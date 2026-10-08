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Υπάρχουν υποθέσεις που χρειάζονται χιλιάδες λέξεις —
και υπάρχουν υποθέσεις όπου αρκεί να βάλεις τους αριθμούς στη σωστή σειρά.
5.200 ευρώ — το 2021.
26.000 ευρώ — το 2022.
12.400 ευρώ — το 2023.
10.700 ευρώ — το 2024.
9.500 ευρώ — το 2025.
Αυτά είναι — σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ που επικαλείται το ρεπορτάζ του Zougla.gr — τα εισοδήματα που φέρεται να δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
Και ύστερα — η εικόνα αλλάζει.
Στο σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που ερευνώνται — οι αναλήψεις μετρητών φέρονται να φτάνουν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ.
Σε θυρίδα που αποδίδεται στη σύζυγό του — σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ — εντοπίστηκαν 53.000 ευρώ.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών — εταιρείες — λογαριασμοί — πρόσωπα — συναλλαγές — τηλεφωνικές συνομιλίες.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ — ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΡΩΤΗΣΗ.
Και εδώ αρχίζει η πραγματική ιστορία.
Η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει ένα δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιούνταν — μεταξύ άλλων — στη διαφήμιση — στην εστίαση — στη νυχτερινή διασκέδαση — στην ένδυση — στις παραγωγές.
Σε ορισμένες από αυτές — σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί — ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα.
Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».
Άνθρωποι με όνομα —
ΑΦΜ —
υπογραφή —
εταιρική ιδιότητα.
Το κρίσιμο όμως δεν είναι μόνο ποιος εμφανίζεται στο χαρτί.
Το κρίσιμο είναι —
ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ — ΠΟΙΟΣ ΕΔΙΝΕ ΕΝΤΟΛΕΣ — ΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.
Αυτό ακριβώς επιχειρούν να εξακριβώσουν οι Αρχές.
Μέσα στην υπόθεση υπάρχουν και οι διάλογοι.
Σε συνομιλία που δημοσιεύει το Zougla.gr — ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται να αναφέρει ότι πηγαίνει να πάρει δέκα χιλιάδες ευρώ.
Μια τέτοια φράση — απομονωμένη — δεν αποδεικνύει παράνομη πράξη.
Μέσα όμως σε μια οικονομική έρευνα τέτοιου μεγέθους — είναι εύλογο να εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα τραπεζικά και εταιρικά δεδομένα.
Σε άλλη συνομιλία — πρόσωπο γνωστό από τηλεοπτικές εμφανίσεις ως «Κωλοτούμπας» φέρεται να δέχεται οδηγία να μη γνωστοποιήσει τη διεύθυνσή του σε άγνωστο καλούντα — να τερματίσει την κλήση — να μπλοκάρει τον αριθμό.
Για ποιον λόγο;
Δεν γνωρίζουμε.
Και μέχρι να προκύψει από τα στοιχεία —
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΚΑΣΙΑ — ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Υπάρχει όμως και ένα διαφορετικό στοιχείο — που αφορά ευθέως δημόσιο χρήμα.
Στα στοιχεία μισθοδοσίας που επικαλείται το ρεπορτάζ εμφανίζεται και η Περιφέρεια Αττικής —
με 1.430 ευρώ το 2024 —
και 2.600 ευρώ το 2025.
Η καταβολή χρημάτων από έναν δημόσιο φορέα — προφανώς — δεν αποτελεί από μόνη της τίποτα μεμπτό.
Υπάρχει όμως ένα απολύτως θεμιτό ερώτημα —
ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ;
Μια δημόσια διοίκηση δεν χρειάζεται να θυμώνει όταν ερωτάται —
χρειάζεται να απαντά.
Με σύμβαση —
με παραστατικό —
με αιτιολογία.
Αυτό δεν είναι καχυποψία —
είναι διαφάνεια.
Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν και όσα φέρονται να έχουν καταθέσει καλλιτέχνες που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έρευνα.
Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες — ορισμένοι ανέφεραν ότι οι επαγγελματικές συμφωνίες γίνονταν με τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη.
