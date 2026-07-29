Η ρωσική ειδησεογραφία εξακολουθεί να κυριαρχείται από τις αναφορές σε ακόμη ένα νομοσχέδιο του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο είχε αρχικά κατατεθεί στη Γερουσία την 1η Απριλίου 2025 από τον εκλιπόντα γερουσιαστή Lindsey Graham, επανέρχεται κατά διαστήματα στην επικαιρότητα, προκαλώντας νέο κύκλο συζητήσεων. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν η πρόβλεψη για την επιβολή δασμών που θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και το 500% σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Μετά τον θάνατο του Graham, το σχέδιο νόμου επανήλθε μέσω μιας νέας εκδοχής που κατέθεσε στη Γερουσία η νεότερη αδελφή του, γερουσιαστής Darline Graham. Οι πιθανότητες να εγκριθεί δεν μπορούν να αποκλειστούν και, ως εκ τούτου, η προσεκτική ανάλυσή του είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει έγκαιρη εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων. Ας εξετάσουμε, λοιπόν, το ζήτημα βήμα προς βήμα.

Πρώτα απ’ όλα, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι δεν μετατρέπεται κάθε νομοσχέδιο περί κυρώσεων σε ομοσπονδιακό νόμο. Το ποσοστό επιτυχίας τους κυμαίνεται μόλις μεταξύ 3% και 4%. Στην περίπτωση της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν αλλά και πολλών άλλων χωρών, παρόμοιες πρωτοβουλίες εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά, ωστόσο μόνο ελάχιστες ολοκληρώνουν τη νομοθετική τους διαδρομή. Ένα νομοσχέδιο μπορεί να περιφέρεται επί σειρά ετών από τη μία εκδοχή στην άλλη και τελικά να εγκαταλειφθεί. Μπορεί, επίσης, να ενσωματωθεί ως επιμέρους διάταξη σε ένα ευρύτερο νομοσχέδιο, όπως για παράδειγμα στον αμυντικό προϋπολογισμό. Άλλοτε συγχωνεύεται με άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες· μια ενότητα για το Ιράν ή τη Βόρεια Κορέα μπορεί εύκολα να προστεθεί σε ένα νομοσχέδιο για τη Ρωσία, όπως συνέβη το 2017 με τον γνωστό νόμο CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις όπου ένα νομοσχέδιο ψηφίζεται σχεδόν αμετάβλητο από τη μορφή με την οποία κατατέθηκε αρχικά. Η αμερικανική νομοθετική διαδικασία θυμίζει σε μεγάλο βαθμό ένα παιχνίδι Tetris ή Lego, όπου διαφορετικά κομμάτια και εκδοχές μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους.

Τι αυξάνει, όμως, τις πιθανότητες ψήφισης ενός τέτοιου νομοσχεδίου; Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη διακομματικής συναίνεσης, στοιχείο που αντανακλάται στον αριθμό και στη σύνθεση των συνυπογραφόντων. Όσο περισσότεροι γερουσιαστές συμμετέχουν, ιδίως όταν προέρχονται και από τα δύο μεγάλα κόμματα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας. Ωστόσο, ούτε αυτό αποτελεί από μόνο του καθοριστικό κριτήριο. Υπάρχουν πολλά σχέδια νόμου με ευρεία διακομματική υποστήριξη τα οποία τελικά κατέληξαν στα συρτάρια του Κογκρέσου. Αντίστοιχα, ούτε η υποστήριξη του προέδρου είναι πάντοτε αποφασιστική. Μπορεί βεβαίως να ασκήσει βέτο, όμως το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα να το υπερκεράσει μέσω κοινής απόφασης. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις της κυβέρνησης και του Κογκρέσου συχνά συγκλίνουν, ακόμη κι όταν δημοσίως εμφανίζονται να διαφωνούν. Ο ίδιος ο νόμος CAATSA παρουσιάστηκε αρχικά ως εργαλείο περιορισμού των επιλογών του Donald Trump απέναντι στη Μόσχα. Παρ’ όλα αυτά, ο Trump ουδέποτε εμπόδισε την εφαρμογή του. Θα μπορούσε, συνεπώς, να υποστηριχθεί ότι η αμερικανική νομοθετική διαδικασία λειτουργεί ως ένα είδος αυτοοργανωμένου χάους. Πολλά νομοσχέδια υποβάλλονται σε μια διαδικασία φυσικής επιλογής. Ελάχιστα επιβιώνουν, συχνά σε μορφές που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να προβλέψει και υπό την επίδραση φαινομενικά τυχαίων παραγόντων. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα χάους υπάρχει μια εσωτερική λογική. Είναι αδύνατο να προβλεφθεί με ακρίβεια η πορεία κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας, όμως η πιθανότητα να επανεμφανιστούν επιμέρους διατάξεις ή μηχανισμοί σε άλλα νομοσχέδια αποτελεί παράγοντα που απαιτεί σοβαρή προσοχή.

