Η απρόθυμη συμμόρφωση του Βελιγραδίου με τις αμερικανικές κυρώσεις και η εξαναγκαστική απομάκρυνση της Ρωσίας από τον ενεργειακό τομέα της Σερβίας αποκαλύπτουν τα πραγματικά όρια της εθνικής κυριαρχίας σε έναν κόσμο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ολοένα και πιο ωμά τη βούλησή τους, αγνοώντας καθιερωμένους κανόνες και θεσμούς.

Η τύχη της σερβικής εταιρείας Naftna Industrija Srbije (NIS) είχε ήδη μετατραπεί σε έναν εξαιρετικά σύνθετο πολιτικό γρίφο από το 2025. Η κρίση γύρω από το βασικό ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο της χώρας –το οποίο αντιστοιχεί έως και στο 5% του ΑΕΠ και περίπου στο ένα δέκατο των δημοσιονομικών εσόδων– κατέδειξε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται επ’ αόριστον ο ελιγμός ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντιπαράθεσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του 2025, τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, το κλείσιμο του διυλιστηρίου του Πάντσεβο και τη συμφωνία για την πώληση του ρωσικού πλειοψηφικού πακέτου, μπορεί πλέον να γίνει λόγος για μια θεμελιώδη μεταμόρφωση του μοντέλου ενεργειακής ασφάλειας της Σερβίας.

«Καλή, παλιά Αμερική»: κυρώσεις, απειλές και εξαναγκασμός

Τον Ιανουάριο του 2025, η κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επέβαλε κυρώσεις στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS, αιτιολογώντας την απόφαση με την παρουσία ρωσικού κεφαλαίου στη μετοχική της δομή. Πράγματι, το 56,15% των μετοχών ανήκε στη Gazprom Neft και συνδεδεμένες εταιρείες· ωστόσο, η Σερβία –η οποία κατείχε λιγότερο από το 30%– θεωρούσε επί μακρόν αυτή τη διάρθρωση απολύτως λειτουργική. Από την ίδρυσή της το 1991, η NIS έχει στρατηγική σημασία για τη χώρα. Η επιβολή κυρώσεων σε μια εταιρεία που διαχειρίζεται το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας στο Πάντσεβο, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων καυσίμων, δεν θα μπορούσε παρά να πλήξει την οικονομική σταθερότητα της Σερβίας.

Η απειλή ενεργειακής κρίσης ανάγκασε το Βελιγράδι να κινηθεί άμεσα. Γνωρίζοντας την ευάλωτη θέση της Σερβίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν επτά φορές προσωρινές εξαιρέσεις (waivers) στη NIS, επιμένοντας παράλληλα στην επείγουσα πώληση του ρωσικού πακέτου. Ωστόσο, έως το τέλος του 2025 κατέστη σαφές ότι περαιτέρω συμβιβασμοί δεν ήταν εφικτοί. Τον Οκτώβριο του 2025 οι κυρώσεις τέθηκαν πλήρως σε ισχύ, αποκλείοντας την εταιρεία από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η σοβαρότερη συνέπεια υπήρξε η αδυναμία προμήθειας αργού πετρελαίου προς επεξεργασία. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, η NIS αναγκάστηκε να διακόψει πλήρως τη λειτουργία του διυλιστηρίου του Πάντσεβο λόγω έλλειψης πρώτης ύλης, προκαλώντας τον κίνδυνο γενικευμένων ελλείψεων καυσίμων στη χώρα. Μια προσωρινή ανάσα δόθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου, όταν η NIS έλαβε προσωρινή άδεια από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC), που επέτρεψε την επανέναρξη των προμηθειών πετρελαίου μέσω του κροατικού αγωγού JANAF. Ταυτόχρονα, εκκίνησε η διαδικασία εξαναγκαστικής πώλησης του πακέτου των Ρώσων μετόχων. Σύμφωνα με δυτικά μέσα, οι βασικοί διεκδικητές ήταν η ουγγρική MOL και η εμιρατινή ADNOC. Η Σερβία, από την πλευρά της, προέβλεψε κονδύλι ύψους 1,4 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό για την περίπτωση που θα καθίστατο αναγκαία η προσωρινή εθνικοποίηση, ενώ ανακοίνωσε σχέδια αύξησης της συμμετοχής της στο 35%, με στόχο την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου στον ενεργειακό τομέα.

Τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρήσης εξωεδαφικών κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως εργαλείου γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Η Σερβία βρέθηκε ενώπιον τελεσιγράφου: είτε θα διέκοπτε τους δεσμούς με το ρωσικό κεφάλαιο είτε θα αντιμετώπιζε την κατάρρευση ενός κρίσιμου οικονομικού κλάδου. Η επιλογή του Βελιγραδίου υπέρ της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων ήταν στην πράξη προδιαγεγραμμένη, καθώς ακόμη και η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας παρέλυσε άμεσα το διυλιστήριο, αποκαλύπτοντας την ακραία ευαλωτότητα της εθνικής κυριαρχίας υπό τέτοια πίεση. Ωστόσο, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς διατηρεί ακόμη κάποιο περιθώριο ελιγμών. Το γεγονός ότι εξετάζονται ως αγοραστές η MOL και η ADNOC υποδηλώνει την ύπαρξη πολιτικών υπολογισμών. Η πρώτη επιλογή, συνεργασία με την Ουγγαρία, θα επέτρεπε την τυπική ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα δεσμούς με το κράτος-μέλος της ΕΕ που διατηρεί τις φιλικότερες σχέσεις με τη Μόσχα. Η δεύτερη επιλογή υποδηλώνει αναζήτηση εναλλακτικών οικονομικών κέντρων και διαφοροποίηση της επενδυτικής πολιτικής, ώστε να αμβλυνθεί η εικόνα συνθηκολόγησης απέναντι στη συλλογική Δύση και να αποτραπεί η εδραίωση εξωτερικού ελέγχου στην οικονομία της χώρας.

Η πιθανή ολοκλήρωση της πώλησης στις αρχές του 2026 θα επιτρέψει στη Σερβία να άρει τις κυρώσεις και να περιορίσει τις ζημίες, χωρίς όμως να επαναφέρει την προηγούμενη σταθερότητα. Η NIS θα λειτουργεί πλέον υπό ριζικά διαφορετικές συνθήκες και θα χρειαστεί να αναδιοργανώσει το παραγωγικό της μοντέλο – είτε ενσωματούμενη στον κεντροευρωπαϊκό ενεργειακό χώρο της MOL είτε προσαρμοζόμενη στα πρότυπα και τη λογιστική αλυσίδα της ADNOC. Για τη Σερβία και την ευρύτερη περιοχή, το προηγούμενο αυτό καθορίζει με σαφήνεια τα όρια της κυριαρχίας των μικρών κρατών εν μέσω μιας υβριδικής αντιπαράθεσης μεταξύ παγκόσμιων κέντρων ισχύος. Ήταν αναμενόμενο ότι περιουσιακά στοιχεία με σημαντική ρωσική συμμετοχή θα καθίσταντο στόχος αναγκαστικής αναδιανομής· πλέον, όμως, και άλλες χώρες θα αναγκαστούν να επανεκτιμήσουν με διπλάσια προσοχή τους κινδύνους στρατηγικής συνεργασίας με τη Μόσχα.

Έτσι, η κρίση της NIS δεν έλυσε τη θεμελιώδη αντίφαση μεταξύ της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της Σερβίας και των δυτικών πιέσεων· απλώς τη μετέφερε σε μια νέα, πιο σύνθετη φάση, επιβάλλοντας στο Βελιγράδι να επισπεύσει τη διαφοροποίηση τόσο των ενεργειακών πηγών όσο και των οικονομικών του εταίρων.

