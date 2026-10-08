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Υπάρχουν υποθέσεις που χρειάζονται χιλιάδες λέξεις —

και υπάρχουν υποθέσεις όπου αρκεί να βάλεις τους αριθμούς στη σωστή σειρά.

5.200 ευρώ — το 2021.

26.000 ευρώ — το 2022.

12.400 ευρώ — το 2023.

10.700 ευρώ — το 2024.

9.500 ευρώ — το 2025.

Αυτά είναι — σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ που επικαλείται το ρεπορτάζ του Zougla.gr — τα εισοδήματα που φέρεται να δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης.

Και ύστερα — η εικόνα αλλάζει.

Στο σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που ερευνώνται — οι αναλήψεις μετρητών φέρονται να φτάνουν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Σε θυρίδα που αποδίδεται στη σύζυγό του — σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ — εντοπίστηκαν 53.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών — εταιρείες — λογαριασμοί — πρόσωπα — συναλλαγές — τηλεφωνικές συνομιλίες.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ — ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΡΩΤΗΣΗ.

Και εδώ αρχίζει η πραγματική ιστορία.

Η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει ένα δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιούνταν — μεταξύ άλλων — στη διαφήμιση — στην εστίαση — στη νυχτερινή διασκέδαση — στην ένδυση — στις παραγωγές.

Σε ορισμένες από αυτές — σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί — ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα.

Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».

Άνθρωποι με όνομα —

ΑΦΜ —

υπογραφή —

εταιρική ιδιότητα.

Το κρίσιμο όμως δεν είναι μόνο ποιος εμφανίζεται στο χαρτί.

Το κρίσιμο είναι —

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ — ΠΟΙΟΣ ΕΔΙΝΕ ΕΝΤΟΛΕΣ — ΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

Αυτό ακριβώς επιχειρούν να εξακριβώσουν οι Αρχές.

Μέσα στην υπόθεση υπάρχουν και οι διάλογοι.

Σε συνομιλία που δημοσιεύει το Zougla.gr — ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται να αναφέρει ότι πηγαίνει να πάρει δέκα χιλιάδες ευρώ.

Μια τέτοια φράση — απομονωμένη — δεν αποδεικνύει παράνομη πράξη.

Μέσα όμως σε μια οικονομική έρευνα τέτοιου μεγέθους — είναι εύλογο να εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα τραπεζικά και εταιρικά δεδομένα.

Σε άλλη συνομιλία — πρόσωπο γνωστό από τηλεοπτικές εμφανίσεις ως «Κωλοτούμπας» φέρεται να δέχεται οδηγία να μη γνωστοποιήσει τη διεύθυνσή του σε άγνωστο καλούντα — να τερματίσει την κλήση — να μπλοκάρει τον αριθμό.

Για ποιον λόγο;

Δεν γνωρίζουμε.

Και μέχρι να προκύψει από τα στοιχεία —

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΚΑΣΙΑ — ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Υπάρχει όμως και ένα διαφορετικό στοιχείο — που αφορά ευθέως δημόσιο χρήμα.

Στα στοιχεία μισθοδοσίας που επικαλείται το ρεπορτάζ εμφανίζεται και η Περιφέρεια Αττικής —

με 1.430 ευρώ το 2024 —

και 2.600 ευρώ το 2025.

Η καταβολή χρημάτων από έναν δημόσιο φορέα — προφανώς — δεν αποτελεί από μόνη της τίποτα μεμπτό.

Υπάρχει όμως ένα απολύτως θεμιτό ερώτημα —

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ;

Μια δημόσια διοίκηση δεν χρειάζεται να θυμώνει όταν ερωτάται —

χρειάζεται να απαντά.

Με σύμβαση —

με παραστατικό —

με αιτιολογία.

Αυτό δεν είναι καχυποψία —

είναι διαφάνεια.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν και όσα φέρονται να έχουν καταθέσει καλλιτέχνες που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες — ορισμένοι ανέφεραν ότι οι επαγγελματικές συμφωνίες γίνονταν με τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη.

