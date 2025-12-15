Γράφει ο Ερόλ Ουζέρ, γνωστός επιχειρηματίας και χρηματιστής στην Τουρκία

Εάν ο τραμπισμός επιτύχει, οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο θα προσαρμόσουν την εξωτερική τους πολιτική, αλλά θα μπορούσαν να εγκαινιάσουν μια νέα διεθνή τάξη μετά τη Γιάλτα – μια τάξη που θα φέρει πιο κοντά τη Δύση και τη Ρωσία. Ο τραμπισμός προσφέρει έναν πιο συμβατό μηχανισμό για την επίλυση των συγκρούσεων στο σημερινό διχασμένο διεθνές σύστημα από ό,τι η δυτική φιλελεύθερη διεθνής στρατηγική που βασίζεται σε κανόνες.

Οι δύο προεδρικές θητείες του Ντόναλντ Τραμπ ενσωματώνουν στοιχεία τόσο ενός προσωπικού στυλ ηγεσίας όσο και της εμφάνισης ενός ευρύτερου πολιτικού ρεύματος, του Τραμπισμού. Σε προσωπικό επίπεδο, η πολιτική του έχει διαμορφωθεί από ενστικτώδη, συναλλακτική συμπεριφορά, μερικές φορές τραχιά και ευμετάβλητη, αλλά πάντα τολμηρή και θεατρική στο ύφος. Ωστόσο, τέτοιες εξατομικευμένες περιγραφές δεν πρέπει να συγχέονται με ένα πιο συστηματικό σύνολο πολιτικών και πρακτικών. Ο Τραμπισμός υποδηλώνει μια βαθιά αλλαγή όχι μόνο στη διεξαγωγή της αμερικανικής εσωτερικής πολιτικής, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές συμμαχίες και δεσμεύσεις.

Τραμπισμός

Ίσως εκπληκτικά, οι ηγέτες των μεγάλων πολιτικών κομμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν τις δικές τους ατζέντες, συνήθως ασαφείς και αόριστες. Ο τραμπισμός, αντίθετα, βασίζεται σε πιο διακριτά θεμέλια. Η πολιτική του γραμμή μπορεί να αναχθεί στη σειρά Mandate for Leadership, που εκδόθηκε από το Heritage Foundation από το 1981 έως το 2023. Από τη δεκαετία του 1980, τέτοιες αμερικανικές δεξαμενές σκέψης έχουν παράσχει την πνευματική και πολιτική βάση για αυτό που έχει εξελιχθεί σε κριτική του φιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Για να κατανοήσουμε την εμφάνιση μιας νέας διακριτής παραλλαγής της αμερικανικής πολιτικής, πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα ευρύ φάσμα πολιτικών (που περιγράφονται στο Project 2025, την τελευταία έκδοση της σειράς).

Αν και δεν είναι συνεκτικό ως πολιτική ή οικονομική δοξασία, το Τραμπισμό συνδυάζει στοιχεία νεοφιλελευθερισμού και μερκαντιλισμού, υιοθετεί μια λαϊκιστική και αντιελιτίστικη πολιτική στάση, καλλιεργεί την πίστη σε έναν χαρισματικό ηγέτη και επιβεβαιώνει πολιτιστικές και πολιτικές αξίες που προέρχονται από τις αμερικανικές παραδόσεις. Αντί για ένα νέο πολιτικό οικονομικό πρότυπο, ο Τραμπισμός προαναγγέλλει την επιστροφή σε μια πιο παραδοσιακή μορφή ανταγωνιστικού φιλελεύθερου καπιταλισμού που βασίζεται στην κυριαρχία του έθνους-κράτους. Πρέπει να γίνει κατανοητό ως απόρριψη του προοδευτικού, παγκοσμιοποιημένου φιλελευθερισμού. Στη θέση του, οι αμερικανικές εθνικιστικές καπιταλιστικές αξίες κατασκευάζονται για να νομιμοποιήσουν την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Συνυφασμένη με αυτές τις θέσεις είναι η μαχητική, χαρισματική προσωπικότητα του Τραμπ, η οποία έχει τροφοδοτήσει προσωπικές διαμάχες με πολιτικούς ηγέτες καθώς και με οργανισμούς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η εσωτερική οικονομική πολιτική του Τραμπισμού βασίζεται στον κλασικό ανταγωνιστικό φιλελεύθερο καπιταλισμό: ιδιωτική ιδιοκτησία, μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω του ανταγωνισμού στην αγορά και οικονομικός συντονισμός μέσω ενός συνδυασμού χρηματιστηρίου, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κυβέρνησης. Αυτό που διακρίνει τον Τραμπισμό είναι η ενίσχυση της προεδρικής εξουσίας επί των κρατικών οικονομικών, του προσωπικού και των θεσμών, καθώς και η απροσδόκητη αλλαγή πολιτικής στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, των επενδύσεων και των εξωτερικών συμμαχιών. Επίσης, πρέπει να διορθωθούν τα εσωτερικά ζητήματα που προκύπτουν από τις πολιτικές για την πολυμορφία, την ισότητα και την ένταξη, οι οποίες αποκλίνουν από τις παραδοσιακές αξίες.