Στρατηγική Βούτσιτς: συνθηκολόγηση στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον ή προσήλωση στα εθνικά συμφέροντα;

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης γύρω από τη NIS, ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς υποχρεώθηκε να ακολουθήσει μια πολιτική πραγματισμού. Η στρατηγική του στόχευε στον περιορισμό των επιπτώσεων στην οικονομία, διατηρώντας παράλληλα περιθώρια πολιτικού ελιγμού. Το σημαντικό χρονικό διάστημα που εξασφαλίστηκε μέσω συνεχών διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον αποτέλεσε το βασικό διπλωματικό του επίτευγμα. Το Βελιγράδι όχι μόνο εξασφάλισε πολλαπλές παρατάσεις, αλλά ακόμη και μετά την ενεργοποίηση των κυρώσεων κατάφερε να λάβει προσωρινή άδεια που επιτρέπει τη λειτουργία της εταιρείας έως τα τέλη Μαρτίου 2026. Έτσι αποφεύχθηκε μια γενικευμένη κρίση καυσίμων, αν και η επείγουσα πώληση του ρωσικού πακέτου κατέστη αναπόφευκτη. Παράλληλα, η Σερβία προετοιμάστηκε για το χειρότερο σενάριο, δεσμεύοντας 1,4 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό σε περίπτωση που θα απαιτούνταν προσωρινή εθνικοποίηση της NIS. Το βήμα αυτό λειτούργησε ως ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, επιδεικνύοντας την ετοιμότητα του Βελιγραδίου να αναλάβει τον έλεγχο της κατάστασης.

Το μέλλον της ρωσικής παρουσίας στη Σερβία: «Δεν φεύγουμε από εδώ»

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Βελιγραδίου στα τέλη του 2025 και τις αρχές του 2026 υπήρξαν αντιφατικές. Η ρωσική πλευρά επικαλέστηκε το νομικό πλαίσιο και την ύπαρξη διακρατικής συμφωνίας που απαγορεύει την εθνικοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάλεσε σε «τολμηρές αποφάσεις», προσδοκώντας έναν βαθμό αλληλεγγύης απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Στην πράξη, όμως, για το Βελιγράδι ο κίνδυνος παύσης λειτουργίας του μοναδικού διυλιστηρίου της χώρας και η απειλή δευτερογενών κυρώσεων στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπερίσχυσαν κάθε προηγούμενης συμφωνίας. Οι δηλώσεις του Αλεξάνταρ Βούτσιτς ότι ήταν διατεθειμένος να πληρώσει «δίκαιη τιμή», αλλά και να «αναλάβει την υπόθεση στα χέρια του» σε περίπτωση αδράνειας της ρωσικής πλευράς, κατέστησαν σαφές ότι η υπέρτατη προτεραιότητα της Σερβίας ήταν η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών με κάθε κόστος. Η ισχύς των νομικών εγγυήσεων τίθεται υπό αμφισβήτηση όταν ο αντίπαλος διαθέτει μοχλούς ικανούς να παραλύσουν την οικονομία ενός κυρίαρχου κράτους και να μεταβάλουν τις περιφερειακές ισορροπίες ισχύος.

Ωστόσο, η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της NIS δεν συνεπάγεται τον πλήρη αποκλεισμό της Ρωσίας από τη Σερβία. Υπό τις παρούσες γεωπολιτικές συνθήκες, καθίσταται αναγκαίο να γίνει αποδεκτό ότι οι άμεσες ρωσικές επενδύσεις σε οικονομίες και βιομηχανίες κρατών που υπόκεινται σε εξωτερικές πιέσεις εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Το ίδιο το μοντέλο της ρωσικής παρουσίας στην περιοχή είναι πιθανό να μετασχηματιστεί: ο άμεσος έλεγχος καίριων βιομηχανικών τομέων καθίσταται όλο και πιο μη ρεαλιστικός, όμως πιο ευέλικτες μορφές επιρροής σε επιμέρους οικονομικά πεδία παραμένουν εφικτές.