Το στοιχείο δεν αποδεικνύει από μόνο του ποινική ευθύνη —
αγγίζει όμως τον πυρήνα της έρευνας.
Γιατί άλλο είναι να εμφανίζεται κάποιος ως εργαζόμενος —
άλλο ως τυπικός εκπρόσωπος —
και άλλο να προκύπτει ότι διαπραγματεύεται — συμφωνεί — οργανώνει — αποφασίζει.
Η διαφορά δεν είναι λεκτική.
Είναι ουσιαστική.
Και θα κριθεί από τα πραγματικά δεδομένα.
Κάπου εδώ — η υπόθεση παύει να αφορά μόνο ένα αναγνωρίσιμο τηλεοπτικό πρόσωπο.
Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο το κράτος.
Γιατί ο μισθωτός δεν μπορεί να εξαφανίσει την εισφορά του —
ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να μεταφέρει την οφειλή του σε κάποιο πρόσωπο που εμφανίζεται μπροστά —
ο μικρός επιχειρηματίας δεν αλλάζει απλώς ταμπέλα όταν το χρέος μεγαλώνει.
Το Δημόσιο ξέρει πού θα τον βρει.
Γι’ αυτό — όταν διερευνάται ένα σχήμα εταιρειών με χρέη εκατομμυρίων — το ζήτημα δεν είναι κουτσομπολιό.
Είναι ισονομία.
Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ — ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ.
Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες — έχει δηλώσει ότι είναι αθώος και έχει κάνει λόγο για «σκευωρία».
Η θέση του οφείλει να καταγράφεται.
Όπως οφείλει να καταγράφεται και κάτι ακόμη —
ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΟΧΗ — ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ.
Το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι διακοσμητική νομική φράση —
είναι θεμέλιο της Δικαιοσύνης.
Αλλά το τεκμήριο αθωότητας δεν καταργεί την έρευνα —
ούτε τη δημοσιογραφική ερώτηση.
Ποιος είχε τις εταιρείες —
ποιος τις διοικούσε —
πού κατέληγαν τα χρήματα —
ποιος γνώριζε —
ποιος υπέγραφε —
ποιος ωφελούνταν.
Αυτά δεν απαντώνται με εντυπώσεις.
Απαντώνται με λογαριασμούς — έγγραφα — παραστατικά — καταθέσεις — ψηφιακά ίχνη.
Και ίσως εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο λάθος της εποχής μας —
πιστεύουμε υπερβολικά τη βιτρίνα.
Το μικρόφωνο —
την τηλεοπτική εικόνα —
τη δημόσια ιδιότητα —
τη φωτογραφία —
την αναγνωρισιμότητα.
Μόνο που οι οικονομικές έρευνες έχουν ένα παράξενο χαρακτηριστικό —
δεν ενδιαφέρονται για το φως.
Ενδιαφέρονται για το ίχνος.
Από πού μπήκε το χρήμα —
πού πήγε —
ποιος το διαχειρίστηκε.
Και όταν μείνουν μόνο αυτά πάνω στο τραπέζι —
η εικόνα παύει να έχει σημασία.
Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν υπήρξε έγκλημα — και ποιοι φέρουν ευθύνη.
Μέχρι τότε — κανείς δεν δικαιούται να εκδώσει μόνος του απόφαση.
Αλλά ούτε να απαιτεί να μη γίνονται ερωτήσεις.
Γιατί η δημοσιογραφία δεν είναι δικαστήριο —
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Ο ΦΑΚΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΝΕΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΟΥΝ.
Και στην υπόθεση Καμπούρη — πίσω από τα πρόσωπα — τις εταιρείες — τις συνομιλίες — τις αναλήψεις — μένει μία ερώτηση.
Η μόνη που πραγματικά έχει σημασία —
ΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ;
Γιατί η βιτρίνα μπορεί να φτιαχτεί —
να φωτιστεί —
να φωτογραφηθεί.
Οι αριθμοί όμως —
ΜΕΝΟΥΝ.
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