μιας σειράς μελετών για ένα προτεινόμενο έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας σχετικά με «τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των σιωνιστικών οργανώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δυτική Ευρώπη». Επίσης, σε συνοδευτική επιστολή του, ο Βρετανός πρέσβης στο Τελ Αβίβ ανέφερε: “Δεν χρειάζεται σχεδόν να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, επειδή η συνεχιζόμενη υποστήριξη της Διασποράς αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εθνικής της ασφάλειας. Είναι πολύ πιθανό να υποψιαστούν τα κίνητρά μας αν γίνει γνωστό ότι ετοιμάζαμε μια μελέτη αυτού του είδους […]”. (17)

Το υπόμνημα μπορεί να θεωρηθεί, σε ορισμένες πτυχές, μια —ίσως πιο διακριτική— εκδοχή του πρόσφατου άρθρου των Μίρσχαϊμερ και Γουόλτ, αξιοσημείωτη επειδή γράφτηκε τριάντα τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Αν είχε δημοσιευθεί, πιθανότατα θα προκαλούσε σιωνιστική αντίδραση, όπως συνέβη με τη σύγχρονη κριτική. Το έγγραφο εξίσωνε τον όρο «Αμερικανικός Σιωνισμός» με την ενεργή υποστήριξη προς το Ισραήλ και τις πολιτικές του. Αποσπάσματα από το υπόμνημα μιλούν από μόνα τους:

«Το καλά οργανωμένο λόμπι των εβραϊκών οργανώσεων συγκεντρώνει τις δραστηριότητές του στην άσκηση επιρροής στο Κογκρέσο. Υπάρχει πολύ μικρή δραστηριότητα στα νομοθετικά σώματα των Πολιτειών, κυρίως επειδή σπάνια προκύπτουν ζητήματα που να αφορούν το Ισραήλ ή την εβραϊκή κοινότητα σε αυτά. Το προφανές σημείο πίεσης είναι επομένως το Κογκρέσο και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μεγάλο μέρος της ενεργού δράσης των σιωνιστικών οργανώσεων κατευθύνεται προς αυτόν τον στόχο […] κάθε φορά που συμβαίνει ένα σημαντικό γεγονός στον κόσμο ή στη χώρα αυτή, ή όταν εμφανίζεται οποιαδήποτε δημόσια απειλή κατά του Ισραήλ, μια πλημμύρα επιστολών κατακλύζει τα γραφεία των γερουσιαστών και των βουλευτών σε ολόκληρη τη χώρα. Ορισμένες, χωρίς αμφιβολία, είναι αυθόρμητες, αλλά η πλειονότητα παρουσιάζει σαφή σημάδια προσεκτικής οργάνωσης». (18)

Το έγγραφο αφιέρωνε επίσης κάποια προσοχή στη σιωνιστική δραστηριότητα στον Τύπο, «ο οποίος [sic] σε κάθε περίπτωση είναι δεκτικός σε φιλοϊσραηλινά άρθρα, κυρίως επειδή ένας αριθμός μεγαλοεκδοτών, συντακτών και δημοσιογράφων είναι και οι ίδιοι εβραϊκής καταγωγής». Δίνεται ένα παράδειγμα σαφώς παράνομης πίεσης:

«Ένας γνωστός αρθρογράφος, που γράφει στην εφημερίδα Christian Science Monitor, μας είπε πέρυσι ότι, όταν έγραψε ένα κύριο άρθρο που περιείχε ήπια κριτική για την αδιαλλαξία της ισραηλινής κυβέρνησης, δέχθηκε μέσα σε μία ώρα τηλεφώνημα από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον για να εκφραστεί η επίσημη δυσαρέσκεια του Ισραήλ. Του ειπώθηκε ότι τέτοιες κρίσεις δεν θα γίνονταν δεκτές ευνοϊκά από πολλές μεγάλες εταιρείες στην περιοχή της Βοστώνης που αγόραζαν διαφημιστικό χώρο στην εφημερίδα και ότι η ισραηλινή πρεσβεία ήταν βέβαιη πως δεν θα επιθυμούσε να στερήσει από την εφημερίδα του πολύ αναγκαία έσοδα. […] Δεν υπάρχει σχεδόν καμία αμφιβολία ότι η ισραηλινή πρεσβεία μεταβιβάζει διακριτικά πληροφορίες στις εβραϊκές οργανώσεις [η έμφαση στο πρωτότυπο], αλλά θα ήταν δύσκολο να αποδειχθεί μια άμεση σύνδεση».

