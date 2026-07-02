Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Με ένα καλοφτιαγμένο του Ford Fiesta Rally3 που προετοίμασε και υποστήριξε η M-Sport Πολωνίας, ο νεαρός οδηγός “Flandy” έχοντας στο πλευρό του τον πολύπειρο Κώστα Στεφανή κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό και μάλιστα στην 3η θέση του WRC3. Τα πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις πέτρες στις χωμάτινες ειδικές, αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες που τους έκανε τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη.

Αν και συμμετείχε για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ακρόπολις, ο “Flandy” προσαρμόστηκε στις ανάγκες του αγώνα και εκτελούσε προσεκτικά τις οδηγίες του Κώστα Στεφανή. Από την πρώτη κιόλας μέρα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, βρήκαν τη χρυσή τομή μεταξύ ταχύτητας και αξιοπιστίας. Απέφυγαν τα λάθη και κατάφεραν να τερματίσουν στην 3η θέση του WRC3.

Από εκεί και έπειτα, το Σάββατο 27 Ιουνίου και την Κυριακή 28 Ιουνίου, έχοντας αναγάγει τη διαχείριση της κάθε δυσκολίας σε βασική επιδίωξη, το πλήρωμα της “Traction Rally Team” έμεινε μακριά από προβλήματα και διατηρώντας σταθερό ρυθμό χωρίς υπερβολές, κινήθηκε με ξεκάθαρο στόχο τον τερματισμό, ο οποίος επιτεύχθηκε.

Είναι η πρώτη συμμετοχή του “Flandy” σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Σε έναν αγώνα ιδιαίτερα απαιτητικό που θέλει καλή οργάνωση και σωστές επιλογές – διαφορετικές κάθε φορά- στο ρυθμό που πρέπει να τηρήσουν για να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες φθορές.

Μετά από 17 Ε.Δ, συνολικού μήκους 323,47 αγωνιστικών χιλιομέτρων τελικά τερμάτισαν στην 30ή θέση της γενικής κατάταξης, στην 3η θέση της κατάταξης του WRC3 ( αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally3 WRC) και στην 4η θέση μεταξύ των ελληνικών πληρωμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, ο “Flandy” αποκόμισε μια τεράστια εμπειρία, την οποία συνδύασε με τερματισμό και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο Κώστας Στεφανής γιόρτασε με τον ιδανικότερο τρόπο την 31η συμμετοχή στον ελληνικό αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ -όπου τερμάτισε για 17η φορά. Ο Κώστας Στεφανής είναι πλέον ο αγωνιζόμενος (οδηγός ή συνοδηγός) με την μακροβιότερη παρουσία στην ιστορία του WRC. Φέτος συμπλήρωσε 51 χρόνια, 1 μήνα και μία ημέρα από το ντεμπούτο στο θεσμό (1975).