Από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή της Παρασκευής, το EKO Acropolis Rally 2026 «έδειξε» την σκληρότητά του. Πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε το τρίτο σκέλος του αγώνα που αναμένεται και αυτό να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Η Παρασκευή στο EKO Rally Acropolis επιβεβαίωσε τη φήμη του «Ράλλυ των Θεών», με τις απαιτητικές χωμάτινες ειδικές διαδρομές να δοκιμάζουν οδηγούς και αυτοκίνητα.

Ο Thierry Neuville ολοκλήρωσε την ημέρα στην κορυφή της γενικής κατάταξης, εκμεταλλευόμενος τα προβλήματα που αντιμετώπισαν αρκετοί αντίπαλοί του από κλαταρίσματα και δύσκολες συνθήκες.

Ο εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1, κινήθηκε γρήγορα, απέφυγε τα κλαταρίσματα και παραμένει σε απόσταση βολής από την κορυφή.

Χθες τα πληρώματα ταλαιπωρήθηκαν κυρίως με τα ελαστικά που τελικά δεν άντεξαν τα ακροπολικά χώματα. Στον τερματισμό κάθε ειδικές τα αγωνιστικά έφταναν με τουλάχιστον έναν ελαστικό σκασμένο. Οι περισσότεροι οδηγοί εξέφρασαν τα παράπονά τους για την ποιότητα των ελαστικών. Κάποιοι άλλοι δήλωσαν ότι προσπαθούν να πάνε σε αργό ρυθμό για να τα προστατέψουν.

Μετά την ολοκλήρωση της Παρασκευής (ΕΔ7) στο EKO Acropolis Rally 2026, η γενική κατάταξη των δέκα πρώτων πληρωμάτων ήταν:

1 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) 1h26m48.2s

2 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +9.7s

3 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +42.4s

4 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +1m10.1s

5 Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1) +1m16.9s

6 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +1m33.2s

7 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +2m08.4s

8 Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) +2m49.5s

9 Andreas Mikkelsen/Jørn Listerud (Škoda Fabia RS Rally2) +3m10.6s

10 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +3m13.1s

Σήμερα Σάββατο -μετά το τέλος του αγώνα χθες- η σειρά εκκίνησης είναι η εξής

Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe Sébastien Ogier – Vincent Landais Adrien Fourmaux – Alexandre Coria Josh McErlean – Eoin Treacy Mārtiņš Sesks – Renārs Francis

Το Σάββατο αποτελεί τη δεύτερη πλήρη αγωνιστική ημέρα του EKO Acropolis Rally 2026, με τα πληρώματα να αντιμετωπίζουν έξι ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους περίπου 108 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Αν και τα αγωνιστικά χιλιόμετρα είναι λιγότερα από εκείνα της Παρασκευής, η ημέρα παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι ειδικές Γυμνό, Κολλίνες, Μαίναλο και Κεφαλάρι δοκιμάζουν την αντοχή οδηγών, συνοδηγών και αυτοκινήτων.

Που θα γίνουν σήμερα οι Ε.Δ

ΕΔ8 Γυμνό 1 (19,60 χλμ.)

(19,60 χλμ.) ΕΔ9 Κολλίνες (21,30 χλμ.)

(21,30 χλμ.) ΕΔ10 Μαίναλο 1 (15,01 χλμ.)

(15,01 χλμ.) ΕΔ11 Κεφαλάρι (18,17 χλμ.)

(18,17 χλμ.) ΕΔ12 Γυμνό 2 (19,60 χλμ.)

(19,60 χλμ.) ΕΔ13 Μαίναλο 2 (15,01 χλμ.)

Η ανταγωνιστικότητα της M-Sport επιβεβαιώθηκε και από την πέμπτη θέση του Martins Sesks, αλλά και από την εντυπωσιακή παρουσία του Jon Armstrong. Ο Ιρλανδός πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε ειδική διαδρομή του WRC και ανέβηκε έως την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, προτού εγκαταλείψει την προσπάθειά του εξαιτίας προβλήματος στο τούρμπο του Ford Puma Rally1.

Ο Oliver Solberg εγκατέλειψε στην τελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας (Θήβα), όταν το Toyota GR Yaris Rally2 βγήκε εκτός δρόμου σε σημείο από το οποίο δεν ήταν δυνατό να επανέλθει.

Στην κατηγορία WRC2, ο αγώνας εξελίσσεται σε εσωτερική υπόθεση της Toksport, με τους Andreas Mikkelsen και Robert Virves να οδηγούν τα Skoda Fabia RS της ομάδας. Ο πολύπειρος Νορβηγός, νικητής τριών αγώνων του WRC στο παρελθόν, ολοκλήρωσε το σκέλος στην πρώτη θέση της κατηγορίας, έχοντας προβάδισμα 8,2 δευτερολέπτων από τον Εσθονό ομόσταυλό του.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Ισπανός Alejandro Cachón με το Toyota GR Yaris Rally2, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος του Yohan Rossel με το Lancia Ypsilon HF στην τελευταία ειδική διαδρομή του σκέλους.

Ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα, πρώτος παραμένει ο Γιάννης Πλάγος με το Skoda Fabia RS Rally2, έχοντας δημιουργήσει σημαντική διαφορά από τον δεύτερο, Θέμη Χαλκιά με το Skoda Fabia Rally2 Εvo. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο «Flandy» με το Ford Fiesta Rally3.

Υπο καθεστώς Superally θα συνεχίσουν τον αγώνα οι Σερδερίδης (Ford Puma Rally1), Αθανασούλας (Hyundai i20 N Rally2) και Ρουστέμης (Skoda Fabia RS Rally), οι οποίοι σήμερα εγκατέλειψαν από πρόβλημα στην υδραυλική υποβοήθηση, στον κινητήρα και ζημιά στο εμπρός άκρο αντίστοιχα.