Με την εδραίωση του μεγαλύτερου προεδρικού εκτελεστικού ελέγχου επί των βασικών οικονομικών αποφάσεων και της χάραξης πολιτικής, ο Τραμπισμός απομακρύνεται από το νεοφιλελεύθερο πρότυπο και κινείται προς μια πιο κρατικά κατευθυνόμενη και παρεμβατική μορφή καπιταλισμού. Για παράδειγμα, ο Τραμπ αμφισβήτησε την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, επιδιώκοντας να επηρεάσει τα επιτόκια με τρόπους που ευνοούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την απασχόληση. Έχει εισαγάγει μια σημαντική αλλαγή πολιτικής προς μια προστατευτική στρατηγική διεθνούς εμπορίου: το 2024, την παραμονή της δεύτερης θητείας του, ο μέσος δασμός των ΗΠΑ στις εισαγωγές ήταν 2,5%.

Μέχρι τον Απρίλιο του 2025, μετά από την επιβολή υψηλών δασμών στα προϊόντα της Κίνας, της ΕΕ και του Καναδά, ο μέσος όρος αυξήθηκε στο 27%. Μετά από εμπορικές προσαρμογές αργότερα το καλοκαίρι του 2025, ο μέσος όρος σταθεροποιήθηκε στο 18,6%. Ωστόσο, τα επίπεδα αυτά εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1931-33, όταν οι δασμοί έφτασαν το 45% (και μερικές φορές και περισσότερο). Τέτοιου είδους μέτρα σηματοδοτούν μια δραματική ρήξη με την εξωτερική εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και υποδηλώνουν έναν πιο επιθετικό, θετικό αναπτυξιακό ρόλο για την κυβέρνηση.

Κάνοντας την Αμερική ξανά μεγάλη

Αυτή η προστατευτική πρωτοβουλία συνδέεται στενά με το πρόγραμμα «Κάνοντας την Αμερική ξανά μεγάλη». Στόχος της είναι να τονώσει την εγχώρια παραγωγή, καθιστώντας τα αμερικανικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά στην αμερικανική αγορά και ασκώντας πίεση στους ξένους παραγωγούς και τις αμερικανικές εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει και να ενισχύσει την τεχνολογική πρόοδο των ΗΠΑ. Ο τραμπισμός στην εμπορική πολιτική έχει αναβιώσει τις κρατικές στρατηγικές που προωθούσαν πριν από καιρό ο Μέιναρντ Κέινς και άλλοι που επικρίνουν το ελεύθερο εμπόριο ως επιζήμιο για την εθνική ανάπτυξη. Ο στόχος δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης (ενισχύοντας την εκλογική βάση του Τραμπ στην εργατική τάξη), αλλά, σε ευρύτερο διεθνές επίπεδο, και η αναστροφή της σχετικής παρακμής των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή τάξη.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο κύριος αρχιτέκτονας της διεθνούς τάξης που βασιζόταν σε κανόνες, προωθώντας τις δυτικές ανθρωπιστικές πολιτικές αξίες και οικονομικές νόρμες που αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία του ΝΑΤΟ. Έχουν υποστηρίξει στρατιωτικές επεμβάσεις στην Κορέα, το Βιετνάμ, την Κούβα, τη Χιλή, το Κοσσυφοπέδιο, τη Λιβύη, το Ιράκ και το Αφγανιστάν και, υπό την προεδρία του Μπάιντεν, τον τρέχοντα πόλεμο του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους καθιερωμένους δυτικούς ηγέτες, ο Τραμπ και ο κύκλος του αναγνωρίζουν την εμφάνιση μιας νέας διεθνούς οικονομικής και πολιτικής δομής. Η συγκριτική παρακμή των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, απεικονίζεται στο Σχήμα 1, το οποίο παρουσιάζει το ποσοστό του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των μεγάλων εθνικών οικονομιών μεταξύ 1980 και 2024. Το 2016, η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες και οι ΗΠΑ έχουν υποστεί συνεχή μείωση του μεριδίου τους στην αγορά.