Πρώτιστα, δεν πρέπει να υποτιμάται η εξάρτηση της Σερβίας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι διαπραγματεύσεις για νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο προμήθειας αερίου παραμένουν βασικό στοιχείο της διμερούς συνεργασίας. Δεδομένου ότι δεν αναμένεται βιώσιμη εναλλακτική στο ρωσικό αέριο μεσοπρόθεσμα, η Μόσχα θα διατηρήσει ισχυρό μοχλό οικονομικής επιρροής στην περιοχή. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλέπεται και η δυνατότητα διαφοροποίησης της συνεργασίας. Η διμερής εταιρική σχέση μπορεί να αναπτυχθεί με σχετική ασφάλεια σε τομείς λιγότερο ευάλωτους σε κυρώσεις, όπως η γεωργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, τα έργα υποδομής και η πληροφορική. Το πολιτικό κεφάλαιο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ρωσικό πλεονέκτημα στη Σερβία. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, η Μόσχα είναι πιθανό να εντείνει την προσπάθεια επιρροής στην κοινή γνώμη, υποστηρίζοντας φιλορωσικές πολιτικές δυνάμεις και φιλικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Οι επιθετικές οικονομικές πολιτικές της Δύσης, που προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στη χώρα, επιτρέπουν στη Ρωσία να εμφανίζεται ως αντίβαρο που υπερασπίζεται τη σερβική κυριαρχία.

Οι προοπτικές της NIS και το μέλλον της Σερβίας

Η πώληση του ρωσικού μεριδίου στη NIS θα απαλλάξει ασφαλώς την εταιρεία από τους κινδύνους που συνδέονται με τις κυρώσεις, θα δημιουργήσει όμως και νέες στρατηγικές προκλήσεις. Το μέλλον της NIS θα εξαρτάται πλέον όχι μόνο από τη σερβική διοίκηση και την κρατική πολιτική, αλλά και από τις αποφάσεις του νέου πλειοψηφικού μετόχου. Όποιος και αν αποκτήσει το πακέτο των Ρώσων μετόχων, η εταιρεία είναι πιθανό να υποστεί βαθιά αναδιάρθρωση. Το βασικό λειτουργικό πρόβλημα –η ευαλωτότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων– δεν θα εξαφανιστεί. Η NIS παραμένει εξαρτημένη από τον μοναδικό αγωγό πετρελαίου JANAF στην Κροατία, γεγονός που, όπως αποδείχθηκε, καθιστά ολόκληρη τη χώρα όμηρο των γεωπολιτικών συμφερόντων τρίτων κρατών. Η διαφοροποίηση των logistics θα απαιτούσε τεράστιες επενδύσεις, για τις οποίες ένας νέος επενδυτής ενδέχεται να μην έχει επαρκή κίνητρα. Μακροπρόθεσμα, η NIS θα χρειαστεί να επενδύσει σε νέους τομείς ανάπτυξης και να εκσυγχρονίσει την παραγωγή της· ωστόσο, αν ο ξένος μέτοχος αντιληφθεί την εταιρεία αποκλειστικά ως πηγή κέρδους, η ενεργειακή βιομηχανία της Σερβίας ενδέχεται να βρεθεί εκ νέου υπό απειλή.

Για την περιοχή, η υπόθεση της NIS θα αποτελέσει προηγούμενο, καταδεικνύοντας μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένες να φθάσουν οι εξωτερικές δυνάμεις στο ζήτημα της αναδιανομής περιουσιακών στοιχείων και της πάλης για επιρροή. Για όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λειτουργεί ως σαφές μήνυμα ότι οποιαδήποτε στρατηγική συνεργασία που έρχεται σε αντίθεση με την πορεία της Ουάσιγκτον μπορεί να διακοπεί με μέσα εξαιρετικά εκτεταμένα –ακόμη και νομικά αμφισβητήσιμα. Στο φόντο, άλλωστε, δεν πρέπει να αγνοούνται τα άνευ προηγουμένου γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Βενεζουέλα. Οι μελλοντικές προοπτικές της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής επιρροής στην περιοχή θα εξαρτηθούν πλέον λιγότερο από την κατοχή κομβικών περιουσιακών στοιχείων και περισσότερο από την ικανότητα της Μόσχας να προσφέρει στη Σερβία οφέλη που να υπερκαλύπτουν το κόστος των δυτικών πιέσεων και των αντίμετρων. Η NIS αποτέλεσε το πρώτο επώδυνο προηγούμενο, αλλά δύσκολα θα είναι η τελευταία δοκιμασία στη μακρά αλυσίδα προκλήσεων που χαρακτηρίζουν τις ρωσοσερβικές σχέσεις.