Στον Mike Pompeo το διεθνούς κύρους πλέον Αθηναγόρειο Βραβείο στο πρόσωπο του οποίου αναγνωρίζεται πλέον και επισήμως οι διεθνείς προσπάθειες των ΗΠΑ για την Ειρήνη στον κόσμο άρα και του σημερινού Αμερικάνου Προέδρου.

Με δύο λόγια οι Ελίτ των Ελληνοαμερικανών τιμά και αναγνωρίζει την επίσημη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Το Τάγμα του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ και χρόνια αποτελεί την επίσημη έκφραση των Ελλήνων της Αμερικής !

Πνευματικός καθοδηγητής πατέρας και ουσιαστικός ηγέτης και εμπνευστής ο γνωστός ισχυρός κληρικός πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Father Alex Karloutsos .

Ο Πάτερ Αλέξανδρος Καρλούτσος ο οποίος έλκει την καταγωγή του από το Λαντζόι Ηλείας τον οποίο ο Δημοκρατικός πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Joe Biden και οικογενειακός φίλος του ισχυρού κληρικού τίμησε με την ανώτατη τιμητική διάκριση του μεταλλείου της Ελευθερίας λίγο πριν αποχωρήσει από την προεδρική καρέκλα τον Ιούλιο του 2022 , είναι η ψυχή αυτού του πλέον πανίσχυρου οργανισμού των Ελληνοαμερικανών δηλαδή του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Ρεμπουμπλικανός Mike Pompeo ο οποίος αποτέλεσε το δεξί χέρι του σημερινού Αμερικάνου Προέδρου Donald Trump στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και τα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και το όνομα του έπαιξε πολλές φορές δίπλα στον σημερινό Πρόεδρο σε πολλές περιπτώσεις , σήμερα σχεδόν αποστασιοποιημένος από την πολιτική απολαμβάνει την ιδιωτικότητα του και προετοιμάζει με προσοχή τα προσωπικά του απομνημονεύματα με θύμησες και αναμνήσεις του από τις θέσεις που έχει θητεύσεις υπηρετώντας με πίστη σύνεση και φρόνηση τα συμφέροντα των ΗΠΑ .

Η επιλογή του προσώπου του Mike Pompeo δεν θεωρείται και δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς αποτελεί μια ισχυρή και έμπρακτη απόδειξη ανοίγματος προς τον ισχυρό και κραταιό αλλά και ισχυρό υποψήφιο για το βραβείο Nobel , Donald Trump των «βαμμένων» Δημοκρατικών του τάγματος αλλά και προσωπικά του Father Alex Karloutsou , κάτι που ωστόσο ποτέ δεν έκρυψε ο ισχυρός κληρικός !

Ο οποίος σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του φροντίζει πάντα να υπενθυμίζει ότι «εργάζεται πάντα με γνώμονα το κοινό συμφέρον , καλοπροαίρετα και με προσωπικό και οικογενειακό κόστος για να προασπίζει και να προβάλλει τα συμφέροντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάντα προτάσσει και τα συμφέροντα της κοινής μας Πατρίδας της Ελλάδας ανεξαρτήτως του ποιος έχει την εξουσία στην Πατρίδα. Εμείς εργαζόμαστε μακριά από τα κόμματα πέρα και πάνω από τα ελληνικά κόμματα » υπενθυμίζει διαρκώς στους συνομιλητές του που κατακλύζουν το Lobby της Μεγάλης Βρετανίας για να τον συναντήσουν και όλο και κάτι να ζητήσουν .

Στην μεγάλη ετήσια εκδήλωση της 18ης Οκτωβρίου , οι χορηγοί της οποίας είναι πάντοτε τα μεγαλύτερα ονόματα των τελευταίων μεγάλων Ελληνοαμερικανικών οικογενειών αλλά και των διεθνών συμφερόντων , που όντως πράγματι κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει δηλαδή αναμένεται να τραβήξει τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας και όπως πάντα εδώ και δύο δεκαετίες θα παρεβρέθει όλη η Elite της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής ενώ αναμένεται να δώσουν το παρόν 10αδες προσωπικότητες των ΗΠΑ !

Από την Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει προσκληθεί κανένας Έλληνας Πολιτικός αν και πολλοί επιθυμούν διακαώς την γνωστή πρόσκληση με το λογότυπο του τάγματος του Αγίου Ανδρέα. Από την άλλη στην Αθήνα το μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να παρακολουθεί στενά κι από κοντά την όλη διαδικασία και δεν έχουν κρύψει τις προθέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όχι μόνον να παραβρεθεί αλλά να είναι αυτός που θα παραδώσει το διεθνές βραβείο στον πρώην ισχυρό άνδρα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