Άλλες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις προκύπτουν επίσης από το έγγραφο. Για παράδειγμα, ενώ οι Εβραίοι αποτελούσαν περίπου το 3% του πληθυσμού, μεταξύ 18 και 25% των μελών του διδακτικού προσωπικού στα πανεπιστήμια της Ivy League ήταν Εβραίοι, ενώ το 8% του αστικού πληθυσμού των ΗΠΑ ήταν εβραϊκό και το 96% των Εβραίων ζούσε σε πόλεις.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σιωνιστικές οργανώσεις και το ισραηλινό λόμπι ασκούν σημαντική πολιτική ισχύ σε αυτή τη χώρα», ανέφερε το έγγραφο, καταλήγοντας ότι «η υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει καθολική απήχηση, διαφέροντας σαφώς από τις πιέσεις που ασκούν άλλες εθνοτικές μειονότητες». Σήμερα, φυσικά, η κατάσταση έχει εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Ίσως —και προς τιμήν τους— ορισμένα από τα πιο ισχυρά και πειστικά επιχειρήματα κατά των δραστηριοτήτων του ισραηλινού λόμπι και του σιωνισμού έχουν προέλθει από Εβραίους. Μερικοί Εβραίοι «δεν μπορούν να ανεχθούν τον σιωνισμό». Για όσους έχουν καθαρά πνευματικά κίνητρα, το εβραϊκό κράτος είναι στην καλύτερη περίπτωση μια ενόχληση και στη χειρότερη μια βλασφημία (19), σύμφωνα με το The Atlas of the Jewish World, που εκδόθηκε από την Time Life Books το 1995.

Ένα από τα πιο επικριτικά βιβλία για τις υπερβολές των σιωνιστών φανατικών εναντίον αθώων Παλαιστινίων γράφτηκε πρόσφατα από τον Ισραηλινό ακαδημαϊκό Ιλάν Παπέ. Το βιβλίο περιγράφει με ακρίβεια το σχέδιο εκδίωξης εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τις γαίες τους ακόμη και πριν από τον πόλεμο του 1948, περιλαμβάνοντας λεπτομέρειες για το πώς και πότε σχεδιάστηκαν συγκεκριμένες δολοφονίες αμάχων ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα. (20)

Η καταστροφή που υπέστησαν οι Εβραίοι από τα χέρια κυρίως Γερμανών, Ουκρανών, Λιθουανών, Εσθονών, Λετονών και Πολωνών, αλλά και διαφόρων συνεργατών στη Γαλλία και την Ολλανδία — γεγονός που από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ονομάστηκε σταδιακά «Ολοκαύτωμα» — αποδείχθηκε δίκοπο μαχαίρι για τον σιωνισμό.

Από τη μία πλευρά, παρείχε στους σιωνιστές και σε μια ένοχη Ευρώπη κάποια δικαιολογία για την ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους. Από την άλλη, η υπερβολική εκμετάλλευση όλης αυτής της φρίκης από τη σιωνιστική μηχανή δημοσίων σχέσεων και από το Χόλιγουντ έχει ενοχλήσει ορισμένους Εβραίους και μη Εβραίους, οι οποίοι ανησυχούν ότι η υπερβολική προσοχή που εξακολουθεί να δίνεται πάνω από ογδόντα χρόνια αργότερα στρέφει εκ νέου υπερβολική προσοχή στο Ισραήλ, στους Εβραίους και στον σιωνισμό, επαναφέροντας έτσι την ίδια την ιδέα του ναζισμού, η οποία στη συνέχεια συνδέεται με τη μοίρα των Παλαιστινίων. (21)