Το στοιχείο δεν αποδεικνύει από μόνο του ποινική ευθύνη —

αγγίζει όμως τον πυρήνα της έρευνας.

Γιατί άλλο είναι να εμφανίζεται κάποιος ως εργαζόμενος —

άλλο ως τυπικός εκπρόσωπος —

και άλλο να προκύπτει ότι διαπραγματεύεται — συμφωνεί — οργανώνει — αποφασίζει.

Η διαφορά δεν είναι λεκτική.

Είναι ουσιαστική.

Και θα κριθεί από τα πραγματικά δεδομένα.

Κάπου εδώ — η υπόθεση παύει να αφορά μόνο ένα αναγνωρίσιμο τηλεοπτικό πρόσωπο.

Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο το κράτος.

Γιατί ο μισθωτός δεν μπορεί να εξαφανίσει την εισφορά του —

ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να μεταφέρει την οφειλή του σε κάποιο πρόσωπο που εμφανίζεται μπροστά —

ο μικρός επιχειρηματίας δεν αλλάζει απλώς ταμπέλα όταν το χρέος μεγαλώνει.

Το Δημόσιο ξέρει πού θα τον βρει.

Γι’ αυτό — όταν διερευνάται ένα σχήμα εταιρειών με χρέη εκατομμυρίων — το ζήτημα δεν είναι κουτσομπολιό.

Είναι ισονομία.

Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ — ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες — έχει δηλώσει ότι είναι αθώος και έχει κάνει λόγο για «σκευωρία».

Η θέση του οφείλει να καταγράφεται.

Όπως οφείλει να καταγράφεται και κάτι ακόμη —

ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΟΧΗ — ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ.

Το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι διακοσμητική νομική φράση —

είναι θεμέλιο της Δικαιοσύνης.

Αλλά το τεκμήριο αθωότητας δεν καταργεί την έρευνα —

ούτε τη δημοσιογραφική ερώτηση.

Ποιος είχε τις εταιρείες —

ποιος τις διοικούσε —

πού κατέληγαν τα χρήματα —

ποιος γνώριζε —

ποιος υπέγραφε —

ποιος ωφελούνταν.

Αυτά δεν απαντώνται με εντυπώσεις.

Απαντώνται με λογαριασμούς — έγγραφα — παραστατικά — καταθέσεις — ψηφιακά ίχνη.

Και ίσως εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο λάθος της εποχής μας —

πιστεύουμε υπερβολικά τη βιτρίνα.

Το μικρόφωνο —

την τηλεοπτική εικόνα —

τη δημόσια ιδιότητα —

τη φωτογραφία —

την αναγνωρισιμότητα.

Μόνο που οι οικονομικές έρευνες έχουν ένα παράξενο χαρακτηριστικό —

δεν ενδιαφέρονται για το φως.

Ενδιαφέρονται για το ίχνος.

Από πού μπήκε το χρήμα —

πού πήγε —

ποιος το διαχειρίστηκε.

Και όταν μείνουν μόνο αυτά πάνω στο τραπέζι —

η εικόνα παύει να έχει σημασία.

Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν υπήρξε έγκλημα — και ποιοι φέρουν ευθύνη.

Μέχρι τότε — κανείς δεν δικαιούται να εκδώσει μόνος του απόφαση.

Αλλά ούτε να απαιτεί να μη γίνονται ερωτήσεις.

Γιατί η δημοσιογραφία δεν είναι δικαστήριο —

ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Ο ΦΑΚΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΝΕΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΟΥΝ.

Και στην υπόθεση Καμπούρη — πίσω από τα πρόσωπα — τις εταιρείες — τις συνομιλίες — τις αναλήψεις — μένει μία ερώτηση.

Η μόνη που πραγματικά έχει σημασία —

ΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ;

Γιατί η βιτρίνα μπορεί να φτιαχτεί —

να φωτιστεί —

να φωτογραφηθεί.

Οι αριθμοί όμως —

ΜΕΝΟΥΝ.