Ρήγματα στο παγκόσμιο σύστημα

Παράλληλα με την ισορροπία της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης, υπάρχει ένα πολιτικό ρήγμα μεταξύ δύο ανταγωνιστικών σχεδίων. Από τη μία πλευρά, βρίσκεται η φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, που βασίζεται στον εταιρικό καπιταλισμό των εθνικών κρατών και συντονίζεται από διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, ο ΠΟΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Από την άλλη πλευρά, επικρατεί ο κρατικά κατευθυνόμενος καπιταλισμός με σοσιαλιστικές μορφές ελέγχου και συλλογικής ιδιοκτησίας, με πιο εξέχοντα υποστηρικτή την Κίνα, που παρέχει ένα μοντέλο που αμφισβητεί άμεσα τη δυτική ηγεμονία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ακολουθήσει τον φιλελεύθερο δρόμο. Ωστόσο, έχει σπάσει την παγκόσμια φιλελεύθερη παρεμβατική τάξη που βασίζεται σε κανόνες, υπέρ μιας εθνικής καπιταλιστικής πολιτικής οικονομίας που περικλείεται σε κυρίαρχα έθνη-κράτη. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει την εθνική τους εξουσία παραβιάζοντας συμφωνίες και δίκτυα παραγωγής, που έχουν μεσολαβήσει διακρατικοί οργανισμοί, συνδέοντας διακρατικές εταιρείες. Για τον Τραμπ και τους συμμάχους του, αυτό δεν είναι απλώς μια στρατηγική για την εδραίωση της εγχώριας υποστήριξης και των συντηρητικών αξιών, αλλά μια προσπάθεια να προσφέρουν στον ίδιο τον Δυτικό κόσμο μια εναλλακτική μορφή καπιταλιστικού διεθνισμού. Μια μορφή που ορίζει μια βιώσιμη πορεία για να ξαναγίνουν μεγάλες η Αμερική και τα υποδεέστερα δυτικά κράτη. Ο Τραμπισμός δεν έχει εγκαταλείψει την επιδίωξη της αμερικανικής ηγεμονίας, αλλά επιδιώκει να την προωθήσει μέσω μιας πιο συναλλακτικής στρατηγικής. Η άσκηση πολιτικής εξουσίας πραγματοποιείται μέσω οικονομικών κυρώσεων και διαπραγματευόμενων «συμφωνιών», όχι μέσω άμεσης στρατιωτικής επέμβασης – αν και αυτό δεν αποκλείεται.

Ο Τραμπισμός δεν βασίζεται σε ιδεολογικές δεσμεύσεις, αλλά σε οικονομικά κόστη και οφέλη – έναν συναλλακτικό υπολογισμό. «Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, δεν επιδιώκουμε την οικοδόμηση εθνών, δεν επιδιώκουμε αλλαγή καθεστώτος…». Η εκτίμησή του για τον πόλεμο μεταξύ ΝΑΤΟ/Ουκρανίας και Ρωσίας απεικονίζει αυτή τη λογική: οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας συνεπάγονται απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών για τις ΗΠΑ, ενώ το οικονομικό βάρος για τον αμερικανικό προϋπολογισμό που υποστηρίζει την ουκρανική πολεμική προσπάθεια δεν ωφελεί τους αμερικανούς φορολογούμενους. Ακόμη και μακροχρόνιες συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ υπόκεινται σε συναλλακτική εξέταση κόστους-οφέλους.