Όσοι εκμεταλλεύονται το εβραϊκό Ολοκαύτωμα του πολέμου προσπαθούν να χαρακτηρίσουν «αντισημίτη» οποιονδήποτε επικρίνει την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της Παλαιστίνης από το Ισραήλ — μια κατηγορία προφανώς λανθασμένη. Άλλες ομάδες που υπέστησαν γενοκτονία, όπως οι Ινδιάνοι της Αμερικής, οι Τούτσι, οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες, οι Ιρλανδοί και οι Αρμένιοι, δεν διαθέτουν το «πλεονέκτημα» μιας συνεχούς και ευρέως διασκορπισμένης διασποράς, ενός λόμπι και μιας θρησκευτικής αύρας σεβασμού. Οι Αρμένιοι, πάντως, έχουν επιτύχει σε κάποιο βαθμό στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ να αναγνωριστεί η μεταχείρισή τους από τους Οθωμανούς ως γενοκτονία.

Οι σχεδόν συνεχείς υπενθυμίσεις του εβραϊκού Ολοκαυτώματος για να στηριχθεί το κράτος του Ισραήλ θεωρούνται από ορισμένους ως ασέβεια προς τα εκατομμύρια των δολοφονημένων Εβραίων — με άλλα λόγια ως αδικαιολόγητη πολιτικοποίηση ενός γεγονότος που συνέβη πριν από περισσότερο από ογδόντα πέντε χρόνια. Αν προστεθεί σε αυτό και η διαμάχη σχετικά με τον ακριβή αριθμό των δολοφονημένων Εβραίων, γίνεται κατανοητό γιατί η χρήση του Ολοκαυτώματος ως πολιτικού όπλου — και ως κατεξοχήν πηγή εσόδων για το Χόλιγουντ — μπορεί να αποδειχθεί αυτοκαταστροφική.

Πρέπει άραγε να πιστέψουμε τον τόσο συχνά επαναλαμβανόμενο αριθμό των έξι εκατομμυρίων ή να αποδεχθούμε ότι ο αριθμός βρίσκεται μεταξύ τεσσεράμισι και έξι εκατομμυρίων, όπως αναφέρει ο διακεκριμένος ιστορικός της London School of Economics, D. C. Watts;22 Και υπάρχουν άραγε ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των Τσιγγάνων, κομμουνιστών, μασόνων, ομοφυλοφίλων, μη Γερμανών εργατών και άλλων που πέθαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και για το πόσοι πέθαναν από

την πείνα στο τέλος του πολέμου, όταν απλώς δεν υπήρχε πλέον τροφή;

Και για να περιπλεχθεί ακόμη περισσότερο το ζήτημα, υπάρχουν και παράξενες ιστορίες, όπως εκείνη του ραβίνου Κόρετς της Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρέδωσε στους Γερμανούς κατακτητές έναν κατάλογο των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και τους ενθάρρυνε να υπακούσουν στις διαταγές εκτόπισης και να μεταβούν στην Πολωνία (23)· καθώς και εκείνη του Χανς Χίρσφελντ, του εβραϊκής καταγωγής επικεφαλής του ολλανδικού Υπουργείου Οικονομίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος, αντί να

εκτελεστεί ή να φυλακιστεί μετά την Απελευθέρωση, απλώς «απολύθηκε με τιμές» από τη δημόσια διοίκηση της Ολλανδίας και στη συνέχεια έκανε λαμπρή καριέρα στην ίδια δημόσια υπηρεσία. (24) Τέτοιες ιστορίες δεν έχουν ποτέ εξηγηθεί επαρκώς.

