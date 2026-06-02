Του Περικλή Χαλάτση

Το EKO Rally Acropolis 2026 φέτος θα είναι διαφορετικό. Δεν θα ξεκινήσει από τη Λαμία αλλά από το Λουτράκι. Και το πάρκε φερμέ την πρώτη ημέρα του αγώνα θα γίνει εν πλω.

Φέτος ο μεγάλος αγώνας που στη γίνεται στη χώρα μας, είναι ο 8ος του WRC για το 2026 και το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο. Από τα 58 πληρώματα τα 12 είναι της μεγάλης κατηγορίας. Θα γίνει χαμός φέτος.

Η Toyota Gazoo Racing WRT που είναι και η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος κατασκευαστών, έρχεται με πέντε GR Yaris Rally1.

Τα πληρώματα που θα έρθουν στη χώρα μας είναι οι:

Elfyn Evans-Scott Martin,

Takamoto Katsuta-Aaron Johnston,

Sami Pajari-Marko Salminen,

Sebastien Ogier-Vincent Landais και

Oliver Solberg- Elliott Edmondson

Βάσει κανονισμών επειδή η Toyota Gazoo Racing WRT κατεβάζει πέντε πληρώματα ενώ δικαιούται λιγότερα, οι βαθμοί των Katsuta-Johnston θα μετρήσουν μόνο στο πρωτάθλημα οδηγών και όχι σε περίπτωση νίκης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Η Hyundai Shell Mobis WRT, θα έχει στην διάθεσή της τρία i20 N Rally1. Τα πληρώματα θα είναι:

Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe

Adrien Formaux-Alexandre Coria και

Dani Sordo-Candido Carrera.

Η M-Sport Ford, θα έχει τα εξής πληρώματα:

Josh McErlean-Eoin Treacy

Jon Armstrong-Shane Byrne

Martins Sesks-Renars Francis και

Ιορδάνης Σερδερίδης-Frederic Miclotte.

Στην 2η κατηγορία, στα Rally2, υπάρχουν 34 συμμετοχές. Με πρώτους τους αδελφούς Yohan Rossel και Leo Rossel. Για πρώτη φορά θα οδηγούν το ίδιο αυτοκίνητο (Lancia Ypsilon Rally2). Στην Ελλάδα θα τρέξουν ακόμη οι Roope Korhonen-Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2), Alejandro Cachon-Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), Gus Greensmith-Jonas Andersson (Toyota GR Yaris Rally2) κ.α.

Συνολικά 13 συμμετοχές θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα, με έντονο ενδιαφέρον και στην κατηγορία Rally2. Οι Πλάγος-Κουζιώνης, πρώτοι Έλληνες στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2025, επιστρέφουν με Skoda Fabia RS, ενώ με ίδιο αυτοκίνητο θα εκκινήσουν και οι «Ρουστέμης»-Μπακλώρης, που είχαν πετύχει την αντίστοιχη διάκριση το 2024. Ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή των Αθανασούλα-Σούκουλη, με Hyundai i20 N Rally2, ενώ με ίδιας κατηγορίας αυτοκίνητα θα συμμετάσχουν οι επίσης ανταγωνιστικοί Καρανικόλας-Κακαβάς (Ford Fiesta Mk II) και οι Χαλκιάς-Τσαούσογλου (Skoda Fabia Evo).

Φέτος στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, δεν θα υπάρχει η κατηγορία Junior WRC αλλά μόνο του WRC3. Από τις επτά συμμετοχές, οι τρεις είναι ελληνικές. Θα τρέξουν ο «Flandy» με τον Κωστή Στεφανή στην 31η συμμετοχή του στον αγώνα, Βασιλάκης-Harryman, Νταβάρης-Μακρής, Καλαμαράς-Λαμπράκης και Δελαπόρτας-Παναγιώτουνης, όλοι με Ford Fiesta, ενισχύουν την ελληνική παρουσία στην κατηγορία Rally3, απέναντι σε συμμετοχές όπως αυτή του περυσινού πρωταθλητή WRC3, Matteo Fontana.

Τέλος οι συμμετοχές στα Rally4 και Rally5 αποτελούνται από τους Δημήτρη Παρέλλη-Ανδρέα Παπανδρέου (Opel Corsa Rally4), Πέτρο Βασιλόπουλο-Παναγιώτη Κουκλιαμπή (Ford Fiesta Rally4) και Γιώργο Ντόντο-Νίκο Ιντζόγλου (Renault Clio Rally5).

Οι αλλαγές του EKO Rally Acropolis 2026

Φέτος το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δεν θα έχει έδρα τη Λαμία αλλά το Λουτράκι. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή είναι οι καινούργιες ειδικές διαδρομές που φέτος θα γίνουν στην περιοχή της Αρκαδίας. Η τρίτη είναι η πιο εντυπωσιακή. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ραλλυ Ακρόπολις που το παρκ φερμέ θα είναι για μία ημέρα

Τα πληρώματα θα έρθουν στην Ελλάδα πιο νωρίς από αυτό που συνήθισαν. Και αυτό γιατί οι ειδικές στην Πελοπόννησο είναι καινούργιες και θα πρέπει να κάνουν δοκιμές για να τις γράψουν.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Η αυλαία για το EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα ανοίξει την Πέμπτη 25 Ιουνίου με την εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage at The Ellinikon Sports Park, πριν τα πληρώματα καταλήξουν το βράδυ της ίδιας ημέρας στο Λιμάνι της Κορίνθου. Από εκεί, με το Superfast IV, θα ταξιδέψουν στην Ιτέα, από όπου την επομένη θα αρχίσει ο μαραθώνιος των υπόλοιπων 16 ειδικών διαδρομών και των 1.488 χλμ. του πιο σκληρού αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

