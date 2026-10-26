Η επικύρωση του παντελώς παράνομου, με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίουκαι της Γεωγραφίας, Τουρκολυβικού μνημονίου από την οικογένεια Χαφτάρ, που ελέγχει την ανατολική Λιβύη (Βεγγάζη) από την τύποις ονομαζόμενη «βουλή των αντιπροσώπων» της Λιβύης!!! δίνει το δικαίωμα στον κουρσάρο πειρατή της περιοχής, το αναθεωρητικό καθεστώς της Άγκυρας, να πανηγυρίζει, αφού ενισχύεται το δόλιο σχέδιό του για τον διαμοιρασμό του Αιγαίου και την υφαρπαγή τεράστιων θαλασσίων εκτάσεων, που ανήκουν στην δυνητική ΑΟΖ της Ελλάδος και της Κύπρου, βάση των ισχυόντων στοιχειωδών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας.

Το Τουρκολυβικό μνημόνιο μπορεί να μην παράγει νόμιμα αποτελέσματα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, μπορεί να καταδικάστηκε από όλες τις ευρωπαϊκές ηγεσίες ως παράνομο και ανύπαρκτο (δεν πρέπει όμως να διαφεύγει από κανέναν, ότι οι Η.Π.Α., στις οποίες η Ελλάδα έχει παραχωρήσει τα πάντα με σημαντικό όφελός τους για την θέση τους στην ευρύτερη φλεγόμενη περιοχή της μέσης Ανατολής, «εποίησαν τη νήσσα»)συνιστά όμως θανάσιμο κίνδυνο, αν δεν ανατραπεί επί του πεδίου από την χώρα μας εντός του αμέσου προσεχούς διαστήματος.Να αποτελέσει, δηλαδή, ένα ακόμη οδυνηρό τετελεσμένο στο επιθετικό, αναθεωρητικό σχέδιο της Άγκυρας. Σχέδιο που στοχεύει στην «φιλανδοποίηση» της Ελλάδος και της Κύπρου.

Ο έτερος των «πειρατών», ηΛιβύη, ένα παντελώς αποτυχημένο Κράτος,ενεργώνταςωςπροτεκτοράτο της Τουρκίας και χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα με αυτά του τουρκικού αναθεωρητισμού της «γαλάζιας πατρίδας», επιχειρεί να επιβάλλει τετελεσμένα βάσει του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, αποτυπώνοντας τα εξωτερικά όρια της υποτιθέμενης δικής της υφαλοκρηπίδας μόλις 14 μίλια από την Κρήτη!!! Υποστηρίζει μάλιστα, ότι η μοναδική νόμιμη στην περιοχή Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για την χάραξη ζωνών ΑΟΖ «παραβιάζει δήθεν την λιβυκή υφαλοκρηπίδα», υιοθετώντας πλήρως τις τουρκικές αυθαιρεσίες, που είναι σε πλήρη αντίθεση με τις ισχύουσες αρχές του διεθνούς δικαίου, πως δήθεν τα νησιά δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα-ΑΟΖ και ότι η μέση γραμμή πρέπει να ορισθεί μεταξύ των ηπειρωτικών ακτών της Ελλάδος και της Λιβύης, παρακάμπτοντας ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, την Κρήτη!!!

Πρόκειται για την αποτύπωση της πλήρους αποτυχίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, λόγω των συνεπειών της ακολουθούμενης κατευναστικής πολιτικής απέναντι στον επιθετικό τουρκικό αναθεωρητισμό, που τα τελευταία χρόνια έχει αμφισβητήσει ξεκάθαρα χωρίς περιστροφές οτιδήποτε μπορεί να εννοηθεί ως κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδος. Κατευναστική πολιτική που επικυρώθηκε και δια κειμένου από τη νομικά ανίσχυρη συμφωνία των Αθηνών, που αποτέλεσε όμως ισχυρό εργαλείο της Άγκυρας για την επίτευξη των στόχων της.

Απέναντι, στους φανερούς αυτούς αρπακτικούς σκοπούς της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, έναν αιώνα και πλέον μετά τη μικρασιατική καταστροφή και μισό αιώνα μετά την κατοχή της Μεγαλονήσου, η Ελλάδα οφείλει ανεξαρτήτως των πρόδηλων αδυναμιών του πολιτικού προσωπικού εξουσίαςτης, να προχωρήσει άμεσα στις εξής ενέργειες, οι οποίες θα ακυρώσουν εν τοις πράγμασι τις τουρκικές επιδιώξεις με βάση το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και του δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας».

Επέκταση των χωρικών υδάτων στα δώδεκα μίλια, βάσει του μονομερούς δικαιώματος, που μας παρέχει το Διεθνές Δίκαιο, νοτίως και ανατολικώς της Κρήτης, διεμβολίζοντας το παράνομο Τουρκολυβικό μνημόνιο. Λόγω, δε, των νέων μεγάλων μεταναστευτικών ροών από τηΛιβύη, βάσει του άρθρου 33 της συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας να ανακηρύξει τη συνορεύουσα ζώνη των 24 μιλίων νοτίως της Κρήτης, ως εσωτερικό δίκαιό της για τον προληπτικό έλεγχο της περιοχής.

Επέκταση των χωρικών υδάτων στα δώδεκα μίλια στην περιοχή Καστελόριζου (σύμπλεγμα Μεγίστης), προκειμένου να διεμβολιστεί το παράνομο ανακοινωθέν θαλάσσιο πάρκο από πλευράς της Τουρκίας, έξω από τα χωρικά της ύδατα.

Εκ παραλλήλου, να προχωρήσει στο κλείσιμο των κόλπων, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επέκταση των χωρικών υδάτων σε δώδεκα μίλια στο Αιγαίο, λαμβάνοντας υπόψιν τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοΐας (θέτοντας το θέμα αυτό σε διαβούλευση μέσω της Ε.Ε.).

Τέλος, οφείλει να προχωρήσει σε οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τον χάρτη, που απεστάλη στην Ε.Ε. και τα όρια της εν δυνάμει ΑΟΖ της Ελλάδος, που τέμνεται με αυτή της Κύπρου, συνδυαστικά και με την ολοκλήρωση της οριοθέτησης της συνολικής ελληνικής ΑΟΖ και της Αιγύπτου ως συνέχεια της μερικής οριοθέτησης, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2020, πέραν δηλαδή του 28ου Μεσημβρινού.

Είναι προφανές πλέον, ότι δεν υπάρχει, ούτε χρόνος, ούτε χώρος για συνέχιση της καλλιέργειας ψευδαισθήσεων υπό την επήρεια του κατευνασμού και του φοβικού συνδρόμου, αφού αν αφεθούν να παγιωθούν τα τετελεσμένα των «πειρατών» της Μεσογείου στο πεδίο θα είναι πολύ αργά.