Αφήνοντας κατά μέρος τη συζήτηση για την ακρίβεια των αριθμών, μια άλλη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι ότι, ενώ για παράδειγμα οι ορθόδοξοι χριστιανοί Σέρβοι συνδέουν το πολεμικό τους ολοκαύτωμα με τους φανατικούς Κροάτες ρωμαιοκαθολικούς Ουστάσι και οι Αρμένιοι το δικό τους με έναν συγκεκριμένο λαό, τους Τούρκους —και εξακολουθούν να προβάλλουν έντονα αυτό το γεγονός, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο δολοφονίας Τούρκων διπλωματών τη δεκαετία του 1980— οι σιωνιστές έχουν εδώ και καιρό πάψει να τονίζουν τη γερμανική σύνδεση και, μέσω μιας διακριτικής μεταμόρφωσης, έχουν εξισώσει τους Άραβες και τους Παλαιστινίους με τους Ναζί, δίνοντας σε πολλούς την εντύπωση ότι στρέφουν την εκδίκησή τους εναντίον των Παλαιστινίων αντί εναντίον των Γερμανών, Πολωνών, Βαλτικών λαών, Ουκρανών και Ρουμάνων. Αυτό έχει ενοχλήσει μεγάλο αριθμό πιο μετριοπαθών και ειλικρινών Εβραίων, αφού οι Παλαιστίνιοι δεν είχαν κανέναν ρόλο στη φρικτή μεταχείριση των Εβραίων στην Ευρώπη.

Συμπερασματικά, ίσως έχει φτάσει η στιγμή για περισσότερη μετριοπάθεια και βάθος στις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, αντί να συνεχίζεται η εκμετάλλευση της θρησκείας από φανατικούς, κυνικούς και άπληστους πολιτικούς και ιδιοτελείς ομάδες συμφερόντων, είτε πρόκειται για μουσουλμάνους, είτε για Εβραίους, είτε για χριστιανούς.

Δεν είναι εύκολο να προσπαθήσει κανείς να εξετάσει με ψυχραιμία την αμερικανική και ισραηλινή εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του σιωνισμού και το παρόν άρθρο ενδέχεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από χριστιανούς σιωνιστές και άλλους εξτρεμιστές. Όποιες κι αν είναι κατά καιρούς οι προσεκτικά διατυπωμένες διαφωνίες μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με τις παραδόσεις όπλων ή τη μεταχείριση των Παλαιστινίων, είναι σαφές ότι οι δύο χώρες ενεργούν χέρι-χέρι.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι ΗΠΑ ανέχονται σιωπηρά το παράνομο πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ, ενώ επικρίνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο του πολέμου.

Ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός έχει γράψει ότι το ισραηλινό λόμπι «έχει εργαστεί επίμονα και με εξαιρετική επιτυχία ώστε οι εχθροί του Ισραήλ να θεωρούνται από τους Αμερικανούς και εχθροί των ΗΠΑ». (25) «Το να μιλά ή να γράφει κανείς για μια παγκόσμια συνωμοσία που περιλαμβάνει σιωνιστές και ακραίους χριστιανούς φονταμενταλιστές μπορεί να φαίνεται άστοχο και απλουστευτικό, όπως ίσως ήταν και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ όταν έγραφε για “τα σχέδια του Διεθνούς Εβραίου”, αναφερόμενος σε μια “σκοτεινή συνομωσία” και χαρακτηρίζοντας τους Εβραίους ως “μια παγκόσμια συνωμοσία για την ανατροπή του πολιτισμού και την ανασύσταση της κοινωνίας”. (26)

Κι όμως, η σκέψη αυτή δεν παύει να επανέρχεται. Εν μέρει χάρη σε μετριοπαθείς Εβραίους ένιωσα ότι μπορώ να γράψω αυτά τα πράγματα. (27) Με τον Χριστιανικό Σιωνισμό και τον μουσουλμανικό φονταμενταλισμό ως φίλους, η ειρήνη δεν χρειάζεται εχθρούς. Έχει φτάσει η στιγμή για ανοιχτό διάλογο, χωρίς τα δεσμά της πολιτικής ορθότητας που μας σύρουν σε σημασιολογική μετριότητα και γλωσσική υπερβολή — από τα οποία πάσχει μεγάλο μέρος της σημερινής συζήτησης στις διεθνείς σχέσεις, με τη φυλακή των λεγόμενων «εννοιολογικών πλαισίων» και παραδειγμάτων.