Ωστόσο, ο στρατιωτικο-βιομηχανικός-ασφαλείας σύμπλεγμα συνεχίζει να λειτουργεί ως πυλώνας υποστήριξης της αμερικανικής στρατηγικής. Αυτό δεν αποτελεί παρέκκλιση. Υποστηρίζει τους Αμερικανούς πολιτικούς και τις εταιρείες, τις κοινότητες και τους εργαζόμενους που εξαρτώνται από συμβάσεις άμυνας – καθιστώντας έτσι το σύμπλεγμα άτρωτο σε πολιτικές αποσυναρμολογήσεις. Πράγματι, υπό την προεδρία Τραμπ, έχει απολαύσει αυξημένη κρατική χρηματοδότηση. Ενώ ο τραμπισμός αμφισβητεί τις συμμαχίες και προωθεί μια εξωτερική πολιτική συναλλαγών, οι δομικοί πυλώνες της αμερικανικής ηγεμονίας παραμένουν. Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να επεκτείνεται με αμερικανικούς όρους – σχεδιασμένο να μεταφέρει το κόστος μακριά από τις ΗΠΑ και να επιστρέφει τις στρατιωτικές συμβάσεις στις ΗΠΑ. Ο Τραμπισμός αποκαλύπτει τόσο αλλαγή όσο και συνέχεια: απόρριψη της φιλελεύθερης-διεθνοκρατικής παρεμβατικής ιδεολογίας, αλλά ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής αρχιτεκτονικής που στηρίζει τις ΗΠΑ ως ηγεμονική δύναμη στον κόσμο.

Τι θα ακολουθήσει;

Οι σχολιαστές που τονίζουν τον διχαστικό ηγετικό στυλ και τον προσωπικό αυταρχισμό του Τραμπ χάνουν την ευρύτερη εικόνα. Ο τραμπισμός είναι μια μη ιδεολογική, ρεαλιστική, συναλλακτική προσέγγιση που βασίζεται στα συμφέροντα των κρατών. Στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών του Ελσίνκι το 2018, ο Πρόεδρος Τραμπ επικαλέστηκε τη μνήμη της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του πολέμου: μια συμμαχία που επανέλαβε ο Πρόεδρος Πούτιν (αν και όχι ο Τραμπ) στη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας τον Αύγουστο του 2025.

Η συνάντηση της Αλάσκας τόνισε τα θετικά πλεονεκτήματα του εμπορίου και τα αμοιβαία οικονομικά οφέλη. Και οι δύο Συνόδους Κορυφής δείχνουν ότι η ηγεσία Τραμπ οραματίζεται μια προσέγγιση με τη Ρωσία.

Εάν ο τραμπισμός επιτύχει, οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο θα προσαρμόσουν την εξωτερική τους πολιτική, αλλά θα μπορούσαν να εγκαινιάσουν μια νέα διεθνή τάξη μετά τη Γιάλτα – μια τάξη που θα φέρει πιο κοντά τη Δύση και τη Ρωσία (αν και με όρους που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί). Ο τραμπισμός προσφέρει έναν πιο συμβατό μηχανισμό για την επίλυση των συγκρούσεων στο σημερινό διχασμένο διεθνές σύστημα από ό,τι η δυτική φιλελεύθερη διεθνής στρατηγική που βασίζεται σε κανόνες.

Το αν αυτή η οπτική ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτικών ελίτ της Ευρώπης και αν μπορεί να επιβιώσει από την αντίσταση των εδραιωμένων αντιπάλων εντός του «βαθέος κράτους» των ΗΠΑ (και των νεοσυντηρητικών προκλήσεων στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα) εξαρτάται από δύο αποφασιστικά αποτελέσματα. Πρώτον, μπορούν οι εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές του Τραμπ να αποκαταστήσουν πραγματικά την αμερικανική βιομηχανία, την απασχόληση και να αυξήσουν τα κέρδη; Δεύτερον, μπορεί η συναλλακτική εξωτερική πολιτική του να εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και να επιλύσει τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία; Η επιτυχία και στα δύο μέτωπα θα δικαιώσει τον τραμπισμό ως ιστορικό σημείο καμπής, προσφέροντας μια εθνικοκαπιταλιστική εναλλακτική λύση στη φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και μια αναδιάρθρωση της παρεμβατικής διεθνούς τάξης.

Αντίθετα, η αποτυχία θα δυσφημίσει τον Τραμπισμό στο εσωτερικό: η προεδρική εξουσία θα περιοριστεί, οι πολιτικές για την πολυμορφία, την ισότητα και την ένταξη θα επανεισαχθούν και η ελευθέρωση του εμπορίου θα διευκολύνει τους όρους για τις εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών. Σε διεθνές επίπεδο, θα επανεισαχθεί μια παρεμβατική πολιτική: τα γεωπολιτικά μπλοκ θα σκληρύνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανανεώσουν και ίσως θα εντείνουν τον υπάρχοντα Ψυχρό Πόλεμο.