Εξίσου σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι οι ομοσπονδιακοί νόμοι αφήνουν στον εκάστοτε πρόεδρο ιδιαίτερα ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ως προς την εφαρμογή τους. Επιπλέον, ο πρόεδρος διαθέτει εκτεταμένες αρμοδιότητες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες μπορεί να ασκήσει ακόμη και χωρίς νέα νομοθετική εξουσιοδότηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δασμοί που συνδέθηκαν με το σχέδιο Graham. Στην πραγματικότητα, ο Donald Trump είχε ήδη επιβάλει αντίστοιχους δασμούς αξιοποιώντας αποκλειστικά τις προεδρικές του εξουσίες. Το 2025, μάλιστα, επέβαλε δασμούς στην Ινδία λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία του Κογκρέσου. Συχνά, οι προεδρικές αποφάσεις προηγούνται της νομοθετικής διαδικασίας. Επιπλέον, ακόμη και όταν ένας νόμος έχει ήδη εγκριθεί, ο πρόεδρος διαθέτει σημαντική ευχέρεια ως προς τον τρόπο εφαρμογής του. Μπορεί να επεκτείνει την εμβέλειά του ή, αντιθέτως, να περιορίσει την εφαρμογή του, αρκούμενος σε τυπικές ενημερώσεις προς το Κογκρέσο. Παρά την αυξανόμενη επιρροή του Κογκρέσου στη διαμόρφωση της πολιτικής κυρώσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να λειτουργούν ως προεδρική δημοκρατία.

Ας επιστρέψουμε, όμως, στο νομοσχέδιο της Darline Graham. Το σχέδιο συγκεντρώνει ήδη έναν σημαντικό αριθμό συνυπογραφόντων — συνολικά 62 γερουσιαστές, Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς. Αρκετοί εξ αυτών είχαν στο παρελθόν συνυπογράψει και άλλα νομοσχέδια κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων οι Richard Blumenthal, James Lankford, Ted Cruz και Jeanne Shaheen. Ο πρόεδρος Donald Trump έχει κατά καιρούς εκφράσει θετική στάση απέναντι στο σχέδιο, προτείνοντας μάλιστα να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και κυρώσεις κατά του Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τέτοιες τροποποιήσεις, ωστόσο από τεχνικής πλευράς η σχετική προσαρμογή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σχετικά εύκολα. Σε αντίθεση με πολλά άλλα νομοσχέδια περί κυρώσεων, το σχέδιο Graham παρουσιάζει υψηλό βαθμό επεξεργασίας και συστηματικής οργάνωσης. Αξίζει, επομένως, να εξεταστούν οι βασικές του διατάξεις.

Το Άρθρο 102 προβλέπει χρηματοοικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις κατά ανώτερων Ρώσων αξιωματούχων. Ωστόσο, τέτοιες κυρώσεις έχουν ήδη επιβληθεί μέσω προεδρικών διαταγμάτων. Το ίδιο άρθρο επεκτείνει τις κυρώσεις και σε αλλοδαπές εταιρείες που προμηθεύουν τη Ρωσία με προϊόντα διπλής χρήσης. Η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει ήδη ενεργά αυτού του είδους τις κυρώσεις από την έναρξη της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για τις κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων που θεωρείται ότι υπονομεύουν την κυριαρχία και τη δημοκρατία της Ουκρανίας, καθώς και για τις κυρώσεις κατά Ρώσων επιχειρηματιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διατύπωση σύμφωνα με την οποία η άρνηση δημόσιας καταδίκης της πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης στην Ουκρανία μπορεί να αποτελέσει κριτήριο επιβολής κυρώσεων. Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη περιοριστικά μέτρα κατά Ρώσων επιχειρηματιών είχαν ήδη επιβληθεί τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη της σύγκρουσης μέσω προεδρικών αποφάσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ουράνιο, άνθρακα και οπλικά συστήματα, καθώς και για τις ναυτιλιακές εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Παρόμοια πρακτική εφαρμόζουν ήδη και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχέδιο Graham προβλέπει μάλιστα ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις Βρυξέλλες ή το Λονδίνο μπορούν να αποτελέσουν αυτόματα βάση για την επιβολή αντίστοιχων αμερικανικών κυρώσεων.

Τα επόμενα άρθρα κινούνται στην ίδια λογική. Το Άρθρο 103 αφορά κυρώσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με το ρωσικό κράτος, ενώ τα Άρθρα 104 έως 111 επεκτείνουν ή κωδικοποιούν περιορισμούς που σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζονται ήδη από τις κυβερνήσεις Trump και Biden: κυρώσεις κατά κρατικών επιχειρήσεων, περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, απαγόρευση εισαγωγής ρωσικών κρατικών εταιρειών στα αμερικανικά χρηματιστήρια, απαγόρευση επενδύσεων στη Ρωσία, απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών ενεργειακών προϊόντων, περιορισμούς στην αγορά ρωσικών κρατικών ομολόγων, κυρώσεις κατά παρόχων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων, καθώς και νέες πιέσεις προς τη ρωσική πυρηνική βιομηχανία και τη Rosatom.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Άρθρο 112, το οποίο προβλέπει δασμούς ύψους 500% στις εισαγωγές από τη Ρωσία. Η διάταξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, καθώς τα περισσότερα από τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται —όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο— έχουν ήδη απαγορευθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2022. Είναι συνεπώς εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν να επιβάλλονται δασμοί σε προϊόντα των οποίων η εισαγωγή έχει ήδη απαγορευθεί.

Το πραγματικό επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται στο Άρθρο 113, το οποίο επαναφέρει την απειλή επιβολής δασμών σε τρίτες χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Στη νέα εκδοχή, το ανώτατο ύψος των δασμών περιορίζεται στο 100%, ενώ τα κριτήρια ενεργοποίησής τους γίνονται σαφέστερα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι στο στόχαστρο μπορούν να βρεθούν οι πέντε μεγαλύτεροι εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου. Η διάταξη αυτή είναι ίσως η μόνη που εξακολουθεί να προκαλεί πραγματική ανησυχία στις αγορές. Ωστόσο, ακόμη και αυτού του είδους οι δασμοί έχουν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν και στη συνέχεια έχουν αρθεί. Ως εκ τούτου, δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένας απρόβλεπτος «μαύρος κύκνος». Παραμένουν, πάντως, το σημαντικότερο στοιχείο του νομοσχεδίου Graham.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι η άρση των κυρώσεων θα συνδέεται με την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος θα μπορεί να ανακαλεί κυρώσεις που έχουν θεσπιστεί με νόμο, θα υποχρεούται όμως να αιτιολογεί την απόφασή του ενώπιον του Κογκρέσου, το οποίο θα διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει τις κυρώσεις μέσω κοινής απόφασης. Πρόκειται για έναν μηχανισμό παρόμοιο με εκείνον που θεσπίστηκε μέσω του CAATSA για τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί μετά την ουκρανική κρίση του 2014.

Στο τέλος της ημέρας, η βασική ένσταση της κυβέρνησης Trump απέναντι στο νομοσχέδιο Graham πιθανότατα θα αφορά τον υπερβολικό χαρακτήρα του. Πολλές από τις διατάξεις του είτε εφαρμόζονται ήδη στην πράξη είτε έχουν ενσωματωθεί σε προγενέστερους νόμους. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι το σχέδιο δεν μπορεί να εγκριθεί. Το περιβόητο Άρθρο 113 θα μπορούσε εύκολα να επανεμφανιστεί σε άλλο νομοσχέδιο ή η παρούσα εκδοχή να εμπλουτιστεί με νέες διατάξεις, όπως κυρώσεις κατά του Ιράν ή άλλων κρατών. Το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει πραγματικούς «μαύρους κύκνους». Οι κίνδυνοι που ενσωματώνει, ωστόσο, αξίζουν ψύχραιμη, αντικειμενική και προσεκτική αξιολόγηση.